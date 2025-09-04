Marius Manole: Munca la negru trebuie combătută prin toate mijloacele / Bugetul nu încasează bani pentru oamenii care nu au contracte de muncă, iar la pensie aceştia se trezesc cu venituri mici / Întrebat dacă se cunoaştea amploarea fenomenului: Nu
News.ro, 4 septembrie 2025 22:40
Ministrul Muncii, Marius Manole, a afirmat, joi seară, că munca la negru este un fenomen care trebuie combătut prin toate mijloacele şi trebuie să colaboreze instituţii, sindicate şi patronate, pentru că bugetul nu încasează bani pentru oamenii care nu au contracte de muncă, iar la pensie aceştia se trezesc cu venituri mici. Întrebat dacă se cunoaştea amploarea fenomenului, ministrul a recunoscut că nu, întrucât Inspecţia Muncii nu a avut până acum puterea necesară să acopere tot fenomenul.
• • •
Alte ştiri de News.ro
Acum 5 minute
22:50
Florin Manole: Munca la negru trebuie combătută prin toate mijloacele / Bugetul nu încasează bani pentru oamenii care nu au contracte de muncă, iar la pensie aceştia se trezesc cu venituri mici / Întrebat dacă se cunoaşte amploarea fenomenului: Nu # News.ro
Ministrul Muncii, Florin Manole, a afirmat, joi seară, că munca la negru este un fenomen care trebuie combătut prin toate mijloacele şi trebuie să colaboreze instituţii, sindicate şi patronate, pentru că bugetul nu încasează bani pentru oamenii care nu au contracte de muncă, iar la pensie aceştia se trezesc cu venituri mici. Întrebat dacă se cunoaşte amploarea fenomenului, ministrul a recunoscut că nu, întrucât Inspecţia Muncii nu a avut până acum puterea necesară să acopere tot fenomenul.
22:50
Daniel Levy a demisionat din funcţia de preşedinte executiv al grupării Tottenham. El a condus aproape 25 de ani clubul la care este legitimat Radu Drăguşin # News.ro
Preşedintele executiv al clubului Tottenham, Daniel Levy, a demisionat după aproape 25 de ani la conducerea clubului la care este legitimat Radu Drăguşin.
22:50
Ministrul Educaţiei, întrebat dacă temele făcute de elevi cu inteligenţa artificială reprezintă furt: Nu poţi să-i spui chiar furt, pentru că inteligenţa artificială încă n-a fost definită ca agent cu drepturi şi obligaţii # News.ro
Ministrul Educaţiei, Daniel David, susţine că profesorii care constată că elevii şi-au făcut temele cu ajutorul inteligenţei artificiale ar trebui să-i verifice şi oral pe elevi, pentru a vedea dacă într-adevăr au înţeles lucrurile pe care le-au scris în lucrarea respectivă.
Acum 15 minute
22:40
Marius Manole: Munca la negru trebuie combătută prin toate mijloacele / Bugetul nu încasează bani pentru oamenii care nu au contracte de muncă, iar la pensie aceştia se trezesc cu venituri mici / Întrebat dacă se cunoaştea amploarea fenomenului: Nu # News.ro
Ministrul Muncii, Marius Manole, a afirmat, joi seară, că munca la negru este un fenomen care trebuie combătut prin toate mijloacele şi trebuie să colaboreze instituţii, sindicate şi patronate, pentru că bugetul nu încasează bani pentru oamenii care nu au contracte de muncă, iar la pensie aceştia se trezesc cu venituri mici. Întrebat dacă se cunoaştea amploarea fenomenului, ministrul a recunoscut că nu, întrucât Inspecţia Muncii nu a avut până acum puterea necesară să acopere tot fenomenul.
Acum 30 minute
22:30
Ce spune ministrul Daniel David despre posibilitatea ca profesorii să nu fie plătiţi pentru ziua de luni dacă vor sta doar în cancelarie: Asta va stabili directorul unităţii şcolare. Nu vreau să intru într-o logică de conflict # News.ro
Ministrul Educaţiei, Daniel David, a declarat, referindu-se la posibilitatea ca profesorii să nu fie plătiţi dacă nu intră luni în clase, că acest lucru va fi stabilit de către directorii şcolilor, precizând că nu vrea să intre în logica de conflict.
