Donald Trump schimbă numele oficial al Pentagonului din “Departamentul Apărării” în “Departamentul de Război”, “pentru a reflecta puterea de neegalat a celei mai letale armate din lume”.
Biziday.ro, 5 septembrie 2025 07:50
Deși Congresul este cel care poate face această schimbare de nume, Casa Albă a anunțat că președintele american va semn, în primă fază, un ordin executiv care va permite Pentagonului să folosească denumirea “Departamentul de Război”, ca nume alternativ, inclusiv în comunicările oficiale. Ulterior schimbarea de nume va fi trimisă și Congresului, pentru a o […]
• • •
Acum 30 minute
07:50
Acum 12 ore
21:40
Franța. Activitatea uneia dintre cele mai mari centrale nucleare, din nordul țării, a fost afectată de un roi de meduze, care au blocat filtrele stației de pompare. Un reactor a fost oprit, iar capacitatea altuia a fost redusă. Este al doilea incident de acest fel, în mai puțin de o lună. # Biziday.ro
Din cauza incidentului, capacitatea de producție a scăzut cu 2,4 gigawați/oră, iar experții intervin pentru ca toate cele patru reactoare ale centralei Paluel să funcționeze din nou la capacitate maximă. În august, o invazie “masivă și imprevizibilă” de meduze a forțat oprirea temporară a centralei nucleare Gravelines, aproape de granița cu Belgia. Potrivit Asociației Mondiale […]
21:30
Anglia. Solicitantul de azil cazat într-un hotel din Essex a fost găsit vinovat pentru că a agresat sexual două minore și o femeie. Faptele sale au declanșat, în iulie, proteste violente anti-imigrație chiar în fața hotelului. # Biziday.ro
Hadush Gerberslasie Kebatu, în vârstă de 38 de ani, venise din Etiopia în Marea Britanie, cu o ambarcațiune de mici dimensiuni, și era cazat la Hotelul Bell din Epping, Essex. Instanța l-a găsit vinovat pentru agresiune sexuală asupra a două fete de 14 ani și a unei femei, la câteva zile după ce a sosit […]
20:30
Financial Times: Pentagonul a informat mai multe țări europene care ar fi în prima linie în cazul unui conflict cu Rusia că își reduce asistența financiară treptat, până în toamna anului 2026. Sunt vizate în special țările baltice, iar aliații europeni par a fi luați prin surprindere de decizie. # Biziday.ro
Financial Times scrie că, săptămâna trecută, oficialii din cadrul Pentagonului i-au informat pe diplomații europeni că SUA vor elimina treptat programele de asistență pentru securitatea țărilor europene care au granițe comune cu Federația Rusă. Programele vizate sunt cele de echipare și antrenare a militarilor în țările care s-ar afla în prima linie a unui potențial […]
20:10
Președintele Dan afirmă că reforma pensiilor magistraților a fost pregătită pentru a evita respingerea de CCR, însă a fost contestată de șefa Înaltei Curți. Acesta consideră că majorarea vârstei de pensionare la 65 de ani în zece ani este “foarte abruptă”. # Biziday.ro
Președintele Nicușor Dan a acordat un interviu echipei Observator Antena 1, în care a vorbit despre reforma pensiilor magistraților, despre creșterea cotelor TVA și despre reducerea posturilor din administrația fiscală. În privința reformei pensiilor, președintele a dat asigurări că “oameni din guvern s-au uitat la toate deciziile anterioare ale Curții Constituționale astfel încât să evite […]
19:40
Procurorii olandezi au renunțat la acuzațiile împotriva a trei dintre suspecții cu rol minor în furtul tezaurului dacic din Muzeul Drents, de la începutul anului. Consideră că rolul acestora a fost prea mic pentru a fi urmăriți penal, “deși i-au ajutat pe suspecții principali”. # Biziday.ro
Potrivit unui comunicat de presă al Serviciului Public de Procuratură al Olandei (OM) “procurorii consideră că rolul a trei dintre suspecții secundari este prea minor pentru a justifica o urmărire penală. Deși i-au asistat pe principalii suspecți, OM consideră că nu se poate dovedi că aceștia știau că acțiunile lor erau legate de furt”. OM […]
Acum 24 ore
18:30
