A alergat 1.400 de kilometri în 23 de zile. Ieșeanul Adrian Șovea transformă alergarea în speranță pentru copiii vulnerabili
Ziarul de Iasi, 5 septembrie 2025 03:20
Un tânăr de 26 de ani și-a propus să parcurgă 1.400 de kilometri în alergare, cu scopul de a strânge 100.000 de euro pentru copiii vulnerabili sprijiniți de Fundația Serviciilor Sociale Bethany. Adrian Șovea a pornit pe traseul Via Transilvanica pe 15 august, iar sâmbătă, 6 septembrie, după 23 de zile de efort, va ajunge la finalul cursei.
• • •
Acum o oră
04:20
A8 și testul maturității: autostradă strategică sau proiect sacrificat până în 2031 # Ziarul de Iasi
România riscă să își amâne o parte din proiectele de autostrăzi și drumuri expres din cauza noilor constrângeri bugetare și a reducerii fondurilor pentru investiții majore. În acest context, autoritățile sunt obligate să stabilească o listă clară de priorități.
04:20
O achiziție discutabilă – Primăria Miroslava cumpără de urgență de la un investitor privat cu 30 de milioane de lei un complex preșcolar # Ziarul de Iasi
Achiziția clădirii direct de la cei care au construit-o se justifică prin cererea mare de locuri la creșă și grădiniță, susțin șefii administrației locale. Consiliul Local al comunei a votat ieri în favoarea cumpărării construcției la un preț de cel mult 30 de milioane de lei.
Acum 2 ore
03:20
Președintele (sistemului nostru aproape perfect, marea Americă) „se fotoșopează" ca Papă, Superman și Faraon egiptean, îi admiră pe Putin și pe Kim Jong-un, se înconjoară de lingăi complet neprofesioniști, își disprețuiește aliații tradiționali, ia decizii contradictorii și își schimbă zilnic optica, în funcție de umori. Cum a reușit, prin urmare, un stat ideal, SUA, să eșueze așa? E în declin civilizația apuseană (id est americană), lucru despre care diverși analiști serioși vorbesc tot mai des, sau a a sosit mult-anticipata „idiocrație"?
03:20
Cui folosește o Republică Moldova aruncată în haos politic, la doi pași de Ucraina, la doi pași de România? Cui folosește o Românie cu o guvernare pe care cârcotașii abia așteaptă să o vadă eșuând, ca să-și confirme propriile frustrări, chiar la marginea NATO și a Uniunii Europene?
03:20
A alergat 1.400 de kilometri în 23 de zile. Ieșeanul Adrian Șovea transformă alergarea în speranță pentru copiii vulnerabili # Ziarul de Iasi
Un tânăr de 26 de ani și-a propus să parcurgă 1.400 de kilometri în alergare, cu scopul de a strânge 100.000 de euro pentru copiii vulnerabili sprijiniți de Fundația Serviciilor Sociale Bethany. Adrian Șovea a pornit pe traseul Via Transilvanica pe 15 august, iar sâmbătă, 6 septembrie, după 23 de zile de efort, va ajunge la finalul cursei.
03:20
Pensii de aproape 450 milioane de lei lunar, la Iași. Frica că nu mai sunt bani pentru pensionari, contrazisă de Casa de Pensii # Ziarul de Iasi
Luna trecută, în județul Iași s-au plătit aproape 450,5 milioane de lei pensii pentru 158.900 de pensionari, potrivit datelor transmise de Maria Andronache, directoarea Casei Județene de Pensii Iași. Cei mai mulți dintre ei, 150.249 de pensionari, sunt din sistemul de asigurări sociale de stat, iar la nivel național sunt 4,5 milioane.
03:20
A fost anulată licitația pentru drumul provizoriu din zona pasajului Socola: s-a ofertat mai mult decât alocarea # Ziarul de Iasi
Primăria a anulat licitația pentru amenajarea drumului provizoriu din zona pasajului Socola. Singura ofertă depusă la procedură a fost mai mare față de prevederea bugetară.
