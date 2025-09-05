Ministrul Muncii, Florin Manole: „Bani de pensii sunt și vor fi, dacă vom face economii – și le vom face”

12:00

Un copil din localitatea Valu lui Traian (Constanța) a ajuns miercuri la Spitalul Județean de Urgență Constanța după ce a căzut de pe trotinetă. La fața locului a intervenit un echipaj SAJ Constanța care a transportat copilul la spital pentru efectuarea de investigații medicale de specialitate și acordarea de îngrijiri medicale, a transmis Ziua de […]