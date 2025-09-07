Kelemen Hunor apără Guvernul Bolojan şi critică opoziţia pentru încercările repetate de a-l schimba
Bursa, 7 septembrie 2025 16:20
Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, duminică, în plenul reunit al Parlamentului, că opoziţia forţează nejustificat schimbarea Guvernului Ilie Bolojan, deşi acesta se află în funcţie de numai 76 de zile.
16:40
Premierul Greciei, Kyriakos Mitsotakis, a recunoscut duminică, la Salonic, că fraudarea ajutoarelor agricole europene reprezintă and #8222;o problemă cronică and #8221; în ţară, transmite AFP, care afirmă cele ce urmează. Declaraţia survine în contextul unei anchete europene privind o presupusă fraudă de amploare în utilizarea fondurilor agricole.
16:40
Anamaria Gavrilă: and #8222;România are nevoie de o schimbare de viziune, dar să dăm oameni afară nu este o viziune and #8221; # Bursa
Lidera POT, Anamaria Gavrilă, a declarat în plen, duminică, că Guvernul condus de Ilie Bolojan and #8222;face ceva fundamental greşit and #8221;, în condiţiile în care a reuşit and #8222;să supere pe toată lumea, inclusiv pe cei care l-au susţinut să ajungă la guvernare and #8221;.
Acum 30 minute
16:30
AUR acuză Guvernul de falsă reformă, în timp ce PNL apără schimbările din companiile de stat # Bursa
În plenul reunit al Parlamentului, deputatul AUR Petrişor Periu a criticat măsurile privind guvernanţa corporativă asumate de Guvernul condus de Ilie Bolojan, afirmând că executivul and #8222;îi minte pe români and #8221; atunci când vorbeşte despre reforme. and #8222;Vă minţiţi şi minţiţi românii când spuneţi că faceţi reforme and #8221;, a declarat parlamentarul AUR.
16:20
Acum o oră
16:10
Bolojan răspunde opoziţiei pe tema companiilor de stat şi apără plafonarea salariilor directorilor # Bursa
Premierul Ilie Bolojan a respins criticile opoziţiei odată cu dezbaterea celei de-a doua moţiuni de cenzură, dedicată guvernanţei corporative, afirmând că România are nevoie de and #8222;companii publice puternice and #8221; în domenii strategice precum energia, transporturile şi apărarea.
16:00
Parlamentul a trecut duminică după-amiază la dezbaterea celei de-a doua moţiuni de cenzură iniţiate de AUR, POT şi SOS România, după ce prima - dedicată reformei în sănătate - a fost respinsă. Textul moţiunii, intitulat and #8222;Opriţi politizarea companiilor publice! Opriţi batjocorirea proprietăţii statului! and #8221;, este citit în plen de deputatul AUR Cosmin Corendea.
15:50
Ministerul rus al Apărării a anunţat, duminică, că operaţiunea aeriană declanşată în noaptea precedentă a vizat and #8222;fabrici de armament, infrastructura de transport utilizată de armata ucraineană, arsenale şi aerodromuri and #8221;, potrivit presei internaţionale.
15:50
Ursula von der Leyen: Rusia îşi bate joc de diplomaţie şi ucide fără discriminare în Ucraina # Bursa
Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a condamnat atacurile masive cu drone şi rachete lansate de Rusia în noaptea de sâmbătă spre duminică asupra Ucrainei, afirmând că and #8222;Kremlinul îşi bate joc de diplomaţie, încalcă dreptul internaţional şi ucide fără discriminare and #8221;.
Acum 2 ore
15:40
Prima moţiune de cenzură dezbătută astăzi a fost respinsă. Doar 108 parlamentari au votat and #8222;pentru and #8221; şi unul and #8222;împotrivă and #8221;, în timp ce pragul necesar pentru adoptare era de 233 de voturi.
15:30
În timpul votului asupra primei moţiuni de cenzură depuse împotriva Guvernului, parlamentarii Partidului Oamenilor Tineri (POT) au ales să rămână pe holurile Palatului Parlamentului. Lidera formaţiunii, Anamaria Gavrilă, a intrat live pe Facebook şi a acuzat puterea de and #8222;abuz and #8221;, reclamând faptul că preşedintele de şedinţă nu a verificat cvorumul înainte de începerea procedurii de vot.
15:00
Papa Leon al XIV-lea a lansat duminică un nou apel la pace în Ţara Sfântă şi în Ucraina, subliniind că and #8222;Dumnezeu nu vrea război. Dumnezeu vrea pace and #8221;, transmite EFE, care afirmă cele ce urmează.
