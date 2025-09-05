REUTERS: Aliații Ucrainei pregătesc un nou val de sancțiuni împotriva Rusiei, a spus premierul canadian
Rador, 5 septembrie 2025 19:50
Aliații Ucrainei pregătesc un nou set de sancțiuni împotriva Rusiei, ca parte a unei campanii de presiune asupra președintelui Vladimir Putin pentru a pune capăt războiului împotriva Ucrainei, a declarat vineri premierul canadian Mark Carney. „Domnul Putin este cauza acestui război. El este motivul crimelor – nu va dicta termenii păcii„, a declarat el într-o […]
• • •
Acum 30 minute
19:50
REUTERS: Aliații Ucrainei pregătesc un nou val de sancțiuni împotriva Rusiei, a spus premierul canadian # Rador
Acum 2 ore
19:10
Medvedev a făcut declarații despre modificarea concepției militare în ceea ce privește amenajarea frontierei cu finlandezii # Rador
Rusia își va modifica concepția militară în ceea ce privește amenajarea frontierei cu Finlanda din cauza aderării acestei țări la NATO, a scris vicepreședintele Consiliului de Securitate al Federaţiei Ruse, Dmitri Medvedev, pe pagina sa de pe rețeaua de socializare „VKontakte”. „În orice caz, ne vom pregăti pentru ceea ce s-a schimbat – și în […]
18:40
Cele patru moțiuni de cenzură la adresa guvernului condus de Ilie Bolojan urmează să fie dezbătute și supuse votului în plenul Parlamentului # Rador
Cele patru moțiuni de cenzură la adresa guvernului condus de Ilie Bolojan vor fi dezbătute și supuse votului în plenul Parlamentului la sfârșitul acestei săptămâni, duminică, începând cu ora 13.:00. Alianța pentru Unirea Românilor contestă cele patru din cinci proiecte, pentru care executivul și-a angajat răspunderea luni. AUR reclamă atât modalitatea de promovare a celui […]
Acum 4 ore
18:20
TVR aduce în prim-plan cea mai fierbinte campanie electorală din regiune: „Republica Moldova, vot crucial” # Rador
• TVR MOLDOVA difuzează o serie de programe de informare şi dezbatere electorală pentru alegerile parlamentare • TVR 1 şi TVR INFO găzduiesc o amplă campanie destinată scrutinului din Republica Moldova Pe 28 septembrie, în Republica Moldova au loc alegeri parlamentare – un test decisiv pentru parcursul democratic şi european al ţării şi un moment […]
17:30
Ministerul Apărării Naţionale va începe un exercițiu de testare a capacității de reacție în situație de criză # Rador
Ministerul Apărării Naţionale anunţă că de luni începe un exercițiu de testare a capacității de reacție în situație de criză. Exercițiul Concordia va avea loc în nouă județe din țară, între care Alba, Constanța, Harghita sau Neamț, în colaborare cu Ministerul de Interne, SRI, SPP și STS, coordonat de Statul Major al Apărării. Exercițiul are […]
17:30
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat că a avut discuții „substanţiale” cu premierul slovac, Robert Fico, în timpul vizitei de vineri a acestuia din urmă în orașul Ujhorod, din vestul Ucrainei. „Este important să avem acest dialog. Îl vom continua„, a declarat preşedintele Zelenski, citat de agenția Ukrinform./opopescu/aburtica REUTERS – 5 septembrie
16:30
STB – patru linii de transport în comun ar putea fi deviate luni între orele 10:00 și 12:00 în zona Piața Victoriei # Rador
În capitală patru linii de transport în comun ar putea fi deviate luni între orele 10:00 și 12:00, în contextul protestelor din Piața Victoriei, anunță autoritățile locale. Primăria anunță că au fost luate măsuri pentru siguranța elevilor și fluidizarea traficului rutier. (RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂŢI – 5 septembrie)/ctuluc RADOR RADIO ROMÂNIA (5 septembrie)
