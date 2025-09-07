Parlamentarii AUR renunţă la boicot şi participă la votul pe moţiunile de cenzură
Bursa, 7 septembrie 2025 14:50
Parlamentarii AUR, care anunţaseră iniţial că nu vor intra în sală pentru a nu asigura cvorumul necesar, au renunţat la boicot şi participă la votul pe prima moţiune de cenzură.
Acum 15 minute
15:00
Papa Leon al XIV-lea a lansat duminică un nou apel la pace în Ţara Sfântă şi în Ucraina, subliniind că and #8222;Dumnezeu nu vrea război. Dumnezeu vrea pace and #8221;, transmite EFE, care afirmă cele ce urmează.
15:00
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a condamnat, duminică, atacul nocturn lansat de Rusia asupra capitalei Kiev, în urma căruia a fost lovită pentru prima dată clădirea guvernului. and #8222;Un act nemilos and #8221;, a spus liderul ucrainean, care a promis and #8222;un răspuns pe măsură and #8221;, notează BBC, de la care transmitem cele ce urmează.
Acum 30 minute
14:50
Acum o oră
14:40
Dezbaterea primei moţiuni de cenzură a fost marcată de dispute între putere şi opoziţie privind existenţa cvorumului. Preşedintele de şedinţă, Mircea Abrudean, a anunţat începerea procedurilor de vot, moment în care deputatul AUR Mihai Enache a invocat articolul 52, alineatul 2, din regulament, cerând apel nominal pentru verificarea prezenţei fizice.
14:30
În plenul Parlamentului, unde se dezbat cele patru moţiuni de cenzură ale opoziţiei, Sorin Grindeanu a declarat că PSD respinge toate iniţiativele depuse de AUR, pe care le-a calificat drept and #8222;un exerciţiu de pură demagogie and #8221;.
14:30
George Simion a susţinut că moţiunile de cenzură nu pot fi votate duminică, întrucât nu există cvorum. Liderul AUR a criticat Guvernul pentru cele cinci asumări de răspundere pe pachetul de reforme.
14:20
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a catalogat drept and #8222;un act important de dezinformare and #8221; conferinţa organizată sâmbătă la Braşov, unde mai mulţi medici au contestat beneficiile vaccinării. Oficialul a precizat că Ministerul Sănătăţii, împreună cu Colegiul Medicilor, va redacta un raport care va fi înaintat Parchetului.
Acum 2 ore
14:10
Parlamentul a început dezbaterea primei moţiuni de cenzură depuse împotriva Guvernului Bolojan, însă băncile AUR şi SOS România din sala de plen sunt goale, relatează surse parlamentare.
14:10
Premierul Ilie Bolojan a criticat, duminică, în plenul reunit al Parlamentului, moţiunea de cenzură iniţiată de AUR pe tema reformei în sănătate, acuzând opoziţia că blochează artificial activitatea Guvernului.
14:10
Ministerul Educaţiei a publicat duminică mesajul ministrului Daniel David, cu o zi înainte de începerea noului an şcolar şi în contextul protestelor anunţate de sindicate pentru 8 septembrie.
14:00
Parlamentul dezbate astăzi moţiunea de cenzură intitulată and #8222;Demisia Guvernului Bolojan - cel mai bun tratament pentru sistemul de sănătate, dar şi pentru România! and #8221;, iniţiată de opoziţie şi aflată în acest moment în discuţie, potrivit documentului oficial.
14:00
14:00
Deputatul PNL Alexandru Muraru, liderul filialei Iaşi, a anunţat că nu va participa la dezbaterea moţiunilor de cenzură iniţiate de AUR, pe care le consideră and #8222;o cacealma and #8221; a unui partid and #8222;de sorginte infracţională, coordonat şi finanţat de Kremlin and #8221;.
13:50
Televiziunile de ştiri transmit că 244 de parlamentari sunt prezenţi fizic şi online la şedinţa comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului, unde ar urma să fie dezbătute cele patru moţiuni de cenzură iniţiate de opoziţie împotriva Guvernului Bolojan.
13:30
Aproape 20 de persoane s-au adunat duminică în faţa intrării din strada Izvor a Palatului Parlamentului pentru a-i susţine pe parlamentarii opoziţiei în ziua dezbaterii moţiunilor de cenzură împotriva Guvernului Bolojan.
13:20
Liderul AUR, George Simion, a declarat duminică, la Parlament, că şedinţa comună privind dezbaterea şi votul moţiunilor de cenzură împotriva Guvernului Bolojan nu poate continua din cauza lipsei de cvorum.