15:00
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a condamnat, duminică, atacul nocturn lansat de Rusia asupra capitalei Kiev, în urma căruia a fost lovită pentru prima dată clădirea guvernului. and #8222;Un act nemilos and #8221;, a spus liderul ucrainean, care a promis and #8222;un răspuns pe măsură and #8221;, notează BBC, de la care transmitem cele ce urmează.
14:50
Parlamentarii AUR, care anunţaseră iniţial că nu vor intra în sală pentru a nu asigura cvorumul necesar, au renunţat la boicot şi participă la votul pe prima moţiune de cenzură.
Acum 4 ore
14:40
Dezbaterea primei moţiuni de cenzură a fost marcată de dispute între putere şi opoziţie privind existenţa cvorumului. Preşedintele de şedinţă, Mircea Abrudean, a anunţat începerea procedurilor de vot, moment în care deputatul AUR Mihai Enache a invocat articolul 52, alineatul 2, din regulament, cerând apel nominal pentru verificarea prezenţei fizice.
14:30
În plenul Parlamentului, unde se dezbat cele patru moţiuni de cenzură ale opoziţiei, Sorin Grindeanu a declarat că PSD respinge toate iniţiativele depuse de AUR, pe care le-a calificat drept and #8222;un exerciţiu de pură demagogie and #8221;.
14:30
George Simion a susţinut că moţiunile de cenzură nu pot fi votate duminică, întrucât nu există cvorum. Liderul AUR a criticat Guvernul pentru cele cinci asumări de răspundere pe pachetul de reforme.
14:20
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a catalogat drept and #8222;un act important de dezinformare and #8221; conferinţa organizată sâmbătă la Braşov, unde mai mulţi medici au contestat beneficiile vaccinării. Oficialul a precizat că Ministerul Sănătăţii, împreună cu Colegiul Medicilor, va redacta un raport care va fi înaintat Parchetului.
14:10
14:10
Premierul Ilie Bolojan a criticat, duminică, în plenul reunit al Parlamentului, moţiunea de cenzură iniţiată de AUR pe tema reformei în sănătate, acuzând opoziţia că blochează artificial activitatea Guvernului.
14:10
Ministerul Educaţiei a publicat duminică mesajul ministrului Daniel David, cu o zi înainte de începerea noului an şcolar şi în contextul protestelor anunţate de sindicate pentru 8 septembrie.
14:00
Parlamentul dezbate astăzi moţiunea de cenzură intitulată and #8222;Demisia Guvernului Bolojan - cel mai bun tratament pentru sistemul de sănătate, dar şi pentru România! and #8221;, iniţiată de opoziţie şi aflată în acest moment în discuţie, potrivit documentului oficial.
14:00
Parlamentul a început dezbaterea primei moţiuni de cenzură depuse împotriva Guvernului Bolojan, însă băncile AUR şi SOS România din sala de plen sunt goale, relatează surse parlamentare.
14:00
Deputatul PNL Alexandru Muraru, liderul filialei Iaşi, a anunţat că nu va participa la dezbaterea moţiunilor de cenzură iniţiate de AUR, pe care le consideră and #8222;o cacealma and #8221; a unui partid and #8222;de sorginte infracţională, coordonat şi finanţat de Kremlin and #8221;.
13:50
Televiziunile de ştiri transmit că 244 de parlamentari sunt prezenţi fizic şi online la şedinţa comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului, unde ar urma să fie dezbătute cele patru moţiuni de cenzură iniţiate de opoziţie împotriva Guvernului Bolojan.
13:30
Aproape 20 de persoane s-au adunat duminică în faţa intrării din strada Izvor a Palatului Parlamentului pentru a-i susţine pe parlamentarii opoziţiei în ziua dezbaterii moţiunilor de cenzură împotriva Guvernului Bolojan.
13:20
Liderul AUR, George Simion, a declarat duminică, la Parlament, că şedinţa comună privind dezbaterea şi votul moţiunilor de cenzură împotriva Guvernului Bolojan nu poate continua din cauza lipsei de cvorum.
13:10
Guvernul premierului François Bayrou este aşteptat să cadă luni în urma unui vot de neîncredere, accentuând blocajul politic din Franţa şi vulnerabilizând eurozona a doua mare economie a sa, transmite The Guardian, care afirmă cele ce urmează.
