Transportul de marfă din Iași accelerează puternic: 30 de firme au generat aproape un miliard de lei în 2024
Ziarul de Iasi, 6 septembrie 2025 04:20
Transporturile de mărfuri din județul Iași au generat în 2024 aproape 1 miliard de lei, confirmând rolul strategic al regiunii în logistica națională. HTR Spedition conduce topul IMM-urilor, Lincor Trans impresionează cu profituri record, iar HELI AVIA SERVICE marchează o dublare a afacerilor în sectorul aerian.
• • •
Acum 2 ore
04:20
Transportul de marfă din Iași accelerează puternic: 30 de firme au generat aproape un miliard de lei în 2024 # Ziarul de Iasi

Transporturile de mărfuri din județul Iași au generat în 2024 aproape 1 miliard de lei, confirmând rolul strategic al regiunii în logistica națională. HTR Spedition conduce topul IMM-urilor, Lincor Trans impresionează cu profituri record, iar HELI AVIA SERVICE marchează o dublare a afacerilor în sectorul aerian.
Acum 4 ore
03:30
Polo: Campioana CSM Oradea câştigă prima ediţie a Supercupei României, în faţa deţinătoarei Cupei, Steaua Bucureşti # Ziarul de Iasi
Polo: Campioana CSM Oradea câştigă prima ediţie a Supercupei României, în faţa deţinătoarei Cupei, Steaua Bucureşti # Ziarul de Iasi

Campioana en-titre CSM Oradea a câştigat, vineri, la Otopeni, prima ediţie a Supercupei României, după ce a învins deţinătoarea Cupei României şi vicecampioana Steaua Bucureşti, scor 12-7.
03:20
Încă un incident în Turul Spaniei: manifestanţi pro-palestinieni au blocat concurenţii pe munte # Ziarul de Iasi
Încă un incident în Turul Spaniei: manifestanţi pro-palestinieni au blocat concurenţii pe munte # Ziarul de Iasi

Etapa a 13-a din La Vuelta, Turul Spaniei, a fost perturbată, vineri, de un nou protest pro-palestinian. Cei trei ciclişti din frunte au fost blocaţi în mijlocul drumului, scrie news.ro.
03:20
Legătura subtilă dintre democrația de masă, deficite și bugetul ca un card de credit fără limită # Ziarul de Iasi
Legătura subtilă dintre democrația de masă, deficite și bugetul ca un card de credit fără limită # Ziarul de Iasi

Cum ne cumpără politicienii voturile pe datorie și de ce e aproape imposibil să rupem cercul vicios.
03:20
Lume multă, fotbal puțin în Copou. „Tricolorii mici” au jucat foarte slab și nu au fost în stare să bată Kosovo # Ziarul de Iasi
România – Kosovo 0-0, în preliminariile Campionatului European de fotbal tineret 2027
03:20
Vor boicota profesorii ieșenii deschiderea noului an școlar? Ce spun oficialii Inspectoratului Școlar Județean Iași # Ziarul de Iasi
Deși sindicatele din învățământ au anunțat posibilitatea boicotării festivităților de deschidere a noului an școlar și a orelor de curs începând din 9 septembrie, reprezentanții Inspectoratului Școlar Județean Iași (ISJ) se arată încrezători că lucrurile vor decurge normal.
03:20
De frica disponibilizărilor anunțate de Bolojan, tot mai multe comune renunță la petrecerile consacrate # Ziarul de Iasi
Comunelor nu le mai arde să-și sărbătorească ziua. Cel puțin 9 dintre cele 93 din județ au ziua comunității pe 8 septembrie, dar numai o primărie a găsit resurse să organizeze festivități așa cum a făcut în fiecare an: Tomești.
03:20
ALCOOLUL UCIDE | Istoria conviețuirii alcoolului cu românii: statistici crunte de acum un secol. La Iași rachiul ucidea peste 100 de oameni pe an. Lecții de la 1900 și realități de astăzi, la fel de dureroase # Ziarul de Iasi
În 1899, statisticile din Iași consemnau 111 morți într-un singur an din cauza alcoolului și zeci de crime, accidente și sinucideri puse pe seama beției. Capitala Moldovei era descrisă ca un templu al „cultului alcoolului", unde se bea dimineața, la prânz și seara, la masă și în afara ei. După un secol, datele nu sunt mai blânde: România rămâne printre statele cu cel mai ridicat consum din Europa, cu până la 17 litri de alcool pur pe cap de locuitor, peste media continentală de 9,2 litri. Între rachiu de cazan și rafturile din supermarket, alcoolul continuă să fie oglinda fidelă a unei societăți care nu și-a pierdut obiceiul vechi de a bea mult și des.
