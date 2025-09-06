Schema prin care oligarhul Plahotniuc ar vrea să preia puterea în Republica Moldova
Gândul, 6 septembrie 2025 14:20
Eugeniu Nichiforciuc – fondatorul partidului Mișcarea Respect Moldova – ar reprezenta, notează Adevărul, ultima pârghie prin care oligarhul Vladimir Plahotniuc ar putea reveni la putere în Republica Moldova. Oamenii lui Plahotniuc s-ar strânge în jurul lui Nichiforciuc, iar arestarea lui Vladimir Andronachi ar pune presiune pe oamenii din PDMM, al cărui fondator este Vladimir Cebotari, […]
Acum 10 minute
14:40
George Maior, diplomat de carieră și fost director al SRI, după publicarea volumului „Superpolitik. Superpolitica: triumf și eșec strategic. Conducători, mari ambiții de putere și logica legitimității în ordinea statelor și în relațiile internaționale”, va lansa o nouă carte. Cartea este lansată de editura RAO. Noua carte scrisă de fostul director al SRI George Maior, […]
14:40
Haos la cea mai mare școală din Capitală. Conducerea și-a dat demisia în bloc. Părinții merg în instanță și fac acuzații înainte de începerea școlii # Gândul
Conducerea Școlii Gimnaziale nr 195 „Hamburg”, din Sectorul 3, cea mai mare școală din Capitală, și-a dat demisia în bloc. Decizia vine cu doar două zile înainte de începerea cursurilor, programate pentru luni, 8 septembrie, a confirmat pentru Edupedu.ro directoarea Ștefania Voicu. În paralel însă, peste 230 de părinți ai elevilor de clasa a III-a, […]
Acum 30 minute
14:30
Ambasadorul României în SUA stinge „cartoful fierbinte” al anulării alegerilor. Andrei Muraru, verdict final, dezvăluiri și mize uriașe # Gândul
Nu mai este un secret pentru nimeni că subiectul anulării alegerilor prezidențiale anularea alegerilor prezidențiale din 2024 continuă să fie un „cartof fierbinte” care a stârnit controverse și discuții aprinse în spațiul public. Andrei Muraru, ambasadorul României în Statele Unite ale Americii, admite că momentul anulării alegerilor prezidenţiale de anul trecut „a creat foarte multă […]
14:20
14:20
Imagini incredibile de la dineul lui Trump. Miliardarii americani se gudură pe lângă președinte. Majoritate au susținut democrații și Kamala în 2024 # Gândul
Mark Zuckerberg, CEO Meta, Sundar Pichai, CEO Apple sau Bill Gates, fondator Microsoft sunt câțiva dintre miliardarii americani surprinși la un dineu organizat de Donald Trump. Imaginile îi arată pe șefii celor mai mari companii din tehnologie cum îi mulțumesc lui Donald Trump și Primei Doamne pentru „leadership” și susținerea businessului american. Mark Zuckerberg, CEO […]
Acum o oră
14:00
BANC | „Bulă, care e asemănarea dintre femei și cafea?” Bancul zilei vă va aduce garantat zâmbetul pe buze, în această zi de sâmbătă, 6 septembrie. BANC – Bulă, știi care e asemănarea dintre femei și cafea? – Foarte simplu: Una buna te ține treaz toată noaptea. Alte bancuri pline de viață Bulă o face pe miliardarul pe Aeroportul Otopeni și își ia pizza. A văzut cu ochii lui: […]
14:00
Cel mai tare truc din bucătărie. Cum să scapi de TOATĂ gheața din congelator, folosind doar o sticlă de ulei # Gândul
Iată cel mai tare truc din bucătărie. Cum să scapi de toată gheața din congelator, utilizând doar o sticlă de ulei. În multe dintre locuințe, acumularea de gheață în congelator este o problemă deja constantă. Stratul albicios care se formează pe pereți reduce spațiul util, consumă mai multă energie electrică și afectează, în final, calitatea […]
Acum 2 ore
13:30
Asalt terestru asupra Gaza? Îndemnul armatei israeliene pentru locuitori: „Alăturaţi-vă miilor de persoane” / Avertismentul ONU # Gândul
Situație alarmantă în Gaza, după ce armata israeliană i-a îndemnat, sâmbătă, pe locuitorii oraşului să se evacueze într-o „zonă umanitară” declarată de Israel mai la sud de Fâşia Gaza. Îndemnul a fost lansat în perspectiva unui viitor asalt terestru asupra celui mai mare oraş din teritoriul palestinian. „Profitaţi de ocazie pentru a vă deplasa fără […]
