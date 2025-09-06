Incendiu de vegetație în Prahova extins pe o suprafață de 80 de hectare. Pompierii au intervenit de urgență

11:40

Meteorologii avertizează că țara noastră va fi cuprinsă de un nou episod de caniculă. Astfel, zece județe din nordul și vestul țării, printre care Maramureș, Cluj și Timiș, se află sâmbătă sub atenționare de Cod galben. În Capitală, va fi mai mult cer senin și vânt slab până la moderat. Sâmbătă, zece județe se află […]