Londra. Peste 400 de participanți la o manifestație în sprijinul Palestine Action au fost reținuți. Organizația fusese interzisă de guvern, în iulie, după ce membri ai acesteia au pătruns într-o bază a Forţelor Aeriene şi au avariat avioane militare.
Biziday.ro, 7 septembrie 2025 10:20
Poliţia britanică a arestat, sâmbătă, la Londra, 425 de persoane la o manifestaţie în sprijinul Palestine Action. Este cea mai recentă rundă de arestări ale susţinătorilor grupării pro-palestiniene, care a fost interzisă de guvern, fiind considerată organizaţie teroristă, scrie Reuters. Mai exact, organizația a fost interzisă în iulie, după ce o parte din membrii acesteia […]
Acum 30 minute
10:20
Acum 2 ore
09:10
Război în Ucraina. Rușii au lansat un număr record de peste 800 de drone și 13 rachete noaptea trecută, asupra mai multor regiuni ucrainene. Cel puțin trei persoane au murit și alte 13 au fost rănite la Kiev. Un incendiu a izbucnit în clădirea guvernului ucrainean în urma căderii de resturi dintr-o dronă rusească. # Biziday.ro
Forțele aeriene ucrainene au anunțat că, în noaptea de 7 septembrie, rușii au lansat 805 drone de atac Shahed și 13 rachete. Astfel, apărarea aeriană a anunțat că a doborât 751 de ținte inamice. Potrivit autorităților, atacul încă este în desfășurare și “încă există mai multe drone inamice în spațiul aerian.”. La Kiev, a izbucnit […]
Acum 4 ore
07:40
Lisabona. Primele concluzii privind cauza care a provocat deraierea funicularului Gloria arată că un cablu, care face legătura între cele două vagoane ale sale, s-a rupt cu puțin timp înainte de accident. Deși acesta a fost verificat cu câteva ore înainte, nu au fost constatate nereguli. # Biziday.ro
Raportul Biroului de prevenire şi investigare a accidentelor aeriene şi feroviare (GPIAAF) arată că cablul care leagă cele două vagoane ale funicularului a fost supus unor verificări vizuale cu câteva ore înainte de accident. “Conform dovezilor analizate până în prezent, planul de întreținere programat era la zi, iar în dimineața accidentului a fost efectuată o […]
Acum 12 ore
22:50
Război în Ucraina. Militarii ucraineni evaluează că armata rusă intenționează să adune trupe și echipamente în regiunea ocupată Donețk, pentru a încerca o acțiune decisivă în zona Pokrovsk-Kramatorsk-Sloviansk. # Biziday.ro
Corpul 7 de Răspuns Rapid al Forțelor Aeropurtate ale armatei ucrainene detaliază că rușii intenționează să concentreze trupe și echipament militar în părțile din Donețk deja ocupate, pentru a lansa o acțiune decisivă, cu scopul de a captura zona Pokrosvk-Kramatorsk-Sloviansk. În privința Pokrovskului, armata rusă a schimbat tactica, în ultimele săptămâni, trimițând grupuri mici care […]
21:40
Polonia. Autoritățile au identificat fragmente dintr-o dronă “fără caracteristici militare, probabil contrafăcută”, lângă un sat situat la 50 km de granița cu Ucraina. # Biziday.ro
Potrivit radiodifuzorului local RMF FM, obiectul a căzut la circa 500 de metri de case, într-un sat din regiunea estică Lublin. La fața locului sunt prezenți reprezentanții serviciilor de securitate. Incidentul a fost raportat în jurul orei locale 17:40 (ora 18:40 a României). Purtătorul de cuvânt al ministerului Apărării a declarat pentru agenția PAP că […]
Acum 24 ore
21:10
Franța. Poliția a arestat un adolescent de 17 ani din orașul Le Mans (vestul țării), bănuit că plănuia atacuri asupra unor ambasade sau clădiri oficiale. # Biziday.ro
Informația a fost confirmată pentru agenția de presă AFP de către persoane cu cunoștințe despre anchetă, care au cerut să le fie protejată identitatea. Arestarea a avut loc vineri, după cum a arătat inițial publicația Le Parisien. Una dintre sursele agenției a declarat că, în timpul perchezițiilor la locuința sa, au fost identificate un așa-zis […]
17:50
Belgia pregătește un proiect prin care soldații vor patrula străzile Bruxelles-ului, pentru a combate violențele provocate de traficul de droguri. Operațiunile se vor desfășura în echipe mixte, alături de polițiști, în special în jurul stațiilor de metrou și în anumite cartiere. # Biziday.ro
