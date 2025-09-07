Parlamentarii AUR renunţă la boicot şi participă la votul pe moţiunile de cenzură

18:30

Poliţia ucraineană a semnalat un incident neobişnuit în oraşul Cernihiv, aflat la circa 80 de kilometri de graniţa cu Rusia, unde o dronă rusă a aruncat fluturaşi tipăriţi sub forma unor bancnote de 100 de grivne, cu mesaje prin care civilii erau îndemnaţi să colaboreze cu armata rusă, relatează The Kyiv Independent, de la care transmitem cele ce urmează.