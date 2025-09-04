Copil de 5 ani, mușcat de un ligru la o grădină zoologică ilegală din Suceava. Proprietarul, cercetat penal
Adevarul.ro, 4 septembrie 2025 21:00
Un copil de cinci ani a fost mușcat de un ligru, o încrucişare dintre un tigru şi un leu, la o grădină zoologică privată din comuna Zăhărești, județul Suceava.
Verificări de amploare ale Poliției înainte de începerea anului școlar. Măsurile anunțate de la vârful MAI
În perspectiva începerii noului an școlar, Poliția Română desfășoară verificări ale infrastructurii rutiere și mijloacelor de transport școlar, precum și controale în proximitatea unităților de învățământ pentru siguranța copiilor.
Copil de 5 ani, mușcat de un ligru la o grădină zoologică ilegală din Suceava. Proprietarul, cercetat penal
Un copil de cinci ani a fost mușcat de un ligru, o încrucişare dintre un tigru şi un leu, la o grădină zoologică privată din comuna Zăhărești, județul Suceava.
Atenție, șoferi! Circulație suspendată temporar pe Podul Prieteniei Giurgiu-Ruse, vineri, 5 septembrie
Autoritățile bulgare au anunțat că vineri, 5 septembrie, în intervalul orar 6.30-7.15, circulația pe Podul Prieteniei Giurgiu-Ruse va fi suspendată în ambele sensuri de deplasare, anunță Poliția de Frontieră.
Oana Țoiu explică deplasarea sa la Moscova din 2014 și a dezvăluit în ce condiții ar reveni într-o vizită oficială
Ministrul de Externe, Oana Țoiu, a oferit joi explicații despre vizita pe care a făcut-o în 2014 la Moscova, precizând că a fost vorba despre un proiect educațional și nu despre contacte cu autoritățile ruse.
Filmul prăbușirii unui F-35: pilotul a încercat cu disperare 50 de minute să remedieze defecțiunea
Un raport oficial al autorităților americane dezvăluie filmul prăbușirii unui avion de generația a 5-a de tip F-35 Lightning II, incident care a avut loc la începutul acestui an în Alaska.
Preşedintele Nicuşor Dan a vorbit joi, 4 septembrie despre numirile la SRI şi SIE, afirmând că este „o discuţie sensibilă”, însă a ținit să spună că vor fi oameni din societate, cu experiență.
Nicușor Dan anunță că România nu va trimite trupe în Ucraina: „Vom sprijini cu bazele noastre toate trupele de menținere a păcii"
Nicușor Dan a transmis că România nu va trimite trupe în Ucraina, însă a subliniat că trebuie să se menţină presiunea asupra Rusiei.
Nicușor Dan, despre ruptura din societate: „Putin vrea să ne spargem capetele între noi." Cum a interferat președintele cu „sistemul"
Președintele României, Nicușor Dan, subliniază că România trebuie să rămână pro-europeană și pro-occidentală, respingând populismul și dezbinarea. El promite să aducă seriozitate în administrație, să prioritizeze reformele în justiție și să coopereze eficient cu partenerii internaționali.
Nicușor Dan, despre viața sub pază: „Anunți când cumperi mălai, discuțiile cu copiii sunt cenzurate"
Președintele Nicușor Dan a povestit cum arată viața sa și a familiei după instalarea la Palatul Victoria. El a mărturisit că nu a avut timp să viziteze clădirea în detaliu și că schimbările au fost resimțite mai ales de soția și copiii săi.
„Am început cu ce era mai ușor". Nicușor Dan justifică ordinea măsurilor de austeritate
Președintele Nicușor Dan a explicat, joi, că măsurile de austeritate ale Guvernului au început cu reducerea cheltuielilor în educație, administrație și instituții cu salarii mari, pentru că „asta era cel mai ușor și mai rapid de pus în practică”.
Ce notă și-a dat Nicușor Dan după 100 de zile de mandat și cum descrie relația cu Ilie Bolojan
Președintele Nicușor Dan susține că primele 100 de zile de mandat au fost „intense”, având în vedere provocările legate de deficit.