“Armata are rolul de a apăra integritatea teritoriului. De obicei, soldații fac asta la granițe sau departe, în misiuni externe. Dar și războiul împotriva criminalității din droguri ține de protejarea teritoriului nostru”, a declarat ministrul belgian al Securității și Afacerilor Interne, Bernard Quintin, într-un interviu pentru De Standaard, publicat sâmbătă. Capitala Belgiei a fost vizată […]
17:10
Studiu. Cercetătorii de la două universități britanice au dezvoltat o cască cu ultrasunete care ar putea fi folosită ca metodă noninvazivă de stimulare cerebrală, cu o precizie mai mare. Vizează în special tratarea bolii Parkinson. # Biziday.ro
Echipele de cercetători de la Universitatea Oxford și de la University College London susțin că, în viitor, dispozitivul ar putea fi o alternativă la intervențiile chirurgicale sau stimularea cerebrală profundă (DBS), folosită în tratarea bolii Parkinson. De asemenea, spun că are potențial și în privința altor afecțiuni, precum sindromul Tourette, Alzheimer, durere cronică, depresie sau […]
16:10
Argeș. Accident rutier pe DN7, în apropierea localității Valea Ursului. Un autoturism a părăsit carosabilul, a intrat într-un cap de pod și s-a răsturnat. Șase persoane primesc îngrijiri medicale. Traficul este blocat pe ambele sensuri. # Biziday.ro
Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române informează că pe DN 7 Pitești-Râmnicu Vâlcea, în apropierea localității Valea Ursului, județul Argeș, un autoturism a părăsit partea carosabilă, a impactat un cap de pod și s-a răsturnat în afara suprafeței de rulare. Potrivit primelor informații, șase persoane au suferit leziuni și sunt evaluate medical la […]
15:30
Ialomița. Accident rutier grav în localitatea Coșereni (DN2), în care au fost implicate patru autoturisme. Din primele informații, ar fi implicate opt persoane, între care și minori. A fost activat Planul Roșu de intervenție. # Biziday.ro
“Accident rutier produs între 4 autoturisme Din informațiile primite la acest moment, ar fi 8 persoane implicate, printre care s-ar afla și minori. Pentru optimizarea misiunii de răspuns, la nivelul județului a fost activat Planul Roșu de Intervenție”, anunță autoritățile. Mai mult, la fața locului au fost alocate o autospecială de stingere, o autospecială de descarcerare, […]
15:00
Colegiul Medicilor din România cere măsuri din partea “autorităților cu rol în apărarea sănătății publice”, după ce mai mulți medici au participat la “o pseudo-conferință” în care au fost dezbătute teme conspiraționiste și informații false legate de vaccinul anti-Covid-19. # Biziday.ro
Colegiul Medicilor din România (CMR) arată că “titlurile sesiunilor din această manifestare nu au legătură nici cu medicina, nici cu știința. Noțiunile dezbătute intră în contradicție flagrantă cu toate descoperirile științifice, bazate pe dovezi, ale medicinei moderne, fapt care ar putea constitui un fals științific și medical”. Cazul a fost semnalat de Carla Tănasie, jurnalistă […]
13:20
Volodimir Zelenski respinge invitația la Moscova, din partea lui Vladimir Putin, dar spune că “el poate veni la Kiev. Eu nu pot merge în capitala acestui terorist. Țara mea este atacată în fiecare zi”. # Biziday.ro
Președintele ucrainean a acordat un interviu unei echipe de jurnaliști a rețelei media americane ABC News, care va fi difuzat duminică. Totuși, într-un fragment publicat în avans, acesta a respins respins invitația făcută de omologul rus, miercuri. Zelenski i-a declarat jurnalistei care a condus interviul că “Putin înțelege acest lucru”. BREAKING: Zelensky responds to Putin’s […]
11:50
SUA vor impune restricții de călătorie oficialilor din statele care “au făcut o practică din detenția ilegală a cetățenilor americani”. Măsura este luată cu doar două săptămâni înainte de sesiunea Adunării Generale a ONU. # Biziday.ro
