Bruynseels: Guvernul a rămas fără soluții și trebuie demis
Cotidianul de Hunedoara, 4 septembrie 2025 13:20
Partidele din opoziție susțin, în moțiune, că Guvernului Bolojan îi lipsește cu desăvârșire legitimitatea de a pune în aplicare măsurile propuse. [...] The post Bruynseels: Guvernul a rămas fără soluții și trebuie demis appeared first on Cotidianul RO.
• • •
Alte ştiri de Cotidianul de Hunedoara
Acum 5 minute
13:40
Direcția de Sănătate Publică (DSP) a aplicat amenzi în valoare totală de 6.000 de lei unor angajați ai Spitalului Clinic Județean de Urgență (SCJU) din Sibiu [...] The post Gravidă moartă după un avort. DSP a dat amenzi appeared first on Cotidianul RO.
Acum 30 minute
13:20
Partidele din opoziție susțin, în moțiune, că Guvernului Bolojan îi lipsește cu desăvârșire legitimitatea de a pune în aplicare măsurile propuse. [...] The post Bruynseels: Guvernul a rămas fără soluții și trebuie demis appeared first on Cotidianul RO.
Acum 2 ore
12:10
Bilanțul accidentului de funicular din Lisabona a ajuns la... [...] The post Nenorocirea din Portugalia. 11 cetățeni străini au murit appeared first on Cotidianul RO.
12:00
A fost interpretat ca un gest care ilustrează grija extremă a regimului de a evita să lase... [...] The post Gest ciudat al oamenilor lui Kim Jong-un appeared first on Cotidianul RO.
Acum 4 ore
11:30
Am consemnat în aceste zile prezența foștilor premieri români Viorica Dăncilă și Adrian Năstase, alături de actuali și foști lideri politici de (...) [...] The post O prezență atacată de neo-bolșevismul dâmbovițean appeared first on Cotidianul RO.
11:20
Sindicaliştii din administraţia publică au anunţat că în 15 septembrie va avea loc un... [...] The post Tărăboi în administraţie: Marş de protest şi ameninţări cu greva appeared first on Cotidianul RO.
11:00
Astfel, aeroportul își va asigura peste 70% din consumul propriu de energie și va reduce... [...] The post Aeroportul din Bacău își face parc fotovoltaic appeared first on Cotidianul RO.
10:30
Au fost observate în aceste zile travers de localitatea Agigea dar și în Portul Constanta, în special... [...] The post Meduze uriașe în Portul Agigea (video) appeared first on Cotidianul RO.
10:10
Potrivit statisticilor CNPP, numărul celor care s-au pensionat la limita de vârstă era de... [...] The post Pensia medie în România appeared first on Cotidianul RO.
10:00
Perioada Back to School nu trebuie sa insemne cheltuieli excesive. Cu o strategie bine pusa la punct și Cuponoman.ro, faci față mai ușor [...] The post Cum să economisești inteligent cu reduceri și cupoane online appeared first on Cotidianul RO.
Acum 6 ore
09:20
George Simion: Despre marea înșelătorie numită „Green Deal”, la Forumul de la Karpacz # Cotidianul de Hunedoara
Liderul AUR George Simion a participat la cea de-a 34-a ediție a Forumului Economic de la... [...] The post George Simion: Despre marea înșelătorie numită „Green Deal”, la Forumul de la Karpacz appeared first on Cotidianul RO.
09:00
După înfrângerea rusionoasa din finala de la Wimbledon (6-0, 6-0)... [...] The post Surpriză mare la US Open. Iga Swiatek, eliminată appeared first on Cotidianul RO.
08:20
Despăgubiri record. Sute de mii de australieni forțați să ramburseze datoriile la... [...] The post Cea mai mare despăgubire din istoria Australiei appeared first on Cotidianul RO.
07:50
Amuzament pe rețelele de socializare pe seama ciorovăielii din... [...] The post Umor pe net: ”Pe tine nu te apucă plânsul?” appeared first on Cotidianul RO.
Acum 8 ore
07:20
Cu dublă cetățenie americană și britanică, care a recunoscut că a condus... [...] The post Decesul actorului Matthew Perry. A pledat vinovată appeared first on Cotidianul RO.
06:50
Zarvă mare. AUR a depus în Parlament un proiect de lege prin care propune ca... [...] The post Spuneţi părerea! Cum este propunerea privind imnul în școli? appeared first on Cotidianul RO.
06:10
Ambiguitatea lui Bolojan-strategie de supraviețuire sau act de responsabilitate? # Cotidianul de Hunedoara
Ambiguitatea lui Bolojan e o armă cu două tăișuri. Îl ajută astăzi să preseze coaliția și să-și protejeze poziția în cazul unui blocaj. Îi dă spațiu de manevră, dar doar atâta timp cât reforma rămâne [...] The post Ambiguitatea lui Bolojan-strategie de supraviețuire sau act de responsabilitate? appeared first on Cotidianul RO.
