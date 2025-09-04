Meduzele au oprit o a doua centrală nucleară în Franța
Aktual24, 4 septembrie 2025 22:40
Pentru a doua oară într-o lună, meduzele au provocat perturbări majore la una dintre cele mai mari centrale nucleare din Franța. Meduzele au intrat în filtrele stației de pompare și ale centralei nucleare Paluel din Normandia, a declarat compania națională de energie franceză EDF, potrivit BBC. Incidentul a redus producția centralei cu 2,4 gigawați, iar […]
• • •
Acum 15 minute
22:40
Acum 30 minute
22:30
O persoană a murit și cel puțin alte șase au fost rănite, joi, într-un atac cu cuțitul într-o comunitate a Primelor Națiuni din provincia Manitoba, Canada, a anunțat Poliției Regale Canadiene Călare (RCMP). Suspectul a murit și el în atac. Incidentul a avut loc în Hollow Water First Nation, la aproximativ 200 km nord-est de […]
Acum o oră
22:20
Accident de funicular la Lisabona: Raportul preliminar privind analiza epavei va fi emis vineri. Raportul poliției este așteptat în 45 de zile # Aktual24
Joi a fost zi de doliu național în Portugalia, după ce cel puțin 16 persoane au murit miercuri seara la Lisabona, în urma deraierii funicularului Gloria. Steagul Uniunii Europene a fost arborat în bernă la Parlamentul European și la Comisia Europeană din Bruxelles. Mai mulți lideri ai UE și-au exprimat condoleanțe pe rețelele de socializare. […]
22:00
Cel mai mare și mai rezistent aisberg din lume se sfărâmă în bucăți mai mici, până în punctul în care nu mai este cea mai mare bucată de gheață care plutește pe oceane. Este puțin probabil ca A23A să supraviețuiască până la sfârșitul lunii noiembrie și ar putea avea loc o prăbușire bruscă și spectaculoasă, […]
Acum 2 ore
21:20
Concurs pe model parizian la Timișoara: Oamenii, invitați să își testeze cunoștințele de gramatică și ortografie la „Marea Dictare” # Aktual24
Timișorenii și nu numai își pot testa cunoștințele de limba română la „Marea Dictare”, un concurs inedit, organizat de Primăria Municipiului Timișoara și Casa de Cultură, care va avea loc duminică, 21 septembrie, în Piața Libertății. Evenimentul este inspirat de proiectul parizian „La Grande Dictée des Champs Élysées”, al scriitorului și criticului literar Bernard Pivot, […]
21:10
Producătorul rus de tancuri din seria T folosește sute de echipamente occidentale și străine, anunță serviciile secrete ucrainene # Aktual24
Direcția Principală de informații a Ucrainei a anunțat că a identificat recent sute de unități de echipamente fabricate în străinătate, utilizate de Rusia pentru a fabrica tancuri și vehicule blindate. Într-o declarație pe Telegram, Direcția Principală de Informații, sau GUR, a precizat că și-a actualizat lista de echipamente străine din producția militară a Rusiei pentru […]
21:10
Trei dintre cei patru suspecți în cazul furtului coifului de la Coțofenești nu vor fi urmăriți penal # Aktual24
Trei dintre cei patru suspecți în cazul furtului celor trei brățări dacice și a coifului de la Coțofenești, de la Muzeul Drents din Assen nu vor fi urmăriți penal, parchetul olandez considerând că rolul lor a fost prea mic pentru a fi urmăriți penal. „Deși i-au ajutat pe principalii suspecți cu acțiuni de sprijin, parchetul […]
Acum 4 ore
20:30
Dan îi calmează pe suveraniști: ”România nu va trimite oameni în Ucraina după o eventuală pace sau o eventuală încetare a focului” # Aktual24
Preşedintele Nicuşor Dan a afirmat, joi, că România nu va trimite trupe în Ucraina, dar va sprijini operaţiunile de menţinere a păcii atunci când condiţii pentru pace vor fi îndeplinite. „Multe din ţările care sunt aici, în proximitatea Rusiei, au aceeaşi decizie pe care o avem şi noi – de a nu trimite oameni în […]
20:30
O nouă reuniune a Coaliției de Voință – sau Coaliția Doritorilor – 35 de state care sprijină Ucraina, majoritatea europene, dar și cu țări precum SUA sau Turcia, a venit cu rezultate pozitive pentru guvernul de la Kiev. În primul rând cu asigurări că sprijinul va continua, atât în timpul acestui război cu Rusia, cât […]