03:20
Ce poți face în acest weekend la Iași? Ghidul complet al evenimentelor, realizat de „Ziarul de Iași” # Ziarul de Iasi
Îți era dor de un weekend plin de evenimente? A venit momentul perfect! Ai de ales între proiecțiile din cadrul Caravanei TIFF sau Festivalului de Film Feminist, iar dacă îți lipsește atmosfera de la operă, vineri seara poți urmări spectacolul „La Traviata". În plus, în Grădina Palas te așteaptă o expoziție cu insecte gigant, cu intrare liberă.
03:20
ALCOOLUL UCIDE | România, campioană la toleranță zero, dar și la impunitate: de ce bețivii nu se tem de lege # Ziarul de Iasi
Atitudinea legiuitorului român față de consumul de alcool la volan a variat mult de-a lungul timpului. Acum 100 de ani, „obiceiul pământului" era tolerat, ba chiar considerat o circumstanță atenuantă. Acum, România are una dintre cele mai dure legislații în domeniu din Europa, egalată doar de Germania, fără însă ca acest lucru să-i sperie prea mult pe bețivi.
03:20
Lista neagră a restanțierilor: aproape 200 de firme au datorii la bugetul Iașului de peste 6 milioane lei # Ziarul de Iasi
Primăria Iași a actualizat lista datornicilor la bugetul local la nivelul lunii septembrie. Pe listă figurează persoanele juridice care au restanțe mai mari de 10.000 lei.
Acum 6 ore
23:20
Vineri, începând cu ora 21:00, pe stadionul Arena Naţională, va avea loc partida amicală de fotbal dintre echipele reprezentative ale României şi Canadei.
Acum 8 ore
22:20
Björn Borg, legenda suedeză a tenisului mondial, a dezvăluit în autobiografia care îi va fi publicată în curând că suferă de cancer la prostată, scrie news.ro.
Acum 12 ore
19:20
Premieră la patinaj artistic: O pereche formată din două femei va concura în Finlanda ca urmare a modificării regulamentelor # Ziarul de Iasi
Două tinere sunt pe cale să devină prima pereche cu sportivi de acelaşi sex din dansul pe gheaţă din Finlanda, ca urmare a unei modificări istorice a regulilor federatiei de patinaj din această ţară, care deschide calea către o mai mare incluziune în acest sport, relatează Reuters, citată de news.ro.
19:20
Angajați ai companiei Amazon Iași au transformat școala din Dumești: șase clase renovate într-o singură zi/VIDEO # Ziarul de Iasi
Angajații Amazon au trecut din nou Educația în agenda lor. Pentru o zi au lăsat deoparte laptopurile și sarcinile de birou și au mers la Școala Gimnazială din Dumești, unde au dat o mână de ajutor la pregătirea claselor înainte de începerea noului an școlar.
18:20
Cicliştii de la Israel-Premier Tech după manifestaţiile propalestiniene din La Vuelta: „Am primit ameninţări cu moartea, ne este frică” # Ziarul de Iasi
Echipa Israel-Premier Tech refuză să părăsească Turul Spaniei (La Vuelta), în ciuda ostilităţii manifestate pe traseul cursei de către importante manifestaţii propalestiniene. Protestele faţă de acţiunile întreprinse de statul evreu în Gaza s-au intensificat miercuri la Bilbao, până la punctul în care organizatorii au fost nevoiţi să neutralizeze etapa a 11-a la trei kilometri de sosire, scrie news.ro.
17:20
Mircea Lucescu afirmă că nu ar fi dorit ca naţionala să joace amicalul cu Canada. Ce spune despre Louis Munteanu şi Ianis Hagi # Ziarul de Iasi
Selecţionerul Mircea Lucescu a declarat, joi, într-o conferinţă de presă, că ar fi preferat ca naţionala să nu dispute meciul amical cu Canada, pentru a rămâne concentrată la partida cu Cipru, din preliminariile CM-2026, scrie news.ro.
Acum 24 ore
15:20
Violența domestică în Iași: 257 de cazuri înregistrate în 2024, dar realitatea rămâne greu de măsurat # Ziarul de Iasi
Oficial, în Iași au fost raportate anul trecut 257 de cazuri de violență domestică. Mai puțin decât în Botoșani, mai puțin decât în Suceava, mult sub județe cu populații mai mici și resurse mai puține. Cele mai frecvente forme de abuz înregistrate în județ au fost violența fizică, cea psihologică și neglijarea. La nivelul întregii regiuni Nord-Est, neglijarea domină statisticile, urmată de violența psihologică și fizică, iar în România, aproape jumătate din cazurile raportate de violență domestică se referea la neglijare.
