Google şi Apple ridică megacapitalizările companiilor tehnologice la 21.000 miliarde dolari
Bursa, 7 septembrie 2025 11:50
Giganţii tehnologici americani au încheiat o săptămână spectaculoasă pe bursă, adăugând împreună 420 miliarde dolari la capitalizarea de piaţă şi ducând valoarea totală a celor opt companii din clubul and #8222;trilionarelor and #8221; la 21.000 miliarde dolari, relatează CNBC, care afirmă cele ce urmează.
• • •
Acum 10 minute
12:00
Statul român obligat să plătească despăgubiri unui cetăţean norvegian după un dosar uitat timp de şapte ani # Bursa
Tribunalul Bucureşti a decis ca statul român, prin Ministerul Finanţelor, să plătească 15.000 de euro daune morale unui cetăţean norvegian, victimă a unei erori judiciare, după ce plângerea sa penală a fost lăsată în nelucrare mai bine de şapte ani, arată o investigaţie HotNews.ro, care informează cele ce urmează.
12:00
Administraţia rusă acuză Ucraina că a lovit un centru de instruire de la centrala nucleară Zaporojie # Bursa
Drone ucrainene au lovit acoperişul centrului de instruire de la centrala nucleară Zaporojie, fără a provoca pagube majore şi fără a creşte nivelul de radiaţii, a transmis administraţia instalată de Moscova la faţa locului, potrivit Reuters, de la care transmitem cele ce urmează.
12:00
Avioane poloneze şi aliate, ridicate de la sol după atacul masiv cu drone şi rachete al Rusiei asupra Ucrainei # Bursa
Aeronave poloneze şi aliate au fost activate duminică dimineaţa pentru a garanta securitatea spaţiului aerian polonez, după ce Rusia a lansat un val masiv de drone şi rachete asupra Ucrainei, în apropierea graniţei cu Polonia, a anunţat comandamentul operaţional al forţelor armate, potrivit Reuters, care transmite cele ce urmează.
12:00
Rachetele şi dronele Rusiei au ucis din nou oameni nevinovaţi, a declarat într-o postare pe Facebook ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, după cel mai recent atac aerian masiv lansat de Moscova împotriva Ucrainei. Oficialul a subliniat că România condamnă and #8222;cu toată fermitatea and #8221; astfel de and #8222;atacuri criminale and #8221;.
Acum 30 minute
11:50
11:50
Angajaţii ANCOM aleg avocaţii eurodeputatului AUR Gheorghe Piperea pentru a contesta reforma # Bursa
Sindicatul angajaţilor Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM) a decis, prin vot intern, să angajeze casa de avocatură Piperea şi Asociaţii, condusă de eurodeputatul AUR Gheorghe Piperea, pentru a contesta în instanţă măsurile de restructurare anunţate de Guvern, informează Snoop.ro, care afirmă cele ce urmează
11:40
Rusia a lovit duminică Ucraina cu 805 drone şi 13 rachete, în cel mai mare atac aerian de la începutul invaziei, două persoane fiind ucise şi cel puţin 15 rănite, inclusiv un copil de un an, relatează Associated Press, care transmite cele ce urmează.
Acum o oră
11:20
Prinţul Hisahito al Japoniei ajunge la maturitate şi devine singurul moştenitor tânăr al tronului imperial # Bursa
Prinţul Hisahito al Japoniei a împlinit oficial vârsta adultă, fiind primul membru masculin al familiei regale care ajunge la maturitate în ultimii 40 de ani şi, potrivit analiştilor, ar putea fi şi ultimul, relatează Associated Press, de la care transmitem cele ce urmează.
11:20
Un soldat canadian care fusese dat dispărut la 2 septembrie în Letonia a fost găsit mort, a anunţat sâmbătă armata canadiană, citată de AFP, de la care relatăm cele ce urmează.