03:20
Prejudiciu de 100 milioane de lei cu epicentrul la Iași. În caz este implicat un inspector de la Finanțele Publice # Ziarul de Iasi
Întreaga schemă de evaziune fiscală din dosarul „Leasing Automobile" anchetat de DNA, prin care 11 firme ar fi prejudiciat statul cu aproape 100.000.000 lei se învârte în jurul Iașului, în ciuda faptului că printre administratorii și acționarii acestor companii nu se găsește niciun ieșean. Cu toate acestea, firme din Galați, Vaslui sau Arad au fost mutate în ultimii ani la două adrese din Iași, iar sedii secundare au fost deschise în București, Iași și în alte opt județe. Ce le-a atras la Iași? Un inspector fiscal extrem de prietenos, care anunța companiile când urmau să aibă loc inspecțiile și ce acte să pregătească, susțin procurorii.
03:20
Halele și terenurile fabricii Te-Rox Prod din Pașcani, unde se produceau milioane de huse pentru scaune auto pentru copii, scoase la vânzare de Doina Cepalis # Ziarul de Iasi
Activele fabricii Te-Rox Prod din Pașcani, care ajunsese în urmă cu câțiva ani una dintre cele mai mari companii europene în domeniul scaunelor auto pentru copii, au fost scoase la vânzare, potrivit informațiilor obținute de „Ziarul de Iași".
Acum 6 ore
00:20
Turul Spaniei: Netanyahu felicită echipa Israel PT – „Bravo pentru că nu aţi cedat urii şi intimidării” # Ziarul de Iasi
Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a felicitat vineri echipa de ciclism Israel Premier Tech pentru decizia sa de a rămâne în Turul Spaniei, în ciuda manifestaţiilor pro-palestiniene fără precedent la adresa cicliştilor săi, scrie news.ro.
Acum 8 ore
23:20
Iașul găzduiește ediția a 41-a a Raliului Iașului, etapă din Campionatul Național de Raliuri 2025 # Ziarul de Iasi
Iași găzduiește în acest weekend ediția cu numărul 41 a Raliului Iașului, competiție de tradiție în motorsportul românesc și etapă din Campionatul Național de Raliuri 2025. Evenimentul transformă Capitala Moldovei într-un punct de atracție pentru pasionații de automobilism sportiv și promovează orașul pe harta internațională a raliurilor.
23:20
Ce să mai înțelegi din declarațiile antrenorului României? „E un rezultat pozitiv”. „Nu e un rezultat pozitiv” # Ziarul de Iasi
România a jucat dezamăgitor azi, în Copou, în disputa contra Kosovo din preliminariile Campionatului European de fotbal rezervat echipelor de tineret din 2027. Nici din declarațiile antrenorului „micilor tricolori", Costin Curelea, nu s-a putut înțelege mare lucru la finalul partidei încheiate cu scorul de 0-0.
22:20
US Open: Erin Routliffe şi Gabriela Dabrowski s-au încoronat campioane la dublu feminin # Ziarul de Iasi
Perechea formată din neozeelandeza Erin Routliffe şi canadianca Gabriela Dabrowski a câştigat vineri titlul în proba de dublu feminin la US Open.
22:20
În mare vogă în mass-media de astăzi este fenomenul știrilor venite „pe surse". „Știri" e, de fapt, impropriu spus: e vorba de niște narațiuni fără garanții de credibilitate, dar cărora formula magică „pe surse" le dă un fals certificat de autenticitate.
22:20
Raliul care a paralizat Iașul a pus bețe în roate și tricolorilor mici. „Zidul galben” a fost construit greu # Ziarul de Iasi
România a remizat astăzi, 0-0, în Copou, cu echipa Kosovo, în primul meci al preliminariilor Campionatului European de fotbal – tineret 2027. Ziarul de Iași vă prezintă câteva știri legate de disputa tricolorilor mici.
22:20
UPDATE Accident rutier grav în comuna Scânteia. Două persoane au fost găsite în stop cardiorespirator # Ziarul de Iasi
În această seară, în urma unui apel la numărul unic de urgență 112, echipajele de intervenție au fost direcționate în comuna Scânteia, unde s-a produs un accident rutier în care au fost implicate o căruță și o autoutilitară.
