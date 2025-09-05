Octavian Berceanu, proaspăt ales președinte REPER, demisionează din partid și acuză un puci: „Nu sunt un iepure”

07:10

Un singur medic face munca celor 4 de care ar fi nevoie în secția de Nefrologie a Spitalului Județean din Satu Mare. Pentru a face față volumului mare de muncă, lucrează chiar și 12-14 ore pe zi. S-a ajuns în această situație după ce doi dintre colegii săi au migrat de la stat la privat. „E o problemă mare”, spune președintele Consiliului Județean Satu Mare, dezamăgit că cele 4 posturi vacanțe sunt încă disponibile, chiar și după 4 concursuri.