Nicușor Dan: Guvernul a analizat toate deciziile CCR privind pensiile speciale. „Mai departe decide Curtea"
Președintele Nicușor Dan a declarat, joi seară, că Guvernul a luat în considerare toate deciziile CCR pentru a evita ca proiectul de reformă a pensiilor speciale, atacat de ICCJ, să fie declarat neconstituțional: „Mai departe decide Curtea”.
Titi Aur susține că în România siguranţa rutieră nu există. „Circulaţia se derulează într-o junglă, fenomenul e scăpat de sub control"
Expertul în conducere defensivă, Titi Aur, susține că în România siguranţa rutieră nu există. El avertizează că fenomenul e scăpat de sub control, iar numărul mare de accidente grave și victime nu reprezintă o prioritate pentru guvernanți.
O româncă a devenit, de două decenii, cel mai căutat taximetrist pirat din Ibiza. Poliția încearcă de 20 de ani să-i oprească activitatea, însă nici amenzile, nici confiscările de mașini nu au reușit să o descurajeze.
Putin recunoaște pentru prima dată că Rusia se confruntă cu o „penurie de gaze". La ce soluție recurge liderul de la Kremlin
Rusia s-ar putea confrunta cu o penurie de gaze. Avertismentul a fost transmis chiar de președintele Vladimir Putin, la Forumul Economic de Est de la Vladivostok.
Procurorii olandezi renunță la urmărirea penală față de trei suspecți din furtul Tezaurului Dacic. Explicațiile anchetatorilor
Trei dintre cei patru suspecți ai jafului de la muzeul din Assen nu vor mai fi urmăriți penal. Procurorii din Olanda au considerat că rolul lor a fost prea mic pentru a fi acuzați de dispariția tezaurului dacic.
Cedări de teritorii în schimbul încetării focului? O reporteră DW a călătorit în estul Ucrainei pentru a afla ce cred despre propunere civilii și personalul militar ucrainean care respinge zilnic atacurile rusești.
DNA a reținut 5 persoane în dosarul de evaziune cu mașini de lux SH vândute fără TVA. Prejudiciu de peste 19 milioane de euro
Rețineri în dosarul în care sunt vizate societăţi care vindeau autoturisme de lux second-hand fără a plăti TVA. Cinci administratori şi reprezentanţi ai unor firme au fost reţinuţi de DNA pentru evaziune fiscală în formă continuată.
Un nou incident diplomatic. Simion: Viktor Orban este „conducătorul Europei". Val de jigniri la adresa premierului Donald Tusk
George Simion a provocat un incident diplomatic la Forumul Economic de la Karpacz, în Polonia, după ce l-a numit pe premierul ungar Viktor Orbán „conducătorul Europei”, în timp ce l-a jignit pe premierul polonez Donald Tusk, descriindu-l drept „păpușă în mâinile Berlinului”
Rezultatele întâlnirii de la Paris. Garanțiile de securitate pentru Ucraina sunt gata. Când vor intra în vigoare și care va fi rolul SUA?
Președintele Franței, Emmanuel Macron, a anunțat că un grup de 35 de state europene a convenit asupra unui plan comun de securitate destinat Ucrainei, în contextul eforturilor internaționale de a sprijini Kievul și de a contura un cadru pentru un viitor acord de pace cu Rusia.
Trump cere Europei să nu mai cumpere petrol din Rusia pentru a bloca finanțarea războiului din Ucraina
Președintele american Donald Trump le-a transmis joi liderilor europeni că țările lor trebuie să înceteze să mai cumpere petrol rusesc, argumentând că acest comerț ajută Moscova să finanțeze războiul din Ucraina.
Nu vă spun lucruri noi, dar spun esenţialul: există o armată de profesionişti implicaţi în facerea Festivalului (şi a Concursului) Enescu, la fiecare sfârşit de vară-început de toamnă.