Președintele Donald Trump a semnat un ordin executiv care va permite guvernului federal să impună sancțiuni țărilor și restricții de călătorie oficialilor acestora, în cazul în care sunt încadrate ca “stat sponsor al detenției ilegale”. Ordinul a fost semnat cu doar două săptămâni înainte de reuniunea anuală a Adunării Generale a ONU, la care vor […]
Ieri
10:10
OpenAI va începe, de anul viitor, producția în serie a propriilor cipuri AI, în colaborare cu compania din domeniul semiconductorilor Broadcom. Acest lucru ar putea afecta Nvidia, principalul furnizor american de cipuri. # Biziday.ro
Demersul OpenAI de a produce cipuri la scară largă vine în contextul în care piața americană este dependentă de Nvidia în acest sector. Conform unor surse citate de Financial Times, OpenAI va colabora cu producătorul de cipuri Broadcom, iar primul semiconductor va fi livrat anul viitor. Informația nu a fost până acum confirmată în mod […]
09:30
Galați. Incendiu la o hală în care sunt depozitate materiale uşor combustibile din localitatea Șendreni. Flăcările s-au extins pe o suprafaţă de aproximativ 500 de metri pătraţi. Se acționează pentru stingerea focului. # Biziday.ro
ISU Galați informează că, în această dimineață, pompierii intervin pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o hală de producție și depozitare peleți, situată pe raza localității Șendreni. Flăcările s-au extins pe o suprafaţă aproximativ 500 de metri pătraţi. “Construcția are pereți din beton și acoperiș din tablă, pe o suprafață de aproximativ 500 mp. În interior […]
09:10
Londra. Incendiu de proporții la o clădire cu nouă etaje din cartierul White City. Aproximativ 100 de pompieri și 15 autospeciale intervin la fața locului. Traficul pe Wood Lane a fost închis. # Biziday.ro
Potrivit Brigăzii de Pompieri din Londra, incendiul afectează etajele superioare ale clădirii, care includ un restaurant și apartamente. Clădirea în cauză este vechiul Centru de Televiziune BBC, care a fost sediul radiodifuzorului britanic până în 2013. Traficul pe Wood Lane a fost suspendat, iar oamenii au fost sfătuiți să evite zona. Primele apeluri cu privire […]
08:20
Serbia. Ciocniri între protestatarii antiguvernamentali și autorități, în campusul unei universități din Novi Sad. Poliția a folosit gaze lacrimogene și grenade paralizante pentru a dispersa manifestanții. # Biziday.ro
Tonight in Novi Sad, Serbia, after what looked like an organized provocation by masked regime hooligans who provoked the police, excessive force was used to disperse thousands of citizens who gathered to protest the regime peacefully. Afterwards, Vucic himself went on a tirade… pic.twitter.com/mqFZdqBcuZ — Aleksandar Djokic (Александар Джокич) (@polidemitolog) September 5, 2025 Vineri seara, […]
07:30
Londra. Remaniere semnificativă a cabinetului britanic, după demisia vicepremierei Angela Rayner, suspectată de evaziune fiscală. Pentru prima dată în istoria UK, cele mai importante trei ministere – Externe, Interne, Finanțe, vor fi conduse de femei. # Biziday.ro
Considerată o apropiată a prim-ministrului Keir Starmer, Angela Rayner a fost nevoită să demisioneze după ce s-a dovedit că a plătit un impozit redus pentru un apartament (pe plajă lângă Hove Park, la sud de Londra) cumpărat în mai anul acesta. Rayner a uitat să declare că acest apartament nu era singura sa proprietate, caz […]
5 septembrie 2025
23:30
WSJ: Secretarul american pentru Sănătate, Kennedy Jr., susține, fără dovezi, că utilizarea paracetamolului în timpul sarcinii ar cauza autism la copii. Numeroase studii anterioare au arătat că nu există nicio legătură între consumul de paracetamol în sarcină și autism. # Biziday.ro
The Wall Street Journal relatează, citând oficiali familiarizați cu situația, că Robert F. Kennedy Jr., secretarul american pentru Sănătate, susține într-un raport ce urmează să fie publicat că nivelurile scăzute de de folat și utilizarea Tylenol (paracetamol) în timpul sarcinii ar putea reprezenta o cauză potențială a autismului. Important de menționat este că, în mod […]
