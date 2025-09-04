Spectacol marin rar la Agigea, valuri de sute de meduze albastre și mov: ”Hipnotizant”
Aktual24, 4 septembrie 2025 17:50
Joi, 4 septembrie 2025, litoralul românesc a oferit un spectacol natural ieșit din comun. Zeci de meduze în nuanțe de albastru și mov au fost surprinse în zona Agigea, imaginile devenind rapid virale pe rețelele sociale. Postările video și foto realizate de Pescăria lui Matei au adunat mii de reacții și distribuiri, surprinzând aglomerări spectaculoase […]
• • •
Alte ştiri de Aktual24
Acum 30 minute
17:50
Joi, 4 septembrie 2025, litoralul românesc a oferit un spectacol natural ieșit din comun. Zeci de meduze în nuanțe de albastru și mov au fost surprinse în zona Agigea, imaginile devenind rapid virale pe rețelele sociale. Postările video și foto realizate de Pescăria lui Matei au adunat mii de reacții și distribuiri, surprinzând aglomerări spectaculoase […]
Acum o oră
17:40
Profesor clujean: ”De fapt prezența lui Bombonel și Dăncilă e o imensă umilință pentru China” # Aktual24
Profesorul clujean Adrian Papahagi a ironizat joi prezența foștilor premieri PSD Adrian Năstase ți Viorica Dăncilă la Beijing, el numindu-i pe cei doi drept ”expirați”. ”Toată lumea a fost revoltată că râsul curcilor de Dăncilă și Bombonel-Suicidel au fost invitați la summitul dictatorilor. Dar să privim așa: vă dați seama ce disperați sunt dictatorii asiatici […]
17:40
Desigur, România nu a intrat în război pe 3 septembrie. Nu va intra nici pe 15 septembrie și nu va intra nicicând în viitorul previzibil. Cu toate astea, zvonul ăsta a prins aripi în mod aproape incredibil, ajungând la milioane de români. Combinat cu alte zvonuri de tipul „se închid granițele” (doar urmează mobilizarea, nu?). […]
17:40
Niciun român printre victimele accidentului de la Lisabona. Cel puțin 17 oameni au fost uciși # Aktual24
Autoritatile portugheze au finalizat verificarile si au confirmat oficial ca nu sunt cetățeni romani printre victime, au transmis joi surse oficiale pentru aktual24.ro. Accidentul de funicular de la Lisabona aruncă o umbră asupra industriei turistice, vitale pentru Portugalia, intensificând îngrijorările cu privire la investițiile publice insuficiente în cea mai veche capitală a Europei, transmite Bloomberg. […]
17:20
PSD-iștii o atacă violent pe Oana Țoiu: „Isterie USR-istă ridicată la cel mai înalt nivel/ Statul român nu a fost reprezentat oficial la Beijing” # Aktual24
După ce cu doar o zi în urmă afirma că nu ar fi participat la parada militară din China, dacă s-ar fi aflat în locul foștilor premieri Adrian Năstase și Viorica Dăncilă, liderul PSD Sorin Grindeanu a revenit cu o nouă declarație, mult mai conciliantă față de relațiile României cu Beijingul. „Prezența unor foști demnitari […]
Acum 2 ore
17:10
Presshub: CJUE a stabilit că un stat nu poate să refuze executarea unui mandat european de arestare și să preia executarea pedepsei fără consimțământul autorității care a emis mandatul # Aktual24
Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) a stabilit această practică în urma unui caz sesizat de România. Fără acest consimțământ, statul emitent poate să mențină mandatul european de arestare și să execute el însuși pedeapsa pe propriul teritoriu. În anul 2017, un cetățean român a fost condamnat de Curtea de Apel București la o […]
16:40
Biletul către viața veșnică? BBC analizează discuția dintre Putin și Xi Jinping privind obținerea nemuririi # Aktual24