Emmanuel Macron: 26 de țări sunt pregătite să ofere asistență terestră, maritimă sau aeriană Ucrainei, ca parte a garanțiilor de securitate. Detaliile vor fi discutate cu SUA, în perioada următoare. “Contăm pe sprijin american”, a spus președintele Franței. # Biziday.ro
Emmanuel Macron și Volodimir Zelenski au susținut o conferință de presă după întâlnirea de astăzi de la Paris a “Coaliției de Voință”, care s-a desfășurat în format hibrid. Anterior, Macron a anunțat că a fost finalizată lista cu potențiale garanții de securitate pentru Ucraina. Președintele francez a subliniat din nou necesitatea unor garanții de securitate […]
17:30
România, pe ultimul loc în UE la numărul de absolvenți a unei forme de învățământ superior, cu 23% dintre tinerii cu vârsta 25 – 34 de ani, la mare distanță de Italia (31%) și Ungaria (32%), care închid clasamentul. Pe primele locuri sunt Irlanda (65%), Luxemburg (64%) și Cipru (60%). # Biziday.ro
Potrivit Eurostat, pe baza unui indice care măsoară Obiectivul de Dezvoltare Durabilă al UE (ODD), rata de absolvire a învățământului terțiar (orice formă de învățământ superior, care urmează după liceu) al populației cu vârsta cuprinsă între 25 și 34 de ani a fost de 44,1% la nivelul întregului bloc în 2024, în creștere de la […]
17:10
Analiză. Fenomenele meteorologice extreme care alimentează incendiile de vegetație majore, precum cele produse recent în Spania și Portugalia, au devenit de 40 de ori mai probabile, din cauza schimbărilor climatice. # Biziday.ro
Analiza a fost întocmită de cercetătorii din rețeaua World Weather Attribution, din care fac parte mai mulți oameni de știință, care se ocupă de studii legate de schimbările climatice și impactul acestora. Conform cercetătorilor, incendiile recente din Peninsula Iberică au dus la arderea a 500 de mii de hectare în doar câteva săptămâni. Acestea au […]
16:40
Giorgio Armani a încetat din viață, la vârsta de 91 de ani. Celebrul designer italian a înființat compania care îi poarte numele, una dintre cele mai mari case de modă din lume. # Biziday.ro
”Cu infinită tristețe, Armani Group anunță trecerea în neființă a creatorului, fondatorului și conducătorului său neobosite: Giorgio Armani”, a anunțat casa de modă într-un comunicat. Giorgio Armani va fi înmormânat în cadrul unei ceremonii private, la o dată ce nu a fost anunțată încă. Armani, care avea vârsta de 91 de ani, a fost sinonim […]
16:10
Guvernul bulgar minimizează gravitatea incidentului în care a fost bruiat sistemul de ghidaj GPS de la bordul avionului Ursulei von der Leyen. Susține că “a fost doar o întrerupere scurtă de semnal” și că nu are dovezi că a fost o operațiune a rușilor, deși inițial Comisia Europeană și autoritățile bulgare au atribuit incidentul Rusiei. # Biziday.ro
Premierul bulgar, Rosen Jeliazkov, a declarat, joi, că avionul președintei Comisiei Europene nu a fost perturbat, ci doar a suferit o întrerupere parțială a semnalului. “După verificarea înregistrărilor avionului, am constatat că pilotul nu a semnalat nicio problemă. Aeronava a zăbovit cinci minute în zona de așteptare, semnalul fiind de bună calitate pe tot parcursul […]
15:50
Londra. Un autobuz supraetajat a lovit în plin o o stație aflată în centrul orașului. Au fost rănite 17 persoane, atât pietoni cât și pasageri din autobuz. Nu este clar cum a fost provocat accidentul. Poliția anunță că șoferul nu a fost reținut. # Biziday.ro
Un autobuz a lovit joi dimineață mai mulți pietoni pe Victoria Street, în apropiere de stația Victoria din centrul Londrei, accidentul soldându-se cu rănirea a 17 persoane. Majoritatea victimelor, inclusiv șoferul autobuzului, au fost transportate la spital, însă poliția a precizat că niciuna nu are răni care să le pună viața în pericol. Alte două […]
15:30