Acum 6 ore
16:20
Hamas a făcut publică o înregistrare video cu doi dintre ostaticii israelieni reţinuţi încă în Gaza # Rador
Gruparea militantă palestiniană Hamas a făcut publică o înregistrare video cu doi dintre ostaticii israelieni reţinuţi încă în Gaza. Unul este filmat cerând încetarea războiului şi eliberarea sa, deşi s-ar putea să nu vorbească din proprie voinţă. Cu toate acestea, armata israeliană i-a intensificat atacurile împotriva unor obiective din Gaza City, unde se crede că […]
16:00
CCR va analiza pe 24 septembrie sesizarea ÎCCJ referitoare la legea privind pensiile de serviciu ale magistraților # Rador
Curtea Constituțională va analiza pe 24 septembrie sesizarea Înaltei Curți de Casație și Justiție referitoare la legea privind pensiile de serviciu ale magistraților pentru care Guvernul și-a angajat răspunderea în Parlament. Proiectul executivului prevede scăderea valorii pensiilor magistraților și creșterea treptată a vârstei de pensionare la 65 de ani. Ieri, secțiile unite ale instanței supreme […]
16:00
Dezbatere publică privind inițiativa de declarare a Pădurii Băneasa ca arie naturală protejată # Rador
Ministerul Mediului organizează în această după-amiază o dezbatere publică privind inițiativa de declarare a Pădurii Băneasa, de la marginea Capitalei, ca arie naturală protejată. Zona a generat numeroase controverse în ultimii ani din cauza intenției de a introduce în circuitul public drumuri forestiere din pădure, pentru a-i deservi pe locuitorii unui cartier construit în apropiere. […]
15:40
Armani, iubirile și familia: Sergio Galeotti, Leo Dell”Orco, moartea subită a fratelui său Sergio, nepoatele-fiice, Silvana și Roberta # Rador
August 2022, Pantelleria. În câteva minute, un incendiu cuprinde casa lui Giorgio Armani. Paznicul intră în sufrageria frumosului dammuso și îi îndeamnă pe designer și pe oaspeții săi să alerge spre mașini și să fugă repede. Toată lumea face asta, cu excepția lui, care dispare. Apoi reapare, satisfăcut. Mica dubă pleacă. Începe să-și facă griji […]
15:40
Se pare că Bjorn Borg suferă de cancer, potrivit unui articol din ziarul suedez „Expressen”. „Borg declară că are cancer în viitoarea sa autobiografie «Heartbeats», care va apărea pe 18 septembrie”, scrie „Expressen”, referindu-se la prezentarea cărții pe www.amazon.it, care menționează o nouă provocare pentru fostul jucător, „cea mai importantă și încă neterminată luptă împotriva […]
15:40
Eficacitatea unor vaccinuri a fost pusă sub semnul întrebării în ocazii anterioare de către Administrația DeSantis, care în luna martie a cerut Centrelor pentru Controlul și Prevenirea Bolilor să înceteze recomandarea vaccinului împotriva COVID-19. Statul Florida a anunțat miercuri, 3 septembrie, că depune eforturi pentru a pune capăt vaccinărilor obligatorii, comparându-le cu sclavia, pe fondul […]
15:30
Giorgio Armani, un geniu disciplinat: de la prima dragoste până la copiii pe care nu i-a avut niciodată # Rador
Într-un interviu pentru „Corriere della Sera”, Giorgio Armani destăinuia că îi lipsea mult faptul că nu a avut copii, până în punctul în care o considera pe fiica unui angajat ca fiind a lui. Când a fost întrebat: „Care a fost prima ta iubire masculină?”, a înțepenit. Instinctiv, a izbucnit: „Cine v-a spus că am […]
15:20
Ducesa de Kent a Marii Britanii, soția vărului regretatei regine Elisabeta și cunoscută mai ales pentru lunga sa asociere cu turneul de tenis de la Wimbledon, a murit la vârsta de 92 de ani, a anunțat vineri Palatul Buckingham. Născută Katharine Worsley, ea s-a alăturat familiei regale când s-a căsătorit cu Prințul Edward, Ducele de […]