11:20
Preşedintele american Donald Trump analizează trei finalişti pentru a-l înlocui pe Jerome Powell la conducerea Rezervei Federale, după un an de critici constante privind refuzul acestuia de a reduce dobânzile, transmite Reuters, de la care informăm cele ce urmează. Procesul de selecţie este coordonat de secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, care a acuzat Fed de and #8222;aroganţă în elaborarea politicilor and #8221; şi a cerut o revizuire completă a modului de funcţionare a băncii centrale.
11:20
Prim-ministrul japonez Shigeru Ishiba a decis să demisioneze, au relatat duminică mai multe instituţii media din Japonia, după ce liderul Partidului Liberal-Democrat s-a confruntat cu presiuni interne ca urmare a rezultatelor slabe obţinute la alegerile pentru camera superioară.
11:10
Mii de locuitori din Washington D.C. au mărşăluit sâmbătă pentru a-i cere preşedintelui american Donald Trump să anuleze mobilizarea trupelor Gărzii Naţionale care patrulează în prezent străzile capitalei SUA, relatează Reuters,care afirmă cele ce urmează.
11:10
Poliţia britanică a arestat sâmbătă 425 de persoane la o manifestaţie organizată în centrul Londrei pentru a protesta faţă de interzicerea grupului pro-palestinian Palestine Action, relatează Reuters, care afirmă cele ce urmează. Gruparea a fost declarată organizaţie teroristă în iulie, în baza legislaţiei antiteroriste, după ce unii dintre membrii săi au pătruns într-o bază a Forţelor Aeriene Regale şi au avariat avioane militare.
11:10
Rusia a lansat în noaptea de 6 spre 7 septembrie sute de drone de atac şi mai multe rachete asupra oraşelor ucrainene, vizând inclusiv clădiri rezidenţiale din Kiev, relatează Kyiv Independent, care afirmă cele ce urmează.
Acum 2 ore
11:00
Aproape 60% din armele utilizate pe linia frontului sunt fabricate în Ucraina, a declarat preşedintele Volodimir Zelenski în discursul său de sâmbătă seară, transmite Reuters, care transmite cele ce urmează.
11:00
Medic controversat leagă cancerul regelui Charles de vaccinul anti-Covid la conferinţa Reform UK # Bursa
Un medic controversat a folosit discursul susţinut pe scena principală a conferinţei partidului Reform UK, condus de Nigel Farage, pentru a susţine că vaccinul anti-Covid ar fi cauzat cancer în familia regală britanică, relatează The Guardian, de la care transmitem cele ce urmează.
11:00
Un obiect neidentificat, probabil o dronă, a căzut în apropierea localităţii Majdan-Sielec din estul Poloniei, a anunţat sâmbătă postul de radio RMF FM, citat de Reuters, de la care transmitem cele ce urmează. Incidentul a avut loc la aproximativ 500 de metri de clădiri, iar serviciile de securitate s-au deplasat la faţa locului.
10:20
Donald Trump a ameninţat că va trimite and #8222;Departamentul de Război and #8221;împotriva oraşului Chicago, condus de primarul democrat Brandon Johnson,informeaza presa amerivana si nu numai. Această mişcare urmează modeluldesfăşurării trupelor în Washington, D.C., oraş administrat de primăriţademocrată Muriel Bowser, unde Garda Naţională şi agenţii federali aufost mobilizaţi deja. Trump a invocat şi Baltimore şi New Orleans,ambele conduse de administraţii democrate.
10:10
Plenul comun al Parlamentului dezbate şi votează duminică cele patru moţiuni de cenzură depuse de AUR, S.O.S România şi POT împotriva Guvernului Ilie Bolojan, în urma angajării răspunderii pe pachetul doi de măsuri fiscale. Şansele ca moţiunile să fie adoptate sunt reduse, întrucât Opoziţiei îi lipsesc peste 100 de voturi pentru a demite executivul.
10:10
Ideea unei intervenţii militare americane în Venezuela a fost discutatăîn repetate rânduri, atât în primul mandat al lui Donald Trump(2017-2021), cât şi în al doilea (din 2025), afirmă Wikipedia, într-oactualizare făcută astăzi, pe care o rezumăm în continuare.