20:30
Trump va decide în curând garanțiile de securitate pentru Ucraina cu scopul încheierii războiului # Aktual24
Președintele SUA, Donald Trump, a purtat o convorbire telefonică cu președintele Volodimir Zelenski și cu lideri europeni pe 4 septembrie, la câteva ore după summitul „Coaliției celor dornici” de la Paris, unde oficialii au discutat despre garanțiile de securitate pentru Ucraina. La conferința de presă care a urmat discuției, președintele francez Emmanuel Macron a anunțat […]
20:20
Președintele Dan: „Magistraţii chiar au muncit mult, mult în anii ăştia. Nu cred că e sănătos să înjurăm magistrații” # Aktual24
Curtea Constituţională va tranşa pensiile magistraţilor, spune preşedintele Nicuşor Dan, care subliniază că ei au muncit ‘mult, mult’ în aceşti ani. „Curtea Constituţională se va pronunţa, bineînţeles, eu nu pot să anticipez ce vor spune. Ce pot eu să spun, şi am avut discuţiile astea, este că în momentul în care Guvernul a venit cu […]
20:10
Președintele Chinei speră că premierul Slovaciei va ajuta China să își îmbunătățească relațiile cu UE # Aktual24
Liderul chinez Xi Jinping a lăudat Slovacia pentru „angajamentul” său față de prietenia cu China și și-a exprimat speranța că țara va continua să ajute Beijingul să își îmbunătățească relațiile cu Uniunea Europeană. El a declarat acest lucru la o întâlnire cu prim-ministrul slovac Robert Fico, relatează agenția Reuters. „Comunitatea internațională are nevoie de unitate […]
19:40
Președintele Dan, primul interviu la un post TV de la alegeri: ”Partidele din coaliție își plătesc polițe. Nu vreau să amplific” – VIDEO # Aktual24
Președintele Nicușor Dan a acordat, joi seară, un interviu postului Antena 1, în care a făcur precizări despre relația cu premierul Ilie Bolojan. ”Trebuie să apreciem la partide că au vrut să intre la guvernare. Cel mai uşor era să stea pe margine. În momentul acesta, coaliţia funcţionează. Discuţiile sunt bune. Avem o relaţie preşedinte-Guvern-Parlament […]
19:40
Economia Rusiei a stagnat efectiv în al doilea trimestru al anului 2025. „Al doilea trimestru poate fi considerat, în esență, o stagnare tehnică. Lunile iulie și august prezintă simptome destul de clare că ne apropiem de nivelurile zero”, a declarat directorul general al Sberbank din Rusia, Herman Gref, la Forumul Economic Estic de la Vladivostok, […]
19:30
Președintele Dan, primul interviu la un post TV de la alegeri. Despre zvonurile privind tensiuni cu Bolojan: ”Ce spun oamenii între ei e mai puţin important. Ce contează este că coaliţia are 2 luni şi jumătate de funcţionare” – VIDEO # Aktual24
19:30
China și Rusia, care și-au înnoit jurămintele de prietenie și parteneriat cu ocazia summitului Organizației de la Shanghai, se prezintă ca mari parteneri. Și sunt parteneri. Doar că Rusia e de departe partenerul junior. Unul cu rol mai degrabă de aprovizionare, semănând cu o țară înapoiată, precum coloniile de altădată. Structura actuală seamănă cu o […]
19:00
Spaimă în Oltenia: 466 de angajaţi din primăriile din Dolj rămân fără loc de muncă dacă se aplică schema lui Bolojan # Aktual24
Un număr de 466 de angajaţi din primăriile din judeţul Dolj ar rămâne fără loc de muncă dacă posturile s-ar reduce cu 45%, aşa cum a propus premierul Ilie Bolojan. În judeţul Dolj, numărul maxim de posturi din primării şi Consiliului Judeţean Dolj care au fost aprobate conform legii este de 5.588, din care sunt […]
Acum 6 ore
18:40
Surpriză majoră pentru Orban din partea lui Trump. Președintele SUA cere statelor UE să nu mai importe deloc petrol și gaze din Rusia pentru a nu mai ”finanța” mașinăria de război a Moscovei # Aktual24
Președintele SUA, Donald Trump, le-a spus joi liderilor europeni că Europa trebuie să înceteze achiziționarea de petrol rusesc, care, potrivit lui, ajută Moscova să finanțeze războiul împotriva Ucrainei, a declarat un oficial al Casei Albe, citat de Reuters. Trump s-a alăturat prin telefon ședintei liderilor UE din cadrul „Coaliția de Voință”, condusă de președintele francez […]
