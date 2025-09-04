Scandal în biserică înainte de botez. Preotul a țipat la mama care voia să-și hrănească bebelușul: „De asta am tensiune”
Adevarul.ro, 5 septembrie 2025 00:00
Un preot dintr-un sat din județul Iași și-a pierdut cumpătul înaintea unei ceremonii de botez, enervându-se când mama bebelușului a încercat să-l hrănească. Incidentul a avut loc după ce participanții la ceremonie au întârziat.
Acum 15 minute
00:15
5 septembrie, ziua în care NASA a lansat primul obiect uman care a pătruns în spațiul interstelar # Adevarul.ro
La 5 septembrie 1977, NASA a lansat sonda Voyager 1, care a transmis date esențiale despre planetele gigant și a devenit primul obiect creat de om ajuns în spațiul interstelar, marcând un moment de referință în istoria explorării spațiale.
00:15
Dezbatere crucială la Ministerul Mediului: viitorul Pădurii Băneasa și impactul asupra locuitorilor din Greenfield # Adevarul.ro
Vineri, între orele 14.00-16.00, la Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor are loc dezbaterea publică pe tema inițiativei de declarare a Pădurii Băneasa arie naturală protejată. Evenimentul este esențial pentru rezolvarea problemei accesului în cartierul din imediata apropiere a pădurii.
00:15
Sistemul polonez de pensii a trecut printr-o reformă cruntă în cadrul căreia guvernul a preluat toate titlurile de stat din portofoliile fondurilor de pensii private obligatorii, astfel că valoarea investițiilor acestora s-a redus la jumătate.
Acum 30 minute
00:00
Acum o oră
23:45
Cine mai beneficiază de servicii medicale fără plata CASS și cât trebuie să plătească angajații pentru a-și coasigura soțul fără venituri # Adevarul.ro
Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS) a centralizat numărul persoanelor care pot beneficia de servicii medicale fără să plătească contribuția de sănătate (CASS), pentru persoanele fără venituri aflate în întreținerea angajaților fiind nevoie însă de depunerea unei declarații la ANAF.
23:45
Scandal monstru între liberala Gabriela Horga și deputatul PSD Adrian Câciu: „Ea mă agresează, mă provoacă. Știe să citească?” # Adevarul.ro
Scandal în direct între deputatul PSD Adrian Câciu și senatoarea PNL Gabriela Horga. Cei doi s-au contrat dur pe tema finanțelor publice și a deficitului bugetar. Câciu i-a reproșat senatoarei că nu este cinstită și i-a sugerat să verifice rezerva bugetară lăsată de premierul Cîțu.
Acum 2 ore
23:15
FT: SUA taie finanțarea programelor de securitate militară pentru Europa de Est. Decizia provoacă îngrijorare printre aliați # Adevarul.ro
Statele Unite vor elimina treptat programele de asistență pentru securitatea militară a țărilor de la granița cu Rusia, mutare care provoacă îngrijorare în rândul aliaților europeni și al NATO.
23:00
Măsurile de austeritate, contestate din interiorul PNL. Primar: „Asta-i solidaritate? Mie mi se pare că nu” # Adevarul.ro
Un primar PNL contestă măsurile adoptate după „dezmățul bugetar” invocat de premierul Ilie Bolojan. „Tu spargi 1,3 miliarde de lei în Oradea și vii să-mi spui că nu mai ai 11 milioane de lei să termin eu cinci străzi”.
23:00
Nicușor Dan dezvăluie ce i-a transmis Donald Trump. Ce spune despre avionul prezidențial și ce nu are voie să facă președintele # Adevarul.ro
Președintele Nicușor Dan a dezvăluit detalii surprinzătoare despre scurta sa întâlnire cu Donald Trump la summitul NATO de la Haga și a comentat oportunitatea achiziției unui avion. Șeful statului a vorbit despre interdicțiile pe care le are de când a ajuns la Cotroceni.
23:00
Declarațiile recente ale liderilor politici evidențiază incertitudinea privind viitorul Executivului României. Deși mandatul actualei coaliții ar putea continua încă un an și jumătate, acest termen este considerat optimist.
22:30
Daniel David, convins că școala începe luni: „Esența unui profesor e să primească elevii” # Adevarul.ro
Ministrul Educației, Daniel David, îi încurajează pe părinți să își trimită luni copiii la școală, subliniind că datoria morală a profesorilor este să își primească elevii, indiferent de nemulțumirile existente în sistem.
22:30
Vești bune la început de an școlar. Guvernul a aprobat 4 tipuri de burse pentru elevi. Ce valoare au # Adevarul.ro
Guvernul a aprobat noua metodologie de acordare a burselor pentru elevi, adaptată la constrângerile bugetare, dar și la feedbackul primit în dezbaterile publice.
