Ministrul Energiei propune prețuri diferite, în funcție de intervalul orar: „Furnizorul de energie poate să stabilească care sunt ofertele”
Gândul, 4 septembrie 2025 15:00
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a propus în cadrul unei conferințe, ca prețurile la energie să difere în funcție de un anumit interval orar. „Un exemplu ipotetic: pot să ai o ofertă cu trei intervale orare, să difere prețurile. Furnizorul de energie poate să stabilească care sunt ofertele pe care le fac mai departe către comerciant. […]
Este important să-ți stăpânești impulsul de a ascunde aspectele negative. Află ce îți rezervă astrele pentru ziua de vineri, 5 septembrie 2025. Berbec Ciudate și pasionale emoții te-ar putea face să vrei să evadezi din civilizație împreună cu iubitul sau iubita ta. Este o zi perfectă pentru asta. Cel puțin, planifică o seară liniștită acasă, […]
Guvernul oferă SUBVENȚII pentru angajarea victimelor violenței domestice și traficului de persoane # Gândul
Angajatorii care încadrează în muncă victime ale violenței domestice sau traficului de persoane vor primi subvenții de 2.250 lei/lună, în cadrul măsurilor guvernamentale de sprijin pentru integrarea pe piața muncii. Guvernul a adoptat joi modificări și completări ale unor acte normative privind ocuparea forței de muncă, pentru a facilita integrarea profesională a persoanelor vulnerabile. Principalele […]
Pe 4 septembrie, Bucureștiul devine scena unei călătorii muzicale care trece prin secole, continente și estetici, aducând în fața publicului trei evenimente de marcă în cadrul Festivalului Internațional George Enescu. De la fastul și claritatea Ateneului Român, la amploarea epică a Sălii Palatului și până la spectacolul imersiv de la MINA – Muzeul Artei Noi […]
CSID.RO aniversează 20 de ani și îi sărbătorește împreună cu familiile din România la THERME București, la evenimentul „CSID – BACK TO SCHOOL” # Gândul
În 2025, CSID.RO – platforma de referință pentru informație corectă și echilibrată în sănătate, nutriție și lifestyle – împlinește 20 de ani. Cu această ocazie, brandul organizează o serie de activări speciale pentru publicul larg, culminând cu cel mai important eveniment al toamnei:„CSID – BACK TO SCHOOL”, în parteneriat cu THERME București, în weekendul 6–7 […]
Tudorel Toader, fost ministru al Justiției și judecător CCR: ”Cel mai probabil legea pensiilor magistraților va intra în vigoare” # Gândul
Intuind că în Secțiile Unite ale Înaltei Curți de Casație și Justiție se va vota pentru sesizarea Curții Constituționale în privința neconstituționalității noi legi a pensiilor, Gândul l-a contactat pe fostul ministru al Justiției și judecător CCR, prof. univ. Tudorel Toader pentru ca acesta să explice ce șanse au magistrații la CCR. “Protestul magistraților are […]
După vizita în China a foștilor premieri, Sorin Grindeanu transmite Oanei Țoiu: „Nu este vorba de interdicţii, ci de responsabilitate instituţională” # Gândul
Doi foști premieri social-democrați și-au atras o serie de critici din partea oficialilor MAE, în urma faptului că au onorat invitația statului chinez de a participa la Parada Victoriei, organizată la Beijing, la care a fost invitat și președintele Rusiei, Vladimir Putin. Șeful interimar al PSD, Sorin Grindeanu, revine cu o declarație în sprijinul foștilor […]
Ana Maria Barnoschi, în vârstă de 33 de ani, a decis să renunțe la colaborarea cu postul de televiziune Kanal D, după 14 ani. Ana Maria Barnoschi este cunoscută publicului telespectator din țara noastră din postura de asistentă TV la emisiunea ”Roata Norocului”, difuzată de postul de televiziune Kanal D. După 14 ani, vedeta […]