Acum 4 ore
13:10
Guvernul premierului François Bayrou este aşteptat să cadă luni în urma unui vot de neîncredere, accentuând blocajul politic din Franţa şi vulnerabilizând eurozona a doua mare economie a sa, transmite The Guardian, care afirmă cele ce urmează.
13:00
Norvegienii se prezintă duminică şi luni la urne într-un scrutin strâns, care va stabili dacă ţara îşi menţine guvernul laburist sau se orientează către o coaliţie de centru-dreapta, transmite BBC, care afirmă cele ce urmează.
12:00
Statul român obligat să plătească despăgubiri unui cetăţean norvegian după un dosar uitat timp de şapte ani # Bursa
Tribunalul Bucureşti a decis ca statul român, prin Ministerul Finanţelor, să plătească 15.000 de euro daune morale unui cetăţean norvegian, victimă a unei erori judiciare, după ce plângerea sa penală a fost lăsată în nelucrare mai bine de şapte ani, arată o investigaţie HotNews.ro, care informează cele ce urmează.
12:00
Administraţia rusă acuză Ucraina că a lovit un centru de instruire de la centrala nucleară Zaporojie # Bursa
Drone ucrainene au lovit acoperişul centrului de instruire de la centrala nucleară Zaporojie, fără a provoca pagube majore şi fără a creşte nivelul de radiaţii, a transmis administraţia instalată de Moscova la faţa locului, potrivit Reuters, de la care transmitem cele ce urmează.
12:00
Avioane poloneze şi aliate, ridicate de la sol după atacul masiv cu drone şi rachete al Rusiei asupra Ucrainei # Bursa
Aeronave poloneze şi aliate au fost activate duminică dimineaţa pentru a garanta securitatea spaţiului aerian polonez, după ce Rusia a lansat un val masiv de drone şi rachete asupra Ucrainei, în apropierea graniţei cu Polonia, a anunţat comandamentul operaţional al forţelor armate, potrivit Reuters, care transmite cele ce urmează.
12:00
Rachetele şi dronele Rusiei au ucis din nou oameni nevinovaţi, a declarat într-o postare pe Facebook ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, după cel mai recent atac aerian masiv lansat de Moscova împotriva Ucrainei. Oficialul a subliniat că România condamnă and #8222;cu toată fermitatea and #8221; astfel de and #8222;atacuri criminale and #8221;.
11:50
Giganţii tehnologici americani au încheiat o săptămână spectaculoasă pe bursă, adăugând împreună 420 miliarde dolari la capitalizarea de piaţă şi ducând valoarea totală a celor opt companii din clubul and #8222;trilionarelor and #8221; la 21.000 miliarde dolari, relatează CNBC, care afirmă cele ce urmează.
11:50
Angajaţii ANCOM aleg avocaţii eurodeputatului AUR Gheorghe Piperea pentru a contesta reforma # Bursa
Sindicatul angajaţilor Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM) a decis, prin vot intern, să angajeze casa de avocatură Piperea şi Asociaţii, condusă de eurodeputatul AUR Gheorghe Piperea, pentru a contesta în instanţă măsurile de restructurare anunţate de Guvern, informează Snoop.ro, care afirmă cele ce urmează
11:40
Rusia a lovit duminică Ucraina cu 805 drone şi 13 rachete, în cel mai mare atac aerian de la începutul invaziei, două persoane fiind ucise şi cel puţin 15 rănite, inclusiv un copil de un an, relatează Associated Press, care transmite cele ce urmează.
11:20
Prinţul Hisahito al Japoniei ajunge la maturitate şi devine singurul moştenitor tânăr al tronului imperial # Bursa
Prinţul Hisahito al Japoniei a împlinit oficial vârsta adultă, fiind primul membru masculin al familiei regale care ajunge la maturitate în ultimii 40 de ani şi, potrivit analiştilor, ar putea fi şi ultimul, relatează Associated Press, de la care transmitem cele ce urmează.
11:20
Un soldat canadian care fusese dat dispărut la 2 septembrie în Letonia a fost găsit mort, a anunţat sâmbătă armata canadiană, citată de AFP, de la care relatăm cele ce urmează.
11:20
Preşedintele american Donald Trump analizează trei finalişti pentru a-l înlocui pe Jerome Powell la conducerea Rezervei Federale, după un an de critici constante privind refuzul acestuia de a reduce dobânzile, transmite Reuters, de la care informăm cele ce urmează. Procesul de selecţie este coordonat de secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, care a acuzat Fed de and #8222;aroganţă în elaborarea politicilor and #8221; şi a cerut o revizuire completă a modului de funcţionare a băncii centrale.