17:50
Joi, 4 septembrie 2025, litoralul românesc a oferit un spectacol natural ieșit din comun. Zeci de meduze în nuanțe de albastru și mov au fost surprinse în zona Agigea, imaginile devenind rapid virale pe rețelele sociale. Postările video și foto realizate de Pescăria lui Matei au adunat mii de reacții și distribuiri, surprinzând aglomerări spectaculoase […]
17:40
Profesor clujean: ”De fapt prezența lui Bombonel și Dăncilă e o imensă umilință pentru China” # Aktual24
Profesorul clujean Adrian Papahagi a ironizat joi prezența foștilor premieri PSD Adrian Năstase ți Viorica Dăncilă la Beijing, el numindu-i pe cei doi drept ”expirați”. ”Toată lumea a fost revoltată că râsul curcilor de Dăncilă și Bombonel-Suicidel au fost invitați la summitul dictatorilor. Dar să privim așa: vă dați seama ce disperați sunt dictatorii asiatici […]
17:40
Desigur, România nu a intrat în război pe 3 septembrie. Nu va intra nici pe 15 septembrie și nu va intra nicicând în viitorul previzibil. Cu toate astea, zvonul ăsta a prins aripi în mod aproape incredibil, ajungând la milioane de români. Combinat cu alte zvonuri de tipul „se închid granițele” (doar urmează mobilizarea, nu?). […]
17:40
Niciun român printre victimele accidentului de la Lisabona. Cel puțin 17 oameni au fost uciși # Aktual24
Autoritatile portugheze au finalizat verificarile si au confirmat oficial ca nu sunt cetățeni romani printre victime, au transmis joi surse oficiale pentru aktual24.ro. Accidentul de funicular de la Lisabona aruncă o umbră asupra industriei turistice, vitale pentru Portugalia, intensificând îngrijorările cu privire la investițiile publice insuficiente în cea mai veche capitală a Europei, transmite Bloomberg. […]
17:20
PSD-iștii o atacă violent pe Oana Țoiu: „Isterie USR-istă ridicată la cel mai înalt nivel/ Statul român nu a fost reprezentat oficial la Beijing” # Aktual24
După ce cu doar o zi în urmă afirma că nu ar fi participat la parada militară din China, dacă s-ar fi aflat în locul foștilor premieri Adrian Năstase și Viorica Dăncilă, liderul PSD Sorin Grindeanu a revenit cu o nouă declarație, mult mai conciliantă față de relațiile României cu Beijingul. „Prezența unor foști demnitari […]
17:10
Presshub: CJUE a stabilit că un stat nu poate să refuze executarea unui mandat european de arestare și să preia executarea pedepsei fără consimțământul autorității care a emis mandatul # Aktual24
Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) a stabilit această practică în urma unui caz sesizat de România. Fără acest consimțământ, statul emitent poate să mențină mandatul european de arestare și să execute el însuși pedeapsa pe propriul teritoriu. În anul 2017, un cetățean român a fost condamnat de Curtea de Apel București la o […]
Acum 8 ore
16:40
Biletul către viața veșnică? BBC analizează discuția dintre Putin și Xi Jinping privind obținerea nemuririi # Aktual24
Este posibil să devii nemuritor cu ajutorul transplanturilor de organe? Acesta a fost subiectul surprinzător de discuție din această săptămână între președintele chinez Xi Jinping și președintele rus Vladimir Putin, când s-au întâlnit la o paradă militară în Beijing. Un traducător, vorbind în mandarină în numele lui Putin, i-a spus lui Xi cum organele umane […]
16:30
Președintele Dan: ”Rusia înţelege doar limbajul forţei şi trebuie să ne comportăm în consecinţă” # Aktual24
România susţine adoptarea de sancţiuni suplimentare pentru Rusia, a transmis, joi, pe platforma X, preşedintele Nicuşor Dan. Şeful statului a participat, în format videoconferinţă, la reuniunea „Coaliţiei de Voinţă” (Coalition of the Willing). „Am avut o discuţie foarte bună şi substanţială azi, prezidată de Emmanuel Macron şi Keir Starmer. Apreciez munca asiduă şi progresul în […]
16:30