CHINA respinge afirmațiile lui Donald Trump conform cărora Xi Jinping încearcă „să conspire” împotriva SUA alături de Putin și Kim Jong-Un # Gândul
China a respins, joi, afirmația președintelui Donald Trump conform căreia liderul chinez, Xi Jinping, „conspiră” împotriva Statelor Unite alături de omologii săi rus și nord-coreean, care au fost prezenți la parada militară de la Beijing. „China dezvoltă relații diplomatice cu toate țările, fără a viza vreo terță parte”, a declarat purtătorul de cuvânt al Ministerului […]
Cosmin Corendea îi cere DEMISIA Oanei Țoiu: „Demisia de onoare ar fi un act prin care s-ar proteja imaginea statului” # Gândul
Cosmin Corendea, vicepreședintele Comisiei pentru politică externă din Camera Deputaților și președintele Grupului parlamentar de prietenie cu China, a reacționat în exclusivitate pentru Gândul la mesajul critic al Oanei Țoiu, ministrul de Externe, referitor la vizita foștilor premieri Viorica Dăncilă și Adrian Năstase în China. Cei doi foști premieri au apărut într-o fotografie cu Xi […]
Ceapa dulce de Buzău ar putea ajunge curând pe mesele gospodinelor. Recolta de anul acesta e mai bună ca în ultimii ani # Gândul
Ceapa dulce de Buzău, cunoscută pentru aroma ei delicată ar putea ajunge curând pe mesele gospodinelor din întreaga țară. Recolta de anul acesta este mai bună ca în ultimii ani, marcați de secetă. Și, pentru prima dată, producătorii s-au unit într-o cooperativă agricolă, cu planuri mari de a încheia contrecte directe cu supermarketurile. Ceapa de […]
Victor Ponta, previziunea unui tandem periculos: „Nicușor Dan și Ilie Bolojan tot cedează în fața extremiștilor, până va fi prea târziu” # Gândul
Victor Ponta, fostul premier al României, a făcut o paralelă între evoluția președintelui Poloniei, Andrezj Duda, și a lui Nicușor Dan, în care a atras atenția asupra faptului că șeful de stat polon se află deja într-o vizită oficială la Casa Albă și a punctat că „reprezentanții oficiali ai Poloniei „sunt înțelepți în politică externă, […]
O capsulă a timpului sigilată de Prințesa Diana a fost deschisă după 34 de ani. Ce s-a descoperit înăuntru # Gândul
O capsulă a timpului sigilată de Prințesa Diana a fost deschisă după 34 de ani. „Lady Di” a pus în ea obiecte ce reflectă viața anilor 90. Ce anume s-a descoperit înăuntru. În anul 1991, Prințesa Diana a sigilat o „capsulă a timpului” la Spitalul Great Ormond Street (GOSH) din Londra alături de doi copii, […]
Victor Ponta: „Nicușor Dan și Ilie Bolojan cedează în fața extremiștilor, până va fi prea târziu” # Gândul
Victor Ponta, fostul premier al României, a făcut o paralelă între evoluția președintelui Poloniei, Andrezj Duda, și a lui Nicușor Dan, în care a atras atenția asupra faptului că șeful de stat polon se află deja într-o vizită oficială la Casa Albă și a punctat că „reprezentanții oficiali ai Poloniei „sunt înțelepți în politică externă, […]
Ce a fost și ce a rămas din pachetul II al lui Bolojan. Fără reforma administrației locale, POVARA pică tot pe cetățean și companii # Gândul
Dacă primul pachet fiscal, cu creșterea TVA la 21% și a accizelor, a lovit direct în buzunarele românilor, al doilea pachet era anunțat ca fiind cel care „demolează” sinecurile din instituțiile statului. În realitate, surpriza este că tot cetățeanul și companiile duc greul, pentru că reforma administrației locale, piesa centrală din discursul lui Ilie Bolojan, […]
Parlamentar PSD, „PĂCĂLIT” de un coleg de la POT să semneze moțiunea de cenzură. Popa vs Chiriță: „M-ai păcălit” / „Nu suntem la grădiniță” # Gândul
Dorin Popa, fost membru POT și, actualmente, parlamentar PSD, susține că ar fi fost păcălit de un coleg de la POT să semneze moțiunea de cenzură depusă de AUR și Partidul Oamenilor Tineri, împotriva reformei din Sănătate, după ce un document intrat în posesia Gândul arată că Popa Dorin este unul dintre semnatari. Contactat de […]