11:20
Prim-ministrul japonez Shigeru Ishiba a decis să demisioneze, au relatat duminică mai multe instituţii media din Japonia, după ce liderul Partidului Liberal-Democrat s-a confruntat cu presiuni interne ca urmare a rezultatelor slabe obţinute la alegerile pentru camera superioară.
Acum 6 ore
11:10
Mii de locuitori din Washington D.C. au mărşăluit sâmbătă pentru a-i cere preşedintelui american Donald Trump să anuleze mobilizarea trupelor Gărzii Naţionale care patrulează în prezent străzile capitalei SUA, relatează Reuters,care afirmă cele ce urmează.
11:10
Poliţia britanică a arestat sâmbătă 425 de persoane la o manifestaţie organizată în centrul Londrei pentru a protesta faţă de interzicerea grupului pro-palestinian Palestine Action, relatează Reuters, care afirmă cele ce urmează. Gruparea a fost declarată organizaţie teroristă în iulie, în baza legislaţiei antiteroriste, după ce unii dintre membrii săi au pătruns într-o bază a Forţelor Aeriene Regale şi au avariat avioane militare.
11:10
Rusia a lansat în noaptea de 6 spre 7 septembrie sute de drone de atac şi mai multe rachete asupra oraşelor ucrainene, vizând inclusiv clădiri rezidenţiale din Kiev, relatează Kyiv Independent, care afirmă cele ce urmează.
11:00
Aproape 60% din armele utilizate pe linia frontului sunt fabricate în Ucraina, a declarat preşedintele Volodimir Zelenski în discursul său de sâmbătă seară, transmite Reuters, care transmite cele ce urmează.
11:00
Medic controversat leagă cancerul regelui Charles de vaccinul anti-Covid la conferinţa Reform UK # Bursa
Un medic controversat a folosit discursul susţinut pe scena principală a conferinţei partidului Reform UK, condus de Nigel Farage, pentru a susţine că vaccinul anti-Covid ar fi cauzat cancer în familia regală britanică, relatează The Guardian, de la care transmitem cele ce urmează.
11:00
Un obiect neidentificat, probabil o dronă, a căzut în apropierea localităţii Majdan-Sielec din estul Poloniei, a anunţat sâmbătă postul de radio RMF FM, citat de Reuters, de la care transmitem cele ce urmează. Incidentul a avut loc la aproximativ 500 de metri de clădiri, iar serviciile de securitate s-au deplasat la faţa locului.
10:20
Donald Trump a ameninţat că va trimite and #8222;Departamentul de Război and #8221;împotriva oraşului Chicago, condus de primarul democrat Brandon Johnson,informeaza presa amerivana si nu numai. Această mişcare urmează modeluldesfăşurării trupelor în Washington, D.C., oraş administrat de primăriţademocrată Muriel Bowser, unde Garda Naţională şi agenţii federali aufost mobilizaţi deja. Trump a invocat şi Baltimore şi New Orleans,ambele conduse de administraţii democrate.
10:10
Plenul comun al Parlamentului dezbate şi votează duminică cele patru moţiuni de cenzură depuse de AUR, S.O.S România şi POT împotriva Guvernului Ilie Bolojan, în urma angajării răspunderii pe pachetul doi de măsuri fiscale. Şansele ca moţiunile să fie adoptate sunt reduse, întrucât Opoziţiei îi lipsesc peste 100 de voturi pentru a demite executivul.
10:10
Ideea unei intervenţii militare americane în Venezuela a fost discutatăîn repetate rânduri, atât în primul mandat al lui Donald Trump(2017-2021), cât şi în al doilea (din 2025), afirmă Wikipedia, într-oactualizare făcută astăzi, pe care o rezumăm în continuare.
10:00
Curtea de Apel din SUA anulează regula administraţiei Biden privind economia de combustibil la vehiculele electrice # Bursa
O curte federală de apel din St. Louis a invalidat vineri o regulă a administraţiei Biden care modifica modul de calcul al echivalenţei petroliere pentru vehiculele electrice, oferind o victorie celor 13 procurori generali republicani care au contestat măsura, transmite Reuters, care afirmă cele ce urmează.