13:00
Norvegienii se prezintă duminică şi luni la urne într-un scrutin strâns, care va stabili dacă ţara îşi menţine guvernul laburist sau se orientează către o coaliţie de centru-dreapta, transmite BBC, care afirmă cele ce urmează.
Acum 6 ore
12:00
Statul român obligat să plătească despăgubiri unui cetăţean norvegian după un dosar uitat timp de şapte ani # Bursa
Tribunalul Bucureşti a decis ca statul român, prin Ministerul Finanţelor, să plătească 15.000 de euro daune morale unui cetăţean norvegian, victimă a unei erori judiciare, după ce plângerea sa penală a fost lăsată în nelucrare mai bine de şapte ani, arată o investigaţie HotNews.ro, care informează cele ce urmează.
12:00
Administraţia rusă acuză Ucraina că a lovit un centru de instruire de la centrala nucleară Zaporojie # Bursa
Drone ucrainene au lovit acoperişul centrului de instruire de la centrala nucleară Zaporojie, fără a provoca pagube majore şi fără a creşte nivelul de radiaţii, a transmis administraţia instalată de Moscova la faţa locului, potrivit Reuters, de la care transmitem cele ce urmează.
12:00
Avioane poloneze şi aliate, ridicate de la sol după atacul masiv cu drone şi rachete al Rusiei asupra Ucrainei # Bursa
Aeronave poloneze şi aliate au fost activate duminică dimineaţa pentru a garanta securitatea spaţiului aerian polonez, după ce Rusia a lansat un val masiv de drone şi rachete asupra Ucrainei, în apropierea graniţei cu Polonia, a anunţat comandamentul operaţional al forţelor armate, potrivit Reuters, care transmite cele ce urmează.
12:00
Rachetele şi dronele Rusiei au ucis din nou oameni nevinovaţi, a declarat într-o postare pe Facebook ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, după cel mai recent atac aerian masiv lansat de Moscova împotriva Ucrainei. Oficialul a subliniat că România condamnă and #8222;cu toată fermitatea and #8221; astfel de and #8222;atacuri criminale and #8221;.
11:50
Giganţii tehnologici americani au încheiat o săptămână spectaculoasă pe bursă, adăugând împreună 420 miliarde dolari la capitalizarea de piaţă şi ducând valoarea totală a celor opt companii din clubul and #8222;trilionarelor and #8221; la 21.000 miliarde dolari, relatează CNBC, care afirmă cele ce urmează.
11:50
Angajaţii ANCOM aleg avocaţii eurodeputatului AUR Gheorghe Piperea pentru a contesta reforma # Bursa
Sindicatul angajaţilor Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM) a decis, prin vot intern, să angajeze casa de avocatură Piperea şi Asociaţii, condusă de eurodeputatul AUR Gheorghe Piperea, pentru a contesta în instanţă măsurile de restructurare anunţate de Guvern, informează Snoop.ro, care afirmă cele ce urmează
11:40
Rusia a lovit duminică Ucraina cu 805 drone şi 13 rachete, în cel mai mare atac aerian de la începutul invaziei, două persoane fiind ucise şi cel puţin 15 rănite, inclusiv un copil de un an, relatează Associated Press, care transmite cele ce urmează.
11:20
Prinţul Hisahito al Japoniei ajunge la maturitate şi devine singurul moştenitor tânăr al tronului imperial # Bursa
Prinţul Hisahito al Japoniei a împlinit oficial vârsta adultă, fiind primul membru masculin al familiei regale care ajunge la maturitate în ultimii 40 de ani şi, potrivit analiştilor, ar putea fi şi ultimul, relatează Associated Press, de la care transmitem cele ce urmează.
11:20
Un soldat canadian care fusese dat dispărut la 2 septembrie în Letonia a fost găsit mort, a anunţat sâmbătă armata canadiană, citată de AFP, de la care relatăm cele ce urmează.
11:20
Preşedintele american Donald Trump analizează trei finalişti pentru a-l înlocui pe Jerome Powell la conducerea Rezervei Federale, după un an de critici constante privind refuzul acestuia de a reduce dobânzile, transmite Reuters, de la care informăm cele ce urmează. Procesul de selecţie este coordonat de secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, care a acuzat Fed de and #8222;aroganţă în elaborarea politicilor and #8221; şi a cerut o revizuire completă a modului de funcţionare a băncii centrale.
11:20
Prim-ministrul japonez Shigeru Ishiba a decis să demisioneze, au relatat duminică mai multe instituţii media din Japonia, după ce liderul Partidului Liberal-Democrat s-a confruntat cu presiuni interne ca urmare a rezultatelor slabe obţinute la alegerile pentru camera superioară.
