Google şi Apple ridică megacapitalizările companiilor tehnologice la 21.000 miliarde dolari

14:20

Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat că nu poate merge la Moscova and #8222;cât timp Ucraina este atacată în fiecare zi and #8221; şi i-a transmis liderului de la Kremlin să vină la Kiev, în replică la invitaţia lansată de Vladimir Putin pentru negocieri privind încetarea focului, relatează ABC News, care afirmă cele ce urmează.