14:50
Asociația Producătorilor și Importatorilor de Automobile solicită reanalizarea urgentă a mecanismului de impozitare auto # Rador
Asociația Producătorilor și Importatorilor de Automobile a transmis o scrisoare deschisă către premierul Ilie Bolojan, în care îi atrag atenția asupra riscurilor generate de proiectul de impozitare auto, inclusiv recent în pachetul fiscal asumat de guvern. APIA avertizează că actuala formulă de impozitare nu descurajează circulația vehiculelor vechi și poluante, ignoră emisiile reale de dioxid […]
14:50
Sabia „laser” folosită de Darth Vader în ultimele două filme din seria „Războiul Stelelor” s-a vândut pentru mai mult de 3,5 milioane de dolari la o licitaţie de la Los Angeles. Se pare că acesta a fost cel mai scump obiect având legătură cu „Războiul Stelelor” care s-a vândut vreodată, în pofida faptului că era […]
14:40
În nordul României, la granița dintre timp și veșnicie, se întinde o regiune aparte: Maramureșul. Astfel, Maramureșul este una dintre cele mai autentice și pitorești regiuni ale României, un loc unde timpul pare să curgă altfel, păstrând vie esența unui mod de viață tradițional. Maramureșul nu este doar un loc de pe hartă. Este o […]
Acum 8 ore
13:30
Procuratura bulgară urmează să pună sub acuzare cele patru persoane reţinute pentru agresarea directorului poliţiei din Ruse, comisar-şef Nikolai Kojuharov. După ce a fost supus unei intervenţii chirurgicale, acesta rămâne internat în Secţia de Terapie Intensivă a Spitalului „Kanev” din Ruse. Trei dintre agresori au 19 ani, iar cel de-al patrulea, 15 ani. Împotriva lor […]
13:30
Ministrul ucrainean al educaţiei şi ştiinţei, Oksen Lisovi, a declarat că Rusia a avariat în Ucraina aproximativ 1.700 de școli și a distrus complet 226, însă daune au fost raportate și la grădinițe, instituții de învățământ profesional și universități. „La data de 11 august, aveam următoarele date: 1.339 de instituții de învățământ preșcolar au fost […]
13:20
Trei luni de acțiuni ferme ale CNA împotriva dezinformării și abaterilor din audiovizual (18 mai – 27 august 2025) # Rador
În cele trei luni care au urmat campaniei electorale, Consiliul Național al Audiovizualului (CNA) a demonstrat consecvență și fermitate în acțiunile sale. Instituția a intervenit în mod repetat pentru a proteja publicul de dezinformare, de discursul instigator la ură și de încălcările legislației audiovizuale, atât în spațiul clasic – televiziune și radio – cât și în mediul […]
13:20
Știri Radio Ujgorod – Silvia Logoida
12:50
Cei cinci oameni de afaceri reținuți într-un dosar de evaziune fiscală cu mașini de lux second hand au fost plasați în arest la domiciliu # Rador
Cei cinci oameni de afaceri reținuți joi într-un dosar de evaziune fiscală cu mașini de lux second hand au fost plasați în arest la domiciliu pentru 30 de zile. În același dosar au fost plasate sub control judiciar un inspector ANAF și alte două persoane fără vreo calitate specială. Anchetatorii precizează că autoturismele erau cumpărate […]
12:50
OMS face apel la fonduri de patru milioane de dolari pentru populaţia afectată de cutremur, din estul Afganistanului # Rador
Organizaţia Mondială a Sănătăţii face apel la fonduri de ajutor în valoare de patru milioane de dolari pentru estul Afganistanului, zonă care este zguduită încă de replici seismice, la cinci zile de la cutremurul devastator de duminică, din provincia Kunar. OMS avertizează în legătură cu riscul de îmbolnăvire, din cauza adăposturilor supraaglomerate, a apei nepotabile […]
12:50