Institutul Ifo atrage atenția că “economia Germaniei este blocată în criză”. Estimează o creștere economică de doar +0,2% în acest an, în scădere față de prognoza anterioară din vară. Arată că economia are nevoie de măsuri ferme din partea guvernului, iar tarifele impuse de SUA vor fi un factor de risc serios pentru aceasta. # Biziday.ro
Economiștii institutului Ifo arată că economia Germaniei rămâne blocată în criză, după o primă jumătate a anului 2025 marcată de stagnare. Economia germană este așteptată să crească cu doar 0,2% în acest an, urmând ca în 2026 și 2027 ritmul să accelereze la 1,3%, respectiv 1,6%. Față de prognoza anterioară din vară, Ifo a revizuit […]
14:50
Două drone au pătruns în spațiul aerian al Poloniei, în timpul atacului efectuat de Rusia asupra Ucrainei în noaptea de marți spre miercuri. Potrivit armatei poloneze, nu au provocat pagube și nu au fost doborâte, “deoarece n-au reprezentat un pericol”. # Biziday.ro
Două drone au pătruns în spațiul aerian al Poloniei în noaptea de marți spre miercuri, însă nu au provocat pagube și nu au fost doborâte, a anunțat armata poloneză joi. Generalul Maciej Klisz, comandant operațional al Forțelor Armate, a precizat într-o conferință de presă că ambele încălcări ale spațiului aerian au fost monitorizate. Acesta a […]
14:20
Youtube, Gmail, Drive și alte servicii oferite de Google au înregistrat probleme de funcționare în ultimele ore în mai multe țări din sudul și estul Europei, inclusiv în România. # Biziday.ro
Serviciile au fost indisponibile pentru unii utilizatori din mai multe țări europene, cele mai multe raportări fiind făcute din Turcia, Grecia, Germania, dar și din România, Serbia și Croația. Pe platforma Downdetector, care monitorizează astfel de situații, primele raportări au avut loc la ora 10, însă ele au continuat și în orele următoare, inclusiv după […]
13:40
Ministrul Energiei a prezentat “cinci măsuri de piață” pentru scăderea prețului la energie plătit de consumatorii finali. Între acestea, creșterea capacității de stocare a energiei regenerabile, prevenirea profiturilor speculative sau reducerea pierderilor din rețea. # Biziday.ro
Bogdan Ivan, ministrul Energiei, a susținut o conferință de presă în care a prezentat soluții pentru a scădea prețul la electricitate și pentru a crește capacitățile de producție, după ce schema de plafonare a prețului a expirat, în iulie. Acest fapt, a explicat ministrul, a făcut ca prețul plătit de unii dintre consumatori să fie […]
12:40
Emmanuel Macron anunță că a fost finalizată lista cu potențiale garanții de securitate pentru Ucraina, dar că documentul mai are nevoie de aprobarea politică a liderilor din “Coaliția de Voință”. # Biziday.ro
Președintele Franței a explicat că, după summitul liderilor europeni cu Donald Trump, la Casa Albă, miniștrii Apărării și șefii armatelor din țările care au susținut până acum Ucraina au început să pună la punct o listă cu potențiale garanții de securitate, care să fie oferite Ucrainei după încheierea războiului cu Rusia. Macron a completat că […]
10:50
Cod Galben de caniculă, astăzi, în cea mai mare parte a țării. Valul de căldură se intensifică vineri în județele din nord și vest, unde temperaturile vor ajunge la 36 de grade. # Biziday.ro
ANM informează că joi (04 septembrie), între orele 12 – 21, în Maramureș, Crișana, Banat, în cea mai mare parte a Munteniei și a Transilvaniei, în jumătatea nordică a Moldovei, în sudul și vestul Olteniei, precum și în sud-vestul Dobrogei, se va menține valul de căldură, astfel că vor fi temperaturi deosebit de ridicate […]
10:10
SUA. Un judecător federal a decis că Administrația Trump a acționat ilegal când a suspendat finanțarea pentru cercetare, în valoare de peste două miliarde de dolari, alocată Universității Harvard. Respinge argumentul președintelui că măsura a ajutat la combaterea antisemitismului în campus. Decizia va fi atacată. # Biziday.ro
