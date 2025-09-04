Trei lumi SONORE, între tradiție și inovație, la Festivalul Enescu 2025

13:00

Săptămâna în curs, până pe 7 septembrie, este o săptămână în care planetele arată foarte bine, în sensul că dăm la cheia potrivită și este una cu energie multă, lucru care ne poate aduce multă dinamică și pe o perioadă lungă de timp. Cu toate acestea, o zodie din horoscop primește un avertisment clar din […]