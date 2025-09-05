Detaliul șocant din finala de la Insula Iubirii despre care nu vorbește nimeni, deși s-a văzut clar la televizor
B365.ro, 5 septembrie 2025 04:00
O să ajung imediat și la detaliul șocant din finala de pe Insula Iubirii, dar înainte vreau să vă povestesc cum am văzut acum vreo două zile un video pe internet, o cioacă, practic. În […] Articolul Detaliul șocant din finala de la Insula Iubirii despre care nu vorbește nimeni, deși s-a văzut clar la televizor apare prima dată în B365.
• • •
Alte ştiri de B365.ro
Acum 2 ore
04:00
Detaliul șocant din finala de la Insula Iubirii despre care nu vorbește nimeni, deși s-a văzut clar la televizor # B365.ro
O să ajung imediat și la detaliul șocant din finala de pe Insula Iubirii, dar înainte vreau să vă povestesc cum am văzut acum vreo două zile un video pe internet, o cioacă, practic. În […] Articolul Detaliul șocant din finala de la Insula Iubirii despre care nu vorbește nimeni, deși s-a văzut clar la televizor apare prima dată în B365.
Acum 12 ore
19:30
VIDEO | „Pe aici nu se trece!” Împreună pentru Centura Verde cere Ministrei Mediului să oprească traficul din Pădurea Băneasa. Bucureștean: „Au distrus liniștea…” # B365.ro
„Pe aici nu se trece!” este mesajul Platformei Civice Împreună pentru Centura Verde, care solicită ministrei Mediului, Diana Buzoianu, oprirea traficului auto pe drumul forestier din Pădurea Băneasa. În ultimele zile, numeroase mașini au fost […] Articolul VIDEO | „Pe aici nu se trece!” Împreună pentru Centura Verde cere Ministrei Mediului să oprească traficul din Pădurea Băneasa. Bucureștean: „Au distrus liniștea…” apare prima dată în B365.
19:20
Doi fani CSA Steaua au fost reținuți, după ce le-au furat tricourile și eșarfele altor doi suporteri adversari. S-a întâmplat după meciul FCSB – Inter Club d’Escaldes # B365.ro
Doi bucureșteni, suporteri ai echipei CSA Steaua au fost reținuți de polițiști pentru 24 de ore. Aceștia au fost acuzați că au jefuit, cu violență, doi fani FCSB de tricouri și eșarfe cu însemnele clubului. […] Articolul Doi fani CSA Steaua au fost reținuți, după ce le-au furat tricourile și eșarfele altor doi suporteri adversari. S-a întâmplat după meciul FCSB – Inter Club d’Escaldes apare prima dată în B365.
18:00
Piața Festivalului George Enescu aduce și anul acesta, în centrul Capitalei, artiști de muzică clasică și jazz. Concertele au loc între 17 și 21 septembrie # B365.ro
Ediția a VI-a ediție a „Pieței Festivalului George Enescu” are loc în perioada 17–21 septembrie 2025. Concertele din cadrul festivalului se desfășoară zilnic, în intervalul 18:00–21:30, în Piața George Enescu. Intrarea este liberă. „Piața Festivalului […] Articolul Piața Festivalului George Enescu aduce și anul acesta, în centrul Capitalei, artiști de muzică clasică și jazz. Concertele au loc între 17 și 21 septembrie apare prima dată în B365.
17:50
FOTO | Mai mulți polițiști bucureșteni au ajuns la spital, mușcați de ploșnițele de la serviciu. Poliția Capitalei e infestată, unii agenți și-au aruncat mobila și covoarele de acasă # B365.ro
Este infestație de ploșnițe la Poliția Capitalei, iar zeci de angajați au fost mușcați, unii chiar au ajuns la spital din cauza acestor insecte, informează Sindicatul Europol. Având în vedere această situație, se cer măsuri […] Articolul FOTO | Mai mulți polițiști bucureșteni au ajuns la spital, mușcați de ploșnițele de la serviciu. Poliția Capitalei e infestată, unii agenți și-au aruncat mobila și covoarele de acasă apare prima dată în B365.
16:50
Giorgio Armani, legendarul designer vestimentar intalian a murit la vârsta de 91 de ani. A murit Giorgio Armani la vârsta de 91 de ani Creatorul de modă italian și proprietarul miliardarului Giorgio Armani a murit […] Articolul Giorgio Armani a murit. Legendarul designer italian avea 91 de ani apare prima dată în B365.