22:30
The Washington Post: Administraţia Trump va opri programe de asistenţă în domeniul securităţii pentru Europa, inclusiv o iniţiativă de fortificare a flancului estic împotriva unui potenţial atac al Rusiei. Cele mai afectate ar fi statele baltice # News.ro
Administraţia Trump intenţionează să oprească programele de asistenţă în domeniul securităţii pentru Europa, inclusiv o iniţiativă de fortificare a flancului estic împotriva unui potenţial atac al Rusiei, în încercarea de a redefini rolul SUA în cadrul NATO, scrie The Washington Post (WAPO), care a vorbit cu şase persoane familiarizate cu această chestiune. Şi Financial Times (FT) publică, tot pe surse, informaţii similare.
Acum o oră
22:20
Nazare: Direcţia Generalǎ Antifraudǎ Fiscalǎ are în curs o investigaţie demaratǎ anul trecut, care vizează firme implicate în comercializarea de panouri fotovoltaice / Panouri şi bani confirscate / Prejudiciu de 3 milioane de lei # News.ro
Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, anunţă, joi seară, că Direcţia Generalǎ Antifraudǎ Fiscalǎ a demarat, încă de anul trecut, o investigaţie care vizează firme implicate în comercializarea de panouri fotovoltaice şi care au stabilit o adevărată schemă de fraudare. Deşi investigaţia nu s-a finalizat, ministrul anunţă că au fost confiscaţi bani şi panouri, prejudiciul fiind estimat la 3 milioane de lei.
22:10
UPDATE - Ministrul Educaţiei, întrebat dacă şcoala începe luni: Sunt optimist. Le transmit părinţilor să îi ducă pe copii la şcoală # News.ro
Ministrul Educaţiei, Daniel David, le-a transmis părinţilor să îşi ducă luni copiii la şcoală, el declarându-se optimist că vor începe cursurile, în ciuda nemulţumirilor profesorilor.
Acum 2 ore
21:50
Mihai Sabin Măgurean, medic primar ortopedie: Aproape 80% din patologie în momentul actual poate fi rezolvată printr-o variantă minim invazivă # News.ro
Mihai Sabin Măgurean, medic primar ortopedie, a afirmat, joi seară, că aproape 80% din patologia ortopedică poate fi rezolvată prin tehnici minim invazive, chiar prin ceea ce se numeşte day surgery. ”Ai venit dimineaţa la 6, seara undeva între 6 şi 8, ai plecat acasă”, afirmă medicul.
21:40
Mercato: Conform L’Equipe, CFR Cluj este interesată de Marcus Coco / Eroarea celebrului jurnal francez # News.ro
Conform cotidianului francez L’Equipe, echipa CFR Cluj ar fi interesată de achiziţionarea jucătorului de bandă dreapta francez Marcus Coco, rămas liber de contract.
21:30
Mihai Sabin Măgurean, despre hernia de disc: Factorii care duc la această afecţiune sunt legaţi de evoluţia în sine a societăţii - o activitate sedentară pe parcursul zilei / Şi o activitate fizică mult prea intensă este periculoasă # News.ro
Dr. Mihai Sabin Măgurean, medic primar ortopedie – traumatologie, a afirmat, joi seară, că factorii care duc la hernia de disc sunt legaţi de evoluţia în sine a societăţii – de la o societate axată în principal pe activitate fizică, la industrializare şi o activitate sedentară pe parcursul zilei. Medicul avertizează, însă, că şi o activitate fizică mult prea intensă este periculoasă.
21:10
Meciul România – Canada: Măsurile şi recomandările Jandarmeriei / Mijloacele de transport în comun vor avea program prelungit # News.ro
Vineri, începând cu ora 21:00, pe stadionul Arena Naţională, va avea loc partida amicală de fotbal dintre echipele reprezentative ale României şi Canadei.
21:10
Medicul Mihai Sabin Măgurean afirmă că sunt în creştere cazurile de metastază osoasă: Partea bună a lucrurilor este ca tratamentele posibile în clipa de faţă reduc foarte mult nevoia de chirurgie # News.ro
Dr. Mihai Sabin Măgurean, medic primar ortopedie – traumatologie, a afirmat, joi seară, că a observat în activitatea sa o creştere a numărului de pacienţi care au metastaze osoase, în directă corelaţie cu creşterea cazurilor de cancer în general. Partea bună, afirmă medicul, este că tratamentele existente reduc foarte mult nevoia de chirurgie.