Acum 4 ore
22:15
De la bruiaj GPS la apărare colectivă – România, între războiul hibrid și reziliența cibernetică # Adevarul.ro
S-a impus România ca un actor strategic pe flancul estic al NATO, răspunzând la amenințările războiului hibrid? Cu baza militară Mihail Kogălniceanu și cu modernizarea apărării aeriene, țara poate fi un hub crucial. Amenințările de bruiaj GPS ridică provocări juridice și necesită un răspuns complex.
22:15
Rușii au atacat geniștii Consiliului Danez pentru Refugiați, din regiunea Cernihiv: două persoane au fost ucise, iar alte opt au fost rănite # Adevarul.ro
Forțele aeriene ucrainene au emis joi, 4 septembrie, o avertizare privind un atac cu rachete balistice în apropierea unui punct de control la intrarea în satul Novoselivka, din regiunea Cernihiv. Au fost vizați angajații misiunii umanitare de deminare a Consiliului Danez pentru Refugiați.
22:00
Cea mai mare firmă-fantomă din România, cu sediul într-o toaletă publică, validată de ANAF # Adevarul.ro
O companie fantomă, care și-a declarat sediul social într-o toaletă publică de pe Bulevardul Charles de Gaulle din Capitală, a raportat venituri de peste 3,6 miliarde de lei și a fost validată de ANAF.
21:45
Stadiul lucrărilor pe Lotul 1 al A0 Nord: „Va aduce beneficii semnificative pentru București” # Adevarul.ro
Ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban, a anunțat că a verificat joi, 4 septembrie, șantierul de pe Lotul 1 al Autostrăzii A0 Nord, parte esențială a Inelului de Autostradă al Bucureștiului.
21:45
Polițist din Cluj, reținut după ce a agresat o tânără plătită pentru sex şi i-a furat banii # Adevarul.ro
Un polițist din Cluj a fost reținut și este cercetat penal pentru tâlhărie, după ce o tânără de 21 de ani l-a acuzat că a agresat-o și i-a luat banii în urma unei întâlniri sexuale plătite.
21:45
Statistica neagră a accidentelor cauzate de trotinetele electrice în București: 140 de cazuri în doar 6 luni și 2 morți # Adevarul.ro
Peste 140 de accidente rutiere cu trotinete electrice au avut loc numai în București, în primele șase luni ale acestui an.
21:15
Verificări de amploare ale Poliției înainte de începerea anului școlar. Măsurile anunțate de la vârful MAI # Adevarul.ro
În perspectiva începerii noului an școlar, Poliția Română desfășoară verificări ale infrastructurii rutiere și mijloacelor de transport școlar, precum și controale în proximitatea unităților de învățământ pentru siguranța copiilor.
21:00
Copil de 5 ani, mușcat de un ligru la o grădină zoologică ilegală din Suceava. Proprietarul, cercetat penal # Adevarul.ro
Un copil de cinci ani a fost mușcat de un ligru, o încrucişare dintre un tigru şi un leu, la o grădină zoologică privată din comuna Zăhărești, județul Suceava.
21:00
Atenție, șoferi! Circulație suspendată temporar pe Podul Prieteniei Giurgiu-Ruse, vineri, 5 septembrie # Adevarul.ro
Autoritățile bulgare au anunțat că vineri, 5 septembrie, în intervalul orar 6.30-7.15, circulația pe Podul Prieteniei Giurgiu-Ruse va fi suspendată în ambele sensuri de deplasare, anunță Poliția de Frontieră.
20:45
Oana Țoiu explică deplasarea sa la Moscova din 2014 și a dezvăluit în ce condiții ar reveni într-o vizită oficială # Adevarul.ro
Ministrul de Externe, Oana Țoiu, a oferit joi explicații despre vizita pe care a făcut-o în 2014 la Moscova, precizând că a fost vorba despre un proiect educațional și nu despre contacte cu autoritățile ruse.
20:45
Filmul prăbușirii unui F-35: pilotul a încercat cu disperare 50 de minute să remedieze defecțiunea # Adevarul.ro
Un raport oficial al autorităților americane dezvăluie filmul prăbușirii unui avion de generația a 5-a de tip F-35 Lightning II, incident care a avut loc la începutul acestui an în Alaska.
20:45
Preşedintele Nicuşor Dan a vorbit joi, 4 septembrie despre numirile la SRI şi SIE, afirmând că este „o discuţie sensibilă”, însă a ținit să spună că vor fi oameni din societate, cu experiență.