Acum 12 ore
21:20
România U21 a încheiat la egalitate meciul din preliminariile Euro 2027 cu Kosovo, scor 0-0 # Ziarul de Iasi
Echipa naţională U21 a României a încheiat la egalitate, vineri, pe teren propriu, scor 0-0, cu reprezentativa U21 a statului Kosovo, în primul meci din grupa A de calificare la Euro 2027.
20:20
Eduard Novak i-a dăruit lui Cătălin Chirilă bicicleta cu care s-a calificat la Jocurile Paralimpice de la Paris # Ziarul de Iasi
Eduard Novak, primul campion paralimpic din istoria României şi fost ministru, i-a dăruit lui Cătălin Chirilă bicicleta cu care s-a calificat la Jocurile Paralimpice de la Paris, scrie news.ro.
19:20
Prin smerenie, cei din Biserică înţeleg adesea o viaţă duhovnicească greu de atins, caracteristică sfinţilor. Din afara Bisericii, smerenia este percepută mai degrabă ca umilinţă sau ca supunere oarbă, fiind confundată chiar cu slugărnicia. În orice caz, smerenia e definită ca un lucru, o stare sau o însuşire.
19:20
Iașul se alătură unui eveniment dedicat bicicliștilor – Masa Critică 2.0.
18:20
Meciul de fotbal Franţa-Luxemburg, din preliminariile Euro U21, a fost amânat după un accident suferit de echipa luxemburgheză # Ziarul de Iasi
Meciul dintre echipele de fotbal U21 ale Franţei şi Luxemburgului, programat vineri la Lorient, a fost amânat pentru 3 octombrie, după un accident suferit de naţionala luxemburgheză joi seara, au anunţat vineri federaţiile celor două ţări, scrie news.ro.
Acum 24 ore
15:20
Cât de verde este Iașul? Datele statistice arată o realitate cel puțin surprinzătoare # Ziarul de Iasi
Municipiul Iași a crescut în ultimele decenii, dar odată cu clădirile și străzile noi, spațiile verzi au rămas greu vizibile pentru locuitori. În 2024, orașul avea 857 de hectare de parcuri, grădini și scuaruri, ceea ce reprezintă 12% din intravilan, peste media altor orașe mari din țară.
14:20
Messi, emoționat, după ce a înscris două goluri pentru Argentina într-un posibil ultim meci acasă # Ziarul de Iasi
Lionel Messi s-a asigurat că va avea amintiri frumoase de la ultimul său meci de calificare pe teren propriu cu echipa naţională a Argentinei în cariera sa ilustră. Messi a marcat de două ori joi în victoria Argentinei cu 3-0 în faţa Venezuelei, în faţa unei mulţimi zgomotoase care s-a adunat la stadionul Monumental pentru a-şi lua rămas bun de la el, relatează AP, preluat de news.ro.
12:20
Gașca traficanților cu tupeu: vindeau droguri în curtea unei școli din Iași și nu aveau nicio reținere să jefuiască dealerii cu experiență # Ziarul de Iasi
O gașcă de tineri traficanți de droguri a fost destructurată de DIICOT. Vârsta fragedă i-a scăpat pe unii dintre ei de pedepse severe, în pofida periculozității deosebite a traficanților. Aceștia vindeau droguri în Iași și Miroslava, desfăcându-și marfa până și în școli. Dacă li se oferea prilejul, nu aveau nicio reținere să-i atace și să-i jefuiască pe alți dealeri, însușindu-și drogurile și banii acestora. Cine să-i reclame?
11:20
Deţinătoarea trofeului, Arina Sabalenka, o va înfrunta pe Amanda Anisimova în finala feminină de la US Open # Ziarul de Iasi
Liderul WTA Arina Sabalenka a învins-o pe americanca Jessica Pegula, scor 4-6, 6-3, 6-4, într-o semifinală plină de tensiune, pentru a-şi continua apărarea titlului la US Open. A fost o reeditare a finalei de anul trecut, câştigată de sportiva din Belarus cu 7-5, 7-5, scrie news.ro.
11:20
190 de pasageri au pierdut azi-dimineață zborul Iași-Paris. De ce a fost anulată cursa # Ziarul de Iasi
Cursa Wizz Air de astăzi dimineață spre Paris nu a mai decolat de pe Aeroportul Iași. Pasagerii erau deja la îmbarcare, ne-a anunțat unul dintre ei, care avea bilet pentru acest zbor.