21:10
Echipa naţională a Turciei a învins joi seara, în deplasare, scor 3-2, echipa naţională a Georgiei, în cadrul grupei E din calificările europene pentru Cupa Mondială 2026.
21:00
Trump este „foarte nemulţumit” de achiziţiile UE de petrol rusesc, afirmă Zelenski. Un oficial al Casei Albe confirmă # News.ro
Preşedintele american Donald Trump este „foarte nemulţumit" de achiziţionarea de petrol rusesc de către ţările UE, a declarat joi preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski în urma unei conversaţii telefonice purtate cu şeful Casei Albe de liderii europeni reuniţi la Paris.
Acum 4 ore
20:50
Clubul Oţelul Galaţi a anunţat, joi, că tehnicianul Laszlo Balint a fost operat la un genunchi.
20:30
Nicuşor Dan: Vreau să fiu un preşedinte serios, care să încerce să aducă seriozitate în modul în care facem lucrurile / În discuţii cu omologii, am încercat să le transmit că, după o istorie pe care am avut-o, România în momentul ăsta se ia în serios # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, joi, că vrea să fie un preşedinte serios, care să încerce să aducă seriozitate în modul în care facem lucrurile, el arătând că în discuţii cu omologii, a încercat să le transmită că, după o istorie pe care am avut-o, România în momentul ăsta se ia în serios.
20:30
Nicuşor Dan, despre schimbarea şefilor din parchete: Să faci o schimbare, fără să zgâlţâi inutil, trebuie să ai mişcările potrivite. În continuare spun că parchetele sunt ineficiente, că nu prioritizează cazurile cele mai importante # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, joi, despre schimbarea şefilor din parchete, că mandatele expiră în primăvară şi că faci o schimbare, fără să zgâlţâi inutil, trebuie să ai mişcările potrivite, el adăugând că în continuare spune că parchetele sunt ineficiente şi nu prioritizează cazurile cele mai importante.
20:20
Nicuşor Dan, despre numirile la SRI şi SIE: O discuţie sensibilă, se desfăşoară în cadrul restrâns, departe de presă şi când o să fie un consens, o să-l anunţăm / Partidele, dispuse să accepte oameni din societate # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, joi, despre numirile la SRI şi SIE, că este o discuţie sensibilă, care se desfăşoară în cadrul restrâns, departe de presă şi când o să fie un consens, o să-l anunţe, el precizând că partidele sunt dispuse să accepte oameni din societate. El a precizat că România are nevoie de stabilitate şi nu suntem în situaţia în care să facem un joc în care el să propună, Parlamentul să respingă, el să acuze Parlamentul şi ei să îl acuze, arătând că ”asta în mod cert nu se va întâmpla”.
20:20
Björn Borg, legenda suedeză a tenisului mondial, a dezvăluit în autobiografia care îi va fi publicată în curând că suferă de cancer la prostată.
20:10
Incendiu violent la o maşină care circula pe DN 17, în judeţul Suceava / Doi tineri au reuşit să iasă, înainte ca flăcările să cuprindă întreg vehiculul - FOTO / VIDEO # News.ro
Pompierii din Suceava intervin, joi seară, pentru a stinge un puternic incendiu care a cuprins o maşină care circula pe DN 17. Doi tineri au reuşit să iasă, înainte ca flăcările să cuprindă întreg vehiculul.
20:10
Bilanţ Salvamont Poiana Braşov: August, luna de vară cu cel mai mare număr de accidente pe munte. Majoritatea evenimentelor, cauzate de lipsa echipamentului adecvat # News.ro
August este luna de vară cu cel mai mare număr de accidentări produse pe traseele montane, fiind vorba despre peste 30 de persoane care au avut nevoie de sprijin, arată bilanţul transmis, joi seară, de Salvamont Poiana Braşov. Statisticile indică, de asemenea, că mare parte dintre accidentări au avut la bază faptul că turiştii urcă pe munte fără a fi echipaţi corespunzător.