Designerul italian Giorgio Armani a murit, conform unui anunț făcut joi de reprezentanții săi. El avea vârsta de 91 de ani. Continuă
16:20
Zeci de percheziții DNA, cine sunt cei opt care au dat statului un tun de 9o de milioane de lei. Cinci au fost reținuți # Aktual24
Mai multe persoane au fost reținute și puse sub control judiciar într-un dosar de evaziune fiscală în care DNA a efectuat, miercuri, aproximativ 50 de percheziții. Surse oficiale au declarat pentru aktual24.ro că au fost reținute următoarele persoane: Haulică Gabriel Bracaci Gigel Bracaci Andreas Necoară Gabriel Butcovan Dorel Procurorii au dispus, de asemenea, măsura controlului […]
16:10
Spitalele franceze sunt sfătuite să se pregătească pentru un potențial război în Europa până anul viitor. Reacția ministrul Sănătății # Aktual24
Spitalele franceze au fost sfătuite să se pregătească pentru un potențial conflict armat în Europa până anul viitor. Într-o scrisoare trimisă agențiilor regionale de sănătate, dezvăluită de Le Canard Enchaîné, Ministerul Sănătății a cerut spitalelor să se pregătească pentru o „angajare (militară) majoră” până în martie 2026, relatează The Independent. Ziarul a avertizat că între […]
15:40
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a transmis joi o declarație amplă, în care a răspuns criticilor și speculațiilor apărute în spațiul public privind activitatea sa și legăturile cu anumite companii private. Oficialul susține că atacurile vizează măsurile recente luate de Ministerul Finanțelor (MF) și ANAF și că acestea „deranjează teribil multiple zone de influență”. „Nu sunt […]
15:20
Bunicuța virală din Ardeal: ”Mă, suveraniștilor, nu sunteți la război? Încă plângeți după guru, Doamne ferește! Blasfemie faceți, mă, cu el” – VIDEO # Aktual24
O pensionară a ajuns virală pe rețelele de socializare după ce s-a filmat ironizându-i pe susținătorii fanatici ai lui Călin Georgescu. „Mă, suveraniștilor, nu sunteți la război. Azi e 3 septembrie. Nu sunteți duși? Nu v-o luat Nicușor să vă ducă la război. Vai de mintea voastră, aia dusă cu sorcova. Doamne ferește! No, mă! […]
15:20
Garanții de securitate pentru Ucraina. Berlinul dorește să consolideze apărarea aeriană pentru Kiev # Aktual24
O reuniune a așa-numitei Coaliții a Voinței de la Paris discută garanțiile de securitate pentru Ucraina. Încă nu este clar cum vor fi structurate acestea. În timp ce Moscova respinge desfășurarea de trupe străine, Berlinul prezintă o opțiune diferită. Conform unei relatări media, guvernul german va propune consolidarea apărării aeriene a Ucrainei la conferința așa-numitei […]
15:00
Sondaj: Majoritatea polonezilor se opun aderării Ucrainei la NATO. Cei mai mulți dintre aceștia provin din mediul rural și au peste 50 de ani # Aktual24
Mai mult de jumătate dintre polonezi se opun acum susținerii candidaturii Ucrainei de către țara lor la aderarea la NATO, potrivit unui sondaj comandat de publicația publicația Rzeczpospolita pe 4 septembrie. Rezultatele vin în contextul în care Kievul solicită aderarea la NATO și UE pentru garanții de securitate împotriva unei noi agresiuni rusești în cazul […]
Acum 12 ore
14:00
Judecatorii ICCJ au decis în unanimitate să atace la CCR legea privind pensiile speciale. Bolojan ar putea demisiona dacă CCR le dă dreptate # Aktual24
Judecătorii ICCJ au decis, în unanimitate, ca ICCJ să atace la CCR legea privind pensiile magistraților, au declarat surse oficiale pentru aktual24.ro. Premierul Bolojan a sugerat că guvernul ar putea demisiona dacă legea va fi respinsă de CCR. „Dacă pachetul va cădea la CCR, e greu de presupus că acest Guvern va mai avea legitimitate”, […]
13:40
Sondaj clar: 87,5% dintre români vor cu Occidentul. Interesul pentru o orientare spre Est (Rusia, China) a scăzut considerabil în ultimii trei ani # Aktual24
Majoritatea covârșitoare a populației consideră că România trebuie să se orienteze spre Vest (UE, SUA, NATO), iar această preferință a crescut semnificativ în ultimii doi ani, arată un sondaj realizat de INSCOP. Sondajul mai arată că interesul pentru o orientare spre Est (Rusia, China) a scăzut considerabil. Rezultatele sondajului VEST (adică UE, SUA, NATO): În […]
