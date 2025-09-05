Ucraina este dispusă să furnizeze petrol și gaze Slovaciei, dacă acestea nu provin din Rusia (Zelenski)

09:30

Kremlinul afirmă că nu este posibil ca garanţiile de securitate pentru Ucraina să fie furnizate prin intermediul unor contingente militare străine. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că desfăşurarea acestor contingente nu ar fi acceptabilă pentru Rusia. Afirmaţiile lui Peskov survin după ce preşedintele francez, Emmanuel Macron, a anunţat că 26 de […]