13:00
Imagini ireale într-o benzinărie. Un bărbat a incendiat pompa de alimentare și a ars un angajat / Momente de panică # Gândul
Situație de panică maximă într-o benzinărie! Un bărbat aflat într-o benzinărie din Făget, județul Timiș, aflat sub influența alcoolului, a incendiat pompa de alimentare și a aruncat combustibil aprins asupra unui angajat. Victima a suferit arsuri, iar agresorul a fugit, fiind prins ulterior de polițiști. Bărbatul a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. Camerele […]
12:50
Publicistul Ion Cristoiu își începe cel mai nou jurnal prin anunțul potrivit căruia Ilie Bolojan a numit în funcția de Șef al Corpului de control al premierului pe Crinel Nicu Grosu. Scriitorul mai spune că: „normal ar fi fost ca să știm și părerea celorlalte partide din Coaliție”. „Vineri a apărut în Monitorul Oficial decizia […]
Acum 4 ore
12:40
Designerul italian Giorgio Armani, care a murit la vârsta de 91 de ani, a remodelat moda pentru bărbați și femei cu designurile sale arhetipale. Marca sa de lux a devenit un imperiu al modei, parfumurilor, frumuseții și nu numai, curtată și purtată de vedete și celebrități deopotrivă. Armani s-a orientat către modă după o scurtă […]
12:40
Gara de Nord, la ceasul modernizării. Cea mai importantă stație de cale ferată din România, în reabilitare / Planuri mari pentru gara monument istoric # Gândul
Vești bune de la Ministerul Transporturilor și Infrastructurii (MTI) care a anunțat că a emis autorizația de construire pentru prima fază a lucrărilor de modernizare a Gării de Nord. Astfel, cea mai importantă stație de cale ferată din România – cu statut de monument istoric – intră într-un proces mult așteptat de reabilitare. Consiliul General […]
12:10
O cosmeticiană din Voluntari care a efectuat 19 proceduri ilegale de tratament a fost condamnată / Ce au găsit anchetatorii la percheziții # Gândul
Cosmeticiana din Voluntari – reținută de polițiști în martie 2024 și anchetată de procurori pentru săvârșirea infracțiunii de exercitare fără drept a unei profesii sau activități, în formă continuată – a fost condamnată. Aceasta a recunoscut infracțiunea, fiind condamnată la plata unei amenzi penale de 25.000 de lei. Potrivit informațiilor existente, cosmeticiana a efectuat, fără […]
12:00
Lia Bugnar îl atacă dur pe Bolojan: „E mândru că JUPOAIE oamenii cinstiți și muncitori din țara asta. E ca dracu” # Gândul
Scenarista și dramaturga Lia Bugnar nu s-a ferit să spună răspicat ce crede despre actualul guvern și despre premierul Ilie Bolojan. Într-o postare pe Facebook, scriitoarea a pus reflectorul pe realitatea oamenilor simpli, departe de lozincile despre „reformă” care se rostogolesc zilnic pe la televizor. Bugnar a pornit de la o întrebare venită „din sat”, […]
12:00
Cea mai bună PLĂCINTĂ de toamnă, cu piersici. Rețeta simplă și savuroasă e la îndemâna oricui # Gândul
Toamna aduce arome bogate și ingrediente proaspete, numai bune pentru plăcinte savuroase. Această rețetă de sezon combină delicioasele piersici cu un aluat sfârămânicios și untos, perfect pentru acest sezon. Iată cum prepari cea mai bună plăcintă de toamnă, cea cu piersici. Ingrediente pentru aluat: 300 g făină albă 200 g unt sărat rece, tăiat cuburi […]
11:50
Horațiu Moldovan, gafă de cascadorii râsului în amicalul România – Canada, 0-3. „Stânjenitor. Cred că va intra Târnovanu” # Gândul
Horațiu Moldovan, noul portar al lui Real Oviedo, a greșit în minutul 22 al meciului, la o pasă înapoi a lui Rațiu. A vrut să-l dribleze în careul de șase metri pe Ahmed, dar nu a reușit și adversarul a marcat simplu de lângă goalkeeperul nostru. Pentru postul de portar, în lotul naționalei sunt Ștefan […]
11:50
Digi RCS-RDS România oferă tuturor abonaților noul smartphone Samsung Galaxy A17. Care este singura condiție # Gândul