13:10
Victorie majoră a Universității Harvard asupra lui Trump: universitatea a deblocat fonduri de cercetare de miliarde de dolari # Aktual24
Judecătoarea Allison Burroughs, din Boston, a decis că guvernul a încălcat dreptul la liberă exprimare al colegiului din Ivy League atunci când a el revocat aproximativ 2 miliarde de dolari din granturi de cercetare. Hotărârea este o victorie juridică majoră pentru Harvard, dar Casa Albă a promis că va face apel. Când a înghețat finanțarea […]
12:40
UE nu-i permite lui Trump să preia Groenlanda. Bruxelles-ul va dubla finanțarea Groenlandei în noul buget al UE # Aktual24
Comisia Europeană, în propunerile sale pentru bugetul pe șapte ani pentru perioada 2028-2034, propune dublarea fondurilor care vor fi alocate pentru a sprijini teritoriile de peste mări, cum ar fi Groenlanda. Propunerea Comisiei Europene prevede că Groenlanda va primi 530 de milioane de euro ca sprijin în următorul ciclu bugetar al UE pe șapte ani […]
12:20
Rusia nu va accepta să discute despre desfășurarea de trupe străine în Ucraina în niciun format – Zaharova # Aktual24
Purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, a anunțat că Rusia nu va discuta idei referitoare la prezența personalului militar străin în Ucraina, în legătură cu planurile UE pentru o posibilă desfășurare de trupe în Ucraina ca parte a garanțiilor de securitate. Rusia nu va discuta în niciun format idei privind intervenția […]
12:10
Investigație șocantă: Copiii ucraineni răpiți de Rusia sunt transformați, printr-o propagandă asiduă, în soldați ai „Armatei Tineretului Rus”, gata să moară pentru Putin # Aktual24
În ultimii trei ani și jumătate de război la scară largă, Rusia a răpit sute de mii de copii ucraineni, fie deportându-i pe teritoriul rusesc, fie ținându-i în zonele ocupate. Pentru Kremlin, acești copii reprezintă o resursă prețioasă, ușor de manipulat și controlat. Printr-o propagandă intensă, Rusia încearcă să modeleze percepția acestor copii, transformându-i în […]
12:00
Constanța: Încă un copil rănit din cauza trotinetelor electrice. Cel de la Sibiu este în ”comă profundă” # Aktual24
Un copil din localitatea Valu lui Traian (Constanța) a ajuns miercuri la Spitalul Județean de Urgență Constanța după ce a căzut de pe trotinetă. La fața locului a intervenit un echipaj SAJ Constanța care a transportat copilul la spital pentru efectuarea de investigații medicale de specialitate și acordarea de îngrijiri medicale, a transmis Ziua de […]
11:50
Precizările RetuRO: Consumatorii nu trebuie să verifice contractele producătorilor de băuturi pentru a-și putea recupera garanția pentru ambalajele SGR # Aktual24
Responsabilitatea respectării normelor legale din cadrul Sistemului de Garanție-Returnare revine tuturor actorilor implicați, producătorilor și comercianților, deopotrivă. RetuRO, administratorul Sistemului de Garanție-Returnare, face clarificări după ce în spațiul public au apărut informații potrivit cărora consumatorii ar trebui să verifice dacă producătorii de băuturi au contracte în vigoare cu administratorul SGR, pentru a-și putea recupera garanția […]
11:40
Donald Trump va oferi o cină la Casa Albă liderilor marilor companii tech din America – Musk este singurul „mogul” care nu a fost invitat # Aktual24
Președintele american Donald Trump va găzdui joi seară, la Casa Albă, o cină oficială de amploare, la care vor participa unii dintre cei mai influenți directori executivi din industria tehnologică globală. Evenimentul, văzut ca un moment de reafirmare a relațiilor dintre administrația Trump și sectorul de înaltă tehnologie, reunește nume importante precum Bill Gates (cofondator […]
11:40