Acum 4 ore
10:00
Curtea de Apel din SUA anulează regula administraţiei Biden privind economia de combustibil la vehiculele electrice # Bursa
O curte federală de apel din St. Louis a invalidat vineri o regulă a administraţiei Biden care modifica modul de calcul al echivalenţei petroliere pentru vehiculele electrice, oferind o victorie celor 13 procurori generali republicani care au contestat măsura, transmite Reuters, care afirmă cele ce urmează.
09:50
Ministerul Energiei din Moldova vrea transformarea ţării în hub regional între România, Ucraina şi Uniunea Europeană # Bursa
Ministerul Energiei de la Chişinău a anunţat că Dorin Junghietu, ministrul de resort, a participat pe 4-5 septembrie la Consiliul informal al miniştrilor energiei din Uniunea Europeană, desfăşurat la Copenhaga, Danemarca, potrivit Moldpres, care afirmă cele ce urmează. Discuţiile au vizat viitorul energetic european şi dezvoltarea infrastructurii transfrontaliere.
Acum 24 ore
21:20
Administraţia de la Washington se află în and #8222;negocieri foarte avansate and #8221; cu Hamas pentru eliberarea ostaticilor israelieni din Gaza, a declarat preşedintele Donald Trump, citat de Reuters, care transmite cele ce urmează. Liderul american a avertizat că situaţia and #8222;va deveni dificilă şi urâtă and #8221; dacă gruparea palestiniană refuză să facă paşi concreţi.
21:10
Google a evitat cele mai drastice măsuri propuse de Departamentul de Justiţie al SUA, precum vânzarea forţată a Chrome sau Android, dar noile reguli impuse de instanţă ar putea avea efecte pe termen lung, transformând succesul aparent într-un potenţial and #8222;cal troian and #8221;, relatează Business Insider, de la care transmitem cele ce urmează.
20:20
Lovitura aeriană efectuată de forţele americane pe 2 septembrie, soldată cu 11 morţi după scufundarea unei ambarcaţiuni rapide în largul coastelor venezuelene, este prezentată de Washington drept parte a campaniei antidrog, însă relatări din presa regională şi evaluări independente ridică semne de întrebare asupra motivaţiilor reale, transmite Tehran Times, care afirmă cele ce urmează.
20:10
China a surprins comunitatea internaţională la parada militară organizată pe 3 septembrie 2025, în Beijing, pentru a marca 80 de ani de la sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial, prin prezentarea unei drone de mari dimensiuni, denumită provizoriu Type B, care ar putea atinge viteze supersonice şi ar fi capabilă să execute misiuni de luptă aeriană, relatează ArmyRecognition, de la care transmitem cele ce urmează.
20:00
Uniunea Poştală Universală (UPU) anunţă că 88 de operatori poştali internaţionali, printre care Deutsche Post şi Royal Mail, şi-au suspendat serviciile către Statele Unite, după ce administraţia Trump a eliminat scutirea de taxe vamale pentru coletele mici, relatează AFP, care afirmă cele ce urmează.
19:10
Nigel Farage anunţă că va deporta femeile afgane care solicită azil, dacă va ajunge prim-ministru # Bursa
Liderul partidului Reform UK, Nigel Farage, a declarat că, dacă va deveni prim-ministru, va deporta femeile afgane care cer azil în Marea Britanie înapoi în Afganistan, sub regimul taliban, transmite Sky News, care afirmă cele ce urmează.
19:00
Reuters, forţată să retragă un videoclip cu discuţia dintre Putin şi Xi, după presiuni de la televiziunea de stat chineză # Bursa
Un videoclip de patru minute care surprindea o conversaţie neoficială între preşedintele rus Vladimir Putin şi omologul său chinez Xi Jinping a fost retras de Reuters, după ce televiziunea de stat chineză CCTV a revocat drepturile de utilizare şi a acuzat agenţia britanică de and #8222;denaturare editorială and #8221;, relatează AFP, care afirmă cele ce urmează.