Un autobuz s-a prăbuşit într-o prăpastice, în Sri Lanka, incident în urma căruia au murit 15 persoane şi alte 18 au fost rănite. Confirm unor informaţii, autovehiculul s-a ciocnit cu un Jeep, a trecut de balustrada metalică şi a căzut în gol aproape 300 de metri./mbrotacel/avladucu (BBC SERVICIUL MONDIAL – 5 septembrie)
12:40
Operaţiune în desfăşurare a poliţiei germane, după ce un elev a înjunghiat un profesor în oraşul Essen # Rador
Poliţia germană caută un suspect, după ce un elev a înjunghiat un profesor la şcoală, în oraşul Essen, a scris vineri publicaţia Bild. Poliţia a anunţat pe X că un profesor a fost rănit în urma unui atac şi că operaţiunea de poliţie este în desfăşurare./mbrotacel/avladucu (REUTERS – 5 septembrie)
Acum 12 ore
11:50
Maghiarii din Baia Mare şi Maramureş construiesc viitorul și nu se pierd în trecut, ei cred că acolo este nevoie de cuvântul maghiar, de melodia maghiară, de ideea maghiară și de comunitatea maghiară, a declarat pentru MTI secretarul ungar de stat pentru politica națională, care a fost prezent joi la Főtér Fesztivál – Zilele Maghiare […]
11:40
Volodimir Zelenski se va întâlni cu preşedintele Consiliului European şi cu premierul slovac, în Ucraina # Rador
Președintele Volodimir Zelenski a declarat că se va întâlni vineri, în Ucraina, cu președintele Consiliului European, Antonio Costa, și cu prim-ministrul slovac, Robert Fico. Zelenski a precizat că discuțiile vor viza subiecte legate de energie. Adjunctul ministrului energiei din Ucraina, Roman Andarak, a declarat vineri că președintele Volodimir Zelenski ar urma să discute cu premierul […]
11:40
Uniunea Europeană nu ar trebui să revină la energia provenită din Rusia, susţine comisarul pentru energie, Dan Jorgensen # Rador
În cazul unui acord de pace între Rusia și Ucraina, Uniunea Europeană nu ar trebui să revină la energia provenită din Rusia, a declarat comisarul european pentru energie, Dan Jorgensen, vineri, la sosirea sa la o reuniune informală cu miniștrii energiei din UE, desfășurată la Copenhaga. „Chiar și atunci când va fi pace, în opinia […]
11:40
Un elicopter militar participă la stingerea incendiului forestier din Parcul Naţional Rila din Bulgaria # Rador
Un elicopter militar participă la acţiunile de stingere a incendiului forestier din Parcul Naţional Rila din Bulgaria. În partea superioară a muntelui, s-au reactivat noi focare ale incendiului. Întreaga zonă este acoperită de un fum dens. Peste 80 de pompieri, angajaţi ai parcului naţional şi militari acţionează pe teren. Suprafaţa afectată de flăcări din zona […]
11:40
Regiunea Harkiv – Atacurile ruseşti din ultimele 24 de ore, soldate cu tei morţi şi şase răniţi # Rador
Şeful Administraţiei Militare Regionale Harkiv, Oleh Sinehubov, a raportat că, în ultimele 24 de ore, regiunea a fost ținta unor noi lovituri rusești, în urma cărora trei persoane au murit, iar șase au fost rănite. În satul Hotimlia, din comunitateateritorială Stari Saltiv, au fost uciși doi bărbați de 45 și 40 de ani și o […]
11:40
Fostul președinte al Statelor Unite, Joe Biden, a suferit recent o intervenție chirurgicală pentru îndepărtarea unui cancer de piele, a declarat purtătoarea sa de cuvânt. Biden a fost supus unei proceduri chirurgicale Mohs, a declarat purtătoarea de cuvânt pentru CBS News, partenerul american al BBC, fără a oferi detalii suplimentare. Această procedură constă în îndepărtarea […]
11:30
Grupul austriac de petrol și gaze OMV, acționar majoritar al OMV Petrom, intenționează să disponibilizeze 2.000 dintre cei aproximativ 23.000 de angajați pe care îi are la nivel mondial – a dezvăluit aseară cotidianul austriac „Kurier”, preluat de Reuters. Citând surse din mediul sindical, publicația susține că subsidiara din România, OMV Petrom, ar urma să […]
