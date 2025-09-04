Marius Manole: Munca la negru trebuie combătută prin toate mijloacele / Bugetul nu încasează bani pentru oamenii care nu au contracte de muncă, iar la pensie aceştia se trezesc cu venituri mici / Întrebat dacă se cunoaştea amploarea fenomenului: Nu

18:00

Ministrul Finanţelor Publice, Anexandru Nazare, acuzat că este acţionar la două firme care au fost declarate inactive de ANAF, una având datorii, a transmis, joi, o reacţie în care afirmă că nu este şantajabil şi nu are nimic de ascuns. În plus, ministrul apreciază că ANAF a început să-şi facă treaba, deranjând ”sfere de influenţă”. Nazare acuză că informaţiile induc intenţionat în eroare opinia publică, el neavând implicare directă în deciziile şi acţiunile firmelor. Una dintre ele a fost declarată inactivă dintr-o eroare, afirmă Nazare, iar în cazul celei de-a doua susţine că a semnalat deja contabilului firmei că s-a întârziat depunerea bilanţurilor, faptă care se sancţinează prin amendă. În ceea ce priveşte datoriile, Nazare afirmă că nu sunt datorii la stat, ci către asociaţi.