16:20
VIDEO | Edsta, influencerul, s-a accidentat grav după ce a căzut de pe trotinetă, în centru Capitalei. ”Am vrut să sar o bordură și eu am zburat direct pe asfalt” # B365.ro
Edsta, un tânăr și cunoscut influencer s-a rănit foarte grav după ce a căzut de pe trotineta în București. Acesta a ajuns de direct la spital. Un tânăr s-a accidentat grav după ce a căzut […] Articolul VIDEO | Edsta, influencerul, s-a accidentat grav după ce a căzut de pe trotinetă, în centru Capitalei. ”Am vrut să sar o bordură și eu am zburat direct pe asfalt” apare prima dată în B365.
Acum 24 ore
16:00
Cuvântul magic activat de mii de bucureșteni & co în criza “Google Down”. L-au tastat frenetic, cu orele, să verifice dacă marele motor de căutare s-a reparat # B365.ro
Evenimentul dominant de pe internetul zilei de azi este, fără îndoială, cel numit „Google Down” – adică sitiuația aceea complex neplăcută în care ne-am pomenit mulți: motorul de căutare a picat la un moment dat, […] Articolul Cuvântul magic activat de mii de bucureșteni & co în criza “Google Down”. L-au tastat frenetic, cu orele, să verifice dacă marele motor de căutare s-a reparat apare prima dată în B365.
16:00
ESENȚIAL | Reorganizări în transportul public din București, încep lucrările la șina de tramvai de pe Bd. Theodor Pallady. Ce linii sunt deviate, pe unde și care sunt alternativele # B365.ro
Acum chiar se întâmplă, e oficial – încep lucrările de modernizare a căii de rulare pe Bulevardul Theodor Pallady. Societatea de Transport București (STB) anunță că începând de sâmbătă, 6 septembrie, liniile 19, 27, 49 […] Articolul ESENȚIAL | Reorganizări în transportul public din București, încep lucrările la șina de tramvai de pe Bd. Theodor Pallady. Ce linii sunt deviate, pe unde și care sunt alternativele apare prima dată în B365.
15:50
Alertă de noi defrișări în Parcul IOR. „Au fost tăiați zeci de puieți de nuc și mulți lăstari”, avertizează bucureștenii din comunitatea „Aici a fost o pădure” # B365.ro
În zona retrocedată din Parcul IOR, cea care a fost lăsată fără copaci, au avut loc noi defrișări ilegale. Asociația „Aici a fost o pădure / Aici ar putea fi o pădure” anunță că au […] Articolul Alertă de noi defrișări în Parcul IOR. „Au fost tăiați zeci de puieți de nuc și mulți lăstari”, avertizează bucureștenii din comunitatea „Aici a fost o pădure” apare prima dată în B365.
15:50
Ca să ajungă mai ușor copiii la școală, angajații PMB se duc luni la serviciu „în cascadă”. Bujduveanu e convins că asta ajută la fluidizarea traficului de luni, preconizat oribil # B365.ro
Angajații din cadrul Primăriei Capitalei vor veni la muncă „în cascadă”. Primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a semnat azi dispoziția pentru decalarea programului acestora, fiind o măsură pentru fluidizarea traficului. Bujduveanu a semnat documentul […] Articolul Ca să ajungă mai ușor copiii la școală, angajații PMB se duc luni la serviciu „în cascadă”. Bujduveanu e convins că asta ajută la fluidizarea traficului de luni, preconizat oribil apare prima dată în B365.
15:00
Utsukushi-sa la București: Muzeul Antipa deschide noua expoziție fotografică „Japonia, file din natură” ️ Vernisajul este pe 11 septembrie, intrarea e liberă # B365.ro
Dacă nu putem pleca noi din țară, iată că vine Japonia la noi: Muzeul Antipa anunță că deschide o nouă expoziție fotografică, realizată în colaborare cu Ambasada Japoniei în România – „Japonia, file din natură”. […] Articolul Utsukushi-sa la București: Muzeul Antipa deschide noua expoziție fotografică „Japonia, file din natură” ️ Vernisajul este pe 11 septembrie, intrarea e liberă apare prima dată în B365.
