Brioșele cu afine, desertul perfect pentru weekend. Cum se prepară

Juratul Chefi la cuțite Chef Richard Abou Zaki a trăit ieri o experiență memorabilă la Spitalul pediatric Salesi din Ancona, Italia, alături de copiii internați acolo la secția de onco-hematologie, cărora a reușit să le aducă zâmbetul pe buze: ”Îmi iubesc meseria și, datorită ei, astăzi am avut parte de unele dintre cele mai emoționante momente din viața mea, care nu se pot compara cu nimic altceva din ceea ce am trăit până acum”, a declarat juratul.