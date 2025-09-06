Serbia. Ciocniri între protestatarii antiguvernamentali și autorități, în campusul unei universități din Novi Sad. Poliția a folosit gaze lacrimogene și grenade paralizante pentru a dispersa manifestanții.

19:20

Președintele Vladimir Putin a declarat miercuri, în cadrul unei conferințe de presă la Beijing, că este dispus să se întâlnească cu omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski, dacă acesta ar accepta să vină la Moscova. “Donald Trump m-a întrebat dacă este posibil să avem o întâlnire cu Zelenski. Am răspuns că da, este posibil. Dacă Zelenski […]