06:10
Preşedintele Donald Trump l-a primit miercuri cu onoruri deosebite pe noul preşedinte polonez Karol Nawrocki... [...] The post Ce n-a reușit Nicușor Dan (video) appeared first on Cotidianul RO.
Acum 24 ore
23:50
AUR a depus patru moţiuni de cenzură, fiecare vizând domeniile în care Guvernul loveşte cel mai grav: economia, companiile de stat, instituţiile autonome şi sănătatea", [...] The post AUR a depus patru moţiuni de cenzură appeared first on Cotidianul RO.
22:50
„Încă din ianuarie 2025 trebuia să reducem cheltuielile de personal. Niciun minister, nicio instituție nu a făcut asta și va urma o perioadă extrem de grea“ [...] The post Crunt: Anul 2025 va fi unul fără precedent appeared first on Cotidianul RO.
22:10
Tragedie la funicularul din Portugalia. Mai multe persoane au fost ucise și aproximativ douăzeci au fost rănite după deraierea „Elevador da Glória” [...] The post Tragedie cu morți la funicularul din Portugalia appeared first on Cotidianul RO.
21:10
Președinta Înaltei Curți de Casație și Justiție, Lia Savonea, și președinta Consiliului Superior al Magistraturii, Elena Costache, au anunțat că [...] The post Șefele CSM și Înaltei Curți îi întorc spatele ministrului Justiției appeared first on Cotidianul RO.
21:00
Preşedintele CE gâdilă România. Antonio Costa susține că țara noastră este un element [...] The post Preşedintele CE gâdilă România appeared first on Cotidianul RO.
20:50
AUR sesizează organismele europene cu privire la abuzurile Guvernului Bolojan # Cotidianul de Hunedoara
Grupurile parlamentare ale AUR au transmis sesizări urgente către Comisia de la Veneția și Grupul de State împotriva Corupției (GRECO) [...] The post AUR sesizează organismele europene cu privire la abuzurile Guvernului Bolojan appeared first on Cotidianul RO.
20:30
Sindicatul Europol reclamă că spaţiile centrelor de reţinere şi arestare preventivă din Capitalei sunt pline de ploşniţe și publică [...] The post Sindicat: Polițiști mușcați de ploșnițe în sediile Poliției Capitalei appeared first on Cotidianul RO.
20:30
Nu se înțeleg nici măcar pe programul moțiunilor de cenzură depuse de opoziție împotriva celor cinci legi trecute prin asumarea răspunderii. AUR zice de rău de Grindeanu, și de bine de premier [...] The post Parlamentarii lucrează și în schimbul 2 appeared first on Cotidianul RO.
20:10
O fotografie inedită în care Ciocârlia muzicii populare apare lângă o colegă de breaslă a fost postată chiar de aceasta. O recunoașteți? [...] The post La mulți ani, Maria Ciobanu! (Foto inedită) appeared first on Cotidianul RO.
19:50
S.O.S. România precizează că doar partidul care a format grupul parlamentar de la Senat are voie să schimbe numele, nu [...] The post Parlamentarii plecați din S.O.S îi dau bătăi de cap Dianei Șoșoacă appeared first on Cotidianul RO.
19:30
Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) avertizează asupra unei campanii active de phishing în care atacatorii trimit emailuri frauduloase ce [...] The post Hoții online au inventat încă o capcană prin email appeared first on Cotidianul RO.
19:20
Pianistul Cătălin Răducanu pornește, pe 8 septembrie, de la Focșani, într-o nouă călătorie muzicală prin România. Vezi unde ca ajunge [...] The post Cătălin Răducanu: Un artist, un pian, un țambal – clasic, jazz, folclor appeared first on Cotidianul RO.
19:00
SALROM: menirea unui ministru nu este aceea de a induce în spațiul public informații false, ci de a acționa în interesul statului român – [...] The post SALROM îi dă peste nas ministrului Economiei. Cu cifre appeared first on Cotidianul RO.
19:00
Președintele rus Vladimir Putin a declarat miercuri, la Beijing, că vede ''o anumită luminiță la capătul tunelului'' pentru încheierea conflictului din Ucraina, [...] The post Putin vede ”o luminiță la capătul tunelului” appeared first on Cotidianul RO.
18:30
Pavaje ca la țară, clădiri degradate, gazon ars, magazine închise și multă mizerie. Cam așa arată una dintre cele mai circulate artere din capitală. [...] The post Orașul văzut de jos (fotoreportaj) appeared first on Cotidianul RO.