20:00
Nicuşor Dan spune că nu a luat o decizie unde va locui, ca preşedinte şi a rămas în aceeaşi locuinţă: Cumva s-a stabilizat şi partea de pază şi protecţie, vecinii s-au obişnuit / În prima zi de şcoală vor merge cu fetiţa la şcoală # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan spune că nu a luat o decizie unde va locui, ca preşedinte şi a rămas în aceeaşi locuinţă, el arătând că, cumva s-a stabilizat şi partea de pază şi protecţie, vecinii s-au obişnuit. Şeful statului a mai spus că soţia s-a obişnuit destul de greu, tot din cauza acestei paze, pentru că trebuie să te duci până la supermarket să cumperi mălai şi trebuie să anunţi, să vină o maşină. Despre prima zi de şcoală, preşedintele a spus că vor merge toţi cu fetiţa la şcoală.
19:50
Sindicatul Europol: Dispecerii, puşi să plătească abonamentul telefonic al instituţiei / Poliţia Română: Telefoanele, destinate îndeplinirii atribuţiilor de serviciu / Dacă se generează costuri suplimentare în intres de serviciu, sumele sunt decontate # News.ro
Sindicatul Europol reclamă, joi, că dispecerii sunt puşi să plătească abonamentul telefonic al instituţiei, ceea ce este ”un semn al dispreţului faţă de muncă şi faţă de lege”. Inspectoratul General al Poliţiei Române (IGPR) a explicat că abonamentele au un anumit număr de minute şi trafic de date incluse, iar telefoanele mobile sunt destinate exclusiv îndeplinirii sarcinilor de servicu - în gestionarea cazurilor de violenţă domestică, pentru menţinerea legăturii cu victima sau agresorul, în situaţiile în care sunt generate alerte de apropiere prin sistemul electronic de monitorizare cu brăţări, dar şi pentru monitorizarea persoanelor aflate în arest la domiciliu. Dacă se generează costuri suplimentare în interes de serviciu, cu acordul ordonatorului de credit, banii sunt decontaţi.
19:40
26 de ţări sunt gata să participe la garanţiile de securitate postbelică din Ucraina. Macron: „Reorganizarea lumii schimbă multe lucruri pentru Europa noastră” # News.ro
Douăzeci şi şase de ţări, în principal europene, s-au angajat să participe la o forţă internaţională ca parte a garanţiilor de securitate pentru Ucraina, în cazul unui acord de pace cu Rusia, a anunţat joi preşedintele francez Emmanuel Macron, după o reuniune cu preşedintele Volodimir Zelenski şi cu liderii ţărilor care vor să ajute Ucraina. Macron a adăugat că el, alţi lideri europeni şi preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski au purtat o convorbire telefonică şi cu preşedintele american Donald Trump după summitul lor, iar contribuţiile SUA la garanţii vor fi finalizate în zilele următoare.
19:40
Nicuşor Dan şi-ar dori ca alegerile pentru Primăria Capitalei să fie cât mai repede, dar n-ar vrea ca subiectul să altereze colaborarea în coaliţie: Trebuie să fim toţi în barcă şi n-avem voie să o zgâlţâim prea mult, ca să nu cădem cu toţii din ea # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, joi, despre alegerile pentru Primăria Capitalei, că el şi-ar dori să fie cât mai repede, dar că n-ar vrea ca acest subiect să altereze colaborarea care există în momentul ăsta în coaliţie. ”Trebuie să fim toţi într-o barcă şi n-avem voie să o zgâlţâim prea mult ca să nu cădem cu toţii din ea”, a mai spus el.
19:30
Nicuşor Dan: În momentul acesta, această coaliţie funcţionează. Binenţeles că oamenii au opinii diferite, dar discuţiile din cadrul coaliţiei sunt bune, dincolo de toate asperităţile / Relaţia cu Bolojan, corectă # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, joi, că în momentul acesta, această coaliţie funcţionează, chiar dacă oamenii au opinii diferite, dar discuţiile din cadrul coaliţiei sunt bune, dincolo de toate asperităţile. Despre relaţia cu Bolojan, el a spus că este una corectă. Şeful statului a menţionat că ceea ce contează în politica din România este că avem o coaliţie care funcţionează şi avem o relaţie între preşedinte, guvern, Parlament care nu a avut tensiuni.