15:00
Trei linii STB circulă deviat pentru Bucharest Street Food Festival, în weekend. TPBI: Traficul va fi restricționat pe Kiseleff, între Str. Arhitect Ion Mincu și Piața Victoriei # B365.ro
Trei linii importante de autobuz din București vor circula pe trasee modificate în acest weekendul. Toate acestea pentru o bună desfășurare a evenimentului Bucharest Street Food Festival. Trei linii STB circulă deviat pentru Bucharest Street […] Articolul Trei linii STB circulă deviat pentru Bucharest Street Food Festival, în weekend. TPBI: Traficul va fi restricționat pe Kiseleff, între Str. Arhitect Ion Mincu și Piața Victoriei apare prima dată în B365.
14:40
Meciul România-Canada prelungește programul mai multor linii STB și le deviază pe altele, dacă traficul în zona Arenei Naționale va fi restricționat # B365.ro
Vineri seară România va juca împotriva Canadei, pe Arena Națională, iar TPBI vine în sprijinul suporterilor care vor participa la meci. Astfel că, programul liniilor 1, 10, 86, 90, 104 și 311 va fi prelungit. La […] Articolul Meciul România-Canada prelungește programul mai multor linii STB și le deviază pe altele, dacă traficul în zona Arenei Naționale va fi restricționat apare prima dată în B365.
14:30
Termo-disperarea unei bucureștence din S2: Stau de 4 luni în cartier și, de când m-am mutat, nici strop de apă caldă. Vecin: Încă așteptăm să se inventeze și la noi♂️ # B365.ro
O tânără s-a mutat recent într-un apartament din Sectorul 2 al Capitalei. Dar a dat peste o realitate mai puțin frumoasă cu care bucureștenii se confruntă de mult prea mult timp, și anume problema lispei […] Articolul Termo-disperarea unei bucureștence din S2: Stau de 4 luni în cartier și, de când m-am mutat, nici strop de apă caldă. Vecin: Încă așteptăm să se inventeze și la noi♂️ apare prima dată în B365.
14:00
Încărcătorul de glume din tramvaiul 32. De la un charger nevinovat, la hohote de râs printre bucureșteni: „Bagi telefonul și vatmanul are acces la contul tău IBAN” # B365.ro
Orașul acesta și oamenii lui au momente adorabile. Când dintr-un nimic iese o mare distracție, cum e situația de față, stârnită de o bucureșteancă mai degrabă entuziastp, care, încântat că a descoperit că în tramvaiul […] Articolul Încărcătorul de glume din tramvaiul 32. De la un charger nevinovat, la hohote de râs printre bucureșteni: „Bagi telefonul și vatmanul are acces la contul tău IBAN” apare prima dată în B365.
13:40
VIDEO | Agresiune sexuală în Gara de Nord din București. Un bărbat de 55 de ani a brutalizat și a atins abuziv o adolescentă de 15 ani. A fost reținut de polițiști # B365.ro
Un bărbat de 55 de ani a agresat sexual o minoră de 15 ani, cu cetățenie străină. S-a întâmplat seara trecută în Gara de Nord din București. Acesta a fost reținut, urmând a fi prezentat […] Articolul VIDEO | Agresiune sexuală în Gara de Nord din București. Un bărbat de 55 de ani a brutalizat și a atins abuziv o adolescentă de 15 ani. A fost reținut de polițiști apare prima dată în B365.
13:40
BREAKING | Începe infernul absolut pe DN1, unde traficul va fi deviat prin Otopeni, pentru lucrările la viitoarea stație de metrou de aici. Restricțiile, în vigoare din 9 septembrie | HARTA # B365.ro
Școala începe pe 8 septembrie, iar a doua zi, pe 9 septembrie, începe și haosul rutier de pe DN1, acolo unde se lucrează la Magistrala M6 de metrou: se anunță restricții de circulație noi, astfel […] Articolul BREAKING | Începe infernul absolut pe DN1, unde traficul va fi deviat prin Otopeni, pentru lucrările la viitoarea stație de metrou de aici. Restricțiile, în vigoare din 9 septembrie | HARTA apare prima dată în B365.