Financial Times: La Paris, liderii europeni sunt împărțiți în trei tabere, în privința unei forțe multinaționale în UCRAINA # Gândul
Aproximativ 30 de lideri vor purta discuții joi cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski cu privire la viitoarele garanții de securitate pentru Kiev. Discuțiile de joi de la Paris, găzduite de președintele francez Emmanuel Macron, urmează unei întâlniri pregătitoare a oficialilor din domeniul apărării de miercuri. Unii lideri vor participa personal la summitul de la Paris, […]
Consumul de băuturi ce conțin mult zahăr îi poate face pe bărbați mai predispuși la căderea părului. Specialiștii din China au analizat relația dintre băuturile îndulcite cu zahăr și căderea părului în rândul bărbaților tineri. Cercetarea a fost publicată în revista științifică MDP I. În studiul „Legătura dintre băuturile îndulcite cu zahăr şi pierderea părului […]
FOTO / Ioana Ginghină dă amănunte picante din INTIMITATE. ”Facem sex mai bine ca niciodată” # Gândul
Actrița Ioana Ginghină, în vârstă de 47 de ani, a dat amănunte picante din intimitate. ”Facem sex mai bine ca niciodată”, a afirmat aceasta. Ioana Ginghină și-a găsit fericirea alături de Cristi Pitulice. Actrița a fost căsătorită de două ori, Prima oară, vedeta a fost căsătorită cu Daniel Tudorică, de care a divorțat în anul […]
Sindicaliştii din administraţia publică bat la poarta lui Ilie Bolojan. Amplu marș de protest pe 15 septembrie # Gândul
Pachetul austerității asumat de Guvernul Bolojan prefigurează o toamnă incendiară. Sindicaliştii din administrația publică vor organiza un amplu marş de protest în Capitală, pe data de 15 septembrie. Aceștia atrag public atenția că măsurile anunţate de Guvern vor avea ca efect un blocaj generalizat în acest domeniu de activitate. Marşul de protest al funcționarilor se […]
Avertismentul Cristinei Demetrescu pentru o zodie, până pe 7 septembrie: „Niște penalizări ale Universului” # Gândul
Săptămâna în curs, până pe 7 septembrie, este o săptămână în care planetele arată foarte bine, în sensul că dăm la cheia potrivită și este una cu energie multă, lucru care ne poate aduce multă dinamică și pe o perioadă lungă de timp. Cu toate acestea, o zodie din horoscop primește un avertisment clar din […]
Un bărbat a fost reținut de polițiștii din Capitală, fiind acuzat de agresiune sexuală săvârșită asupra unei minore în incinta unei gări din București. Miercuri, 3 septembrie 2025, polițiștii din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Serviciul Agresiuni Sexuale au reținut un bărbat, în vârstă de 55 de ani, într-un dosar penal […]
Cântăreața Sanda Ladoși, în vârstă de 55 de ani, a oferit câteva detalii despre cei doi copii ai săi, Ioana și Bogdan, pe care îi are din mariajul cu Ștefan Tache. Sanda Ladoși este una dintre cele mai cunoscute cântărețe de la noi. În plan personal, artista are doi copii, Ioana și Bogdan, din […]
Emiratele Arabe Unite avertizează Israelul că o eventuală ANEXARE a Cisiordaniei ar compromite cooperarea regională # Gândul
Anexarea de către Israel a oricărei părți a Cisiordaniei ar fi o „linie roșie” care ar „pune capăt integrării regionale”, au avertizat Emiratele Arabe Unite, principalul semnatar al acordului istoric care a permis Israelului să normalizeze relațiile cu trei națiuni arabe. Lana Nusseibeh, diplomat în cadrul Ministerului de Externe al Emiratelor Arabe Unite, a avertizat […]
Cunoscut parlamentar AfD, chestionat ca martor în procesul asistentului său, acuzat că spiona pentru CHINA din 2002 # Gândul