Universitatea Harvard a obținut o victorie majoră în confruntarea cu Administrația Trump. Judecătoarea Allison Burroughs, de la Tribunalul Districtual al SUA și numită de fostul președinte Barack Obama, în 2014, a decis că înghețarea fondurilor federale pentru cercetare a fost motivată ideologic și nu are legătură cu antisemitismul, așa cum susținea Casa Albă. “Este greu […]
09:00
California. Google pierde un proces prin care era acuzat că a continuat să colecteze datele utilizatorilor de Android chiar dacă aceștia și-au dezactivat din setări această permisiune. Compania ar urma să plătească 425 de milioane de dolari, juriul constatând că instrumentele analitice ale Google din alte aplicații (precum Uber sau Instagram) au continuat să încalce dreptul la confidențialitate al utilizatorilor. # Biziday.ro
Un juriu federal a decis că Google se face vinovată de încălcarea confidențialității chiar dacă nu a urmărit în mod direct acest lucru. Procesul, o acțiune în masă, deschisă în 2020 la un tribunalul federal din San Francisco, a constatat că setarea din Android de oprire a colectării datelor utilizatorilor poate fi ocolită de Google […]
08:30
Analiză FT. Companiile chineze de fotovoltaice se prăbușesc sub apăsarea propriului succes. Concurența acerbă a împinsă prețurile atât de jos, încât cele mai multe dintre ele însumează acum pierderi de miliarde de dolari. Partidul comunist intervine pentru “a pune ordine” într-o piață considerată mult prea agresivă, care livrează 90% din celulele solare, la nivel mondial. # Biziday.ro
Financial Times a aflat că șefii celor mai mari companii chineze de fotovoltaice au fost convocați la Beijing, guvernul comunist intenționând să pună capăt unui război al prețurilor care a dus la pierderi însumate de aproape 3 miliarde de dolari, în prima jumătate a acestui an, numai la primele șase cele mai mari dintre acestea. […]
Ieri
00:00
Cel mai mare aisberg din lume (A23a) s-a rupt în bucăți, după ce a ajuns în ape calde. Cercetătorii spun că se va descompune și se va topi, până nu va mai fi identificabil. # Biziday.ro
Andrew Meijers, oceanograf la British Antarctic Survey (BAS), a declarat pentru CNN că, în ultimele săptămâni, aisbergul s-a rupt în bucăți foarte mari, unele de aproape 400 de kilometri. Meijers se așteaptă ca procesul de topire să fie constant, iar marele aisberg să nu mai fie identificabil. Inițial, A23a cântărea aproape 1.100 de miliarde de […]
3 septembrie 2025
22:40
Lisabona. Grav accident în care a fost implicat funicularul Gloria, un popular mijloc de transport printre turiști. Cel puțin trei oameni au murit și 20 au fost răniți, după ce un cablu folosit pentru tractare a cedat. # Biziday.ro
Șeful autorității pentru protecție civilă a declarat că mai multe persoane au rămas blocate în vagonul distrus și că nouă dintre cei răniți sunt în stare gravă. Acționează 62 de salvatori cu 22 de autospeciale. Ziarul local Observador, citat de BBC, scrie că un cablu de pe traseul funicularului s-a desprins, ceea ce a determinat […]
22:10
Donald Trump îl asigură pe președintele polonez că militarii americani vor rămâne în Polonia și că se gândește să le suplimenteze numărul. Confirmă, însă, că ia în considerare retragerea acestora din alte țări europene, fără a detalia. # Biziday.ro
Președinte polonez Karol Nawrocki a efectuat prima vizită externă de când a fost ales, în mai, chiar la Washington DC, unde a fost primit de omologul american, Donald Trump. Nawrocki a lăudat prezența trupelor americane pe teritoriul polonez și a spus că este “prima dată în istorie” când țara este “fericită” să găzduiască trupe străine. […]
21:40
Georgia. Un deputat cunoscut pentru poziția sa antioccidentală a fost numit directorul serviciului de securitate. El a acuzat SUA și UE de șantaj, când acestea au criticat regresul democratic al țării. # Biziday.ro
Funcția de șef al puternicului serviciu de securitate a fost ales Mamuka Mdinaradze, care a fost lider al grupului parlamentar al partidului de guvernământ “Visul Georgian”. El a fost responsabil pentru inițierea unui proiect de lege care ar interzice partidele cu acțiuni sau obiective identice cu cele ale Mișcării Naționale Unite, care când s-a aflat […]
