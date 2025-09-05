Meciul de fotbal Franţa-Luxemburg, din preliminariile Euro U21, a fost amânat după un accident suferit de echipa luxemburgheză

04:20

Dacă ieri am dezbătut statisticile negre ale dependenței de alcool din Iași și costurile pe care le suportăm cu toții pentru acest fenomen, astăzi, în cadrul Dosarelor ZDI, vom urmări ce fac autoritățile, sau mai degrabă ce NU fac, pentru a diminua fenomenul. Medicii psihiatri din Iași cu care am discutat atrag atenția că, deși problema dependenței de alcool este extrem de gravă, centrele specializate funcționează încă după protocoale vechi, datând din anii ’70. Articolul ALCOOLUL UCIDE | Instituțiile de stat din Iași tratează alcoolismul ca acum jumătate de secol. Dezvăluiri uluitoare din sistem apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.