18:40
Predoiu: România trebuie să repornească motorul producţiei şi să atragă investiţii pentru creşterea PIB # Bursa
Prim-vicepreşedintele PNL Cătălin Predoiu a declarat, într-o postare pe Facebook, că România are nevoie să îşi diversifice sursele de creştere economică şi să nu mai mizeze aproape exclusiv pe consum, subliniind că următorii paşi ai Guvernului trebuie să fie concentraţi pe creşterea PIB.
18:30
Poliţia ucraineană a semnalat un incident neobişnuit în oraşul Cernihiv, aflat la circa 80 de kilometri de graniţa cu Rusia, unde o dronă rusă a aruncat fluturaşi tipăriţi sub forma unor bancnote de 100 de grivne, cu mesaje prin care civilii erau îndemnaţi să colaboreze cu armata rusă, relatează The Kyiv Independent, de la care transmitem cele ce urmează.
18:20
Peste 680.000 de persoane au devenit milionare în 2024, ceea ce ridică numărul total al milionarilor în dolari la aproape 60 de milioane la nivel global, arată cel mai recent raport anual al băncii elveţiene UBS, citat de Statista.com.
18:10
Preşedintele american Donald Trump a declarat că ia în calcul trimiterea Gărzii Naţionale la Portland, Oregon, după ce un reportaj TV a prezentat drept actuale imagini din protestele masive din 2020, ceea ce l-a făcut să creadă că demonstraţiile continuă la scară mare, relatează The Guardian, care afirmă cele ce urmează.
18:10
Poliţia ungară a refuzat autorizarea unui marş LGBT+ programat în octombrie la Pecs, în sudul ţării, decizia fiind luată în baza noilor prevederi constituţionale promovate de premierul Viktor Orban, care interzic adunările menite să and #8222;promoveze homosexualitatea and #8221;, relatează AFP, care afirmă cele ce urmează.
17:00
17:00
Venezuela, între acuzaţiile SUA de narco-stat şi datele ONU care indică un rol marginal în traficul de droguri # Bursa
Experţi în politică externă subliniază că Venezuela joacă un rol redus în comerţul regional cu droguri, ceea ce ridică întrebări dacă and #8222;lupta antidrog and #8221; nu este folosită ca pretext de administraţia Trump pentru a justifica presiunile asupra regimului Maduro, relatează CNN, care afirmă cele ce urmează.
16:50
Peste 1.400 de catolici LGBT+ şi rudele lor participă în acest weekend la primul pelerinaj LGBT+ inclus oficial în calendarul and #8222;Anului Sfânt and #8221; al Bisericii Catolice, un eveniment considerat un and #8222;semnal important and #8221; pentru o mai mare deschidere şi diversitate, relatează AFP, care transmite cele ce urmează.
16:40
Preşedintele american Donald Trump a declarat că Statele Unite and #8222;nu vorbesc despre o schimbare de regim and #8221; în Venezuela, chiar dacă tensiunile dintre Washington şi Caracas cresc odată cu desfăşurarea unui important dispozitiv militar american în Caraibe, relatează Reuters, de la care transmitem cele ce urmează.
16:40
Fost oficial american avertizează asupra riscului unei intervenţii dezastruoase în Venezuela # Bursa
Un fost oficial american responsabil de dosarul Americii Latine a avertizat încă de pe 3 septembrie că Statele Unite riscă să and #8222;alunece and #8221; într-o intervenţie dezastruoasă în Venezuela, după atacul ordonat de preşedintele Donald Trump asupra unei ambarcaţiuni suspectate de trafic de droguri, soldat cu 11 morţi, relatează The Guardian, care afirmă cele ce urmează.
16:30
Trump avertizează că avioanele venezuelene vor fi doborâte dacă pun în pericol navele americane # Bursa
Preşedintele american Donald Trump a avertizat, vineri, că avioanele militare ale Venezuelei vor fi doborâte în cazul în care vor survola navele de război americane şi and #8222;vor pune într-o poziţie periculoasă and #8221; forţele SUA, relatează BBC News, care afirmă cele ce urmează.