13:20
Echipa naţională: Andrei Borza s-a accidentat. Alexandru Chipciu, convocat în locul său # Ziarul de Iasi
Jucătorul Andrei Borza (Rapid) a suferit un traumatism osos la nivelul piciorului drept, iar investigaţiile medicale au arătat că nu poate fi disponibil pentru meciurile naţionalei României cu Canada şi Cipru, scrie news.ro.
12:20
Administratorul unei firme de echipamente electronice, condamnat după ce a adormit la volan și a lovit mortal un pieton ce circula pe trotuar # Ziarul de Iasi
Un ieșean și-a pierdut viața după ce a fost lovit de un autoturism scăpat de sub control. Șoferul a adormit la volan într-o curbă, iar automobilul și-a urmat cursul, intrând pe contrasens și lovind pietonul, aflat pe trotuar.
11:20
CFR Cluj a dat lovitura – A transferat un jucător care a câștigat Liga Campionilor și Premier League cu Chelsea # Ziarul de Iasi
Clubul de fotbal CFR Cluj a anunțat, miercuri seara, pe pagina sa de Facebook, că l-a transferat pe cunoscutul fundaș francez Kurt Zouma, scrie Agerpres.
Ieri
04:20
ALCOOLUL UCIDE | Profesorul, mecanicul și lupta cu băutura: două povești care te strâng în spate. Despre abstinență într-o țară ce tratează simptome, nu oameni # Ziarul de Iasi
Anul trecut, în Iași, aproape 300 de pacienți au trecut pragul lunar, la Socola, din cauza alcoolului. O analiză recentă a Ministerului Sănătății arată că 60% dintre cei tratați în spitalele din România se reîntorc în sistem în decurs de 12 luni, semn că tratamentul este incomplet și lipsit de continuitate. Din păcate, în lipsa unei rețele reale de sprijin, poveștile de abstinență rămân excepții, nu reguli. Totuși, modelele europene arată că recuperarea e posibilă însă doar cu prevenție, sprijin pe termen lung și tratament sustenabil.
03:30
Traseul de weekend, propunerea ZDI – Escapadă în Piatra Neamț: telegondola, Vârful Cozla, Dealul „Pietricica”, Lacul Bâtca Doamnei și Turnul lui Ștefan cel Mare # Ziarul de Iasi
Telegondolă, caiace, hidrobiciclete, trasee accesibile pentru drumeție și o mulțime de obiective culturale – toate acestea sunt la Piatra Neamț. Știi care e cel mai mare avantaj? Se află la doar 130 de kilometri de Iași, ceea ce transformă destinația într-o alegere ideală atât pentru o vacanță scurtă, cât și pentru o escapadă de weekend. Ai activități de dimineață până seara, indiferent dacă preferi aventura, relaxarea sau descoperirea istoriei.
03:30
Fostul comisar Vasile Zacornea, inculpat oficial în dosarul accidentului mortal de la Holboca # Ziarul de Iasi
Fostul șef de la Permise și Înmatriculări Iași, comisarul de poliție Vasile Zacornea, a fost oficial inculpat în cazul accidentului mortal petrecut în vara anului 2023 la Holboca. Acestuia i-a fost adusă noua calitate, de inculpat, ieri, însă Zacornea nu a dat niciun fel de declarații, prevalându-se de dreptul la tăcere.
03:20
„Trecerea în neființă" a liber-cugetătorului Ion Ilici Iliescu (1930-2025) a stârnit, cum era de așteptat, un val de vituperări și un straniu parastas al Familiei Adams deghizată în pesediști expirați. Cum masele largi, populare, au fost complet indiferente la acest moment, am zis că ar cam fi timpul să creionez, după puteri, câteva linii ale unui portret cu valențe de-acum istorice, fie că ne place, fie că nu.
03:20
Vladimir Putin, fără a fi un personaj secundar, nu a fost nici pe departe vedeta reuniunii: această onoare i-a revenit, așa cum era de așteptat și așa cum și-au propus chiar organizatorii, președintelui Republicii Populare Chineze (RPC) Xi Jinping. În cele ce urmează vor fi prezentate succint cinci elemente semnificative politic ale întâlnirii la vârf a OCS.