Este posibil să devii nemuritor cu ajutorul transplanturilor de organe? Acesta a fost subiectul surprinzător de discuție din această săptămână între președintele chinez Xi Jinping și președintele rus Vladimir Putin, când s-au întâlnit la o paradă militară în Beijing. Un traducător, vorbind în mandarină în numele lui Putin, i-a spus lui Xi cum organele umane […]
16:30
Președintele Dan: ”Rusia înţelege doar limbajul forţei şi trebuie să ne comportăm în consecinţă” # Aktual24
România susţine adoptarea de sancţiuni suplimentare pentru Rusia, a transmis, joi, pe platforma X, preşedintele Nicuşor Dan. Şeful statului a participat, în format videoconferinţă, la reuniunea „Coaliţiei de Voinţă” (Coalition of the Willing). „Am avut o discuţie foarte bună şi substanţială azi, prezidată de Emmanuel Macron şi Keir Starmer. Apreciez munca asiduă şi progresul în […]
16:30
Designerul italian Giorgio Armani a murit, conform unui anunț făcut joi de reprezentanții săi. El avea vârsta de 91 de ani. Continuă
16:20
Zeci de percheziții DNA, cine sunt cei opt care au dat statului un tun de 9o de milioane de lei. Cinci au fost reținuți # Aktual24
Mai multe persoane au fost reținute și puse sub control judiciar într-un dosar de evaziune fiscală în care DNA a efectuat, miercuri, aproximativ 50 de percheziții. Surse oficiale au declarat pentru aktual24.ro că au fost reținute următoarele persoane: Haulică Gabriel Bracaci Gigel Bracaci Andreas Necoară Gabriel Butcovan Dorel Procurorii au dispus, de asemenea, măsura controlului […]
Acum 4 ore
16:10
Spitalele franceze sunt sfătuite să se pregătească pentru un potențial război în Europa până anul viitor. Reacția ministrul Sănătății # Aktual24
Spitalele franceze au fost sfătuite să se pregătească pentru un potențial conflict armat în Europa până anul viitor. Într-o scrisoare trimisă agențiilor regionale de sănătate, dezvăluită de Le Canard Enchaîné, Ministerul Sănătății a cerut spitalelor să se pregătească pentru o „angajare (militară) majoră” până în martie 2026, relatează The Independent. Ziarul a avertizat că între […]
15:40
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a transmis joi o declarație amplă, în care a răspuns criticilor și speculațiilor apărute în spațiul public privind activitatea sa și legăturile cu anumite companii private. Oficialul susține că atacurile vizează măsurile recente luate de Ministerul Finanțelor (MF) și ANAF și că acestea „deranjează teribil multiple zone de influență”. „Nu sunt […]
15:20
Bunicuța virală din Ardeal: ”Mă, suveraniștilor, nu sunteți la război? Încă plângeți după guru, Doamne ferește! Blasfemie faceți, mă, cu el” – VIDEO # Aktual24
O pensionară a ajuns virală pe rețelele de socializare după ce s-a filmat ironizându-i pe susținătorii fanatici ai lui Călin Georgescu. „Mă, suveraniștilor, nu sunteți la război. Azi e 3 septembrie. Nu sunteți duși? Nu v-o luat Nicușor să vă ducă la război. Vai de mintea voastră, aia dusă cu sorcova. Doamne ferește! No, mă! […]
15:20
Garanții de securitate pentru Ucraina. Berlinul dorește să consolideze apărarea aeriană pentru Kiev # Aktual24
O reuniune a așa-numitei Coaliții a Voinței de la Paris discută garanțiile de securitate pentru Ucraina. Încă nu este clar cum vor fi structurate acestea. În timp ce Moscova respinge desfășurarea de trupe străine, Berlinul prezintă o opțiune diferită. Conform unei relatări media, guvernul german va propune consolidarea apărării aeriene a Ucrainei la conferința așa-numitei […]
15:00
Sondaj: Majoritatea polonezilor se opun aderării Ucrainei la NATO. Cei mai mulți dintre aceștia provin din mediul rural și au peste 50 de ani # Aktual24