13:10
CFR caută firmă-inspector pentru supervizarea lucrărilor de modernizare de la Gara de Nord. E un contract în valoare de aproape 50 de milioane de lei # B365.ro
La doi ani de la atribuirea lucrărilor de modernizare a Gării de Nord nu au apărut rezultate vizibile. Constructorii au fost selectați, iar acum CFR caută și o firmă care să supervizeze proiectul. Astăzi, 4 […] Articolul CFR caută firmă-inspector pentru supervizarea lucrărilor de modernizare de la Gara de Nord. E un contract în valoare de aproape 50 de milioane de lei apare prima dată în B365.
13:00
Eclipsă totală de Lună, fenomenul spectaculos pe care-l putem vedea, duminică, și din București Observatorul Atronomic are program special până la miezul nopții # B365.ro
În seara de 7 septembrie vom avea parte de un spectacol astronomic, când se produce o eclipsă totală de Lună. Fenomenul va putea fi vizibil mai ales în Asia, dar și marginal în Europa și […] Articolul Eclipsă totală de Lună, fenomenul spectaculos pe care-l putem vedea, duminică, și din București Observatorul Atronomic are program special până la miezul nopții apare prima dată în B365.
12:10
Festivalul Mustului și Pastramei din București e, toamna asta, în Parcul Izvor. Patru zile cu mâncare delicioasă și voie bună, în perioada 11 – 14 septembrie # B365.ro
Dacă vă era dor de un must rece, dulce, parfumat, de o pastramă fragedă, să știți că găsiți o mulțime de sortimente la Festivalul de Bun Must și Pastramă după Gust din București. Evenimentul revine […] Articolul Festivalul Mustului și Pastramei din București e, toamna asta, în Parcul Izvor. Patru zile cu mâncare delicioasă și voie bună, în perioada 11 – 14 septembrie apare prima dată în B365.
11:40
Doamne apără… sau ceva! AUR vrea lege care să oblige elevii și profesorii să zică „Tatăl Nostru”, să cânte imnul la începutul orelor # B365.ro
A existat o o vreme când, la începutul orelor, elevii cântau imnul – era acela cu „Trei culori cunosc pe lume/ Amintind de-un brav popor…”, dar vremurile fiind comuniste, deci profund necredincioase, „Tatăl nostru” nici […] Articolul Doamne apără… sau ceva! AUR vrea lege care să oblige elevii și profesorii să zică „Tatăl Nostru”, să cânte imnul la începutul orelor apare prima dată în B365.
10:50
A picat Google, iar probleme sunt și cu YouTube și Gmail. Internauți din București se plâng de tot felul de necazuri # B365.ro
Dimineață de joi complicată pentru Google, care a picat. Au fost raportate probleme și cu Gmail, dar și cu YouTube. O mulțime de utilizatori din lume au fost afectați de această pană, inclusiv din București […] Articolul A picat Google, iar probleme sunt și cu YouTube și Gmail. Internauți din București se plâng de tot felul de necazuri apare prima dată în B365.
10:30
Actualizare METEO | Vara nu vrea să plece: Și azi avem cod galben de caniculă în București. Temperatura maximă ajunge la 35°C, anunță ANM în prognoza specială # B365.ro
Toamna a sosit, cel puțin în calendar, dar vara tot nu vrea să plece: ANM anunță că și azi avem parte de cod galben de caniculă în București și mai multe județe din țară. De […] Articolul Actualizare METEO | Vara nu vrea să plece: Și azi avem cod galben de caniculă în București. Temperatura maximă ajunge la 35°C, anunță ANM în prognoza specială apare prima dată în B365.
10:00
FOTO | Ce se întâmplă, de fapt, cu șina veche de tren din Parcul Liniei 3. Explicațiile Primăriei Sectorului 6: „Noi vă dăm știrea corectă!” # B365.ro
În ultimele zile, în mediul online au circulat articole de știri care vorbeau despre casarea șinelor de tren din Parcul Liniei, cele pentru Trenul Metropolitan București, promovat de fostul primar Nicușor Dan. Primăria Sectorului 6 […] Articolul FOTO | Ce se întâmplă, de fapt, cu șina veche de tren din Parcul Liniei 3. Explicațiile Primăriei Sectorului 6: „Noi vă dăm știrea corectă!” apare prima dată în B365.