21:00
Președintele Consiliului European: Laud România pentru sprijinul acordat Ucrainei. Europenii știu foarte bine că securitatea noastră depinde de frontiera estică, iar România este un pilon cheie al securității europene. # Biziday.ro
Preşedintele Consiliului European, Antonio Costa, a fost primit azi la Cotroceni de președintele Nicușor Dan. Cei doi au avut discuții, după care au susținut o declarație comună de presă. Nicușor Dan a spus că, printre subiectele de discuție cu președintele Consiliului European, s-au numărat securitatea, strategia pentru Marea Neagră, războiul hibrid și negocierile viitoare pe […]
19:20
Vladimir Putin i-a transmis lui Volodimir Zelenski să vină la Moscova, “dacă este pregătit de discuții”, după care a pus sub semnul întrebării dacă o asemenea întâlnire “mai are vreun sens”. # Biziday.ro
Președintele Vladimir Putin a declarat miercuri, în cadrul unei conferințe de presă la Beijing, că este dispus să se întâlnească cu omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski, dacă acesta ar accepta să vină la Moscova. “Donald Trump m-a întrebat dacă este posibil să avem o întâlnire cu Zelenski. Am răspuns că da, este posibil. Dacă Zelenski […]
18:30
Trupa britanică Radiohead revine pe scenă după o pauză de șapte ani. Va susține o serie de concerte la Londra, Berlin, Madrid, Bologna și Copenhaga, la finalul anului. Biletele vor fi puse în vânzare vineri (5 septembrie) pe site-ul oficial al trupei. # Biziday.ro
Solistul Thom Yorke și restul trupei vor avea concerte din noiembrie până în decembrie, cu câte patru seri, în Marea Britanie, Germania, Italia și Danemarca. Biletele pentru noul turneu Radiohead vor fi disponibile doar prin site-ul oficial al trupei și vor fi puse în vânzare începând de vineri (5 septembrie) la ora 10:00, ora Marii […]
17:30
Vladimir Putin și Xi Jinping au putut fi auziți, înaintea paradei militare de la Beijing, vorbind despre “prelungirea vieții prin transplanturi repetate de organe” și despre “atingerea nemuririi”. Momentul, transmis în direct de televiziunea de stat chineză. # Biziday.ro
Bloomberg și Reuters scriu că discuția a fost transmisă în direct de televiziunea de stat chineză, dar nu este clar dacă participanții la discuție știau că sunt înregistrați sau dacă a fost un moment regizat. Jurnaliștii britanici și americani scriu că probabil este o conversație neplănuită, spontană. Quite a hot mic moment on CCTV in […]
17:10
BMW va prezenta vineri SUV-ul iX3, prima mașină electrică construită pe platforma Neue Klasse, cu care vrea să rivalizeze cu producătorii chinezi. Este vorba despre o nouă generație de mașini, dotate cu tehnologie superioară în privința bateriilor și cu “supercomputere” care controlează aproape toate funcțiile și comenzile. # Biziday.ro
Primul model dezvoltat pe platforma mult așteptată Neue Klasse, SUV-ul electric iX3, va fi prezentat vineri, înaintea salonului auto de la München, urmând ca în următorii doi ani să fie introduse alte 40 de modele noi și actualizări ale celor deja existente. Prin această strategie de 10 miliarde de euro, BMW vrea să rivalizeze cu […]
15:50
Grecia. Autoritățile au decis suspendarea a peste 750 de școli, din cauza lipsei de elevi. Măsura vizează inclusiv școlile din regiune Attica, ce cuprinde Atena, care se confruntă cu un “colaps demografic”. # Biziday.ro
“Sălile de clasă reflectă starea maternității noastre și numărul nașterilor, care, din păcate, este în scădere de zeci de ani”, a declarat Sofia Zacharaki, ministrul grec al Educației și Afacerilor Religioase. FT scrie că datele Ministerului Educației arată că numărul elevilor din învățământul primar a scăzut cu peste 111.000 în ultimii șapte ani, fiind cu […]
15:00
