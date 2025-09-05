TVR aduce în prim-plan cea mai fierbinte campanie electorală din regiune: „Republica Moldova, vot crucial”

08:20

Valul de caniculă se va muta astăzi în jumătatea de nord-vest a ţării. De la ora 12:00 va intra în vigoare un cod galben în acest sens, care va viza Banatul şi Crişana, Maramureşul, cea mai mare parte a Transilvaniei şi nord-vestul Moldovei. Acolo vor fi temperaturi deosebit de ridicate şi disconfort termic, iar maximele […]