09:30
Trafic ALERT | Un motociclist a murit într-un accident produs pe Calea Șerban Vodă din Sectorul 4. Nu se circulă de la Eroii Revoluției spre Șincai # B365.ro
Un accident deosebit de grav a avut loc joi dimineață, 4 septembrie, în București: un motociclist a murit pe Calea Șerban Vodă din Sectorul 4. Traficul este blocat în aceste momente, astfel că șoferii nu […] Articolul Trafic ALERT | Un motociclist a murit într-un accident produs pe Calea Șerban Vodă din Sectorul 4. Nu se circulă de la Eroii Revoluției spre Șincai apare prima dată în B365.
08:30
ESENȚIAL | Prețuri mai mari pentru biletele integrate STB+Metrorex, de azi. Cât plătim pentru o călătorie # B365.ro
Bucureștenii trebuie să știe că biletele integrate STB+Metrorex au prețuri mai mari, începând de azi, 4 septembrie 2025. Aceasta este a doua majorare a titlurilor de călătorie cu metroul, după cea de la 1 ianuarie […] Articolul ESENȚIAL | Prețuri mai mari pentru biletele integrate STB+Metrorex, de azi. Cât plătim pentru o călătorie apare prima dată în B365.
Ieri
03:10
Primul weekend de toamnă e plin evenimente în București. Avem Balkanik Festival, WOOF Fest, Festivalul lui Bobiță 2, Fall Fest, petreceri # B365.ro
Weekendul bate la ușă, iar nici de această orașul nu doarme. În perioada 5-7 septembrie vor avea loc foarte multe evenimente. Dacă nu te-ai hotărât încă unde să mergi cu prietenii sau cu familia poți […] Articolul Primul weekend de toamnă e plin evenimente în București. Avem Balkanik Festival, WOOF Fest, Festivalul lui Bobiță 2, Fall Fest, petreceri apare prima dată în B365.
3 septembrie 2025
19:30
Primarul S6, mică dispută cu roboțelul ChatGPT, pe tema răspunsului dat de inteligența artificială la „Mulțumesc” Ciprian Ciucu: Măcar el este dispus să înțeleagă # B365.ro
ChatGPT, chatbot-ul inteligent dezvoltat de OpenAI, s-a transformat surprinzător de mult în ultima vreme. Răspunde prompt întrebărilor, se adaptează limbajului tău, oferă mai multe variante de răspuns, își culege majoritatea informațiilor de pe diverse site-uri […] Articolul Primarul S6, mică dispută cu roboțelul ChatGPT, pe tema răspunsului dat de inteligența artificială la „Mulțumesc” Ciprian Ciucu: Măcar el este dispus să înțeleagă apare prima dată în B365.
18:40
„Lumina Park” nu va mai avea loc în parcul Kiseleff, demersurile pentru organizare au fost oprite. Tuță: Nu voi face niciodată bine cu forța, ținem cont de observațiile voastre # B365.ro
Primăria Sectorului 1 anunțat că demersurile pentru organizarea evenimentului „Lumina Park” în Parcul Kiseleff au fost oprite. Decizia vine după valul de nemulțumiri exprimate atât de către cetățeni, cât și de grupurile de inițiativă civică […] Articolul „Lumina Park” nu va mai avea loc în parcul Kiseleff, demersurile pentru organizare au fost oprite. Tuță: Nu voi face niciodată bine cu forța, ținem cont de observațiile voastre apare prima dată în B365.
18:10
Jumătate din blocul Scala de pe Bulevardul Magheru are un nou proprietar. S-au vândut 27 de apartamente și studio-uri, plus spațiul comercial de la parter # B365.ro
Cele 27 de apartamente și studio-uri, plus spațiul comercial de la parterul blocului Scala de pe Bulevardul Magheru din București au fost vândute de moștenitorii familiei Bragadiru. Nu se cunoaște noul proprietar al spațiilor de […] Articolul Jumătate din blocul Scala de pe Bulevardul Magheru are un nou proprietar. S-au vândut 27 de apartamente și studio-uri, plus spațiul comercial de la parter apare prima dată în B365.