20:30
Nicușor Dan anunță că România nu va trimite trupe în Ucraina: „Vom sprijini cu bazele noastre toate trupele de menținere a păcii” # Adevarul.ro
Nicușor Dan a transmis că România nu va trimite trupe în Ucraina, însă a subliniat că trebuie să se menţină presiunea asupra Rusiei.
20:30
Nicușor Dan, despre ruptura din societate: „Putin vrea să ne spargem capetele între noi.” Cum a interferat președintele cu „sistemul” # Adevarul.ro
Președintele României, Nicușor Dan, subliniază că România trebuie să rămână pro-europeană și pro-occidentală, respingând populismul și dezbinarea. El promite să aducă seriozitate în administrație, să prioritizeze reformele în justiție și să coopereze eficient cu partenerii internaționali.
Acum 6 ore
20:15
Nicușor Dan, despre viața sub pază: „Anunți când cumperi mălai, discuțiile cu copiii sunt cenzurate” # Adevarul.ro
Președintele Nicușor Dan a povestit cum arată viața sa și a familiei după instalarea la Palatul Victoria. El a mărturisit că nu a avut timp să viziteze clădirea în detaliu și că schimbările au fost resimțite mai ales de soția și copiii săi.
20:15
„Am început cu ce era mai ușor”. Nicușor Dan justifică ordinea măsurilor de austeritate # Adevarul.ro
Președintele Nicușor Dan a explicat, joi, că măsurile de austeritate ale Guvernului au început cu reducerea cheltuielilor în educație, administrație și instituții cu salarii mari, pentru că „asta era cel mai ușor și mai rapid de pus în practică”.
20:00
Ce notă și-a dat Nicușor Dan după 100 de zile de mandat și cum descrie relația cu Ilie Bolojan # Adevarul.ro
Președintele Nicușor Dan susține că primele 100 de zile de mandat au fost „intense”, având în vedere provocările legate de deficit.
19:45
Nicușor Dan: Guvernul a analizat toate deciziile CCR privind pensiile speciale. „Mai departe decide Curtea” # Adevarul.ro
Președintele Nicușor Dan a declarat, joi seară, că Guvernul a luat în considerare toate deciziile CCR pentru a evita ca proiectul de reformă a pensiilor speciale, atacat de ICCJ, să fie declarat neconstituțional: „Mai departe decide Curtea”.
19:45
Titi Aur susține că în România siguranţa rutieră nu există. „Circulaţia se derulează într-o junglă, fenomenul e scăpat de sub control” # Adevarul.ro
Expertul în conducere defensivă, Titi Aur, susține că în România siguranţa rutieră nu există. El avertizează că fenomenul e scăpat de sub control, iar numărul mare de accidente grave și victime nu reprezintă o prioritate pentru guvernanți.
19:45
O româncă a devenit, de două decenii, cel mai căutat taximetrist pirat din Ibiza. Poliția încearcă de 20 de ani să-i oprească activitatea, însă nici amenzile, nici confiscările de mașini nu au reușit să o descurajeze.
19:45
Putin recunoaște pentru prima dată că Rusia se confruntă cu o „penurie de gaze”. La ce soluție recurge liderul de la Kremlin # Adevarul.ro
Rusia s-ar putea confrunta cu o penurie de gaze. Avertismentul a fost transmis chiar de președintele Vladimir Putin, la Forumul Economic de Est de la Vladivostok.
19:00
Procurorii olandezi renunță la urmărirea penală față de trei suspecți din furtul Tezaurului Dacic. Explicațiile anchetatorilor # Adevarul.ro
Trei dintre cei patru suspecți ai jafului de la muzeul din Assen nu vor mai fi urmăriți penal. Procurorii din Olanda au considerat că rolul lor a fost prea mic pentru a fi acuzați de dispariția tezaurului dacic.
18:45
Cedări de teritorii în schimbul încetării focului? O reporteră DW a călătorit în estul Ucrainei pentru a afla ce cred despre propunere civilii și personalul militar ucrainean care respinge zilnic atacurile rusești.
18:45
DNA a reținut 5 persoane în dosarul de evaziune cu mașini de lux SH vândute fără TVA. Prejudiciu de peste 19 milioane de euro # Adevarul.ro
Rețineri în dosarul în care sunt vizate societăţi care vindeau autoturisme de lux second-hand fără a plăti TVA. Cinci administratori şi reprezentanţi ai unor firme au fost reţinuţi de DNA pentru evaziune fiscală în formă continuată.