16:20
15:50
Doi senatori americani cer blocarea propagandei ruse înaintea alegerilor din Republica Moldova # Bursa
Doi senatori americani, Jeanne Shaheen şi Thom Tillis, au solicitat companiilor Meta şi Google să intervină pentru a bloca propaganda rusă şi finanţările ilegale care vizează campania electorală din Republica Moldova, înaintea scrutinului prezidenţial programat pe 28 septembrie, transmite MOLDPRES, de la care relatăm cele ce urmează.
15:10
Ambasadorul Republicii Moldova la Washington şi-a început mandatul prin prezentarea scrisorilor de acreditare lui Donald Trump # Bursa
Ambasadorul Republicii Moldova în Statele Unite, Vlad Kulminski, a prezentat vineri scrisorile de acreditare preşedintelui american Donald J. Trump, în cadrul unei ceremonii oficiale la Casa Albă, informează presa din Republica Moldova.
15:10
Peste 1.000 de angajaţi OMV Petrom vizaţi de concedieri în cadrul planului de restructurare al grupului austriac # Bursa
OMV Petrom ar putea concedia peste 1.000 dintre cei 10.000 de angajaţi ai săi, compania fiind cea mai afectată entitate din cadrul grupului austriac OMV, potrivit unor surse citate de HotNews, care transmite cele ce urmează. Informaţiile privind disponibilizările au surprins sindicatele, care susţin că nu au fost informate oficial. and #8222;Am fost şocaţi vineri, când am citit ştirea în presă and #8221;, a declarat Florin Bercea, preşedintele Federaţiei Sindicale FSLI Petrol Energie.
15:10
Doi senatori americani, Jeanne Shaheen şi Thom Tillis, au solicitat companiilor Meta şi Google să intervină pentru a bloca propaganda rusă şi finanţările ilegale care vizează campania electorală din Republica Moldova, înaintea scrutinului prezidenţial programat pe 28 septembrie, transmite MOLDPRES, de la care relatăm cele ce urmează.
14:50
Peste 300 dintre cele 475 de persoane arestate joi într-un raid al poliţiei americane pentru imigraţie la o uzină de baterii auto din statul Georgia sunt cetăţeni sud-coreeni, a anunţat sâmbătă ministrul de externe de la Seul, Cho Hyun, exprimându-şi and #8222;profunda îngrijorare and #8221;, relatează presa internaţioală.
14:40
Guvernul rus a blocat internetul mobil în mai multe regiuni şi a anunţat că aplicaţii străine precum WhatsApp şi YouTube nu vor mai funcţiona, măsura fiind justificată prin and #8222;asigurarea securităţii and #8221;, relatează Reuters, care transmite cele ce urmează.
14:20
Ambasadorul României în Statele Unite, Andrei Muraru, a declarat că teoria conform căreia preşedintele american Donald Trump nu l-ar considera legitim pe Nicuşor Dan este and #8222;nu doar o dezinformare, ci o manipulare evidentă and #8221;, amintind că liderul de la Washington l-a felicitat imediat după alegerea sa.
14:20
Zelenski respinge invitaţia lui Putin la Moscova şi spune că este dispus la discuţii doar într-o ţară terţă # Bursa
Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat că nu poate merge la Moscova and #8222;cât timp Ucraina este atacată în fiecare zi and #8221; şi i-a transmis liderului de la Kremlin să vină la Kiev, în replică la invitaţia lansată de Vladimir Putin pentru negocieri privind încetarea focului, relatează ABC News, care afirmă cele ce urmează.
14:20
New York autorizează vaccinarea COVID-19 în farmacii, în pofida restricţiilor impuse de administraţia Trump # Bursa
Guvernatoarea statului New York, Kathy Hochul, a semnat un ordin executiv prin care farmaciştii pot administra vaccinul împotriva COVID-19 oricui doreşte, sfidând limitele stabilite la nivel federal de administraţia Trump, relatează Reuters, care afirmă cele ce urmează.
