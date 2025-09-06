Reacția Jandarmeriei, după ce Oana Țoiu a apărut cu un pahar de bere în mână, la partida România-Canada

10:10

Ca la râie, munca începe în momentul când dă de tine și se termină când te uită. Așa se face că, pe la începutul zilei următoare de dârvală, undeva între unu și două dimineața, mă grăbesc să nu se închidă la non-stop, carbogazoase și bețișoare parfumate, să le zicem. La întoarcere nu mă mai grăbesc, […]