18:00
Vești despre trenul metropolitan: au fost semnate certificatele de urbanism pentru 4 puncte de oprire. Sunt pe ruta București Nord – Scroviștea | LISTĂ # B365.ro
Stelian Bujduveanu, primarul interimar al Capitalei a anunțat bucureștenii că astăzi, 3 septembrie a semnat certificatele de urbanism pentru 4 puncte de oprire pe ruta București Nord – Scroviștea. Acestea sunt pe ruteșe Pajura, Basarab, […] Articolul Vești despre trenul metropolitan: au fost semnate certificatele de urbanism pentru 4 puncte de oprire. Sunt pe ruta București Nord – Scroviștea | LISTĂ apare prima dată în B365.
16:50
VIDEO | Dl. Nicușor dă la lopată cu tricolor, deocamdată imaginea zilei. Se întâmplă pe șantierul de la Centrala Nucleară Cernavodă, unde începe retehnologizarea Unității 1 # B365.ro
Nicușor Dan a fost prezent astăzi 3 septembrie la Centrala Nuclearoelectrică de la Cernavodă. Acesta a participat cu ocazia demarării lucrărilor la proiectul de retehnologizare a Unității 1. În cadrul vizitei de pe șantier, Președintele […] Articolul VIDEO | Dl. Nicușor dă la lopată cu tricolor, deocamdată imaginea zilei. Se întâmplă pe șantierul de la Centrala Nucleară Cernavodă, unde începe retehnologizarea Unității 1 apare prima dată în B365.
16:50
ALERTĂ | Incendiu puternic în București. Martori: Îl văd de la Șincai, e extins la alte trei case de pe strada Ion Minulescu # B365.ro
Un incendiu a izbucnit în această după-amiază pe Strada Ion Minulescu din București. Martorii spun că flăcările au cuprins o casă, ulterior extizându-se la locuințele de lângă. Incendiu pe Strada Ion Minulescu Fumul gros de […] Articolul ALERTĂ | Incendiu puternic în București. Martori: Îl văd de la Șincai, e extins la alte trei case de pe strada Ion Minulescu apare prima dată în B365.
16:30
FOTO | Livratorii din București se protejează de xenofobie scriind pe rucsac că-s români. „Ura de pe rețelele sociale nu e virtuală, este cât se poate de reală” # B365.ro
Săptămâna trecută un livrator străin care lucrează în București a fost bătut în timp ce aștepta să traverseze strada, iar în acest context în care oamenii sunt tot mai agresivi cu cei care vin din […] Articolul FOTO | Livratorii din București se protejează de xenofobie scriind pe rucsac că-s români. „Ura de pe rețelele sociale nu e virtuală, este cât se poate de reală” apare prima dată în B365.
16:20
Bolojan lămurește, în sfârșit , data alegerilor din București: Ar putea fi la toamnă sau la primăvară. Are și un candidat preferat la funcția de primar general al Capitalei # B365.ro
Premierul Ilie Bolojan a vorbit astăzi despre data alegerilor din București, marea necunoscută privind scrutinul care trebuie organizat în București după vacantarea funcției de primar general prin victoria lui Niculor dan la alegerile prezidențiale. În […] Articolul Bolojan lămurește, în sfârșit , data alegerilor din București: Ar putea fi la toamnă sau la primăvară. Are și un candidat preferat la funcția de primar general al Capitalei apare prima dată în B365.
16:00
După îndelungată tăcere, Elena Lasconi vorbește despre Nicușor Dan. ”După ce am avut zece ani un dulap călător la Cotroceni, acum ne-am trezit cu o noptieră” # B365.ro
Elena Lasconi a transmis un mesaj în care a reacționat dur la adesa planului lui Ilie Bolojan de concedieri în administraţia publică locală. Dar l-a uitat nici pe președintele Nicușor Dan. Elena Lasconi a criticat […] Articolul După îndelungată tăcere, Elena Lasconi vorbește despre Nicușor Dan. ”După ce am avut zece ani un dulap călător la Cotroceni, acum ne-am trezit cu o noptieră” apare prima dată în B365.
15:50
Viorica Dăncilă, mesaj spre București de la Beijing, după valul de reacții la „Poza cu Dictatorii”: Consider că e normal să avem relații bune cu toate țările lumii, mai ales cu China # B365.ro
Fosta prim-ministră a României, Viorica Dăncilă, a oferit primele declarații legate de participarea ei la Parada Victoriei de la Beijing. Aceasta a declarat, pentru Gândul, că a fost invitată la eveniment de președintele chinez Xi […] Articolul Viorica Dăncilă, mesaj spre București de la Beijing, după valul de reacții la „Poza cu Dictatorii”: Consider că e normal să avem relații bune cu toate țările lumii, mai ales cu China apare prima dată în B365.