Digi RCS-RDS România oferă tuturor abonaților noul smartphone Samsung Galaxy A17. Care este singura condiție. Digi RCS-RDS România oferă tuturor abonaților noul smartphone Samsung Galaxy A17 Samsung Galaxy A17 5G are o cameră de 50 MP, display Super AMOLED și baterie de 5.000 mAh. Poți să îl cumperi în 24 de rate, cu 0 lei […]
11:40
Meteorologii avertizează că țara noastră va fi cuprinsă de un nou episod de caniculă. Astfel, zece județe din nordul și vestul țării, printre care Maramureș, Cluj și Timiș, se află sâmbătă sub atenționare de Cod galben. În Capitală, va fi mai mult cer senin și vânt slab până la moderat. Sâmbătă, zece județe se află […]
11:30
Elevii din Vâlcea taxează Legea Bolojan și se alătură protestelor profesorilor: „Pun în pericol viitorul educaţiei” # Gândul
Asociaţia Vâlceană a Elevilor (AVE) se solidarizează cu profesorii, susţinând sindicaliştii din educaţie în demersurile lor. Elevii vâlceni cer guvernului să renunţe la tăierile şi restricţiile din şcoli. Reamintim că peste 30.000 de cadre didactice din toată țara vor protesta, luni, 8 septembrie, în Piaţa Victoriei din Bucureşti, față de Legea Bolojan și prevederile acesteia […]
11:20
Ministra de Externe, Oana Țoiu, cu BEREA în mână în lojă la amicalul România – Canada. Ce spune legea # Gândul
Oana Țoiu, ministra de Externe, a fost surprinsă în lojă la amicalul România – Canada de pe Arena Națională. Ținea în mână un pahar de bere. Imaginea a devenit imediat virală în mediul online. Gestul a stârnit discuții pe rețele sociale. Nu doar despre conduita unui demnitar în spațiul public, ci și despre respectarea legii. […]
11:10
Care este cel mai bun antibiotic natural: întărește imunitatea și ține virozele la distanță. „Se ia în doze recomandate” # Gândul
După încheierea vacanței de vară și apropierea noului an școlar, mulți oameni resimt o stare de oboseală, tristețe și dificultăți în reintrarea ritmului cotidian. Medicul Ruxandra Constantina a oferit, la rubrica Sfat de Sănătate, de la Antena 3, câteva recomandări utile pentru a trece mai ușor peste această perioadă. „Trebuie să reintrăm în ritmul cotidian […]
10:50
Cât costă un borcan de zacuscă PREMIUM cu trufe. Ce prețuri practică piețele în toamna lui 2025 # Gândul
Cât costă un borcan de zacuscă PREMIUM cu trufe. Ce prețuri practică piețele în toamna lui 2025. Luna septembrie este sinonimă cu „instalarea” discretă a toamnei, iar gospodinele nu contenesc să meargă la piață, pentru a cumpăra legume pentru zacusca de casă. De exemplu, în piața centrală din Suceava, este mare forfotă: unii cumpără fructe […]
Acum 6 ore
10:40
TEST | Ai IQ-ul lui Nikola Tesla dacă știi câte animale sunt, de fapt, în această fotografie # Gândul
Crezi că poți rezolva acest puzzle? O pădure armonioasă ascunde mai multe animale decât te aștepți. Ai IQ-ul ridicat al lui Nikola Tesla, de peste 161, dacă reușești să le observi pe toate, fără a rata niciuna! Testele sunt o modalitate distractivă și provocatoare de a ne îmbunătăți abilitățile de gândire. Ele vin în multe […]
10:20
Donald Trump a afirmat că mai mulți ostatici reținuți în Fâșia Gaza de teroriștii Hamas ar putea fi MORȚI: „Sper că nu este adevărat” # Gândul
Președintele american, Donald Trump, a afirmat vineri că mai mulți ostatici reținuți în Fâșia Gaza ar putea fi morți, avansând mai multe cifre diferite, dar și că Statele Unite se află în „negocieri ample” cu teroriștii Hamas, potrivit AFP și Reuters. „S-ar putea ca unii să fi murit recent, din câte aud. Sper că nu […]
10:10
Lukașenko joacă la două capete în partida „Occident vs Rusia”. „«Fratele mai mic al lui Putin», folosit pentru a pune presiune pe Moscova” # Gândul
Alexandr Lukașenko – președintele Belarusului – reușește să își găsească, din nou, un public în Occident. Emisarii președintelui SUA îl vizitează, iar Donald Trump i-a dat personal un telefon. Pentru Lukașenko, care a trăit sub o izolare totală din partea Occidentului în cei cinci ani de la „realegerea” sa din 2020, care a declanșat proteste […]