19:30
Una dintre cele mai apreciate artiste ale noii generaţii, MIRA, va intona imnul naţional înainte de meciul primei reprezentative cu Canada, care se va disputa vineri, pe Arena Naţională.
19:20
UPDATE - Dâmboviţa: Tânăr prins sub un mal de pământ în timp ce lucra la canalizare / El a fost scos inconştient şi nu a răspuns manevrelor de resuscitare / Anchetă pentru accident de muncă # News.ro
Autorităţile din judeţul Dâmboviţa s-au mobilizat, joi după-amiază, pentru salvarea unui tânăr prins sub un mal de pământ. El a fost scos inconştient şi nu a răspuns manevrelor de resuscitare.
19:20
Cluj: Poliţist reţinut, după ce a fost reclamat că a bătut o femeie pe care o plătise pentru sex şi i-a sustras banii # News.ro
Un poliţist din clujean a fost reţinut şi este cercetat penal, după ce a fost reclamat că ar fi comis o tâlhărie. O tânără de 21 de ani, pe care poliţistul o plătise pentru a face sex cu ea, a sunat la 112, sesizând că a fost bătută şi i-au fost luaţi banii. Nu este prima dată când poliţistul este cercetat penal, anterior el având în dosar în care a fost cercetat tot pentru infracţiuni cu violenţă.
19:20
Preşedintele Nicuşor Dan, despre ce notă şi-ar da, după primele 100 de zile de mandat: Eu sunt o persoană exigentă, 7-8, aşa ceva # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, joi, despre ce notă şi-ar da, după primele 100 de zile de mandat că este o persoană exigentă şi şi-ar da 7-8.
19:20
Departamentul de Justiţie al SUA deschide o anchetă penală pentru fraudă ipotecară împotriva guvernatoarei Fed, Lisa Cook # News.ro
Departamentul de Justiţie al Statelor Unite a lansat o anchetă penală privind posibile fraude ipotecare în care este vizată Lisa Cook, membru al Consiliului Guvernatorilor Rezervei Federale, potrivit unor documente consultate de Reuters şi unei surse familiare cu dosarul.
19:10
Focar de antrax într-o fermă de capre şi oi din judeţul Vrancea / Proprietarul animalelor, diagnosticat cu această boală, internat în spital # News.ro
Un focar de antrax a fost confirmat într-o fermă de capre şi oi din judeţul Vrancea, iar proiprietarul animalelor a fost şi el diagnosticat cu această boală, fiind internat în spital. Autorităţile au convocat Comitetul Local pentru Combaterea Bolilor (CLCB), fiind dispuse mai multe măsuri.
19:00
Donald Trump găzduieşte joi, la Casa Albă, o cină cu marii lideri din tehnologie, în noua Grădină a Trandafirilor; Elon Musk, marele absent # News.ro
Preşedintele american Donald Trump va primi joi, la Casa Albă, aproximativ douăzeci şi patru de lideri de top din tehnologie şi business, dintre care marele absent va fi Elon Musk, pentru un eveniment inaugural organizat în Grădina Trandafirilor, recent renovată, transmite CNBC.
19:00
Oana Ţoiu, despre vizita în Rusia în 2014: Am fost la Moscova, cum de altfel în perioada respectivă societatea civilă a mai multor ţări din UE era prezentă în Rusia cu mai multe proiecte # News.ro
Ministrul de Externe, Oana Ţoiu, a declarat joi, despre vizita pe care a făcut-o în 2014 la Moscova, că în perioada respectivă societatea civilă a mai multor ţări ale Uniunii Europene era prezentă în Rusia cu mai multe proiecte, şi acesta a fost şi cazul vizitei sale.
19:00
Echipa naţională a Ţării Galilor a dispus joi, în deplasare, scor 1-0, de reprezentativa Kazahstanului, în cadrul grupei J a preliminariilor pentru Cupa Mondială 2026.