22:20
Studiu. Expunerea pe termen lung la particulele fine din aer (generate de poluare) poate determina acumularea unor depozite de proteine toxice în creier, care distrug celulele nervoase. Astfel, riscul de a dezvolta demență cu corpi Lewy crește semnificativ. # Biziday.ro
Studiul, publicat în revista științifică Science, a analizat dosarele medicale ale 56,5 milioane de pacienți din sistemul american de asigurări medicale Medicare. Cercetătorii au examinat datele pacienților cu leziuni proteice, internați pentru prima dată între 2000 și 2014. Apoi, pe baza codurilor poștale, oamenii de știință au estimat efectele expunerii acestora pe termen lung la […]
21:40
NYT: Marinari din trupele speciale americane au ucis civili nord-coreeni într-o operațiune eșuată, în care trebuiau să instaleze un dispozitiv de interceptare pentru a monitoriza comunicațiile lui Kim Jong-un și a-i oferi un avantaj lui Donald Trump în negocierile din 2019. # Biziday.ro
Potrivit New York Times, care a chestionat oficiali militari familiarizați cu detaliile clasificate, misiunea s-a desfășurat în 2019, în timpul primului mandat de președinte al lui Donald Trump. Aceasta avea scopul de a instala un dispozitiv de interceptare pe teritoriul Coreei de Nord, pentru a elimina un “punct orb” al serviciilor de informații americane. Dispozitivul […]
19:50
Comisia Europeană a amendat Google cu aproape trei miliarde de dolari, pentru abuz de poziție dominantă pe piața tehnologiilor de publicitate. Măsura, în ciuda amenințărilor cu represalii comerciale din partea Administrației Trump. # Biziday.ro
Google, deținută de compania-mamă Alphabet, a denaturat piața publicității online prin favorizarea propriilor servicii în detrimentul concurenței, al agențiilor de publicitate și al editorilor online, se arată într-un comunicat de presă al brațului executiv al Uniunii Europene. Faptul că Google deține inclusiv platforma pe care agenții de publicitate și editorii o folosesc pentru a cumpăra […]
18:30
SUA. Raid masiv al serviciului de imigrație la fabrica de baterii Hyundai din Georgia. Cel puțin 450 de angajați, majoritatea sud-coreeni, au fost arestați, pe motiv că ar fi fost angajați ilegal. Coreea de Sud denunță “o încălcare nedreaptă” a drepturilor acestora. # Biziday.ro
BREAKING ️ ICE agents raided a Hyundai Plant in Georgia.. And yes, I voted for this!! pic.twitter.com/Em1fYWcJdr — American AF (@iAnonPatriot) September 4, 2025 Agenția pentru Imigrări și Vamă (ICE) și-a motivat demersul spunând că există informații despre “practici de angajare ilegală și alte infracțiuni federale grave”. La percheziții au participat și agenți […]
17:00
Studiu. O bună parte dintre țigările electronice confiscate de la elevi din sute de școli și licee din Anglia conțin drogul sintetic “spice”, cu efecte psihoactive care imită THC (cannabis). Substanța este promovată fără restricții pe rețelele de socializare, în rândul tinerilor. # Biziday.ro
Studiul a fost realizat de Universitatea din Bath și a inclus 114 școli gimnaziale din Marea Britanie. Acesta arată că din cele două mii de țigări electronice confiscate de polițiști de la elevi, aproximativ 13% conțineau “spice”. Totuși, la Londra, spice a fost depistat în 25% dintre țigările confiscate. Spice sau cannabisul sintetic este un […]
16:30
MApN desfășoară un amplu exercițiu cu SRI, SPP și STS, săptămâna viitoare, în mai multe județe din țară. Vor testa viteza de reacție în anumite situații de criză, inclusiv în cazul unor posibile incidente chimice sau nucleare. # Biziday.ro
Conform Ministerului Apărării Naționale, exercițiul se desfășoară în cooperare cu Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Român de Informații, Serviciul de Protecție și Pază și Serviciul de Telecomunicații Speciale. Este coordonat de Statul Major al Apărării și are ca scop “consolidarea capacității de reacție în situații de criză și creșterea nivelului de reziliență națională. Totodată, vor fi […]