15:40
FOTO | Alternativa la DN1 prinde contur. Imagini cu drumul Valea Doftanei-Brădet, pe care vom merge de la București la munte, fără să mai stăm jumătate de concediu pe Valea Prahovei # B365.ro
Se lucrează de zor pe drumul alternativ care o să ne scape măcar puțin de haosul spre munte de pe DN1 Valea Prahovei: cum arată acum șantierul de la DJ102I, drumul care va lega Valea […] Articolul FOTO | Alternativa la DN1 prinde contur. Imagini cu drumul Valea Doftanei-Brădet, pe care vom merge de la București la munte, fără să mai stăm jumătate de concediu pe Valea Prahovei apare prima dată în B365.
15:20
M7, metroul din singurul sector fără metrou, pași timizi spre realitate. Metrorex, MT, PS2, PS5 și CJ Ilfov au semnat protocolul de asociere pentru Magistrala Bragadiru-Voluntari # B365.ro
Se fac pași timizi în privința Magistralei 7 de metrou Bragadiru-Voluntari. Primarul Sectorului 5, Vlad Popescu Piedone, a semnat azi, alături de Ministrul Transporturilor și Infrastructurii, Ciprian Șerban, directorul general al Metrorex S.A., Mariana Miclăuș, […] Articolul M7, metroul din singurul sector fără metrou, pași timizi spre realitate. Metrorex, MT, PS2, PS5 și CJ Ilfov au semnat protocolul de asociere pentru Magistrala Bragadiru-Voluntari apare prima dată în B365.
14:50
Primarul din București care trebuie să dea afară cei mai mulți oameni, peste 300, este Rareș Hopincă de la S2. „Trebuie să fim foarte atenți și la calitatea serviciilor publice” # B365.ro
În topul instituțiilor care trebuie să facă concedieri în urma deciziei Guvernului se află o instituție publică din București, anume Primăria S2, condusă de Rareș Hopincă. Conform unui document dat către HotNews.ro de către Guvern, […] Articolul Primarul din București care trebuie să dea afară cei mai mulți oameni, peste 300, este Rareș Hopincă de la S2. „Trebuie să fim foarte atenți și la calitatea serviciilor publice” apare prima dată în B365.
14:50
Noul Bambi e surpriza din ultimul weekend cu Cinema sub Stele. Ce alte filme mai pot fi văzute de pe păturică în Parcul Marin Preda # B365.ro
Primul weekend de toamnă anunță încherierea proiectului Cinema Sub Stele care s-a desfășurat timp de o lună în diferite parcuri din Sectorul 6 al Capitalei. Bucureștenii trebuie să știe că în acest weekend, 5-7 septembrie, […] Articolul Noul Bambi e surpriza din ultimul weekend cu Cinema sub Stele. Ce alte filme mai pot fi văzute de pe păturică în Parcul Marin Preda apare prima dată în B365.
14:40
Fechet: Rechinii imobiliari înoată nestingherți prin Pădurea Băneasa. Un drum forestier riscă să devină autostradă (pentru Greenfield) # B365.ro
Fostul ministru al Mediului, deputatul liberal Mircea Fechet, a vorbit azi în Parlament despre interese care s-ar ascunde în spatele contractului pe care Direcția Silvică Ilfov l-a încheiat cu dezvoltatorul imobiliar care a ridicat Greenfiels, […] Articolul Fechet: Rechinii imobiliari înoată nestingherți prin Pădurea Băneasa. Un drum forestier riscă să devină autostradă (pentru Greenfield) apare prima dată în B365.
14:10
Prețurile apartamentelor cresc cu 12%, în timp ce interacțiunile dintre cumpărători și vânzători sunt în scădere. Analiză Storia # B365.ro
️ Articol susținut de Storia ️ În luna august, prețurile apartamentelor noi și vechi din marile orașe au fost, în medie, cu 12% mai ridicate decât în aceeași perioadă a anului trecut, potrivit analizei Storia, […] Articolul Prețurile apartamentelor cresc cu 12%, în timp ce interacțiunile dintre cumpărători și vânzători sunt în scădere. Analiză Storia apare prima dată în B365.
