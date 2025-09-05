VIDEO | Tronsonul cel mai periculos din Herăstrău a fost pus în siguranță. Bujduveanu: „Oamenii au venit la alergat. În toamnă, reparăm tot parcul”

18:40

Primăria Sectorului 1 anunțat că demersurile pentru organizarea evenimentului „Lumina Park” în Parcul Kiseleff au fost oprite. Decizia vine după valul de nemulțumiri exprimate atât de către cetățeni, cât și de grupurile de inițiativă civică […] Articolul „Lumina Park” nu va mai avea loc în parcul Kiseleff, demersurile pentru organizare au fost oprite. Tuță: Nu voi face niciodată bine cu forța, ținem cont de observațiile voastre apare prima dată în B365.