15:40
Analiză NY Times. Liderii europeni încearcă să-l mențină pe Donald Trump implicat în discuțiile pentru pregătirea unui acord de pace între Rusia și Ucraina. Vor să-l convingă că, spre deosebire de Vladimir Putin, ei sunt cei hotărâți “să pregătească terenul” pentru încetarea războiului. # Biziday.ro
Liderii statelor europene din “Coaliția de Voință” l-au lăudat pe președintele american pentru eforturile sale de a negocia rapid un acord de pace, după summitul de luna trecută cu Vladimir Putin, în Alaska. Totuși, ei și-au exprimat scepticismul că acest proces s-ar putea realiza în termenul accelerat de care tot vorbește Donald Trump de când […]
14:40
Olt. Circulația feroviară este oprită între Caracal și Radomirești, din cauza unui vagon deraiat în stația Drăgănești. Pasagerii trenurilor de călători vor fi transbordați cu microbuze sau autocare. # Biziday.ro
CFR Călători informează că vagonul unui tren de marfă privat a deraiat în stația Drăgănești, astfel că pasagerii vor fi transbordați cu mijloace auto între stațiile Caracal și Radomirești la/de la trenurile IR 1824 Deva – București Nord, R 9016 Craiova – Roșiori Nord, IR 1691 București Nord – Timișoara Nord. În funcție de durata […]
14:00
Unul din trei europeni folosește TikTok lunar. Platforma atrage tot mai mulți tineri, în ciuda controverselor, inclusiv a investigațiilor deschise de UE pentru manipularea electoratului și răspândirea dezinformării. În România, platforma are peste 9 milioane de utilizatori activi. # Biziday.ro
TikTok, deținut de gigantul tehnologic chinez ByteDance, are peste un miliard de utilizatori lunari la nivel global, a declarat un purtător de cuvânt al companiei. În România, numărul persoanelor care folosesc TikTok a trecut de nouă milioane. Deși se confruntă cu provocări de reglementare la nivel mondial și se află în mijlocul mai multor controverse, […]
13:20
Tulcea. Două aeronave Eurofighter Typhoon au fost ridicate de la sol, seara trecută, pentru a monitoriza spațiul aerian al țării. Sistemele radar au detectat mai multe drone, în apropiere de granița României. # Biziday.ro
Ministerul Apărării informează că în cursul serii de joi, 4 septembrie, sistemele de supraveghere radar au detectat un grup de drone aeriene, la 36 mile marine nord-este de Sulina. Prin urmare, două aeronave de luptă Eurofighter Typhoon ale Forțelor Aeriene Germane, dislocate la Baza 57 Aeriană de la Mihail Kogălniceanu, au survolat zona din proximitatea […]
12:00
Vladimir Putin respinge ideea unor trupe de menținere a păcii în Ucraina, chiar și în eventualitatea unui acord de pace. Deși are o istorie care demonstrează contrariul, spune că “nimeni nu ar trebui să se îndoiască” de faptul că Rusia va respecta orice tratat care va pune capăt războiului. # Biziday.ro
Președintele rus a declarat vineri că orice trupe străine desfășurate în Ucraina înainte de semnarea unui acord de pace vor fi considerate “ținte legitime”. “Dacă apar trupe acolo, mai ales acum, cât timp luptele sunt în desfășurare, presupunem că vor fi ținte legitime“, a transmis Putin de la Forumul Economic din Vladivostok. Acesta a respins, […]
11:00
Programul Fidelis. Noi emisiuni de titluri de stat pentru populație. Dobânda este de până la 7,90% pe an la lei și de 6,5% la euro. Donatorii de sânge beneficiază de o dobândă specială. # Biziday.ro
Începând de astăzi, 5 septembrie, până vineri, 12 septembrie, persoanele fizice, cu vârsta peste 18 ani, pot subscrie în titlurile de stat FIDELIS denominate în lei și în euro, prin intermediul băncilor partenere, informează Ministerul de Finanțe. Donatorii de sânge beneficiază de dobândă specială, în lei și euro. ”Tranșa specială de titluri de stat FIDELIS, emise […]
Mai mult de 2 zile în urmă
10:30