11:20
Lidia Buble și-a deschis sufletul în premieră live cu albumul „FRAGIL” și a lansat videoclipul piesei„Tic Tac” Emoție, sinceritate și vulnerabilitate – acestea au fost coordonatele serii de 3 septembrie, când Lidia Buble a oferit publicului său unul dintre cele mai importante și intime momente din carieră: premiera live a albumului „FRAGIL”, dublată de proiecția în exclusivitate a videoclipului „Tic Tac”. # Rador
Emoție, sinceritate și vulnerabilitate – acestea au fost coordonatele serii de 3 septembrie, când Lidia Buble a oferit publicului său unul dintre cele mai importante și intime momente din carieră: premiera live a albumului „FRAGIL”, dublată de proiecția în exclusivitate a videoclipului „Tic Tac”. Un concert-confesiune, o experiență multisenzorială Fanii, prietenii apropiați și familia au fost martorii unui concert […]
10:50
Dictatorul rus, Vladimir Putin, a amenințat că, în cazul apariției forțelor militare străine pe teritoriul Ucrainei, acestea vor deveni „ținte legitime” pentru armata Rusiei. Potrivit RBC-Ucraina, Putin a lansat ameninţarea în cadrul Forumului Economic Estic (Vladivostok). „În ceea ce privește posibilele contingente militare în Ucraina, dacă acolo vor apărea trupe, mai ales acum, în timpul […]
10:50
Rusia va răspunde în mod reciproc deciziei autorităților chineze de a introduce călătoria fără viză pentru cetățenii ruși, a declarat președintele Vladimir Putin vineri, în cadrul unui forum economic desfăşurat la Vladivostok. China a anunțat că va extinde regimul de călătorie fără viză pentru deținătorii de pașapoarte din Rusia, în regim de probă. Excepția de […]
10:50
În prima jumătate a anului 2025, relațiile comerciale dintre România și Germania au înregistrat o scădere de 1,9 % față de anul precedent. Potrivit Oficiului Federal de Statistică (Destatis), volumul schimburilor comerciale (importuri și exporturi) între România și Germania în perioada ianuarie-iunie 2025 s-a ridicat la 21,1 miliarde EUR, în scădere cu 1,9 % față […]
10:40
Angajatorii vor primi o subvenţie de 2.250 de lei pe lună dacă încadrează în muncă persoane vulnerabile înregistrate ca şomeri, potrivit unor modificări legislative aprobate ieri, de Guvern. Măsura vizează stimularea firmelor pentru a sprijini reintegrarea profesională şi socială a persoanelor aflate în dificultate, inclusiv victime ale violenţei domestice sau ale traficului de persoane. Tot […]
10:30
„În calitate de stat din cadrul Coaliţiei celor dispuşi, Bulgaria se va conforma deciziei Adunării Naţionale şi nu va trimite soldaţi în Ucraina”, a declarat premierul bulgar, Rosen Jeliazkov la conferinţa de presă comună cu preşedintele Consiliului European, Antonio Costa, cu care a purtat discuţii, joi seară, la Sofia. Costa a sosit în Bulgaria după […]
09:30
Regiunea Doneţk – Atacurile ruseşti din ultimele 24 de ore, soldate cu cinci morţi şi doi răniţi # Rador
Şeful Administraţiei Militare Regionale Doneţk, Vadim Filaşkin, a raportat că, în ultimele 24 de ore, invadatorii ruși au ucis cinci civili şi au rănit alţi doi. Într-un comunicat remis vineri dimineaţă, Filaşkin a precizat că trei oameni au murit în Kostiantinivka, în timp ce alte două decese au fost înregistrate în Illinivka. Cei doi răniţi […]
09:30
Kremlinul nu acceptă ca garanţiile de pace pentru Ucraina să fie furnizate prin intermediul unor contingente militare străine # Rador