18:30
Un nou incident diplomatic. Simion: Viktor Orban este „conducătorul Europei”. Val de jigniri la adresa premierului Donald Tusk # Adevarul.ro
George Simion a provocat un incident diplomatic la Forumul Economic de la Karpacz, în Polonia, după ce l-a numit pe premierul ungar Viktor Orbán „conducătorul Europei”, în timp ce l-a jignit pe premierul polonez Donald Tusk, descriindu-l drept „păpușă în mâinile Berlinului”
18:30
Rezultatele întâlnirii de la Paris. Garanțiile de securitate pentru Ucraina sunt gata. Când vor intra în vigoare și care va fi rolul SUA? # Adevarul.ro
Președintele Franței, Emmanuel Macron, a anunțat că un grup de 35 de state europene a convenit asupra unui plan comun de securitate destinat Ucrainei, în contextul eforturilor internaționale de a sprijini Kievul și de a contura un cadru pentru un viitor acord de pace cu Rusia.
18:30
Trump cere Europei să nu mai cumpere petrol din Rusia pentru a bloca finanțarea războiului din Ucraina # Adevarul.ro
Președintele american Donald Trump le-a transmis joi liderilor europeni că țările lor trebuie să înceteze să mai cumpere petrol rusesc, argumentând că acest comerț ajută Moscova să finanțeze războiul din Ucraina.
18:30
Nu vă spun lucruri noi, dar spun esenţialul: există o armată de profesionişti implicaţi în facerea Festivalului (şi a Concursului) Enescu, la fiecare sfârşit de vară-început de toamnă.
Acum 8 ore
18:15
Momentul în care un iaht de aproape 1 milion de dolari se scufundă la doar 15 minute după lansare # Adevarul.ro
Un iaht de lux în valoare de aproape 1 milion de dolari s-a scufundat în largul coastelor Turciei la doar 15 minute după ce a fost lansat la apă, forțând pasagerii și echipajul să sară peste bord pentru a-și salva viața.
18:15
Viitorul României începe în clasă: scrisorile din viitor ale copiilor care au nevoie de noi astăzi # Adevarul.ro
„Dacă vreau cu adevărat, pot!” — e mesajul scris cu litere mari și sigure de un copil care visează să devină programator.
18:00
Martorii descriu cu groază tragedia funicularului din Lisabona: „A sunat ca o bombă. Am crezut că nu are frâne” # Adevarul.ro
Martorii povestesc că vagonul a coborât „scăpat de sub control”, fără frâne, pe străduța abruptă, înainte de a se prăbuși într-o curbă de lângă Avenida da Liberdade.
18:00
Premierul elimină criteriile pentru numirea șefului Corpului de Control: „Erau prea restrictive” # Adevarul.ro
Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu, explică motivul modificării Ordonanței de urgență privind numirea șefului Corpului de Control la Premier.
18:00
Tânără de 19 ani, bătută și violată pe o stradă din București. Unul dintre agresori a filmat atacul # Adevarul.ro
O tânără de 19 ani a fost forțată să întrețină acte sexuale, fiind lovită și trântită la pământ de un individ, pe o stradă din Sectorul 1. Agresorul a beneficiat de sprijinul unui alt bărbat. Cei doi au fost reținuți.
17:45
Maria Zaharova, purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe al Rusiei, l-a elogiat pe președintele american Donald Trump, afirmând că acesta s-a întors la Casa Albă pentru a „salva America”.
17:30
Baza Mihail Kogălniceanu, hub strategic NATO: numărul soldaților ar putea fi dublat la 20.000 | SURSE # Adevarul.ro
Baza aeriană Mihail Kogălniceanu de la Constanța este pregătită să devină unul dintre cele mai importante hub-uri strategice NATO din regiune. Numărul militarilor dislocați aici ar putea fi dublat, ajungând la 20.000, iar unitatea va găzdui atât soldați, cât și ajutoare militare destinate Ucrainei.
17:30
Trump, scandal cu un jurnalist polonez care l-a întrebat despre Putin: „Găsește-ți alt loc de muncă!” # Adevarul.ro
Președintele american Donald Trump a avut un schimb tensionat de replici cu un reporter, fiind nemulțumit de o întrebare despre acțiunile Rusiei în Ucraina.
17:30
Rutte: „Nu decide Rusia” dacă Occidentul poate trimite trupe în Ucraina. Ce spune cancelarul german despre Putin # Adevarul.ro
Șeful NATO, Mark Rutte, a declarat că Rusia nu are drept de veto privind eventuala staționare a trupelor occidentale în Ucraina.
17:30
Scandal după meciul dintre FCSB și Inter Descaldes: două persoane au fost deposedate de un tricou și două eșarfe # Adevarul.ro
Doi tineri, membri ai galeriei CSA Steaua, au fost reținuți după ce au deposedat alți doi bărbați, prin acte de violență, de articole vestimentare și accesorii inscripționate cu simbolurile unui club de fotbal.