18:20
Clotilde l-a învins pe Tuță. Primăria Sectorului 1 stopează demersurile pentru organizarea unui eveniment care ar fi trebuit să aibă loc în [...] The post Clotilde l-a învins pe Tuță appeared first on Cotidianul RO.
18:20
Întrunit în ședința publică din data de 03.09.2025, Consiliul Național al Audiovizualului a analizat rapoartele întocmite de Direcția Monitorizare [...] The post Nașul TV și radioul lui Gușă, sancțiuni dure de la CNA appeared first on Cotidianul RO.
17:50
În timp ce președintele rus Vladimir Putin mergea miercuri alături de președintele chinez Xi Jinping, un microfon rămas deschis i-a surprins pe cei doi lideri [...] The post Putin și Xi Jinping, discuție despre nemurire appeared first on Cotidianul RO.
17:40
Sub un soare dogoritor, un președinte și trei miniștri au fâlfâit nisip, au zâmbit unul la altul și apoi s-au felicitat pentru ce au făcut [...] The post O cazma cu tricolor pentru Țoiu și Nicușor (video) appeared first on Cotidianul RO.
17:30
Discuțiile reprezentanților misiunii Fondului Monetar Internațional și ai Ministerului Finanțelor s-au axat pe evoluția economiei românești și pe [...] The post FMI ia pulsul economiei: „Au salutat măsurile” appeared first on Cotidianul RO.
17:00
CFR Cluj a făcut-o lată în Conference League, pierzând cu 3-7 la scor general play-off-ul în fața Hacken Goteborg, așa că acum ia măsuri [...] The post Kurt Zouma a semnat cu CFR Cluj appeared first on Cotidianul RO.
16:50
Uniunea Europeană și partenerii de discuție sunt foarte încântați de actualul guvern, de fermitatea pe care o avem, de măsurile complete, 'nepopulare', a [...] The post Pîslaru: UE este încântată de măsurile ”nepopulare” appeared first on Cotidianul RO.
16:30
Ministrul Educației, răspuns pentru sindicaliști: „Este aproape imposibil” # Cotidianul de Hunedoara
Dacă demisia mea ar rezolva aceste măsuri sau ar anula aceste măsuri, cu bucurie mi-aș da această demisie', a spus David [...] The post Ministrul Educației, răspuns pentru sindicaliști: „Este aproape imposibil” appeared first on Cotidianul RO.
15:50
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a anunţat miercuri că a sesizat Parchetul General în urma mai multor mesaje de [...] The post CSM sesizează Parchetul pentru ameninţări primite de magistraţi appeared first on Cotidianul RO.
15:40
Premierul Ilie Bolojan declară că alegerile pentru Primăria Capitalei ar urma să aibă loc în [...] The post Când vor fi organizate alegerile pentru București appeared first on Cotidianul RO.
15:40
După trecerea la săptămâna de lucru de șase zile, Grecia se pregătește pentru ziua de muncă de 13 ore [...] The post O boală europeană: productivitate mică și creștere doar pe hârtie appeared first on Cotidianul RO.
15:10
Directorul unei structuri din cadrul Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) a fost demis după ce a pregătit o plecare la training cu câte [...] The post Cad capete după ce s-a aflat despre „excursiile” pe bani europeni appeared first on Cotidianul RO.
14:50
Ambasada Chinei la București a postat un mesaj de mulțumire pentru foştii premieri Viorica Dăncilă şi Adrian Năstase care au participat la parada militară [...] The post Ambasada Chinei le mulțumește foștilor premieri români appeared first on Cotidianul RO.
14:40
John Bolton, 2025: Aderarea rapidă la NATO ar fi împiedicat invazia rusă. William Burns, 2008: Rusia va răspunde. Se va crea terenul pentru amestecul Rusiei în Crimeea și în estul Ucrainei [...] The post John Bolton: Ucraina ar fi trebuit să adere la NATO în 2008 appeared first on Cotidianul RO.
14:20
Șeful statului s-a întâlnit, marți, cu liderii coaliției de guvernare la Palatul Cotroceni. [...] The post Nicușor Dan: Coaliția asta funcționează bine appeared first on Cotidianul RO.
Ieri
13:30
Preşedintele Camerei Deputaţilor, social-democratul Sorin Grindeanu, consideră că trebuie să existe o bază de date clară [...] The post PSD rămâne ferm: Concedierile colective nu înseamnă reformă appeared first on Cotidianul RO.
13:20
Procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie efectuează, miercuri, aproape 50 de percheziţii în Bucureşti şi în alte opt [...] The post Zeci de percheziții într-un dosar uriaș de evaziune appeared first on Cotidianul RO.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.