11:10
Mii de locuitori din Washington D.C. au mărşăluit sâmbătă pentru a-i cere preşedintelui american Donald Trump să anuleze mobilizarea trupelor Gărzii Naţionale care patrulează în prezent străzile capitalei SUA, relatează Reuters,care afirmă cele ce urmează.
11:10
Poliţia britanică a arestat sâmbătă 425 de persoane la o manifestaţie organizată în centrul Londrei pentru a protesta faţă de interzicerea grupului pro-palestinian Palestine Action, relatează Reuters, care afirmă cele ce urmează. Gruparea a fost declarată organizaţie teroristă în iulie, în baza legislaţiei antiteroriste, după ce unii dintre membrii săi au pătruns într-o bază a Forţelor Aeriene Regale şi au avariat avioane militare.
11:10
Rusia a lansat în noaptea de 6 spre 7 septembrie sute de drone de atac şi mai multe rachete asupra oraşelor ucrainene, vizând inclusiv clădiri rezidenţiale din Kiev, relatează Kyiv Independent, care afirmă cele ce urmează.
11:00
Aproape 60% din armele utilizate pe linia frontului sunt fabricate în Ucraina, a declarat preşedintele Volodimir Zelenski în discursul său de sâmbătă seară, transmite Reuters, care transmite cele ce urmează.
11:00
Medic controversat leagă cancerul regelui Charles de vaccinul anti-Covid la conferinţa Reform UK # Bursa
Un medic controversat a folosit discursul susţinut pe scena principală a conferinţei partidului Reform UK, condus de Nigel Farage, pentru a susţine că vaccinul anti-Covid ar fi cauzat cancer în familia regală britanică, relatează The Guardian, de la care transmitem cele ce urmează.
11:00
Un obiect neidentificat, probabil o dronă, a căzut în apropierea localităţii Majdan-Sielec din estul Poloniei, a anunţat sâmbătă postul de radio RMF FM, citat de Reuters, de la care transmitem cele ce urmează. Incidentul a avut loc la aproximativ 500 de metri de clădiri, iar serviciile de securitate s-au deplasat la faţa locului.
Acum 8 ore
10:20
Donald Trump a ameninţat că va trimite and #8222;Departamentul de Război and #8221;împotriva oraşului Chicago, condus de primarul democrat Brandon Johnson,informeaza presa amerivana si nu numai. Această mişcare urmează modeluldesfăşurării trupelor în Washington, D.C., oraş administrat de primăriţademocrată Muriel Bowser, unde Garda Naţională şi agenţii federali aufost mobilizaţi deja. Trump a invocat şi Baltimore şi New Orleans,ambele conduse de administraţii democrate.
10:10
Plenul comun al Parlamentului dezbate şi votează duminică cele patru moţiuni de cenzură depuse de AUR, S.O.S România şi POT împotriva Guvernului Ilie Bolojan, în urma angajării răspunderii pe pachetul doi de măsuri fiscale. Şansele ca moţiunile să fie adoptate sunt reduse, întrucât Opoziţiei îi lipsesc peste 100 de voturi pentru a demite executivul.
10:10
Ideea unei intervenţii militare americane în Venezuela a fost discutatăîn repetate rânduri, atât în primul mandat al lui Donald Trump(2017-2021), cât şi în al doilea (din 2025), afirmă Wikipedia, într-oactualizare făcută astăzi, pe care o rezumăm în continuare.
10:00
Curtea de Apel din SUA anulează regula administraţiei Biden privind economia de combustibil la vehiculele electrice # Bursa
O curte federală de apel din St. Louis a invalidat vineri o regulă a administraţiei Biden care modifica modul de calcul al echivalenţei petroliere pentru vehiculele electrice, oferind o victorie celor 13 procurori generali republicani care au contestat măsura, transmite Reuters, care afirmă cele ce urmează.
09:50
Ministerul Energiei din Moldova vrea transformarea ţării în hub regional între România, Ucraina şi Uniunea Europeană # Bursa
Ministerul Energiei de la Chişinău a anunţat că Dorin Junghietu, ministrul de resort, a participat pe 4-5 septembrie la Consiliul informal al miniştrilor energiei din Uniunea Europeană, desfăşurat la Copenhaga, Danemarca, potrivit Moldpres, care afirmă cele ce urmează. Discuţiile au vizat viitorul energetic european şi dezvoltarea infrastructurii transfrontaliere.
