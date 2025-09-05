Turul Spaniei: Netanyahu felicită echipa Israel PT – „Bravo pentru că nu aţi cedat urii şi intimidării”

03:20

Atitudinea legiuitorului român față de consumul de alcool la volan a variat mult de-a lungul timpului. Acum 100 de ani, „obiceiul pământului" era tolerat, ba chiar considerat o circumstanță atenuantă. Acum, România are una dintre cele mai dure legislații în domeniu din Europa, egalată doar de Germania, fără însă ca acest lucru să-i sperie prea mult pe bețivi.