Politică suprarealistă

Sindicatele din învățământ anunță boicotarea festivităților de deschidere a noului an școlar, dar și a activităților de predare începând din data de 9 septembrie. „Trebuie să ne gândim la copii, să luăm decizia cea mai bună pentru elevii noștri”, este răspunsul multor profesori ieșeni cu privire la inițiativa de a boicota anul școlar 2025-2026. Deși consideră incorecte măsurile prevăzute de Legea nr. 141/2025, unele cadre didactice din Iași declară că vor participa la toate activitățile și își vor susține orele, pentru a nu afecta copiii. Articolul Mulți profesori din Iași resping boicotul de la începutul anului școlar 2025-2026. „Nu pot să intru în sala de clasă și să nu îmi fac meseria. Elevii nu au nicio vină” apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.