Acum 6 ore
18:50
Ministrul de Externe, Oana Ţoiu, despre prezenţa lui Năstase şi Dăncilă la parada din China: Nu România a fost acolo, au fost doi foşti demnitari români, care, în calitate privată, au răspuns acestei invitaţii / Ştiam că vor merge la acea întâlnire # News.ro
Ministrul de Externe, Oana Ţoiu, a declarat joi, despre prezenţa foştilor premieri Adrian Năstase şi Viorica Dăncilă la parada din China, că nu România a fost acolo, ci au fost doi foşti demnitari români, care, în calitate privată, au răspuns acestei invitaţii, admiţând că ştia că cei doi vor merge la acea întâlnire. Ţoiu a apreciat şi reacţia liderului interimar al PSD, Sorin Grindeanu, în care a arătat că nu este un gest politic care să reprezinte partidul, ci este un gest individual.
18:50
Clubul din Superligă Petrolul Ploieşti a oficializat joi transferul unui jucător ofensiv elveţian, Oscar Correia Ferreira, în vârstă de 27 de ani.
18:40
Huawei a lansat joi al doilea smartphone trifold al său, la preţul de 2.500 de dolari, pentru a-şi consolida revenirea # News.ro
Gigantul chinez Huawei a prezentat joi a doua generaţie a smartphone-ului său trifold, Mate XTs, un model care se pliază în trei puncte şi care costă între 17.999 şi 21.999 yuani (aproximativ 2.520 – 3.080 dolari), transmite CNBC.
18:40
Asociaţia Pacienţilor cu Afecţiuni Autoimune, scrisoare deschisă către Guvern şi Parlament: Nu pedepsiţi persoanele cu dizabilităţi pentru un buget fragil / Scutirile de impozit au fost ”singura gură de aer” # News.ro
Asociaţia Pacienţilor cu Afecţiuni Autoimune atrage atenţia, joi, într-o scrisoare deschisă, că pentru mii de persoane care trăiesc zilnic cu durere şi limitări de toate felurile, scutirile de impozit care erau prevăzute de art 456 din Codul Fiscal, pe care guvernanţii intenţionează să le elimine, au fost ”singura gură de aer” care le-a permis să-şi păstreze casă, să aibă un acoperiş sigur sau să se deplaseze spre medic, terapie ori loc de muncă.
18:40
Dâmboviţa: Intervenţie pentru salvarea unui tânăr prins sub un mal de pământ / El a fost scos inconştient # News.ro
Autorităţile din judeţul Dâmboviţa s-au mobilizat, joi după-amiază, pentru salvarea unui tânăr prins sub un mal de pământ. El a fost scos inconştient şi i se fac manevre de resuscitare.
18:30
Zelenski: „Cel mai bun mod de a face ca o întâlnire să eşueze este să-mi propui să merg la Moscova” # News.ro
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat joi, la Paris, după discuţiile cu liderii din Coaliţia de Voinţă şi cu preşedintele Donald Trump, că o întâlnire cu liderul rus Vladimir Putin este necesară pentru încheierea războiului, dar nu este de acord ca aceasta să aibă loc la Moscova, aşa cum a propus, miercuri, şeful Kremlinului.
18:10
Bucureşti: Recidivist, arestat preventiv pentru patru tâlhării/ El acţiona în mijloace de transport în comun, victimele fiind femei/ În unul dintre cazuri, filmat, procurorii fac apel la victimă să se adreseze organelor de cercetare - VIDEO # News.ro
Un bărbat eliberat din penitenciar anul trecut, în urma executării unei condamnări pentru tâlhărie, a fost arestat preventiv, joi, fiind cercetat pentru trei fapte de tâlhărie şi o tentativă la tâlhărie calificată. El acţiona în mijloacele de transport în comun din Capitală, victimele fiind femei cărora le smulgea bijuteriile de aur de la gât. În unul dintre cazuri, care a fost filmat, agresorul nu a reuşit să fure, fugind în grabă din autobuzul care circula pe linia 413. Procurorii fac apel la femeia pe care acesta a atacat-o să se adreseze organelor de cercetare penală.
18:10
Naţionala de tineret a României va debuta la Iaşi, vineri, de la ora 18:30, în preliminariile EURO 2027, împotriva reprezentativei din Kosovo.
