Donald Trump schimbă numele oficial al Pentagonului din “Departamentul Apărării” în “Departamentul de Război”, “pentru a reflecta puterea de neegalat a celei mai letale armate din lume”.

17:00

Poliția informează că pe autostrada A1 Sibiu-Deva, la kilometrul 230, pe sensul de mers spre Sibiu, în zona localității Boița, județul Sibiu, trei persoane care efectuau lucrări la partea carosabilă, ce se aflau pe prima bandă, au fost acroșate de un autotren. Din primele informații, victimele au suferit răni grave, urmând să fie evaluate medical […]