Premierul Bolojan spune că statul va face economii între 1,2 miliarde și 1,4 miliarde de lei pe an, prin reducerea cu 10% a posturilor ocupate din administrația publică locală. # Biziday.ro
Prim-ministrul Ilie Bolojan a fost prezent în platoul postului de radio Europa FM, unde a răspuns întrebărilor moderatorului, dar și ale cetățenilor, care au sunat în direct. Principalele declarații: În administrația publică locală sunt cheltuieli inutile în multe primării, uneori și în unele consilii județene. Resursele, în loc să se ducă pe investiții, merg către […]
14:20
Ministrul Investițiilor Europene l-a demis pe directorul unei instituții (nenumite) despre care spune că a autorizat excursii pe Coasta de Azur și în Cipru, pentru 30 de angajați, mascate în sesiuni de training. A cerut o anchetă a corpului de control. # Biziday.ro
Ministrul Dragoș Pîslaru a prezentat cazul pe pagina sa de Facebook: “Este vorba de o instituție (…) care își poate aproba singură cheltuieli din banii publici. Conducerea acesteia a aprobat două > a câte cinci zile, una la Nisa, pe Coasta de Azur (1-5 septembrie, hotel de 4 stele), iar cealaltă la Larnaca, […]
14:00
Secretarul general al NATO se așteaptă ca, după summitul de joi, să apară clarificări privind garanțiile de securitate pe care statele europene le pot acorda Ucrainei, după încetarea războiului. # Biziday.ro
Mark Rutte, secretarul general al NATO, a susținut o conferință comună de presă cu președintele Estoniei, în cadrul căreia a declarat: “Mă aștept ca mâine, sau imediat după, să existe o claritate cu privire la ceea ce putem oferi în mod colectiv. Asta înseamnă că ne putem implica și mai intens, inclusiv cu partea americană, […]
12:50
DNA face aproape 50 de percheziții în București și nouă județe, într-un dosar în care mai multe firme sunt bănuite de evaziune fiscală. Prejudiciul, pe parcursul a cinci ani, este de 90 de milioane de lei. # Biziday.ro
Direcția Națională Anticorupție anunță, printr-un comunicat de presă, că procurorii efectuează cercetări într-o cauză penală ce vizează suspiciuni privind săvârșirea, în perioada 2021 – ianuarie 2025, a unor infracțiuni de evaziune fiscală de către mai multe societăți comerciale și reprezentanți ai acestora, prejudiciul adus statului fiind estimat, la acest moment, la peste 90 de milioane […]
12:30
Vânzările globale de obligațiuni se intensifică, în condițiile în care investitorii sunt preocupați de creșterea datoriei publice și de persistența inflației. Bondurile americane cu scadență la 30 de ani au atins un randament de 5%, prima oară în două luni. # Biziday.ro
Financial Times notează și că randamentul obligațiunilor britanice, cu scadență tot pe 30 de ani, a crescut ușor, cu 0,06 puncte, până la 5,75%, cea mai mare valoare din ultimii 27 de ani. De asemenea, randamentul bondurilor japoneze a atins valoarea record de 3,29%. Publicația explică faptul că, în această perioadă, țările dezvoltate se preocupă […]
11:20
Ministrul de Externe reacționează dur, după ce Adrian Năstase și Viorica Dăncilă au participat la parada militară de la Beijing: “România nu poate fi reprezentată de politicieni ce se așază onorați în poză lângă Putin. Au mers acolo ca persoane private şi se reprezintă doar pe ei inșiși.” # Biziday.ro
Oana Țoiu, ministra de Externe, a criticat dur apariția lui Adrian Năstase și a Vioricăi Dăncilă, foști premieri ai României din partea PSD, la parada militară de la Beijing. Cei doi au apărut în imagini alături de Xi Jinping, Vladimir Putin, Kim Jong-un. Oana Țoiu subliniază că cei doi “au mers acolo ca persoane private […]
10:40
Friedrich Merz o contrazice pe Ursula von der Leyen. Spune că nu UE decide sprijinul militar pentru Ucraina și precizează că nu există planuri concrete de a trimite trupe. # Biziday.ro