10:20
Cupa Mondială 2026 – calificări: Surpriză uriaşă la Bratislava, Slovacia – Germania 2-0 # Ziarul de Iasi
Echipa naţională a Slovaciei a produs o mare surpriză, joi seara, învingând, pe teren propriu, scor 2-0, echipa naţională a Germaniei, în cadrul grupei A a calificărilor europene pentru Cupa Mondială 2026, scrie news.ro.
Ieri
04:20
A8 și testul maturității: autostradă strategică sau proiect sacrificat până în 2031 # Ziarul de Iasi
România riscă să își amâne o parte din proiectele de autostrăzi și drumuri expres din cauza noilor constrângeri bugetare și a reducerii fondurilor pentru investiții majore. În acest context, autoritățile sunt obligate să stabilească o listă clară de priorități.
04:20
O achiziție discutabilă – Primăria Miroslava cumpără de urgență de la un investitor privat cu 30 de milioane de lei un complex preșcolar # Ziarul de Iasi
Achiziția clădirii direct de la cei care au construit-o se justifică prin cererea mare de locuri la creșă și grădiniță, susțin șefii administrației locale. Consiliul Local al comunei a votat ieri în favoarea cumpărării construcției la un preț de cel mult 30 de milioane de lei.
03:20
Președintele (sistemului nostru aproape perfect, marea Americă) „se fotoșopează" ca Papă, Superman și Faraon egiptean, îi admiră pe Putin și pe Kim Jong-un, se înconjoară de lingăi complet neprofesioniști, își disprețuiește aliații tradiționali, ia decizii contradictorii și își schimbă zilnic optica, în funcție de umori. Cum a reușit, prin urmare, un stat ideal, SUA, să eșueze așa? E în declin civilizația apuseană (id est americană), lucru despre care diverși analiști serioși vorbesc tot mai des, sau a a sosit mult-anticipata „idiocrație"?
03:20
Cui folosește o Republică Moldova aruncată în haos politic, la doi pași de Ucraina, la doi pași de România? Cui folosește o Românie cu o guvernare pe care cârcotașii abia așteaptă să o vadă eșuând, ca să-și confirme propriile frustrări, chiar la marginea NATO și a Uniunii Europene?
03:20
A alergat 1.400 de kilometri în 23 de zile. Ieșeanul Adrian Șovea transformă alergarea în speranță pentru copiii vulnerabili # Ziarul de Iasi
Un tânăr de 26 de ani și-a propus să parcurgă 1.400 de kilometri în alergare, cu scopul de a strânge 100.000 de euro pentru copiii vulnerabili sp
03:20
Pensii de aproape 450 milioane de lei lunar, la Iași. Frica că nu mai sunt bani pentru pensionari, contrazisă de Casa de Pensii # Ziarul de Iasi
Luna trecută, în județul Iași s-au plătit aproape 450,5 milioane de lei pensii pentru 158.900 de pensionari, potrivit datelor transmise de Maria Andronache, directoarea Casei Județene de Pensii Iași. Cei mai mulți dintre ei, 150.249 de pensionari, sunt din sistemul de asigurări sociale de stat, iar la nivel național sunt 4,5 milioane. Articolul Pensii de aproape 450 milioane de lei lunar, la Iași. Frica că nu mai sunt bani pentru pensionari, contrazisă de Casa de Pensii apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
03:20
A fost anulată licitația pentru drumul provizoriu din zona pasajului Socola: s-a ofertat mai mult decât alocarea # Ziarul de Iasi
Primăria a anulat licitația pentru amenajarea drumului provizoriu din zona pasajului Socola. Singura ofertă depusă la procedură a fost mai mare față de prevederea bugetară. Articolul A fost anulată licitația pentru drumul provizoriu din zona pasajului Socola: s-a ofertat mai mult decât alocarea apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
03:20
Ce poți face în acest weekend la Iași? Ghidul complet al evenimentelor, realizat de „Ziarul de Iași” # Ziarul de Iasi
Îți era dor de un weekend plin de evenimente? A venit momentul perfect! Ai de ales între proiecțiile din cadrul Caravanei TIFF sau Festivalului de Film Feminist, iar dacă îți lipsește atmosfera de la operă, vineri seara poți urmări spectacolul „La Traviata”. În plus, în Grădina Palas te așteaptă o expoziție cu insecte gigant, cu intrare liberă. Articolul Ce poți face în acest weekend la Iași? Ghidul complet al evenimentelor, realizat de „Ziarul de Iași” apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
03:20
ALCOOLUL UCIDE | România, campioană la toleranță zero, dar și la impunitate: de ce bețivii nu se tem de lege # Ziarul de Iasi
