Vreme de vară în primul weekend de toamnă Prognoza meteo emisă de ANM pentru București, în perioada 5-7 septembrie

15:40

Se lucrează de zor pe drumul alternativ care o să ne scape măcar puțin de haosul spre munte de pe DN1 Valea Prahovei: cum arată acum șantierul de la DJ102I, drumul care va lega Valea […] Articolul FOTO | Alternativa la DN1 prinde contur. Imagini cu drumul Valea Doftanei-Brădet, pe care vom merge de la București la munte, fără să mai stăm jumătate de concediu pe Valea Prahovei apare prima dată în B365.