03:20
Județul Iași, în sfârșit, ferit de secetă! Anul acesta, fermierii nu au cerut niciun leu pentru despăgubiri din cauza culturilor calamitate, potrivit Direcției Agricole. Deși programul național de sprijin continuă, fermierii nu au raportat pierderi care să depășească pragul de 30% necesar pentru acordarea ajutorului.
03:20
Se repetă istoria? Licitația pentru concesionarea traseelor de transport public județean e la un pas de suspendare # Ziarul de Iasi
Instanța a admis cererea transportatorilor de suspendare a unor articole din trei hotărâri ale Consiliului Județean pe baza cărora a fost lansată licitația.
03:20
Maternitatea Elena Doamna se extinde în Moara de Vânt. Au fost emise primele documente # Ziarul de Iasi
Proiectul unui Centru pentru tratamentul infertilității prinde contur lângă Spitalul Regional de Urgență.
03:20
Comercianții din Pașcani au scăpat de unul dintre cei mai mari dușmani. Trei ani pot fi mai relaxați # Ziarul de Iasi
Comercianții din Pașcani vor fi mai relaxați în următorii trei ani. Cunoscut drept un cal breaz în toate magazinele din oraș, unul dintre cei mai perseverenți hoți a fost scos din „câmpul muncii" pentru o vreme.
03:20
Circulația tramvaielor pe str. Cuza Vodă va fi reluată în weekend. Așa promit oficialii CTP Iași # Ziarul de Iasi
Tramvaiele vor circula din nou pe str. Cuza Vodă începând cu sfârșitul acestei săptămâni. Cel puțin așa au declarat ieri oficiali ai Companiei de Transport Public (CTP) Iași. În weekend vor fi restricțiile „tradiționale" din centrul Iașului, în contextul desfășurării etapei de raliu.
03:20
Costel Pantilimon, fost portar la Manchester City – investiție la Iași într-o fabrică de produse naturiste # Ziarul de Iasi
Costel Pantilimon, fost portar la Manchester City, echipă de top din Premier League, dar și la Naționala României, s-a implicat într-un business ieșean cu produse naturiste. Dintr-o mică fabrică din județul Iași pleacă în lume produse care combină mierea, polenul, turmericul și piperul negru.
00:30
Turul Spaniei, fără câştigător în etapa a 11-a. Manifestanţi pro-palestinieni au perturbat linia de sosire # Ziarul de Iasi
Nu a existat niciun câştigător în etapa a 11-a a Turului Spaniei, miercuri, după ce organizatorii au decis ca etapa să se termine la trei kilometri de linia de sosire, din cauza manifestanţilor pro-palestinieni care au provocat tulburări la finişul din Bilbao, relatează Reuters, citată de news.ro.
3 septembrie 2025
23:30
FIFA: Cheltuielile pentru transferuri internaţionale au atins un nivel record de 9,76 miliarde de dolari # Ziarul de Iasi
Cheltuielile pentru transferuri au atins un nou record în perioada de mercato din afara sezonului, când cluburile din întreaga lume au cheltuit aproape 10 miliarde de dolari pe transferuri internaţionale, a anunţat FIFA, miercuri, într-un raport, scrie news.ro.