Curtea de Justiție a UE a hotărât că un stat membru, în care locuiește o persoană condamnată penal de către alt stat, trebuie să obțină consimțământul instanțelor din respectivul stat pentru a prelua executarea pedepsei. # Biziday.ro
Curtea de Justiție a Uniunii Europene a stabilit că instanțele judecătorești ale statului membru care refuză executarea mandatului european de arestare pentru ca pedeapsa să fie executată pe teritoriul acestui stat trebuie să obțină consimțământul instanțelor din statul membru emitent pentru preluarea executării pedepsei pronunțate în acest din urmă stat, transmite Ministerul Afacerilor Externe. Conform […]
10:30
Suedia raportează o creștere îngrijorătoare a numărului bruiajelor semnalelor GPS deasupra Mării Baltice, derulate de Rusia. De la câteva zeci de cazuri în 2023, anul acesta au fost înregistrate sute de astfel de incidente. # Biziday.ro
Agenția Suedeză de Transport (STA) atrage atenția că numărul cazurilor de bruiaj a crescut în ultimii ani, iar în prezent acestea au devenit un fenomen zilnic. STA a înregistrat 733 de incidente până în prezent, în 2025, față de 55 pe întregul an 2023. Agenția a declarat că sursa interferențelor a fost depistată ca venind […]
09:00
Meteorologii anunță temperaturi mai ridicate decât cele obișnuite, pe tot parcursul lunii septembrie și la începutul lui octombrie, în toată țara, mai ales în regiunile sudice. # Biziday.ro
ANM a publicat buletinul cu estimări meteorologice pentru perioada 8 septembrie – 6 octombrie și anunță că vremea va fi mai caldă în acest interval față de media din alți ani. Săptămâna 08 – 15 septembrie Valorile termice vor fi mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României, cu valori mai […]
07:50
Donald Trump schimbă numele oficial al Pentagonului din “Departamentul Apărării” în “Departamentul de Război”, “pentru a reflecta puterea de neegalat a celei mai letale armate din lume”. # Biziday.ro
Deși Congresul este cel care poate face această schimbare de nume, Casa Albă a anunțat că președintele american va semn, în primă fază, un ordin executiv care va permite Pentagonului să folosească denumirea “Departamentul de Război”, ca nume alternativ, inclusiv în comunicările oficiale. Ulterior schimbarea de nume va fi trimisă și Congresului, pentru a o […]
4 septembrie 2025
21:40
Franța. Activitatea uneia dintre cele mai mari centrale nucleare, din nordul țării, a fost afectată de un roi de meduze, care au blocat filtrele stației de pompare. Un reactor a fost oprit, iar capacitatea altuia a fost redusă. Este al doilea incident de acest fel, în mai puțin de o lună. # Biziday.ro
Din cauza incidentului, capacitatea de producție a scăzut cu 2,4 gigawați/oră, iar experții intervin pentru ca toate cele patru reactoare ale centralei Paluel să funcționeze din nou la capacitate maximă. În august, o invazie “masivă și imprevizibilă” de meduze a forțat oprirea temporară a centralei nucleare Gravelines, aproape de granița cu Belgia. Potrivit Asociației Mondiale […]
21:30
Anglia. Solicitantul de azil cazat într-un hotel din Essex a fost găsit vinovat pentru că a agresat sexual două minore și o femeie. Faptele sale au declanșat, în iulie, proteste violente anti-imigrație chiar în fața hotelului. # Biziday.ro
Hadush Gerberslasie Kebatu, în vârstă de 38 de ani, venise din Etiopia în Marea Britanie, cu o ambarcațiune de mici dimensiuni, și era cazat la Hotelul Bell din Epping, Essex. Instanța l-a găsit vinovat pentru agresiune sexuală asupra a două fete de 14 ani și a unei femei, la câteva zile după ce a sosit […]
20:30
Financial Times: Pentagonul a informat mai multe țări europene care ar fi în prima linie în cazul unui conflict cu Rusia că își reduce asistența financiară treptat, până în toamna anului 2026. Sunt vizate în special țările baltice, iar aliații europeni par a fi luați prin surprindere de decizie. # Biziday.ro