Kremlinul afirmă că nu este posibil ca garanţiile de securitate pentru Ucraina să fie furnizate prin intermediul unor contingente militare străine. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că desfăşurarea acestor contingente nu ar fi acceptabilă pentru Rusia. Afirmaţiile lui Peskov survin după ce preşedintele francez, Emmanuel Macron, a anunţat că 26 de […]
09:20
La granița ungaro-ucraineană 8.018 persoane au intrat în Ungaria, joi, a informat vineri Inspectoratul General al Poliţiei (ORFK), într-un comunicat remis Agenţiei de Presă MTI. Dintre cei care au intrat pe teritoriul Ungariei, poliția a eliberat permise de ședere temporară pentru 74 de persoane, valabile 30 de zile. În acest timp, acestea trebuie să se […]
09:20
Agenţia pentru Apărare civilă din Fâşia Gaza a comunicat că raidurile aeriene de joi au ucis cel puţin 64 de palestinieni. Israelienii au ordonat locuitorilor din Gaza City să părăsească oraşul, însă unul dintre aceştia a declarat pentru BBC că orice deplasare este periculoasă. Israelul a anunţat vineri că în prezent controlează 40% din Gaza […]
09:10
Armata israeliană a anunţat că în prezent controlează 40% din Gaza City, pe măsură ce îşi intensifică ofensiva militară, sfidând apelurile internaţionale de a opri ostilităţile. Un purtător de cuvânt al UNICEF, Tess Ingram, a declarat că serviciile esenţiale în cel mai mare centru urban din Fâşia Gaza se prăbuşesc: „Ceea ce e de imaginat […]
08:40
Realizator: Ciprian Sasu – Guvernul are programată în această dimineață o ședință extraordinară pentru a adopta ordonanța de urgență privind Codul silvic, document care prevede reorganizarea Romsilva. Această restructurare este un jalon obligatoriu de reformă, asumat de România prin Planul Național de Redresare și Reziliență. Se urmărește în principal combaterea tăierilor ilegale și îmbunătățirea managementului […]
08:30
Preşedintele american, Donald Trump, va semna vineri un ordin executiv, pentru a schimba denumirea Departamentului Apărării în „Departamentul de Război”. O modificare permanentă a denumirii ar necesita aprobare din partea Congresului, însă un ordin executiv ar permite ca până atunci să poată fi folosită ca denumire secundară cea de Departament de Război. După cum transmit […]
08:20
Rusia pregătește o ofensivă în estul Ucrainei, vizând trei orașe din regiunea Donețk: Pokrovsk, Mirnohrad și Dobropillia. Potrivit Forțelor Armate ale Ucrainei, obiectivul principal al trupelor ruse este de a prelua controlul asupra aglomerării urbane Pokrovsk-Mirnohrad. În acest scop, rușii formează un „coridor” militar între localitățile Nikanorivka și Maiak, direcționat spre Dobropillia, și aduc rezerve […]
08:20
Trei persoane au fost ucise și alte două au fost rănite, în urma unui atac cu dronă asupra comunității Starosaltiv, din regiunea ucraineană Harkiv. Atacul a avut loc joi seară, în jurul orei 21:30, când o dronă rusească a lovit satul Hotimlia. Potrivit autorităţilor, au murit doi bărbați de 40 de ani, angajați ai serviciului […]
08:20
Valul de caniculă se va muta astăzi în jumătatea de nord-vest a ţării. De la ora 12:00 va intra în vigoare un cod galben în acest sens, care va viza Banatul şi Crişana, Maramureşul, cea mai mare parte a Transilvaniei şi nord-vestul Moldovei. Acolo vor fi temperaturi deosebit de ridicate şi disconfort termic, iar maximele […]
08:10
Gramul de aur s-a scumpit joi cu 1,32 lei, ajungând la o cotație de 496 de lei, înregistrând din nou o valoare-record. Moneda națională s-a apreciat în raport cu euro, care a fost calculat la 5,07 lei. Leul a pierdut însă teren în fața dolarului american, care a fost cotat la 4,36 lei – în […]