09:50
Ministerul Energiei din Moldova vrea transformarea ţării în hub regional între România, Ucraina şi Uniunea Europeană # Bursa
Ministerul Energiei de la Chişinău a anunţat că Dorin Junghietu, ministrul de resort, a participat pe 4-5 septembrie la Consiliul informal al miniştrilor energiei din Uniunea Europeană, desfăşurat la Copenhaga, Danemarca, potrivit Moldpres, care afirmă cele ce urmează. Discuţiile au vizat viitorul energetic european şi dezvoltarea infrastructurii transfrontaliere.
Acum 24 ore
21:20
Administraţia de la Washington se află în and #8222;negocieri foarte avansate and #8221; cu Hamas pentru eliberarea ostaticilor israelieni din Gaza, a declarat preşedintele Donald Trump, citat de Reuters, care transmite cele ce urmează. Liderul american a avertizat că situaţia and #8222;va deveni dificilă şi urâtă and #8221; dacă gruparea palestiniană refuză să facă paşi concreţi.
21:10
Google a evitat cele mai drastice măsuri propuse de Departamentul de Justiţie al SUA, precum vânzarea forţată a Chrome sau Android, dar noile reguli impuse de instanţă ar putea avea efecte pe termen lung, transformând succesul aparent într-un potenţial and #8222;cal troian and #8221;, relatează Business Insider, de la care transmitem cele ce urmează.
20:20
Lovitura aeriană efectuată de forţele americane pe 2 septembrie, soldată cu 11 morţi după scufundarea unei ambarcaţiuni rapide în largul coastelor venezuelene, este prezentată de Washington drept parte a campaniei antidrog, însă relatări din presa regională şi evaluări independente ridică semne de întrebare asupra motivaţiilor reale, transmite Tehran Times, care afirmă cele ce urmează.
20:10
China a surprins comunitatea internaţională la parada militară organizată pe 3 septembrie 2025, în Beijing, pentru a marca 80 de ani de la sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial, prin prezentarea unei drone de mari dimensiuni, denumită provizoriu Type B, care ar putea atinge viteze supersonice şi ar fi capabilă să execute misiuni de luptă aeriană, relatează ArmyRecognition, de la care transmitem cele ce urmează.
20:00
Uniunea Poştală Universală (UPU) anunţă că 88 de operatori poştali internaţionali, printre care Deutsche Post şi Royal Mail, şi-au suspendat serviciile către Statele Unite, după ce administraţia Trump a eliminat scutirea de taxe vamale pentru coletele mici, relatează AFP, care afirmă cele ce urmează.
19:10
Nigel Farage anunţă că va deporta femeile afgane care solicită azil, dacă va ajunge prim-ministru # Bursa
Liderul partidului Reform UK, Nigel Farage, a declarat că, dacă va deveni prim-ministru, va deporta femeile afgane care cer azil în Marea Britanie înapoi în Afganistan, sub regimul taliban, transmite Sky News, care afirmă cele ce urmează.
19:00
Reuters, forţată să retragă un videoclip cu discuţia dintre Putin şi Xi, după presiuni de la televiziunea de stat chineză # Bursa
Un videoclip de patru minute care surprindea o conversaţie neoficială între preşedintele rus Vladimir Putin şi omologul său chinez Xi Jinping a fost retras de Reuters, după ce televiziunea de stat chineză CCTV a revocat drepturile de utilizare şi a acuzat agenţia britanică de and #8222;denaturare editorială and #8221;, relatează AFP, care afirmă cele ce urmează.
18:40
Predoiu: România trebuie să repornească motorul producţiei şi să atragă investiţii pentru creşterea PIB # Bursa
Prim-vicepreşedintele PNL Cătălin Predoiu a declarat, într-o postare pe Facebook, că România are nevoie să îşi diversifice sursele de creştere economică şi să nu mai mizeze aproape exclusiv pe consum, subliniind că următorii paşi ai Guvernului trebuie să fie concentraţi pe creşterea PIB.
18:30
Poliţia ucraineană a semnalat un incident neobişnuit în oraşul Cernihiv, aflat la circa 80 de kilometri de graniţa cu Rusia, unde o dronă rusă a aruncat fluturaşi tipăriţi sub forma unor bancnote de 100 de grivne, cu mesaje prin care civilii erau îndemnaţi să colaboreze cu armata rusă, relatează The Kyiv Independent, de la care transmitem cele ce urmează.
18:20
Peste 680.000 de persoane au devenit milionare în 2024, ceea ce ridică numărul total al milionarilor în dolari la aproape 60 de milioane la nivel global, arată cel mai recent raport anual al băncii elveţiene UBS, citat de Statista.com.