10:10
Invadatorii CHIP și DALE. Odiseea lui Cub-Galben-Cască-Roșie și Cub-Roșu-Cască-Galbenă într-un lift comunist din Titan # Gândul
Ca la râie, munca începe în momentul când dă de tine și se termină când te uită. Așa se face că, pe la începutul zilei următoare de dârvală, undeva între unu și două dimineața, mă grăbesc să nu se închidă la non-stop, carbogazoase și bețișoare parfumate, să le zicem. La întoarcere nu mă mai grăbesc, […]
10:00
Donald Trump a semnat un ORDIN executiv prin care redenumeşte Pentagonul drept ”Departamentul de Război”: „Cred că este un nume mult mai potrivit” # Gândul
Președintele Donald Trump a semnat vineri un ordin executiv prin care redenumește Pentagonul drept „Departamentul de Război”. El le-a spus jurnaliștilor din Biroul Oval că acesta este un nume mai „potrivit”, având în vedere starea lumii, transmite CNN. „Cred că este un nume mult mai potrivit, mai ales având în vedere situaţia actuală a lumii. […]
09:40
Strategia Europeană pentru Reziliența Apei. 2022, 2023 și 2024, cei mai SECETOȘI ani din istoria recentă a României # Gândul
Europa este continentul care se încălzește cel mai rapid. Crizele legate de apă – secete, inundații, poluare – afectează sănătatea, economia și ecosistemele. Strategia propune soluții pentru ca UE să devină rezilientă din punct de vedere al apei până în 2050. Conform Eurostat, la capitolul indicelui de exploatare a apei (WEI+) România are un indice […]
09:40
Mihai Fifor susține că oprirea construcției drumului Arad-Oradea este un atentat marca Bolojan la dezvoltarea Vestului # Gândul
Mihai Fifor susține că Oprirea construcției drumului expres Arad-Oradea, parte a coridorului strategic Via Carpathia, este un atentat marca Bolojan la dezvoltarea Vestului României. „Atâta timp cât Sorin Grindeanu a fost ministrul Transporturilor, investițiile în infrastructura rutieră și feroviară au atins un nivel neatins vreodată în ultimii 35 de ani. România a reușit să atragă […]
09:20
Circulația rutieră pe Transfăgărășan este oprită sâmbătă, 6 septembrie, între Barajul Vidraru și Bâlea Lac, pentru desfășurarea unei competiții sportive. Astfel, centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliţiei Române a anunțat că traficul rutier va fi închis sâmbătă, 6 septembrie, între orele 07.00 și 18.00, pe DN 7C (Transfăgărășan), între kilometrii 62 și 116, respectiv […]
09:10
Ce a primit de mâncare o turistă din România, într-un hotel 5* din Turcia. Cum a reacționat când a văzut totul # Gândul
O turistă din România a avut parte de o surpriză de neuitat la un hotel de 5 stele din Turcia. Femeia se afla în vacanță, iar în momentul în care a primit preparatele la masă, ea a scos imediat telefonul și a început să facă fotografii, scrie Cancan.ro. Astfel, pe farfurie erau așezate cu grijă […]
08:50
De teama disponibilizărilor anunțate de Ilie Bolojan, tot mai multe comune din Iași renunță la petrecerile consacrate # Gândul
Comunele nu își mai sărbătoresc ziua. Astfel, cel puțin 9 dintre cele 93 din județ au ziua comunității pe 8 septembrie, însă numai primăria Tomești a găsit resurse să organizeze festivități așa cum a făcut în fiecare an, scrie Ziarul de Iași. Lovite și ele de măsurile de austeritate impuse deja sau în pregătire la […]
Acum 8 ore
08:40
Selecționerul Canadei jubilează: „E cea mai mare victorie obținută în Europa din istoria fotbalului canadian” # Gândul
Selecționerul Canadei Jesse Marsch a spus că victoria cu România, din amicalul de vineri seara de pe Arena Națională, e cea mai mare din istoria fotbalului canadian cu o echipă din Europa. În meciul România – Canada, 0-3, au marcat Jonathan David (11), Ali Ahmed (22) și Niko Sigur (77). Ce a declarat căpitanul naționalei […]
08:30