Maximilian Krah, un cunoscut parlamentar al partidului Alternativa pentru Germania, a fost chestionat ca martor într-un tribunal din Dresda, în procesul fostului său asistent Jian G., care e suspectat de spionaj în folosul Chinei. Krah a fost membru al Parlamentului European din partea partidului Alternativa pentru Germania (AfD) din 2019, înainte de a intra în […]
A venit luna septembrie, iar gospodinele se pregătesc temeinic pentru iarnă, punând la murat tot felul de bunătăți. De la ardei, castraveți, varză, la delicioșii pepeni murați, la borcan. Îți prezentăm, în continuare, rețeta simplă de pepene murat, care nu trebuie să lispească din nicio gospodărie. Din lista de ingrediente de mai jos, vei obține […]
Magistrații nu au răspuns invitației ministrului Justiției la discuții. Subiectul PENSIILOR speciale nu a fost abordat # Gândul
Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a anunțat joi, după o întâlnire de lucru cu reprezentanți ai sistemului judiciar, că a fost convenită formarea unui grup de lucru interinstituţional care să identifice și să implementeze soluții pentru problemele din justiție. Acesta a subliniat că la reuniune nu s-a discutat despre pensiile de serviciu ale magistraților, iar dialogul […]
Legea pensiilor magistraților. Președinta Înaltei Curți de Casație și Justiție, judecătoarea Lia Savonea, a convocat pentru joi, ora 13.30, Secțiile Unite ale ÎCCJ pentru a stabili dacă instanța supremă sesizează Curtea Constituțională în privința noii legi a pensiilor de serviciu ale magistraților. Contextul politic este unul incendiar: AUR a depus deja moțiuni de cenzură pe […]
(P) Ilfov va avea rețea de metrou/Hubert Thuma: „Am semnat un protocol între MIT – CJ Ilfov pentru Magistrala 7 de metrou Bragadiru – Voluntari” # Gândul
Este oficial. Locuitorii din Ilfov vor avea metrou până la ei în județ. Protocolul a fost semnat de președintele consiliului județean-Hubert Thuma și ministrul Infrastructurii și Transporturilor- Ciprian Șerban. Potrivit șefului CJ Ilfov, vor fi construite 27 de stații care vor asigura legătura directă cu localități din Ilfov pe traseul – Bragadiru – Șoseaua Alexandriei […]
Noi alerte ANM: două zile de caniculă în România. Elena Mateescu: „O lună septembrie mai caldă ca de obicei” # Gândul
Avem noi alerte de la meteorologi: vom avea două zile de caniculă, în România. Elena Mateescu, director ANM a prezentat prognoza meteo pentru următoarele două săptămâni. „O vreme caldă în continuare, luând în considerare și actualizarea alertelor meteorologice din această dimineață. Astăzi, o atenționare meteorologică de cod galben, ce vizează zona Maramureșului, Crișana, Banat, cea […]
Xi Jinping i-a cerut ajutorul premierului slovac pentru îmbunătățirea relațiilor DIPLOMATICE cu Uniunea Europeană # Gândul
Președintele chinez, Xi Jinping, a lăudat, joi, Slovacia pentru prietenia sa cu China, exprimându-și dorința de a consolida relațiile diplomatice cu Uniunea Europeană, cu ajutorul premierului Robert Fico. Comunitatea internațională are nevoie de unitate și cooperare mai mult ca niciodată, i-a transmis Xi Jinping premierului slovac, care a participat miercuri la parada militară de la […]
Poetul Mircea Dinescu scrie despre „flegma tricoloră” a ministrului Oanei Țoiu „în cana cu ceai a președintelui Xi Jinping” # Gândul
Poetul Mircea Dinescu redă, joi, în stilu-i caracteristic, cel mai recent episod diplomatic în care a fost implicat ministrul român de Externe, Oana Țoiu, cu privire la evenimentul de la Beijing. Vizita foștilor premieri social-democrați, Adrian Năstase și Viorica Dăncilă, la parada Victoriei din China, la invitația președintelui Xi Jinping a pus pe jar spiritele […]