Financial Times scrie că, săptămâna trecută, oficialii din cadrul Pentagonului i-au informat pe diplomații europeni că SUA vor elimina treptat programele de asistență pentru securitatea țărilor europene care au granițe comune cu Federația Rusă. Programele vizate sunt cele de echipare și antrenare a militarilor în țările care s-ar afla în prima linie a unui potențial […]
20:10
Președintele Dan afirmă că reforma pensiilor magistraților a fost pregătită pentru a evita respingerea de CCR, însă a fost contestată de șefa Înaltei Curți. Acesta consideră că majorarea vârstei de pensionare la 65 de ani în zece ani este “foarte abruptă”. # Biziday.ro
Președintele Nicușor Dan a acordat un interviu echipei Observator Antena 1, în care a vorbit despre reforma pensiilor magistraților, despre creșterea cotelor TVA și despre reducerea posturilor din administrația fiscală. În privința reformei pensiilor, președintele a dat asigurări că “oameni din guvern s-au uitat la toate deciziile anterioare ale Curții Constituționale astfel încât să evite […]
19:40
Procurorii olandezi au renunțat la acuzațiile împotriva a trei dintre suspecții cu rol minor în furtul tezaurului dacic din Muzeul Drents, de la începutul anului. Consideră că rolul acestora a fost prea mic pentru a fi urmăriți penal, “deși i-au ajutat pe suspecții principali”. # Biziday.ro
Potrivit unui comunicat de presă al Serviciului Public de Procuratură al Olandei (OM) “procurorii consideră că rolul a trei dintre suspecții secundari este prea minor pentru a justifica o urmărire penală. Deși i-au asistat pe principalii suspecți, OM consideră că nu se poate dovedi că aceștia știau că acțiunile lor erau legate de furt”. OM […]
18:30
Emmanuel Macron: 26 de țări sunt pregătite să ofere asistență terestră, maritimă sau aeriană Ucrainei, ca parte a garanțiilor de securitate. Detaliile vor fi discutate cu SUA, în perioada următoare. “Contăm pe sprijin american”, a spus președintele Franței. # Biziday.ro
Emmanuel Macron și Volodimir Zelenski au susținut o conferință de presă după întâlnirea de astăzi de la Paris a “Coaliției de Voință”, care s-a desfășurat în format hibrid. Anterior, Macron a anunțat că a fost finalizată lista cu potențiale garanții de securitate pentru Ucraina. Președintele francez a subliniat din nou necesitatea unor garanții de securitate […]
17:30
România, pe ultimul loc în UE la numărul de absolvenți a unei forme de învățământ superior, cu 23% dintre tinerii cu vârsta 25 – 34 de ani, la mare distanță de Italia (31%) și Ungaria (32%), care închid clasamentul. Pe primele locuri sunt Irlanda (65%), Luxemburg (64%) și Cipru (60%). # Biziday.ro
Potrivit Eurostat, pe baza unui indice care măsoară Obiectivul de Dezvoltare Durabilă al UE (ODD), rata de absolvire a învățământului terțiar (orice formă de învățământ superior, care urmează după liceu) al populației cu vârsta cuprinsă între 25 și 34 de ani a fost de 44,1% la nivelul întregului bloc în 2024, în creștere de la […]
17:10
Analiză. Fenomenele meteorologice extreme care alimentează incendiile de vegetație majore, precum cele produse recent în Spania și Portugalia, au devenit de 40 de ori mai probabile, din cauza schimbărilor climatice. # Biziday.ro
Analiza a fost întocmită de cercetătorii din rețeaua World Weather Attribution, din care fac parte mai mulți oameni de știință, care se ocupă de studii legate de schimbările climatice și impactul acestora. Conform cercetătorilor, incendiile recente din Peninsula Iberică au dus la arderea a 500 de mii de hectare în doar câteva săptămâni. Acestea au […]
16:40
Giorgio Armani a încetat din viață, la vârsta de 91 de ani. Celebrul designer italian a înființat compania care îi poarte numele, una dintre cele mai mari case de modă din lume. # Biziday.ro
”Cu infinită tristețe, Armani Group anunță trecerea în neființă a creatorului, fondatorului și conducătorului său neobosite: Giorgio Armani”, a anunțat casa de modă într-un comunicat. Giorgio Armani va fi înmormânat în cadrul unei ceremonii private, la o dată ce nu a fost anunțată încă. Armani, care avea vârsta de 91 de ani, a fost sinonim […]