Mai mult de jumătate dintre polonezi se opun acum susținerii candidaturii Ucrainei de către țara lor la aderarea la NATO, potrivit unui sondaj comandat de publicația publicația Rzeczpospolita pe 4 septembrie. Rezultatele vin în contextul în care Kievul solicită aderarea la NATO și UE pentru garanții de securitate împotriva unei noi agresiuni rusești în cazul […]
Acum 6 ore
14:00
Judecatorii ICCJ au decis în unanimitate să atace la CCR legea privind pensiile speciale. Bolojan ar putea demisiona dacă CCR le dă dreptate # Aktual24
Judecătorii ICCJ au decis, în unanimitate, ca ICCJ să atace la CCR legea privind pensiile magistraților, au declarat surse oficiale pentru aktual24.ro. Premierul Bolojan a sugerat că guvernul ar putea demisiona dacă legea va fi respinsă de CCR. „Dacă pachetul va cădea la CCR, e greu de presupus că acest Guvern va mai avea legitimitate”, […]
13:40
Sondaj clar: 87,5% dintre români vor cu Occidentul. Interesul pentru o orientare spre Est (Rusia, China) a scăzut considerabil în ultimii trei ani # Aktual24
Majoritatea covârșitoare a populației consideră că România trebuie să se orienteze spre Vest (UE, SUA, NATO), iar această preferință a crescut semnificativ în ultimii doi ani, arată un sondaj realizat de INSCOP. Sondajul mai arată că interesul pentru o orientare spre Est (Rusia, China) a scăzut considerabil. Rezultatele sondajului VEST (adică UE, SUA, NATO): În […]
13:10
Victorie majoră a Universității Harvard asupra lui Trump: universitatea a deblocat fonduri de cercetare de miliarde de dolari # Aktual24
Judecătoarea Allison Burroughs, din Boston, a decis că guvernul a încălcat dreptul la liberă exprimare al colegiului din Ivy League atunci când a el revocat aproximativ 2 miliarde de dolari din granturi de cercetare. Hotărârea este o victorie juridică majoră pentru Harvard, dar Casa Albă a promis că va face apel. Când a înghețat finanțarea […]
12:40
UE nu-i permite lui Trump să preia Groenlanda. Bruxelles-ul va dubla finanțarea Groenlandei în noul buget al UE # Aktual24
Comisia Europeană, în propunerile sale pentru bugetul pe șapte ani pentru perioada 2028-2034, propune dublarea fondurilor care vor fi alocate pentru a sprijini teritoriile de peste mări, cum ar fi Groenlanda. Propunerea Comisiei Europene prevede că Groenlanda va primi 530 de milioane de euro ca sprijin în următorul ciclu bugetar al UE pe șapte ani […]
12:20
Rusia nu va accepta să discute despre desfășurarea de trupe străine în Ucraina în niciun format – Zaharova # Aktual24
Purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, a anunțat că Rusia nu va discuta idei referitoare la prezența personalului militar străin în Ucraina, în legătură cu planurile UE pentru o posibilă desfășurare de trupe în Ucraina ca parte a garanțiilor de securitate. Rusia nu va discuta în niciun format idei privind intervenția […]
Acum 8 ore
12:10
Investigație șocantă: Copiii ucraineni răpiți de Rusia sunt transformați, printr-o propagandă asiduă, în soldați ai „Armatei Tineretului Rus”, gata să moară pentru Putin # Aktual24
În ultimii trei ani și jumătate de război la scară largă, Rusia a răpit sute de mii de copii ucraineni, fie deportându-i pe teritoriul rusesc, fie ținându-i în zonele ocupate. Pentru Kremlin, acești copii reprezintă o resursă prețioasă, ușor de manipulat și controlat. Printr-o propagandă intensă, Rusia încearcă să modeleze percepția acestor copii, transformându-i în […]
12:00
Constanța: Încă un copil rănit din cauza trotinetelor electrice. Cel de la Sibiu este în ”comă profundă” # Aktual24
Un copil din localitatea Valu lui Traian (Constanța) a ajuns miercuri la Spitalul Județean de Urgență Constanța după ce a căzut de pe trotinetă. La fața locului a intervenit un echipaj SAJ Constanța care a transportat copilul la spital pentru efectuarea de investigații medicale de specialitate și acordarea de îngrijiri medicale, a transmis Ziua de […]
