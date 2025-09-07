Kelemen Hunor apără Guvernul Bolojan şi critică opoziţia pentru încercările repetate de a-l schimba

10:10

Plenul comun al Parlamentului dezbate şi votează duminică cele patru moţiuni de cenzură depuse de AUR, S.O.S România şi POT împotriva Guvernului Ilie Bolojan, în urma angajării răspunderii pe pachetul doi de măsuri fiscale. Şansele ca moţiunile să fie adoptate sunt reduse, întrucât Opoziţiei îi lipsesc peste 100 de voturi pentru a demite executivul.