18:00
UPDATE - Platforma Civică Împreună pentru Centura Verde solicită ministrului Mediului respectarea legii şi oprirea, de îndată, a traficului auto în Pădurea Băneasa / Alex Găvan: Mesajul nostru este „Pe aici nu se trece!” - FOTO, VIDEO # News.ro
Platforma Civică Împreună pentru Centura Verde solicită ministrului Mediului, Diana Buzoianu, respectarea prevederilor Codului Silvic privind accesul public auto în fondul forestier din Pădurea Băneasa şi oprirea, de îndată, a traficului. ”În Pădurea Băneasa se joacă, chiar acum, viitorul sustenabil şi just al Bucureştiului. Drept pentru care, fără de tăgadă, mesajul nostru este „Pe aici nu se trece”, afirmă Alex Găvan, conservaționist, fondator Platforma Civică Împreună pentru Centura Verde şi preşedinte, Fundaţia Centura Verde.
18:00
Timiş: Arest la domiciliu pentru medicul care a luat mită de la 32 de pacienţi/ Sumele variau între 50 de lei şi 4.000 de lei # News.ro
Magistraţii de la Tribunalul Timiş au luat măsura arestului la domiciliu pentru o femeie, medic la Spitalul orăşenesc din Făget, după ce aceasta a luat mită de la 32 de pacienţi. Sumele primite variau între 50 de lei şi 4.000 de lei şi erau încasate pentru consulturi sau chiar eliberarea de concedii medicale ilegale.
18:00
Tentativă de omor în Penitenciarul Giurgiu/ Deţinut lovit cu un cuţit confecţionat artizanal de către un alt condamnat # News.ro
Un bărbat încarcerat la penitenciarul din Giurgiu a primit un nou mandat de arestare, joi, fiind inculpat pentru tentativă de omor, după ce a lovit cu un cuţit artizanal un alt deţinut.
18:00
Ministrul de Finanţe, după ce a fost acuzat că este acţionar la două firme care au fost declarate inactive de ANAF, una având datorii: Nu sunt şantajabil şi nu am nimic de ascuns / Nazare acuză că informaţiile induc intenţionat în eroare # News.ro
Ministrul Finanţelor Publice, Anexandru Nazare, acuzat că este acţionar la două firme care au fost declarate inactive de ANAF, una având datorii, a transmis, joi, o reacţie în care afirmă că nu este şantajabil şi nu are nimic de ascuns. În plus, ministrul apreciază că ANAF a început să-şi facă treaba, deranjând ”sfere de influenţă”. Nazare acuză că informaţiile induc intenţionat în eroare opinia publică, el neavând implicare directă în deciziile şi acţiunile firmelor. Una dintre ele a fost declarată inactivă dintr-o eroare, afirmă Nazare, iar în cazul celei de-a doua susţine că a semnalat deja contabilului firmei că s-a întârziat depunerea bilanţurilor, faptă care se sancţinează prin amendă. În ceea ce priveşte datoriile, Nazare afirmă că nu sunt datorii la stat, ci către asociaţi.
17:50
Platforma Civică Împreună pentru Centura Verde solicită ministrului Mediului respectarea legii şi oprirea, de îndată, a traficului auto în Pădurea Băneasa / Alex Găvan: Mesajul nostru este „Pe aici nu se trece!” - FOTO # News.ro
Platforma Civică Împreună pentru Centura Verde solicită ministrului Mediului, Diana Buzoianu, respectarea prevederilor Codului Silvic privind accesul public auto în fondul forestier din Pădurea Băneasa şi oprirea, de îndată, a traficului. ”În Pădurea Băneasa se joacă, chiar acum, viitorul sustenabil şi just al Bucureştiului. Drept pentru care, fără de tăgadă, mesajul nostru este „Pe aici nu se trece”, afirmă Alex Găvan, conservaționist, fondator Platforma Civică Împreună pentru Centura Verde şi preşedinte, Fundaţia Centura Verde.
17:50
Constanţa: Percheziţii la locuinţele unui bărbat suspectat că a înşelat 24 de persoane cărora le-a promis închirierea unui imobil/ Bărbatul, reţinut/ Prejudiciul se ridică la 60.000 de lei # News.ro
Poliţiştii au făcut două percheziţii, în municipiul Constanţa, la locuinţele unui bărbat acuzat că a înşelat 24 de persoane cărora le-a promis închirierea unui imobil, dar nu a mai făcut acest lucru. Bărbatul a fost reţinut. Prejudiciul în acest caz se ridică la 60.000 de lei.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.