11:50
Precizările RetuRO: Consumatorii nu trebuie să verifice contractele producătorilor de băuturi pentru a-și putea recupera garanția pentru ambalajele SGR # Aktual24
Responsabilitatea respectării normelor legale din cadrul Sistemului de Garanție-Returnare revine tuturor actorilor implicați, producătorilor și comercianților, deopotrivă. RetuRO, administratorul Sistemului de Garanție-Returnare, face clarificări după ce în spațiul public au apărut informații potrivit cărora consumatorii ar trebui să verifice dacă producătorii de băuturi au contracte în vigoare cu administratorul SGR, pentru a-și putea recupera garanția […]
11:40
Donald Trump va oferi o cină la Casa Albă liderilor marilor companii tech din America – Musk este singurul „mogul” care nu a fost invitat # Aktual24
Președintele american Donald Trump va găzdui joi seară, la Casa Albă, o cină oficială de amploare, la care vor participa unii dintre cei mai influenți directori executivi din industria tehnologică globală. Evenimentul, văzut ca un moment de reafirmare a relațiilor dintre administrația Trump și sectorul de înaltă tehnologie, reunește nume importante precum Bill Gates (cofondator […]
11:40
Președintele francez Emmanuel Macron a solicitat să efectueze o vizită surpriză în Israel, dar cererea a fost respinsă, potrivit unui reportaj difuzat miercuri seara pe canalul Kan 11. Prim-ministrul Benjamin Netanyahu i-ar fi comunicat lui Macron că este persona non grata în Israel atât timp cât nu renunță la intenția sa de a recunoaște un […]
11:30
Xi Jinping susține că lumea se confruntă cu o alegere între „pace sau război”. De la Washington, Trump anunță că Beijingul conspiră împotriva SUA # Aktual24
Președintele chinez Xi Jinping a declarat miercuri că lumea se confruntă cu o alegere între „pace sau război” și „dialog sau confruntare”, în timp ce țara găzduia o mare paradă militară ce comemora cea de-a 80-a aniversare a sfârșitului celui de-Al Doilea Război Mondial. Discursul a venit în timp ce președintele american Donald Trump, într-o […]
11:10
3 milioane de euro pentru Catedrala Ortodoxă din Baia Mare. Lege votată de senatorii PNL, AUR și PSD # Aktual24
Senatorii au votat, marți, o propunere legislativă prin care se alocă 15.000.000 lei din bugetul de stat, prin Secretariatul de Stat pentru Culte, pentru continuarea lucrărilor la Catedrala Ortodoxă Episcopală „Sfânta Treime” din Baia Mare. Decizia vine în contextul în care Guvernul condus de Ilie Bolojan a suspendat temporar finanțările din PNRR, pentru reevaluarea priorităților, […]
11:00
”Se plătește direct de la Moscova”. Armata digitală a lui Georgescu din Republica Moldova. Sute de postaci au lucrat la promovarea lui Georgescu pe rețelele de socializare # Aktual24
O investigație realizată de Ziarul de Gardă dezvăluie o amplă operațiune de propagandă rusească orchestrată de la Moscova prin Blocul „Victorie”, controlat de Ilan Șor, în care sute de conturi false, gestionate de activiști reali, au fost utilizate pentru a influența spațiul online din Republica Moldova și România, cu un accent semnificativ pe promovarea unor […]
11:00
Partidul DREPT cere explicații ministrului Finanțelor despre firmele sale cu datorii și inactive fiscal # Aktual24
Partidul DREPT solicită public, printr-un comunicat, ministrului Finanțelor, Alexandru Nazare, să ofere explicații clare și urgente privind situația financiară a firmelor pe care le administrează, în contextul apariției unor informații ce ridică semne serioase de întrebare legate de modul în care acestea și-au gestionat obligațiile fiscale. Potrivit unei investigații de presă, Alexandru Nazare deține 95,24% […]