Uniunea Europeană nu este responsabilă pentru deciziile privind sprijinul militar pentru Kiev, a declarat cancelarul german Friedrich Merz, într-un răspuns la afirmațiile președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, referitoare la garanțiile de securitate pentru Ucraina. Sprijinul militar pentru Ucraina este o chestiune care ține de membrii așa-numitei ”Coaliție a Voinței”, a spus Merz. Comentariile […]
10:10
Război în Ucraina. Rușii au lansat peste 500 de drone și rachete noaptea trecută, asupra mai multor regiuni ucrainene. Polonia a ridicat preventiv avioane de vânătoare, după alertele de securitate. # Biziday.ro
Rusia a lansat un nou val de atacuri cu drone și rachete asupra orașelor ucrainene, noaptea trecută, în care a vizat regiuni din vestul și centrul Ucrainei. Forțele ruse au lansat 502 drone Shahed, 16 rachete de croazieră Kalibr și opt Kh-101. Apărarea aeriană ucraineană a interceptat 430 de drone și 21 de rachete, în […]
10:10
România are cel mai mic procent de cetățeni (43%) care ar vrea ca UE să-i protejeze în fața crizelor globale. Barometrul european arată că prioritățile pentru români sunt securitatea alimentară și agricultura, în timp ce majoritatea europenilor vor ca Uniunea să se concentreze pe apărare și securitate militară. # Biziday.ro
România are cel mai mic procent de cetățeni (43%) care ar vrea ca UE să-i protejeze în fața crizelor globale. Barometrul european arată că prioritățile pentru români sunt securitatea alimentară și agricultura, în timp ce majoritatea europenilor vor ca Uniunea să se concentreze pe apărare și securitate militară. Cel mai recent sondaj Eurobarometru arată că, […]
08:30
Botoșani. Accident grav între Românești și Dămideni, între un autocar și un autoturism. Din primele informații, patru persoane sunt încarcerate. A fost activat Planul Roșu de intervenție. # Biziday.ro
Accidentul a fost loc între localitățile Românești și Dămideni, pe DN 24 C, între un autocar și un autoturism. Din primele informații, ar fi implicate 15 persoane, din care patru sunt încarcerate. ”Având în vedere natura evenimentului și numărul persoanelor implicate, la nivelul județul a fost activat Planul Roșu de Intervenție”, transmite Departamentul pentru Situații de […]
08:10
Parada militară de la Beijing. Cea mai amplă demonstrație de forță, etalată de China vreodată. S-au alăturat Vladimir Putin, Kim Jong-un și alți lideri mondiali, iar Xi le-a prezentat vehicule hipersonice (unele secrete până acum), tancuri și drone. De la Casa Albă, Donald Trump a avut un mesaj sarcastic: “Transmiteți salutări lui Putin și Kim, în timp ce conspirați împotriva SUA”. # Biziday.ro
Parada militară, desfășurată în această dimineață la Beijing, este considerată una istorică, nu numai datorită amplorii sale, dar mai ales prin proiectarea hegemoniei, la capătul unei săptămâni în care liderul Xi Jinping și-a strâns aliații și i-a reunit. “Cot la cot” cu Vladimir Putin, Kim Jong-un, Lukașenko și alți dictatori anti-occidentali, Xi a prezentat o […]
Mai mult de 2 zile în urmă
23:30
SUA. O instanță federală din California a stabilit că președintele Trump a încălcat legea când a mobilizat trupele Gărzii Naționale în Los Angeles, în iunie. Decizia nu este definitivă. # Biziday.ro
Un judecător federal din California a stabilit că administrația americană a încălcat o lege din 1878, care îi limitează puterea de a folosi forța armată pentru a pune în aplicare legile interne ale statelor. Hotărârea vine într-un moment în care președintele american a desfășurat Garda Națională și în capitala Washington, D.C., și dă de înțeles […]
22:40
Ministrul Apărării anunță că, în noiembrie, armata va dispune de o nouă navă – un vânător de mine din Marea Britanie. Subliniază că România trebuie să sprijine Ucraina, “pentru a evita situația de a-l avea pe Putin vecin în două luni”. # Biziday.ro
Ionuț Moșteanu, ministrul Apărării, a fost invitat în platoul postului de televiziune al Antenei 3, unde a acordat un interviu în care a vorbit, în mare parte, despre sprijinul acordat de România țării vecine Ucraina, care se află în război cu Rusia de trei ani și jumătate. A punctat că misiunile de deminare în Marea Neagră […]