Halele și terenurile fabricii Te-Rox Prod din Pașcani, județul Iași, unde se produceau huse pentru scaune auto pentru copii, scoase la vânzare # Gândul
Activele fabricii Te-Rox Prod din Pașcani, care ajunsese în urmă cu câțiva ani una dintre cele mai mari companii europene în domeniul scaunelor auto pentru copii, au fost scoase la vânzare, conform Ziarul de Iași. Compania, fondată de Doina Cepalis în 2007, a fost preluată în 2020 de grupul suedez Holmbergs. Clădirea nu a făcut însă […]
08:20
Căpitanul naționalei Nicolae Stanciu și-a cerut scuze fanilor, după România – Canada, 0-3. Ce spune despre calificarea la CM 2026 # Gândul
Căpitanul echipei naționale Nicolae Stanciu a spus după amicalul cu Canada, 0-3, că rezultatul este rușinos și le-a cerut scuze fanilor „tricolori”. Naționala a fost învinsă de Canada, 3-0, pe Arena Națională, într-un amical. Acum prima reprezentativă „tricoloră” se pregătește de meciul cu Cipru, din preliminariile CM 2026. Ce spune Mircea Lucescu, după România – […]
08:10
Dacă e sâmbătă, atunci e momentul să te delectezi cu un nou banc haios, intitulat sugestiv: „Nevasta cavalerului”. Bancul readuce în atenție atmosfera din vremuri de demult, însă umorul e la cote maxime. Iată bancul! Un cavaler urma să plece în cruciadă. Își făcu bagajele, puse centura de castitate la nevastă și dădu cheia centurii […]
08:00
Meteorologii Accuweather au schimbat prognoza. Pe ce dată exactă se schimbă vremea și vine toamna, de fapt # Gândul
Meteorologii Accuwheather au schimbat prognoza. Iată pe ce dată se schimbă vremea și vine toamna, de fapt. E septembrie în calendar, dar zilele călduroase încă se încăpățânează să stea. Temperaturile de vară nu dispar și am avut zile caniculare chiar, la început de lună. Specialiștii susțin chiar că nu vom „scăpa” cu una, cu două, […]
08:00
Ce salariu primește acest srilankez, după 3 ani de muncă în România: „Aduc aici toată Sri Lanka!” # Gândul
Ce salariu primește acest srilankez, după 3 ani de muncă în România: „Aduc aici toată Sri Lanka!” Ce salariu primește acest srilankez, după 3 ani de muncă în România Vlogger-ul Lucian Popa a stat de vorbă cu un srilankez care lucrează în România. Deși se află doar de trei ani în țara noastră, asiaticul a […]
08:00
Toamna PROTESTELOR. Bolojan a reușit. A unit, în sfârșit, TOATĂ România… împotriva lui. Vezi calendarul acțiunilor de stradă # Gândul
Se anunță o toamnă fierbinte. Politica de austeritate a Guvernului Bolojan a reușit o performanță rară. În vreme ce polarizarea societății constituie un fenomen de ani de zile, măsurile fiscale au nemulțumit mai toate categoriile sociale: de la mame la studenți, de la polițiști la pensionari, de la profesori la magistrați sau funcționari publici (fac […]
07:40
Frankfurter Allgemeine Zeitung: Revoluția POPULISMULUI de dreapta /Valul generat de Trump și Meloni se extinde pe plan mondial # Gândul
Donald Trump, președintele SUA, Giorgia Meloni, premierul Italiei, și partidul radical Alternativă pentru Germania (AfD) nu mai sunt votați doar ca act de protest, ci pentru propria ideologie, întrucât se adresează alegătorilor care au fost uitați de partidele de stânga, comentează publicația Frankfurter Allgemeine Zeitung, notând că ”revoluția populismului” se extinde la nivel global. ”Populismul […]
07:40
Ziua de sâmbătă vă aduce un nou banc și poftă de râs. De data aceasta, este vorba de un individ care merge la doctor ca să-i dea pilule de potență. Finalul e apoteotic! Unul mai slab de măduvă se duce la doctor și îl roagă să-i dea niște pilule pentru potență. Doctorul îi dă pilulele […]
07:20
Gândul vă prezintă calendarul zilei de sâmbătă, 6 septembrie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată. Roger Waters este un muzician, compozitor și textier britanic, cunoscut mai ales ca membru fondator al legendarei trupe de rock progresiv Pink Floyd. Născut la 6 septembrie 1943 în Surrey, Anglia, Waters […]
07:20