Atitudinea legiuitorului român față de consumul de alcool la volan a variat mult de-a lungul timpului. Acum 100 de ani, „obiceiul pământului” era tolerat, ba chiar considerat o circumstanță atenuantă. Acum, România are una dintre cele mai dure legislații în domeniu din Europa, egalată doar de Germania, fără însă ca acest lucru să-i sperie prea mult pe bețivi. Articolul ALCOOLUL UCIDE | România, campioană la toleranță zero, dar și la impunitate: de ce bețivii nu se tem de lege apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
03:20
Lista neagră a restanțierilor: aproape 200 de firme au datorii la bugetul Iașului de peste 6 milioane lei # Ziarul de Iasi
Primăria Iași a actualizat lista datornicilor la bugetul local la nivelul lunii septembrie. Pe listă figurează persoanele juridice care au restanțe mai mari de 10.000 lei. Articolul Lista neagră a restanțierilor: aproape 200 de firme au datorii la bugetul Iașului de peste 6 milioane lei apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
4 septembrie 2025
23:20
Vineri, începând cu ora 21:00, pe stadionul Arena Naţională, va avea loc partida amicală de fotbal dintre echipele reprezentative ale României şi Canadei. Articolul Meciul România – Canada: Măsurile şi recomandările Jandarmeriei apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
22:20
Björn Borg, legenda suedeză a tenisului mondial, a dezvăluit în autobiografia care îi va fi publicată în curând că suferă de cancer la prostată, scrie news.ro. Articolul Tenis: Björn Borg dezvăluie că are cancer la prostată apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
19:20
Premieră la patinaj artistic: O pereche formată din două femei va concura în Finlanda ca urmare a modificării regulamentelor # Ziarul de Iasi
Două tinere sunt pe cale să devină prima pereche cu sportivi de acelaşi sex din dansul pe gheaţă din Finlanda, ca urmare a unei modificări istorice a regulilor federatiei de patinaj din această ţară, care deschide calea către o mai mare incluziune în acest sport, relatează Reuters, citată de news.ro. Articolul Premieră la patinaj artistic: O pereche formată din două femei va concura în Finlanda ca urmare a modificării regulamentelor apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
19:20
Angajați ai companiei Amazon Iași au transformat școala din Dumești: șase clase renovate într-o singură zi/VIDEO # Ziarul de Iasi
Angajații Amazon au trecut din nou Educația în agenda lor. Pentru o zi au lăsat deoparte laptopurile și sarcinile de birou și au mers la Școala Gimnazială din Dumești, unde au dat o mână de ajutor la pregătirea claselor înainte de începerea noului an școlar. Articolul Angajați ai companiei Amazon Iași au transformat școala din Dumești: șase clase renovate într-o singură zi/VIDEO apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
18:20
Cicliştii de la Israel-Premier Tech după manifestaţiile propalestiniene din La Vuelta: „Am primit ameninţări cu moartea, ne este frică” # Ziarul de Iasi
Echipa Israel-Premier Tech refuză să părăsească Turul Spaniei (La Vuelta), în ciuda ostilităţii manifestate pe traseul cursei de către importante manifestaţii propalestiniene. Protestele faţă de acţiunile întreprinse de statul evreu în Gaza s-au intensificat miercuri la Bilbao, până la punctul în care organizatorii au fost nevoiţi să neutralizeze etapa a 11-a la trei kilometri de sosire, scrie news.ro. Articolul Cicliştii de la Israel-Premier Tech după manifestaţiile propalestiniene din La Vuelta: „Am primit ameninţări cu moartea, ne este frică” apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
17:20
Mircea Lucescu afirmă că nu ar fi dorit ca naţionala să joace amicalul cu Canada. Ce spune despre Louis Munteanu şi Ianis Hagi # Ziarul de Iasi
Selecţionerul Mircea Lucescu a declarat, joi, într-o conferinţă de presă, că ar fi preferat ca naţionala să nu dispute meciul amical cu Canada, pentru a rămâne concentrată la partida cu Cipru, din preliminariile CM-2026, scrie news.ro. Articolul Mircea Lucescu afirmă că nu ar fi dorit ca naţionala să joace amicalul cu Canada. Ce spune despre Louis Munteanu şi Ianis Hagi apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
15:20