Ultima etapă a sezonului 2025 din Campionatul Național de Drift, care va decide campionul național din acest an, se va desfășura la finalul săptămânii pe un traseu special amenajat, pentru prima oară, chiar în centrul municipiului Ploiești. Peste 50 de piloți din șase țări s-au înscris la etapa a cincea, organizată sâmbătă și duminică de […]
Gândul prezintă Best of Ion Cristoiu la Marius Tucă Show – joi, 4 septembrie, de la ora 20.00 # Gândul
Nu ratați o ediție explozivă din Best of Marius Tucă Show, invitat – Ion Cristoiu. Publicistul Ion Cristoiu face o radiografie dură a situației în care se regăsește Europa în contextul întâlnirilor dintre Trump și Putin, dar și reuniunii de la Shanghai care va definitiva schimbarea de putere mondială și va porni pe drumul multipolarității. […]
Imnul național și rugăciunea „Tatăl nostru”, la începutul fiecărei zi de școală. AUR a depus proiectul de lege în parlament # Gândul
Parlamentarii AUR au propus un proiect de lege în Parlament ce presupune ca în toate școlile din România, ziua să înceapă cu intonarea imnului național și rostirea rugăciunii „Tatăl nostru”. Documentul a apărut miercuri, 3 septembrie, pe site-ul Consiliului Economic și Social (CES), potrivit edupedu.ro. Inițiativa vizează modificarea legii învățământului preuniversitar 198/2023, directorul fiecărei unități de […]
Ce mesaj a transmis Mihaela Rădulescu, după ce a participat la show-ul aviatic din România în memoria fostului partener, Felix Baumgartner # Gândul
Mihaela Rădulescu a marcat prima sa apariție publică în România, după moartea tragică a partenerului său, Felix Baumgartner, la BIAS – Bucharest International Air Show. Mihaela Rădulescu a revenit în România, zilele trecute, și a participat la spectacolul BIAS, desfășurat pe Aeroportul Internațional Băneasa „Aurel Vlaicu” și la Romaero. Pentru vedetă, a fost un prilej […]
România și-a luat selecționer FINLANDEZ la hochei pe gheață! „Voi aduce propria mea personalitate și valorile în care cred” # Gândul
Prima reprezentativă de seniori a României are un nou staff tehnic la hochei pe gheață. Finlandezul Markus Juurikkala este noul antrenor principal, acesta urmând a fi ajutat de Peter Robert, Zsok Levente (antrenori secunzi) și Ruczuj Gellért (antrenor portari). România și-a luat selecționer finlandez la hochei pe gheață! Tehnicianul de 37 de ani se află […]
Ajutorul financiar acordat Ucrainei a devenit o sursă inepuizabilă de speculații în spațiul public. Contextul este folosit inclusiv politic de către partidele de opoziție, care susțin că acest ajutor ar fi principala cauză a crizei economice de proporții cu care se confruntă România în prezent. România a cheltuit în perioada 2022 – 2025, cu scopul […]
Radio România Actualități este în doliu. Jurnalista Simona Șerbănescu a încetat din viața la vârsta de 58 de ani, după o carieră de peste trei decenii în Radioul Public. Simona Șerbănescu s-a alăturat echipei RRA în 1990, fiind reporter de teren și acoperind, de-a lungul anilor, subiecte majore din actualitatea juridică. Ulterior, a contribuit la […]
Într-o ediție transmisă live de Gândul, Liviu Dragnea a criticat politica de reînarmare a Europei și cheltuielile uriașe pe care România le face pentru achiziția de armament. El consideră că liderii europeni folosesc „sperietoarea cu Rusia” pentru a justifica limitarea drepturilor. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. România devine o țară militarizată Marius Tucă […]
APARTAMENTE mai scumpe în septembrie 2025. Cu cât au crescut prețurile locuințelor. Metrul pătrat depășește 2.000 de euro în marile orașe din România # Gândul