14:10
Bucureștenii din Colentina au, de azi, un Hornbach în cartier. E al patrulea magazin deschis de companie în Capitală # B365.ro
Hornbach a deschis miercuri, 3 septembrie, primul său magazin din estul Bucureștiului, în cartierul Colentina. Investiția depășește 48 de milioane de euro, iar aceasta este a patra locație din Capitală. În Colentina s-a deschis un […] Articolul Bucureștenii din Colentina au, de azi, un Hornbach în cartier. E al patrulea magazin deschis de companie în Capitală apare prima dată în B365.
14:00
Scorpions cântă la Romexpo, pe 11 septembrie. Până atunci, trebuie pregătite limuzină, tacâmuri de argint, farfurii de porțelan de la un hotel neapărat de lux în centrul Bucureștiului # B365.ro
Scorpions va concerta joi, 11 septembrie, la Romexpo și organizatorii evenimentului aduc la cunoștință publicului cererile trupei. Ei vor să fie luați cu limuzina de la aeroport, vor să fie cazați într-un hotel de lux […] Articolul Scorpions cântă la Romexpo, pe 11 septembrie. Până atunci, trebuie pregătite limuzină, tacâmuri de argint, farfurii de porțelan de la un hotel neapărat de lux în centrul Bucureștiului apare prima dată în B365.
13:50
Nervozitate la București, după poza de la Beijing cu Adrian Năstase și Viorica Dăncilă alături de Putin, Xi Jinping și Kim Jong Un. MAE: Un patriot nu s-ar gudura pe lângă agresor # B365.ro
Oana Țoiu, ministrul de Externe al României a reacționat dur supă ce doi politiceni români au stat lângă președintele Rusiei și președintele Chinei. Ministru de Externe a susținut clar că România nu este și nu […] Articolul Nervozitate la București, după poza de la Beijing cu Adrian Năstase și Viorica Dăncilă alături de Putin, Xi Jinping și Kim Jong Un. MAE: Un patriot nu s-ar gudura pe lângă agresor apare prima dată în B365.
13:40
VIDEO | Bug City, București. Paradisul Gândacilor e pe Șoseaua Alexandriei, pe unde goange negre și mari se plimbă nestingherite. „Ce facem cu ei, îi trimitem la Primăria S5?” # B365.ro
Chiar dacă oficial vara a luat sfârșit, temperaturile nu sunt încă suficient de scăzute încât să scăpam de insecte și de gândaci, iar în urnele sectoare, printre care și Sectorul 5, problema târâtoarelor este extrem […] Articolul VIDEO | Bug City, București. Paradisul Gândacilor e pe Șoseaua Alexandriei, pe unde goange negre și mari se plimbă nestingherite. „Ce facem cu ei, îi trimitem la Primăria S5?” apare prima dată în B365.
13:20
Ispitele de pe Insula Iubirii se adună diseară la Berăria H, dar multe cârciumi din oraș organizează vizionări ale ultimului episod din sezon. Suspansul alimentează consumația # B365.ro
În această seară bucureștenii se adună pe la terase și prin restaurante (sau preferă confortul de acasă) pentru a viziona ultimul episod din Insula Iubirii. De la 20:30, Radu Vâlcan va adresa cea mai așteptată […] Articolul Ispitele de pe Insula Iubirii se adună diseară la Berăria H, dar multe cârciumi din oraș organizează vizionări ale ultimului episod din sezon. Suspansul alimentează consumația apare prima dată în B365.
13:00
Ce trăiești când ajungi la metrou la Unirii în scaun cu rotile. „Aici sunt doar scări rulante și, dacă treci de ele, cumva ajungi la cele fixe și e game over” # B365.ro
Un bucureștean a semnalat o problemă pe care o vede. A susținut că București nu este un oraș prietenos cu persoanele cu dizabilități. A explicat că dacă acestea își doresc să meargă la metrou pe magistrala […] Articolul Ce trăiești când ajungi la metrou la Unirii în scaun cu rotile. „Aici sunt doar scări rulante și, dacă treci de ele, cumva ajungi la cele fixe și e game over” apare prima dată în B365.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.