23:30
UPDATE Bilanţul accidentului de funicular care a deraiat la Lisabona a crescut la 15 morţi / VIDEO # Ziarul de Iasi
Celebrul funicular portughez „Gloria” a deraiat miercuri în capitala Portugaliei, iar până în prezent sunt cel puţin 20 de victime, dintre care trei morţi, informează Reuters, care citează un bilanţ al echipelor de salvare, scrie news.ro. Articolul UPDATE Bilanţul accidentului de funicular care a deraiat la Lisabona a crescut la 15 morţi / VIDEO apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
21:20
Cupa Mondială 2026: Insulele Seychelles – Gabon 0-4, cu triplă Denis Bouanga, colegul lui Alex Băluţă la Los Angeles FC # Ziarul de Iasi
Echipa naţională a Gabonului a învins miercuri, în deplasare, scor 4-0, naţionala Insulelor Seychelles, în etapa a şaptea din grupa F africană a calificărilor pentru Cupa Mondială 2026. Trei dintre goluri au fost înscise de Denis Bouanga, coechipierul lui Alexandru Băluţă la Los Angeles FC. Articolul Cupa Mondială 2026: Insulele Seychelles – Gabon 0-4, cu triplă Denis Bouanga, colegul lui Alex Băluţă la Los Angeles FC apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
19:20
Sezonul migrației liliecilor – Cum au devenit blocurile anvelopate din Iași adăposturile perfecte # Ziarul de Iasi
Specialiștii din Iași avertizează că ne aflăm în plin sezon de migrație a liliecilor, iar lipsa măsurilor de siguranță poate permite pătrunderea acestora în locuințe. Articolul Sezonul migrației liliecilor – Cum au devenit blocurile anvelopate din Iași adăposturile perfecte apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
15:20
Vladislav Blănuţă, transferat la Dinamo Kiev. „FCU 1948 va primi o sumă importantă de bani, plus 20% dintr-un viitor transfer” # Ziarul de Iasi
FCU Craiova a anunţat, miercuri, că l-a transferat pe fotbalistul Vladislav Blănuţă la Dinamo Kiev pentru “o sumă importantă de bani”, scrie news.ro. Articolul Vladislav Blănuţă, transferat la Dinamo Kiev. „FCU 1948 va primi o sumă importantă de bani, plus 20% dintr-un viitor transfer” apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
15:20
Un șofer băut care a provocat un accident rutier în Nicolina și-a încredințat ulterior mașina unui bărbat cu o alcoolemie aproape la fel de mare ca și a lui # Ziarul de Iasi
După ce a provocat un accident, un șofer băut a încredințat mașina altuia, ceva mai treaz, dar tot cu o alcoolemie peste limita penală. Articolul Un șofer băut care a provocat un accident rutier în Nicolina și-a încredințat ulterior mașina unui bărbat cu o alcoolemie aproape la fel de mare ca și a lui apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
14:20
Cluburile din Premier League au cheltuit 3 miliarde de lire sterline pentru transferuri, o sumă record # Ziarul de Iasi
Transferul lui Alexander Isak, în valoare record de 125 de milioane de lire sterline (169 de milioane de dolari), de luni, de la Newcastle United la Liverpool, a încheiat o vară în care cluburile din Premier League engleză au cheltuit sume exorbitante, scrie Reuters, preluat de Agerpres. Articolul Cluburile din Premier League au cheltuit 3 miliarde de lire sterline pentru transferuri, o sumă record apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
12:20
Transportatorii de marfă nu vor mai plăti rovinietă, ci o taxă calculată în funcție de tonaj și kilometri parcurși # Ziarul de Iasi
Din 2026, România introduce TollRo, o taxă de drum pentru vehiculele de marfă, calculată în funcție de tonaj și kilometri parcurși. Articolul Transportatorii de marfă nu vor mai plăti rovinietă, ci o taxă calculată în funcție de tonaj și kilometri parcurși apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
09:20
Situație neobișnuită la Spitalul de Pneumoftiziologie din Iași. Un pacient s-a prezentat la unitatea medicală după ce înghițit jumătate de unghieră # Ziarul de Iasi
Un bărbat a ajuns de urgență la Spitalul de Pneumoftiziologie din Iași după ce, în urma unui tratament pentru durere în gât, a aspirat accidental o piesă de la un inhalator. Medicii atrag atenția că aspirarea unui corp străin reprezintă o urgență medicală, iar spitalul din Iași este singurul din zona Moldovei care poate gestiona astfel de cazuri. Articolul Situație neobișnuită la Spitalul de Pneumoftiziologie din Iași. Un pacient s-a prezentat la unitatea medicală după ce înghițit jumătate de unghieră apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
Mai mult de 2 zile în urmă
04:20
ALCOOLUL UCIDE | Instituțiile de stat din Iași tratează alcoolismul ca acum jumătate de secol. Dezvăluiri uluitoare din sistem # Ziarul de Iasi