Momentul în care un iaht de aproape 1 milion de dolari se scufundă la doar 15 minute după lansare
Un iaht de lux în valoare de aproape 1 milion de dolari s-a scufundat în largul coastelor Turciei la doar 15 minute după ce a fost lansat la apă, forțând pasagerii și echipajul să sară peste bord pentru a-și salva viața.
Viitorul României începe în clasă: scrisorile din viitor ale copiilor care au nevoie de noi astăzi
„Dacă vreau cu adevărat, pot!” — e mesajul scris cu litere mari și sigure de un copil care visează să devină programator.
Martorii descriu cu groază tragedia funicularului din Lisabona: „A sunat ca o bombă. Am crezut că nu are frâne"
Martorii povestesc că vagonul a coborât „scăpat de sub control”, fără frâne, pe străduța abruptă, înainte de a se prăbuși într-o curbă de lângă Avenida da Liberdade.
Premierul elimină criteriile pentru numirea șefului Corpului de Control: „Erau prea restrictive"
Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu, explică motivul modificării Ordonanței de urgență privind numirea șefului Corpului de Control la Premier.
Tânără de 19 ani, bătută și violată pe o stradă din București. Unul dintre agresori a filmat atacul
O tânără de 19 ani a fost forțată să întrețină acte sexuale, fiind lovită și trântită la pământ de un individ, pe o stradă din Sectorul 1. Agresorul a beneficiat de sprijinul unui alt bărbat. Cei doi au fost reținuți.
Maria Zaharova, purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe al Rusiei, l-a elogiat pe președintele american Donald Trump, afirmând că acesta s-a întors la Casa Albă pentru a „salva America”.
Baza Mihail Kogălniceanu, hub strategic NATO: numărul soldaților ar putea fi dublat la 20.000 | SURSE
Baza aeriană Mihail Kogălniceanu de la Constanța este pregătită să devină unul dintre cele mai importante hub-uri strategice NATO din regiune. Numărul militarilor dislocați aici ar putea fi dublat, ajungând la 20.000, iar unitatea va găzdui atât soldați, cât și ajutoare militare destinate Ucrainei.
Trump, scandal cu un jurnalist polonez care l-a întrebat despre Putin: „Găsește-ți alt loc de muncă!"
Președintele american Donald Trump a avut un schimb tensionat de replici cu un reporter, fiind nemulțumit de o întrebare despre acțiunile Rusiei în Ucraina.
Rutte: „Nu decide Rusia" dacă Occidentul poate trimite trupe în Ucraina. Ce spune cancelarul german despre Putin
Șeful NATO, Mark Rutte, a declarat că Rusia nu are drept de veto privind eventuala staționare a trupelor occidentale în Ucraina.
Scandal după meciul dintre FCSB și Inter Descaldes: două persoane au fost deposedate de un tricou și două eșarfe
Doi tineri, membri ai galeriei CSA Steaua, au fost reținuți după ce au deposedat alți doi bărbați, prin acte de violență, de articole vestimentare și accesorii inscripționate cu simbolurile unui club de fotbal.
Legendarul designer de modă Giorgio Armani a murit la vârsta de 91 de ani, a anunțat compania sa. Miliardarul de origine italiană a fost primul designer după Coco Chanel care a adus o schimbare de durată în modul în care oamenii se îmbracă.
Ministrul Finanțelor, acuzat că ar avea datorii uriașe la stat. Nazare: „Acțiunile recente deranjează zone de influență"
Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor, figurează cu debite de sute de mii de euro la o firmă la care deține peste 95% din părțile sociale.
Adolescentul care va deveni primul sfânt catolic din generația milenialilor. Povestea lui Carlo Acutis
Un băiat italian născut în Marea Britanie, care a murit de leucemie în 2006, va deveni duminică primul sfânt catolic al generației milenială, într-o ceremonie condusă de Papa Leo în Piața Sfântul Petru, la care sunt așteptați zeci de mii de credincioși.
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, anunţă că vrea să rezilieze contractul privind termocentrala de la Iernut şi să execute garanţia de bună execuţie, după ce firma care a câștigat contractul a intrat în insolvență.