21:00
Germania. Autoritățile avertizează că Rusia recrutează, pe rețelele de socializare, “agenți de unică folosință” care acționează fără pregătire și pe bani puțini, pentru acțiuni de sabotaj sau spionaj. Oficialii subliniază că astfel de cazuri s-au înmulțit în Europa, de la începutul invaziei din Ucraina. # Biziday.ro
Biroul Federal German de Poliție a transmis că, împreună cu serviciile de informații interne, externe și militare, a observat o creștere semnificativă a activităților desfășurate în Germania și alte țări, unde serviciile de informații rusești, direct sau prin intermediari, recrutează persoane prin rețelele sociale pentru spionaj sau sabotaj. Acești “agenți de sacrificiu” comit infracțiuni fără […]
20:50
Guvernul pregătește o ordonanță de urgență prin care imaginile captate de dronele Gărzii de Mediu să fie folosite ca probe în dosarele privind tăierile ilegale de pădure. Ministra Mediului anunță și deblocarea mecanismului pentru închiderea unor situri contaminate. # Biziday.ro
Diana Buzoianu, ministra Mediului, a acordat un interviu postului de radio Europa FM, în cadrul căruia a vorbit despre o ordonanță de urgență care este pregătită de guvern, referitoare la filmările și fotografiile realizate de angajații Gărzii de Mediu, despre închiderea unor situri contaminate și despre tensiunile din coaliția de guvernare. Despre ordonanță, ministra a […]
20:00
Ilie Bolojan nu exclude demisia în cazul în care proiectul privind reforma administrației locale nu va fi adoptat: “Nu poți sta pe o funcție când știi că nu poți face anumite lucruri. Nu este o amenințare, ci o constatare de bun simț”. În urma întâlnirii de la Cotroceni, coaliția a stabilit ca obiectiv reducerea cu 10% a posturilor efectiv ocupate în administrația publică locală. # Biziday.ro
Ilie Bolojan a fost invitat marți seara la postul de televiziune Digi 24, unde a explicat faptul că, în cadrul discuțiilor cu liderii coaliției de guvernare și Nicușor Dan, de la Cotroceni, s-a stabilit ca reforma administrației publice locale să prevadă o reducere de 10% a posturilor. Premierul a precizat că este vorba despre posturi […]
17:40
Asasinat politic în Ucraina. Suspectul arestat în cazul uciderii fostului președinte al parlamentului și-a recunoscut vina și susține că ar fi vrut “să se răzbune pe autoritățile ucrainene”. Neagă că ar fi acționat la comanda Rusiei. # Biziday.ro
Președintele Volodimir Zelenski a anunțat că un suspect în cazul asasinării oficialului ucrainean a fost arestat. Este vorba despre un bărbat de 52 de ani, pe nume Mikhailo Stselnikov, în cazul căruia judecătorii au decis să fie plasat în arest pentru 60 de zile, fără drept de a fi eliberat pe cauțiune. Conform presei ucrainene, […]
17:00
Accident pe autostrada A1 Sibiu – Deva, la km 230, pe sensul de mers spre Sibiu. Trei persoane care lucrau la repararea drumului au fost acroșate de un TIR. Circulația este deviată pe la nodul rutier de la km 225. # Biziday.ro
Poliția informează că pe autostrada A1 Sibiu-Deva, la kilometrul 230, pe sensul de mers spre Sibiu, în zona localității Boița, județul Sibiu, trei persoane care efectuau lucrări la partea carosabilă, ce se aflau pe prima bandă, au fost acroșate de un autotren. Din primele informații, victimele au suferit răni grave, urmând să fie evaluate medical […]
16:50
Vladimir Putin afirmă că Rusia nu s-a opus niciodată aderării Ucrainei la UE și că, în opinia sa, se poate ajunge la un consens privind securitatea țărilor aflate în război. # Biziday.ro
Prezent în China, unde efectuează o vizită oficială de mai multe zile, Vladimir Putin a declarat că “Rusia nu s-a opus niciodată aderării Ucrainei la Uniunea Europeană, însă în ceea ce privește NATO, asta e altă problemă”. Afirmațiile au fost făcute în cadrul unei discuții cu Robert Fico, prim-ministrul Slovaciei. Putin a mai spus că […]