Cele două zodii pentru care astrele se dau peste cap să le facă pe plac toamna asta: vor avea parte de bani, noroc și fericire # Gândul
Toamna aceasta aduce un spectacol cu de toate: noroc neașteptat, bani picați ca din cer, șanse ce nu pot fi ignorate, pentru două zodii. Acestea par răsfățate de Univers și simt că totul curge în favoarea lor. Astrologii susțin că vibrațiile acestei toamne sunt puternice și niciun nativ nu va scăpa de influența lor. Zodiile […]
07:10
Poliția a descoperit primele rețele de traficanți de droguri printre NEPALEZI. Ce fel de substanțe cumpără livratorii asiatici din București # Gândul
Polițiștii specializați în combaterea criminalității organizate au depistat primele rețele de traficanți de droguri care s-au dezvoltat în comunitățile de muncitori asiatici din București. Principalii clienți sunt nepalezii, care, în țara de origine, se droghează în mod legal cu ocazia unor sărbători religioase. România continuă să atragă forță de muncă străină, atât necalificată, cât și […]
07:10
Procurorii olandezi au renunțat la acuzațiile împotriva a trei suspecți în cazul furtului tezaurului DACIC din Muzeul Drents # Gândul
Procurorii olandezi au anunțat retragerea acuzațiilor împotriva a trei suspecți în cazul furtului coifului de aur de la Coțofenești și a celor trei brățări dacice de la Muzeul Drents, din Assen, la expoziția „Dacia – Regatul de aur și argint”. Cei trei nu vor mai fi urmăriți penal după ce Parchetul Olandez a considerată că […]
07:10
Piedone confirmă că reintră în viața politică: „A venit vremea să înființăm, împreună, un partid. Va fi un partid al cetățenilor” # Gândul
Fostul șef al ANPC, Cristian Popescu Piedone, a confirmat că reintră în viața politică. Planurile sale implică „un partid al cetățenilor, pentru binele, siguranța și bunăstarea cetățenilor,” Așa cum Gândul a anunțat vineri, fostul șef al ANPC vine și confirmă planurile sale politice. „Consider că a venit timpul să ajut cetățenii de la un alt […]
Acum 12 ore
06:20
Cele 12 TEMPLE grecești dedicate zeilor olimpieni pe care trebuie să le viziteze orice turist român pasionat de „Legendele Olimpului” # Gândul
12 temple grecești, 12 zei greci: Majoritatea turiștilor români care călătoresc în Grecia nu doar pentru a face pelerinaje la biserici, dar cei care au citit „Legendele Olimpului” de Alexandru Mitru și au auzit despre războiul dintre zei și titani, despre ciclopi, minotauri, gorgone, cai înaripați Pegas și eroi semizei ca Heracle, se duc pentru […]
Acum 24 ore
01:20
România – Canada 0-3 | Eșec dur pentru tricolori, Mircea Lucescu nervos: „De unde să chem alt atacant? Dacă-mi dai unul, îl chem, dar de unde?” # Gândul
Naționala României de fotbal a cedat categoric vineri seara, pe teren propriu, scor 0-3, meciul amical disputat în compania reprezentativei Canadei. Portarul Horaţiu Moldovan a gafat impardonabil la al doilea gol al oaspeţilor. La partida de pe Arena Națională au asistat 29.125 de spectatori. România – Canada 0-3 | Eșec dur pentru tricolori, Mircea Lucescu […]
5 septembrie 2025
23:30
NBC: SUA ar putea prelua rolul principal în MONITORIZAREA unei zone-tampon din Ucraina, în cazul unui acord de pace # Gândul
În cazul unui acord de pace între Rusia și Ucraina, Statele Unite ar putea prelua rolul principal în monitorizarea unei zone-tampon mari din interiorul Ucrainei, potrivit a patru persoane familiarizate cu un plan discutat de oficiali militari din rândul aliaților Ucrainei, inclusiv Statele Unite. Zona-tampon ar fi un teritoriu mare, demilitarizat – ale cărei granițe […]
23:10
Mii de trupe occidentale ar putea fi desfășurate în Ucraina ca parte a garanțiilor de securitate oferite de aliații Kievului împotriva Rusiei, susține președintele ucrainean Volodimir Zelenski. În cadrul Forumului Economic de la Cernobbio, președintele ucrainean a pledat pentru garanții solide de securitate și a susținut că aliații occidentali ar putea desfășura trupe pe teritoriul […]