Președintele francez Emmanuel Macron a solicitat să efectueze o vizită surpriză în Israel, dar cererea a fost respinsă, potrivit unui reportaj difuzat miercuri seara pe canalul Kan 11. Prim-ministrul Benjamin Netanyahu i-ar fi comunicat lui Macron că este persona non grata în Israel atât timp cât nu renunță la intenția sa de a recunoaște un […]
11:30
Xi Jinping susține că lumea se confruntă cu o alegere între „pace sau război”. De la Washington, Trump anunță că Beijingul conspiră împotriva SUA # Aktual24
Președintele chinez Xi Jinping a declarat miercuri că lumea se confruntă cu o alegere între „pace sau război” și „dialog sau confruntare”, în timp ce țara găzduia o mare paradă militară ce comemora cea de-a 80-a aniversare a sfârșitului celui de-Al Doilea Război Mondial. Discursul a venit în timp ce președintele american Donald Trump, într-o […]
11:10
3 milioane de euro pentru Catedrala Ortodoxă din Baia Mare. Lege votată de senatorii PNL, AUR și PSD # Aktual24
Senatorii au votat, marți, o propunere legislativă prin care se alocă 15.000.000 lei din bugetul de stat, prin Secretariatul de Stat pentru Culte, pentru continuarea lucrărilor la Catedrala Ortodoxă Episcopală „Sfânta Treime” din Baia Mare. Decizia vine în contextul în care Guvernul condus de Ilie Bolojan a suspendat temporar finanțările din PNRR, pentru reevaluarea priorităților, […]
11:00
”Se plătește direct de la Moscova”. Armata digitală a lui Georgescu din Republica Moldova. Sute de postaci au lucrat la promovarea lui Georgescu pe rețelele de socializare # Aktual24
O investigație realizată de Ziarul de Gardă dezvăluie o amplă operațiune de propagandă rusească orchestrată de la Moscova prin Blocul „Victorie”, controlat de Ilan Șor, în care sute de conturi false, gestionate de activiști reali, au fost utilizate pentru a influența spațiul online din Republica Moldova și România, cu un accent semnificativ pe promovarea unor […]
11:00
Partidul DREPT cere explicații ministrului Finanțelor despre firmele sale cu datorii și inactive fiscal # Aktual24
Partidul DREPT solicită public, printr-un comunicat, ministrului Finanțelor, Alexandru Nazare, să ofere explicații clare și urgente privind situația financiară a firmelor pe care le administrează, în contextul apariției unor informații ce ridică semne serioase de întrebare legate de modul în care acestea și-au gestionat obligațiile fiscale. Potrivit unei investigații de presă, Alexandru Nazare deține 95,24% […]
10:40
Nu e legendă urbană! Pantera neagră din Bulgaria a fost filmată: „A trecut la câțiva metri de mine”, a declarat bărbatul care a filmat-o cu telefonul mobil – VIDEO # Aktual24
Un nou semnal privind prezența unei „pantere negre” în apropierea orașului Dupnița, Bulgaria, a fost transmis miercuri, 3 septembrie, din satul Krainiți. Imaginile surprinse arată un animal de mari dimensiuni, asemănător unei feline negre, care se strecoară cu grijă printr-un câmp din zonă. Autorul înregistrării este Svetoslav Kavdanski, un localnic care a povestit, pentru postul […]
10:40
Un bac s-a scufundat în Dunăre, la Frecăței, după ce un camion încărcat cu floarea-soarelui a urcat pe el: ”În momentul de față, bacul este pe fundul Dunării, cu camionul peste el, se mai vede doar prelata remorcii” # Aktual24
Un incident naval s-a produs miercuri seară pe brațul Măcin – Dunărea Veche, în comuna Frecăței din Insula Mare a Brăilei. Un bac de mici dimensiuni s-a scufundat la câteva secunde după ce un camion încărcat cu floarea-soarelui a urcat pe platforma sa. „Un camion încărcat cu floarea-soarelui s-a urcat pe bacul care făcea curse […]
10:20
ICCJ se pregătește să atace la CCR legea pensiilor speciale. Savonea: ”Trebuie apărat viitorului justiției din România” # Aktual24
Șefa Înaltei Curți de Casație și Justiție, judecătoarea Lia Savonea, anunță că a convocat, pentru astăzi la ora 13:30, secțiile unite ale magistraților ÎCCJ. Aceștia urmează să decidă dacă vor sesiza Curtea Constituțională în legătură cu legea privind reforma pensiilor de serviciu. „Chiar dacă majoritatea judecătorilor ICCJ sunt protejați de dispozițiile tranzitorii ale acestei legi, […]