Violența domestică în Iași: 257 de cazuri înregistrate în 2024, dar realitatea rămâne greu de măsurat # Ziarul de Iasi
Oficial, în Iași au fost raportate anul trecut 257 de cazuri de violență domestică. Mai puțin decât în Botoșani, mai puțin decât în Suceava, mult sub județe cu populații mai mici și resurse mai puține. Cele mai frecvente forme de abuz înregistrate în județ au fost violența fizică, cea psihologică și neglijarea. La nivelul întregii regiuni Nord-Est, neglijarea domină statisticile, urmată de violența psihologică și fizică, iar în România, aproape jumătate din cazurile raportate de violență domestică se referea la neglijare. Articolul Violența domestică în Iași: 257 de cazuri înregistrate în 2024, dar realitatea rămâne greu de măsurat apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
13:20
Echipa naţională: Andrei Borza s-a accidentat. Alexandru Chipciu, convocat în locul său # Ziarul de Iasi
Jucătorul Andrei Borza (Rapid) a suferit un traumatism osos la nivelul piciorului drept, iar investigaţiile medicale au arătat că nu poate fi disponibil pentru meciurile naţionalei României cu Canada şi Cipru, scrie news.ro. Articolul Echipa naţională: Andrei Borza s-a accidentat. Alexandru Chipciu, convocat în locul său apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
12:20
Administratorul unei firme de echipamente electronice, condamnat după ce a adormit la volan și a lovit mortal un pieton ce circula pe trotuar # Ziarul de Iasi
Un ieșean și-a pierdut viața după ce a fost lovit de un autoturism scăpat de sub control. Șoferul a adormit la volan într-o curbă, iar automobilul și-a urmat cursul, intrând pe contrasens și lovind pietonul, aflat pe trotuar. Articolul Administratorul unei firme de echipamente electronice, condamnat după ce a adormit la volan și a lovit mortal un pieton ce circula pe trotuar apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
11:20
CFR Cluj a dat lovitura – A transferat un jucător care a câștigat Liga Campionilor și Premier League cu Chelsea # Ziarul de Iasi
Clubul de fotbal CFR Cluj a anunțat, miercuri seara, pe pagina sa de Facebook, că l-a transferat pe cunoscutul fundaș francez Kurt Zouma, scrie Agerpres. Articolul CFR Cluj a dat lovitura – A transferat un jucător care a câștigat Liga Campionilor și Premier League cu Chelsea apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
Mai mult de 2 zile în urmă
04:20
ALCOOLUL UCIDE | Profesorul, mecanicul și lupta cu băutura: două povești care te strâng în spate. Despre abstinență într-o țară ce tratează simptome, nu oameni # Ziarul de Iasi
Anul trecut, în Iași, aproape 300 de pacienți au trecut pragul lunar, la Socola, din cauza alcoolului. O analiză recentă a Ministerului Sănătății arată că 60% dintre cei tratați în spitalele din România se reîntorc în sistem în decurs de 12 luni, semn că tratamentul este incomplet și lipsit de continuitate. Din păcate, în lipsa unei rețele reale de sprijin, poveștile de abstinență rămân excepții, nu reguli. Totuși, modelele europene arată că recuperarea e posibilă însă doar cu prevenție, sprijin pe termen lung și tratament sustenabil. Articolul ALCOOLUL UCIDE | Profesorul, mecanicul și lupta cu băutura: două povești care te strâng în spate. Despre abstinență într-o țară ce tratează simptome, nu oameni apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
03:30
Traseul de weekend, propunerea ZDI – Escapadă în Piatra Neamț: telegondola, Vârful Cozla, Dealul „Pietricica”, Lacul Bâtca Doamnei și Turnul lui Ștefan cel Mare # Ziarul de Iasi
Telegondolă, caiace, hidrobiciclete, trasee accesibile pentru drumeție și o mulțime de obiective culturale – toate acestea sunt la Piatra Neamț. Știi care e cel mai mare avantaj? Se află la doar 130 de kilometri de Iași, ceea ce transformă destinația într-o alegere ideală atât pentru o vacanță scurtă, cât și pentru o escapadă de weekend. Ai activități de dimineață până seara, indiferent dacă preferi aventura, relaxarea sau descoperirea istoriei. Articolul Traseul de weekend, propunerea ZDI – Escapadă în Piatra Neamț: telegondola, Vârful Cozla, Dealul „Pietricica”, Lacul Bâtca Doamnei și Turnul lui Ștefan cel Mare apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