10:40
Nu e legendă urbană! Pantera neagră din Bulgaria a fost filmată: „A trecut la câțiva metri de mine”, a declarat bărbatul care a filmat-o cu telefonul mobil – VIDEO # Aktual24
Un nou semnal privind prezența unei „pantere negre” în apropierea orașului Dupnița, Bulgaria, a fost transmis miercuri, 3 septembrie, din satul Krainiți. Imaginile surprinse arată un animal de mari dimensiuni, asemănător unei feline negre, care se strecoară cu grijă printr-un câmp din zonă. Autorul înregistrării este Svetoslav Kavdanski, un localnic care a povestit, pentru postul […]
10:40
Un bac s-a scufundat în Dunăre, la Frecăței, după ce un camion încărcat cu floarea-soarelui a urcat pe el: ”În momentul de față, bacul este pe fundul Dunării, cu camionul peste el, se mai vede doar prelata remorcii” # Aktual24
Un incident naval s-a produs miercuri seară pe brațul Măcin – Dunărea Veche, în comuna Frecăței din Insula Mare a Brăilei. Un bac de mici dimensiuni s-a scufundat la câteva secunde după ce un camion încărcat cu floarea-soarelui a urcat pe platforma sa. „Un camion încărcat cu floarea-soarelui s-a urcat pe bacul care făcea curse […]
10:20
ICCJ se pregătește să atace la CCR legea pensiilor speciale. Savonea: ”Trebuie apărat viitorului justiției din România” # Aktual24
Șefa Înaltei Curți de Casație și Justiție, judecătoarea Lia Savonea, anunță că a convocat, pentru astăzi la ora 13:30, secțiile unite ale magistraților ÎCCJ. Aceștia urmează să decidă dacă vor sesiza Curtea Constituțională în legătură cu legea privind reforma pensiilor de serviciu. „Chiar dacă majoritatea judecătorilor ICCJ sunt protejați de dispozițiile tranzitorii ale acestei legi, […]
Acum 12 ore
10:10
Un iaht de lux de 1 milion de dolari s-a scufundat la doar 15 minute după lansare, în portul turcesc Eregli – VIDEO # Aktual24
Un incident spectaculos și costisitor a avut loc p în portul Ereğli, din regiunea Zonguldak, Turcia. Un iaht de lux în valoare de aproximativ 1 milion de dolari, botezat Dolce Vento, s-a scufundat la doar câteva minute după ce a fost lansat la apă, scrie The Sun. Ambarcațiunea, cu o lungime estimată la 24–30 de […]
10:10
Un accident neobișnuit s-a produs joi dimineața, în jurul orei 04.00, în localitatea Ilva Mică, halta Strâmba, unde un tren accelerat pe ruta Iași–Timișoara a lovit un autoturism aflat pe calea ferată. La fața locului au intervenit de urgență un echipaj de pompieri și unul de prim ajutor SMURD. Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență […]
10:00
Cum se vor acorda bursele școlare, care sunt noile cuantumuri. Bursa socială va fi 300 de lei # Aktual24
Guvernul are pe ordinea de zi a ședinței de joi mai multe proiecte printre care și stabilirea Metodologiei-cadru de acordare a burselor. Potrivit proiectului de hotărâre de guvern referitor la burse, pentru anul școlar 2025-2026, cuantumul burselor va fi: bursa de merit – 450 lei/lună; bursa socială – 300 lei/lună; bursa tehnologică – 300 lei/lună. […]
09:50
Realizare ”absolut istorică” a Poloniei. La puterea de cumpărare, Polonia a depășit state precum Olanda, Franța, Marea Britanie, Statele Unite sau Canada # Aktual24
Polonia marchează o performanță istorică în plan economic: țara a intrat oficial în clubul celor 20 de economii cu un PIB de peste un trilion de dolari, alăturându-se unui grup restrâns de state cu putere financiară globală. Anunțul a fost făcut de premierul Donald Tusk, care a calificat realizarea drept „absolut istorică”. Cu o creștere […]
09:40
Cluj: Autoritățile fac eforturi pentru a scăpa orașul de cerșetori. Zeci de persoane au fost legitimate # Aktual24