De la riscul de a-și pierde mâna la o viață nouă – povestea unei premiere medicale la MedLife Humanitas
La 54 de ani, Simonel C. era un bărbat activ, obișnuit să facă mișcare și să își țină sub control hipertensiunea. Dar, într-o dimineață de aprilie, ceva s-a schimbat.
Giorgio Armani avea 91 de ani.
Ianis Hagi a fost prezentat oficial de Alanyaspor. Fiul „Regelui" a ales banii, nu performanța
Ianis Hagi (26 de ani) a semnat astăzi cu Alanyaspor, locul 12 în sezonul trecut din Turcia.
Nicuşor Dan, după reuniunea Coaliţiei de Voinţă: „Trebuie să menţinem presiunea asupra Rusiei"
Președintele Nicuşor Dan a declarat joi, după reuniunea Coaliţiei de Voinţă, că Rusia continuă să demonstreze că nu dorește pacea și „înţelege doar limbajul forţei”.
România va primi 300 de refugiați din Egipt și Kenya. A fost aprobată hotărârea de Guvern
Guvernul a aprobat, joi, 4 septembrie, o hotărâre care prevede stabilirea unei cote de 300 de refugiaţi care vor fi relocaţi în România în perioada 2026-2027.
Criză diplomatică între Moscova și Tallinn: schimb de expulzări și acuzații de ingerințe
Tensiunile dintre Rusia și Estonia s-au intensificat joi, după ce Moscova a anunțat expulzarea unui diplomat eston, ca reacție la o măsură similară luată de autoritățile de la Tallinn.
Primul stat american care renunță la vaccinarea obligatorie a copiilor. Avertismentul specialiștilor
Florida plănuiește să devină primul stat american care elimină obligativitatea vaccinării, o piatră de temelie de lungă durată a politicilor de sănătate publică menite să protejeze copiii și adulții de bolile infecțioase.
Trei operatori de furnizare a energiei electrice au scăzut tarifele sub 1,30 lei. Recomandarea ministrului Energiei
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat joi că avem deja trei operatori de furnizare a energiei electrice ale căror tarife au scăzut deja sub 1,30 lei, cifra maximă la care era plafonat preţul până la data de 1 iulie.
AUR vrea ca elevii și profesorii să cânte imnul și să recite „Tatăl nostru" la începutul cursurilor. Ce se întâmplă cu cei care refuză
Partidul AUR a depus în Parlament un proiect de lege controversat: intonarea Imnului Național și rostirea rugăciunii „Tatăl nostru” la începutul fiecărei zi de școală.
Bogdan Ivan demontează un fake news: România nu dă gratis energie electrică în Republica Moldova
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a dezmințit joi, 4 septembrie, „fake news-urile” potrivit cărora România ar da gratis sau ar vinde la jumătate de preț energie electrică către Republica Moldova.
Un fost preşedinte al statului Peru, condamnat la 13 ani de închisoare pentru luare de mită
Fostul preşedinte peruan Alejandro Toledo a fost condamnat miercuri la 13 ani şi patru luni de închisoare pentru luare de mită de la grupul brazilian din sectorul construcţiilor Odebrecht.
Ștefan Pălărie (USR), atac la AUR: „George Simion se smiorcăie că duminică va trebui să vină la serviciu"
Liderul senatorilor USR, Ștefan Pălărie, a criticat joi atitudinea AUR, acuzând partidul condus de George Simion de „gesturi populiste” și de lipsă de interes pentru reformă.
„Las că vezi tu că începe școala! Mai vorbim noi!" - Haideți să schimbăm cumva perspectiva aceasta bolnăvicioasă!
„Las că vezi tu că începe școala! Mai vorbim noi!” Treaba asta o aud copiii în fiecare zi de vară și mai des și mai apăsat acum în ultimele zile de vacanță.
Deputatul PSD, traseist POT, care a semnat moțiunea de cenzură a AUR: „Am crezut că e inițiativă legislativă"
Deputatul PSD Dorin Popa este singurul parlamentar al puterii care a semnat una dintre cele patru moțiuni de cenzură depuse de opoziție.