16:10
Guvernul bulgar minimizează gravitatea incidentului în care a fost bruiat sistemul de ghidaj GPS de la bordul avionului Ursulei von der Leyen. Susține că “a fost doar o întrerupere scurtă de semnal” și că nu are dovezi că a fost o operațiune a rușilor, deși inițial Comisia Europeană și autoritățile bulgare au atribuit incidentul Rusiei. # Biziday.ro
Premierul bulgar, Rosen Jeliazkov, a declarat, joi, că avionul președintei Comisiei Europene nu a fost perturbat, ci doar a suferit o întrerupere parțială a semnalului. “După verificarea înregistrărilor avionului, am constatat că pilotul nu a semnalat nicio problemă. Aeronava a zăbovit cinci minute în zona de așteptare, semnalul fiind de bună calitate pe tot parcursul […]
15:50
Londra. Un autobuz supraetajat a lovit în plin o o stație aflată în centrul orașului. Au fost rănite 17 persoane, atât pietoni cât și pasageri din autobuz. Nu este clar cum a fost provocat accidentul. Poliția anunță că șoferul nu a fost reținut. # Biziday.ro
Un autobuz a lovit joi dimineață mai mulți pietoni pe Victoria Street, în apropiere de stația Victoria din centrul Londrei, accidentul soldându-se cu rănirea a 17 persoane. Majoritatea victimelor, inclusiv șoferul autobuzului, au fost transportate la spital, însă poliția a precizat că niciuna nu are răni care să le pună viața în pericol. Alte două […]
15:30
Institutul Ifo atrage atenția că “economia Germaniei este blocată în criză”. Estimează o creștere economică de doar +0,2% în acest an, în scădere față de prognoza anterioară din vară. Arată că economia are nevoie de măsuri ferme din partea guvernului, iar tarifele impuse de SUA vor fi un factor de risc serios pentru aceasta. # Biziday.ro
Economiștii institutului Ifo arată că economia Germaniei rămâne blocată în criză, după o primă jumătate a anului 2025 marcată de stagnare. Economia germană este așteptată să crească cu doar 0,2% în acest an, urmând ca în 2026 și 2027 ritmul să accelereze la 1,3%, respectiv 1,6%. Față de prognoza anterioară din vară, Ifo a revizuit […]
14:50
Două drone au pătruns în spațiul aerian al Poloniei, în timpul atacului efectuat de Rusia asupra Ucrainei în noaptea de marți spre miercuri. Potrivit armatei poloneze, nu au provocat pagube și nu au fost doborâte, “deoarece n-au reprezentat un pericol”. # Biziday.ro
Două drone au pătruns în spațiul aerian al Poloniei în noaptea de marți spre miercuri, însă nu au provocat pagube și nu au fost doborâte, a anunțat armata poloneză joi. Generalul Maciej Klisz, comandant operațional al Forțelor Armate, a precizat într-o conferință de presă că ambele încălcări ale spațiului aerian au fost monitorizate. Acesta a […]
14:20
Youtube, Gmail, Drive și alte servicii oferite de Google au înregistrat probleme de funcționare în ultimele ore în mai multe țări din sudul și estul Europei, inclusiv în România. # Biziday.ro
Serviciile au fost indisponibile pentru unii utilizatori din mai multe țări europene, cele mai multe raportări fiind făcute din Turcia, Grecia, Germania, dar și din România, Serbia și Croația. Pe platforma Downdetector, care monitorizează astfel de situații, primele raportări au avut loc la ora 10, însă ele au continuat și în orele următoare, inclusiv după […]
13:40
Ministrul Energiei a prezentat “cinci măsuri de piață” pentru scăderea prețului la energie plătit de consumatorii finali. Între acestea, creșterea capacității de stocare a energiei regenerabile, prevenirea profiturilor speculative sau reducerea pierderilor din rețea. # Biziday.ro
Bogdan Ivan, ministrul Energiei, a susținut o conferință de presă în care a prezentat soluții pentru a scădea prețul la electricitate și pentru a crește capacitățile de producție, după ce schema de plafonare a prețului a expirat, în iulie. Acest fapt, a explicat ministrul, a făcut ca prețul plătit de unii dintre consumatori să fie […]