Poliția Municipiului Cluj-Napoca, împreună cu mai multe instituții partenere, a desfășurat o amplă acțiune menită să prevină și să combată fenomenul cerșetoriei, dar și să ofere sprijin celor aflați în situații de vulnerabilitate. La operațiune au participat efective ale Inspectoratului de Poliție Județean Cluj, Poliției Municipiului Cluj-Napoca, Jandarmeriei Cluj, Direcției Generale de Asistență Socială și […]
09:30
Comoara de la Cluj. A fost descoperit un inel de aur masiv unic datând de peste 3.000 de ani, alături de alte 120 de piese de aur # Aktual24
Un pasionat de comori a făcut o descoperire de proporții în județul Cluj. Cu ajutorul unui detector de metale, acesta a găsit nu mai puțin de 121 de piese din aur, pe care specialiștii le consideră de o valoare inestimabilă. Obiectele, care ar putea proveni din epoca bronzului (1400–1200 î.Hr.), au fost predate Muzeului Național […]
09:30
Fibrilații pentru Trump: Supraviețuitoarele abuzurilor sexuale comise de Jeffrey Epstein pregătesc o listă proprie cu nume, pe fondul tergiversărilor administrației în această privință # Aktual24
Supraviețuitoarele abuzurilor sexuale comise de Jeffrey Epstein și „invitații” acestuia au anunțat recent că vor întocmi și vor publica o listă proprie cu numele celor implicați în rețeaua de trafic de persoane condusă de miliardarul „sinucis” în închisoare în primul mandat al lui Donald Trump. Potrivit New York Post, această decizie vine după ce autoritățile […]
09:10
AUR propune ca elevii și profesorii să cânte Imnul Național și să spună împreună rugăciunea „Tatăl Nostru” la începutul fiecărei zile de școală # Aktual24
Partidul AUR a depus un proiect legislativ care prevede ca, la începutul fiecărei zile de școală, elevii și profesorii din învățământul preuniversitar să intoneze Imnul Național al României și să rostească rugăciunea „Tatăl Nostru”. Potrivit expunerii de motive, citate de Hotnews, inițiativa are ca scop întărirea sentimentului de apartenență națională și educarea în spiritul respectului […]
08:50
Toate urmele biologice lăsate de Kim Jong Un la Beijing au fost șterse cu grijă de agenții săi, pentru ca dictatorului să nu i se recolteze probe ADN – VIDEO # Aktual24
În urma întâlnirii dintre liderul nord-coreean Kim Jong Un și președintele rus Vladimir Putin, care a avut loc pe 2 septembrie 2025 la Beijing, au fost adoptate măsuri stricte de securitate menite să șteargă orice urmă biologică a dictatorului nord-coreean. Imagini virale din cadrul evenimentului, publicate de New York Post, arată cum angajații lui Kim […]
08:30
Sindicatul Europol cere să se intervină de urgență, după ce mai mulți polițiști au fost mușcați de ploșnițe chiar în sediile Poliției Capitalei # Aktual24
Mai mulți angajați ai Poliției Capitalei au ajuns la spital după ce au fost mușcați de ploșnițe în timpul serviciului. Potrivit Sindicatului Europol, spațiile centrelor de reținere și arestare preventivă din București ar fi grav infestate, iar condițiile igienico-sanitare sunt departe de cele acceptabile. „De luni întregi, colegii noștri reclamă mușcături, mizerie și lipsa unor […]
08:20
AUR va prezenta în plenul Parlamentului cele patru moțiuni de cenzură, acestea urmând să fie dezbătute și votate duminică # Aktual24
Moțiunile de cenzură depuse de parlamentarii AUR vor fi prezentate joi, în plen, de la ora 11:00, urmând să fie dezbătute și votate duminică, 7 septembrie, de la ora 13:00, au decis, miercuri seară, Birourile permanente ale Camerei Deputaților și Senatului. Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) a depus, miercuri seară, în Parlament, patru moțiuni de […]
08:10
Tragedie pe o ambarcațiune de migranți africani care se îndrepta spre Insulele Canare: 72 de persoane au fost ucise la bord, fiind acuzate de vrăjitorie și furt de apă # Aktual24