Prețurile apartamentelor din marile orașe ale României au crescut vertiginos în septembrie 2025, prima lună după majorarea TVA la 21%. În orașe precum Cluj-Napoca, București sau Brașov, prețul pentru un metri pătrat depășește deja pragul de 2.000 de euro. Veștile proaste pentru români continuă și în luna septembrie, după în ultima lună de vară, prețurile […]
Eugen Teodorovici candidează la Primăria Capitalei și vrea sprijinul suveraniștilor: „Vor avea cea mai bună ofertă electorală” # Gândul
Fostul ministru de Finanțe, Eugen Orlando Teodorovici, este noul nume anunțat drept candidat pentru Primăria Capitalei și cere sprijinul suveraniștilor, în această cursă. Idee care reprezintă o premieră la nivel european, după cum spune fostul demnitar. Eugen Teodorovici a confirmat oficial candidatura sa la Primăria Capitalei, în cadrul podcastului găzduit de X, „România Învățată”. „Capitala? […]
Amenzi de mii de lei la Maternitatea din Sibiu după ce o femeie a MURIT în urma unui avort. Ce nereguli au descoperit inspectorii sanitari # Gândul
Mai mulți angajați ai Maternității Spitalului Clinic Județean de Urgență Sibiu au fost amendați în urma controalelor efectuate de Direcția de Sănătate Publică (DSP) Sibiu, după decesul unei femei de 33 de ani care a murit din cauza complicațiilor apărute în urma unui avort. Inspectorii sanitari au constatat deficiențe grave în respectarea procedurilor, inclusiv în […]
Guvernul discută joi, în ședința de la Palatul Victoria, un proiect de HG care prevede modificări privind modul de acordare și cuantumul burselor pentru elevii din învățământul preuniversitar. Potrivit documentului, începând cu anul școlar 2025-2026, bursa de merit va fi de 450 lei/lună, bursa socială și bursa tehnologică de 300 lei/lună, iar pentru mamele minore […]
Liviu Dragnea: „UE și SUA s-au obișnuit să ceară și să pună condiții, ca orice imperiu înainte de cădere” # Gândul
Într-o ediție transmisă live de Gândul, Liviu Dragnea a vorbit despre schimbările majore care au loc în echilibrul global. În opinia sa, țările din Sudul global, statele din Orientul Mijlociu și America Latină s-au unit în încercarea de a scăpa de „hegemonia dolarului”. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Liviu Dragnea: „Dolarul a fost […]
Prin Parada armamentului post nuclear, China a vrut să arate că e o superputere și militară # Gândul
Pulicistul Ion Cristoiu a revenit cu cel mai nou jurnal al său, intitulat: „Prin Parada armamentului post nuclear, China a vrut să arate că e o superputere și militară”. „Scandalul sau tărăboiul exagerat creat de reacția isterică al Ministerului Afacerilor Externe al României în chestiunea prezenței lui Adrian Năstase și a Vioricăi Dancila în tribună, […]
Audieri maraton la DNA în dosarul Automobile Leasing. Funcționară ANAF Iași, sub control judiciar și doi afaceriști reținuți # Gândul
Una dintre funcționarele ANAF Iași vizate de dosarul de evaziune fiscală Automobile Leasing ar fi fost plasată sub control judiciar în cursul nopții de miercuri spre joi, de către procurorii DNA, pentru un presupus ajutor oferit afaceriștilor care aduceau mașini rulate din UE pentru revânzarea în țară, transmit autorului acestui material surse judiciare, transmit stiripesurse.ro. […]
Donald Trump îl critică pe Xi Jinping pentru că nu a menționat STATELE UNITE la „frumoasa ceremonie” de la Beijing # Gândul
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat, miercuri, că „frumoasa ceremonie” a Chinei, care marchează sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial, ar fi trebuit să evidențieze rolul pe care SUA l-au jucat în înfrângerea Japoniei. „Mi s-a părut o ceremonie frumoasă. Mi s-a părut foarte, foarte impresionantă” , a declarat Donald Trump reporterilor din Biroul Oval, […]