Dacă ieri am dezbătut statisticile negre ale dependenței de alcool din Iași și costurile pe care le suportăm cu toții pentru acest fenomen, astăzi, în cadrul Dosarelor ZDI, vom urmări ce fac autoritățile, sau mai degrabă ce NU fac, pentru a diminua fenomenul. Medicii psihiatri din Iași cu care am discutat atrag atenția că, deși problema dependenței de alcool este extrem de gravă, centrele specializate funcționează încă după protocoale vechi, datând din anii ’70. Articolul ALCOOLUL UCIDE | Instituțiile de stat din Iași tratează alcoolismul ca acum jumătate de secol. Dezvăluiri uluitoare din sistem apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
03:20
Cum putem cere respect și integrare pentru cei peste patru milioane de români din diaspora, dacă nu oferim același tratament echitabil celor care muncesc la noi? Articolul Imigranții asiatici: soluție la criza de forță de muncă sau țintă pentru xenofobie apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
03:20
Salubris a lansat o licitație cu o valoare a contractului de șapte milioane de lei. Operatorul va achiziționa trei autogunoiere. Articolul Salubris cumpără trei autogunoiere noi: contract de 7 milioane lei apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
03:20
Aumovio, noul nume sub care 3.000 de ieșeni dezvoltă tehnologii pentru mașinile de mâine # Ziarul de Iasi
La Iași a fost lansat oficial Aumovio, noul nume și logo sub care fosta divizie automotive a Continental își va desfășura activitatea ca brand independent. Articolul Aumovio, noul nume sub care 3.000 de ieșeni dezvoltă tehnologii pentru mașinile de mâine apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
03:20
Mulți profesori din Iași resping boicotul de la începutul anului școlar 2025-2026. „Nu pot să intru în sala de clasă și să nu îmi fac meseria. Elevii nu au nicio vină” # Ziarul de Iasi
Sindicatele din învățământ anunță boicotarea festivităților de deschidere a noului an școlar, dar și a activităților de predare începând din data de 9 septembrie. „Trebuie să ne gândim la copii, să luăm decizia cea mai bună pentru elevii noștri”, este răspunsul multor profesori ieșeni cu privire la inițiativa de a boicota anul școlar 2025-2026. Deși consideră incorecte măsurile prevăzute de Legea nr. 141/2025, unele cadre didactice din Iași declară că vor participa la toate activitățile și își vor susține orele, pentru a nu afecta copiii. Articolul Mulți profesori din Iași resping boicotul de la începutul anului școlar 2025-2026. „Nu pot să intru în sala de clasă și să nu îmi fac meseria. Elevii nu au nicio vină” apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
03:20
Casa Pătrată și alte 10 construcții din centrul Iașului vor deveni monumente istorice # Ziarul de Iasi
Specialiștii propun clasarea a 11 construcții din zona centrală drept monumente istorice. Pe listă sunt mai multe clădiri din apropierea sediului Primăriei, inclusiv Casa Pătrată, precum și case aflate în proprietate privată. Articolul Casa Pătrată și alte 10 construcții din centrul Iașului vor deveni monumente istorice apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
03:20
Statul ia case pentru datorii de 1.000 lei: o familie luptă de 20 de ani pentru dreptate # Ziarul de Iasi
Statul are dreptul să confiște o casă pentru o datorie de 1.000 de lei. Opinia aparține funcționarilor Comisiei Naționale pentru Compensarea Imobilelor, care au justificat astfel refuzul de a aproba acordarea de despăgubiri pentru o casă confiscată și demolată. Articolul Statul ia case pentru datorii de 1.000 lei: o familie luptă de 20 de ani pentru dreptate apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
03:20
Reforma lui Bolojan taie din numărul angajaților în 66 de primării din județul Iași # Ziarul de Iasi
Municipiul Iași și comuna Holboca ar avea de tăiat cele mai multe posturi. Alte primării, dimpotrivă, ar putea să mai facă angajări. Articolul Reforma lui Bolojan taie din numărul angajaților în 66 de primării din județul Iași apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
00:20
Carlos Alcaraz s-a calificat în semifinale la US Open. El joacă pentru a treia oară în penultimul act la Flushing Meadows # Ziarul de Iasi
Jucătorul spaniol de tenis Carlos Alcaraz, locul 2 mondial, s-a calificat, marţi, în semifinale la US Open, ultimul grand slam al anului. El este în semifinale la Flushing Meadows pentru a treia oară, iar în cele cinci meciuri disputate până acum nu a pierdut niciun set. Articolul Carlos Alcaraz s-a calificat în semifinale la US Open. El joacă pentru a treia oară în penultimul act la Flushing Meadows apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