Un incident tragic a avut loc recent pe o ambarcațiune cu migranți care încerca să ajungă din Africa la Insulele Canare, soldându-se cu moartea a 72 de persoane. Vasul, cu aproximativ 320 de pasageri la bord, a rămas fără motor și a plutit în derivă timp de 11 zile, în condiții extrem de dificile, fără […]
07:50
Prim-vicepreședintele PNL, Ciprian Ciucu, atac la Nicușor Dan: „Mi-aș dori să fie alături de guvernul său, după ce a folosit foarte mult imaginea lui Ilie Bolojan pentru a ajunge președintele României” # Aktual24
Ciprian Ciucu, prim-vicepreședintele PNL, l-a atacat miercuri seara pe președintele Nicușor Dan, sugerând că acesta nu oferă suficient sprijin guvernului în funcție. „Acesta este guvernul României. Domnul Nicușor Dan este președintele României. Mi-aș dori ca președintele să fie alături de guvernul său”, a spus Ciucu într-o intervenție la postul de televiziune Digi24. Liberalul a amintit, […]
07:40
Înapoi în Evul Mediu: statul american Florida vrea să elimine obligativitatea vaccinării, inclusiv pentru copii, deși specialiștii avertizează că decizia va avea consecințe devastatoare # Aktual24
Autoritățile din statul american Florida au anunțat recent intenția de a elimina complet toate obligațiile de vaccinare, inclusiv cele impuse elevilor pentru a putea frecventa școala. Potrivit Politico, măsura a fost prezentată de chirurgul general al statului, Joseph Ladapo, și susținută ferm de guvernatorul Ron DeSantis. Conform declarațiilor oficiale, scopul acestui demers este de a […]
07:20
Portugalia a declarat o zi de doliu național pentru victimele accidentului de funicular din Lisabona # Aktual24
O zi de doliu naţional a fost declarată în Portugalia după ce cel puţin 15 persoane au murit miercuri, când binecunoscutul funicular Gloria din Lisabona a deraiat şi s-a prăbuşit. Un purtător de cuvânt al serviciilor de urgenţă a declarat că printre victime se află şi cetăţeni străini, dar nu a identificat victimele şi nu […]
07:00
Emmanuel Macron dă asigurări că europenii sunt gata să ofere Ucrainei garanții de securitate „în ziua în care pacea va fi semnată” # Aktual24
Europenii sunt „gata să ofere garanțiile de securitate pentru Ucraina și ucraineni, în ziua în care o pace va fi semnată”, la finalul unei lungi perioade de pregătire care „s-a încheiat”, a anunțat miercuri președintele francez Emmanuel Macron, primindu-l la Paris pe omologul său ucrainean Volodimir Zelenski. „Europa este aici, pentru prima dată cu acest […]
Acum 24 ore
23:40
Hamas își reiterează disponibilitatea de a elibera toți ostaticii în schimbul încetării războiului și al retragerii israeliene. La Ierusalim, poliția folosește tunul cu apă împotriva manifestanților pentru un acord privind ostaticii # Aktual24
Gruparea militantă Hamas a anunțat într-un comunicat că încă așteaptă răspunsul Israelului la propunerea de încetare a focului pe care au acceptat-o acum două săptămâni, în timp ce Israelul avansează cu pregătirile sale pentru o invazie a orașului Gaza, iar președintele SUA, Donald Trump, cere ca Hamas să elibereze imediat ostaticii vii pe care îi […]
23:10
Brăila: Un bac s-a scufundat cu tot cu camionul care se afla pe el. ISU nu are mijloacele necesare să intervină # Aktual24
Un bac de mici dimensiuni, care făcea curse de la Frecăţei (Brăila), la Ostrov (Tulcea), s-a scufundat, miercuri, în Dunăre, cu tot cu un camion încărcat cu floarea-soarelui care se afla pe el. În urma incidentului, nu au fost raportate victime. „În momentul în care a urcat pe bac, iar şoferul a oprit camionul, bacul […]
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.