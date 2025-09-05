Delicioasă pentru oameni, letală pentru pisici. O legumă banală face ravagii în organismul felinelor, dacă e ingerată accidental / Un studiu arată cum atacă globulele roșii, ducând la letargie, pierderea apetitului și chiar moarte
G4Media, 5 septembrie 2025 19:50
Un studiu recent, publicat în revista Discover Animal și citat de The Independent, atrage atenția asupra unui caz rar, dar extrem de grav: o pisică de...
• • •
Donald Trump finalizează acordul comercial cu Japonia: Tarife de 15% şi presiune politică asupra premierului Ishiba # G4Media
Preşedintele american Donald Trump a semnat joi un ordin executiv prin care pune în aplicare noul acord comercial cu Japonia, stabilind tarife de bază de...
Rusia folosește drone de supraveghere deasupra estului Germaniei pentru a monitoriza livrările de arme occidentale către Ucraina. Autoritățile germane se luptă să contracareze aceste activități...
VIDEO Eduard Novak i-a dăruit lui Cătălin Chirilă bicicleta cu care s-a calificat la Jocurile Paralimpice de la Paris: ”Între campioni există mereu o legătură special” # G4Media
Eduard Novak, primul campion paralimpic din istoria României şi fost ministru, i-a dăruit lui Cătălin Chirilă bicicleta cu care s-a calificat la Jocurile Paralimpice de...
Atașatul militar al României la Washington, chemat la Pentagon pentru a fi informat despre planurile americane de a reduce programul de ajutor destinat armatelor țărilor vecine Rusiei / Impactul asupra României este redus (surse) # G4Media
Atașatul militar al României la Washington, alături de atașații din țările din regiunea Europei de Est, a fost chemat în data de 28 august la...
Un bărbat din Suceava care şi-a incendiat soţia în zona intimă cu un arzător cu butelie a fost arestat 30 de zile / Femeia, nevăzătoare, are nevoie de 12-15 zile de îngrijiri medicale în urma rănilor suferite # G4Media
Un bărbat din judeţul Suceava care şi-a incendiat soţia în zona intimă cu un arzător cu butelie a fost arestat preventiv. El era băut şi...
EXCLUSIV Ministra Mediului: „Contractul cu Federația Greenfield poate fi reziliat / Drumul forestier din Pădurea Băneasa nu trebuie traversat zilnic de zeci de mii de mașini” # G4Media
Într-o declarație exclusivă pentru G4Media, ministra Mediului, Diana Buzoianu, a transmis că niciun drum forestier nu trebuie deschis publicului prin Pădurea Băneasa, iar contractul semnat...
VIDEO | De la Sarmale la Tapas | Andreea Prună, influencer: „Obiceiurile culinare românești nu cred ca dispar vreodată. Ciorbele, sarmalele, micii … cred că astea sunt cele mai bune trei exemple pe care pot să le dau” # G4Media
Povestea Andreei Prună, o hunedoreancă ce și-a început cariera în lumea medicală din România, la Brașov, a continuat apoi în Anglia. După ani de muncă...
EXCLUSIV Ministra Mediului: „Drumul forestier din Pădurea Băneasa nu trebuie traversat zilnic de zeci de mii de mașini. Contractul cu Federația Greenfield poate fi reziliat” # G4Media
Într-o declarație exclusivă pentru G4Media, ministra Mediului, Diana Buzoianu, a transmis că niciun drum forestier nu trebuie deschis publicului prin Pădurea Băneasa, iar contractul semnat...
Aurul doboară un nou record în urma cifrelor slabe privind ocuparea forței de muncă în Statele Unite # G4Media
Cel mai recent raport al Departamentului Muncii din SUA, publicat vineri, 5 septembrie, a indicat o scădere mai mare decât se aștepta a numărului de...
COTAR avertizează asupra riscului unui nou faliment pe piața de RCA din România și acuză ASF că ascunde situația # G4Media
Confederaţia Operatorilor şi Transportatorilor Autorizaţi din România (COTAR) susţine că Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) ascunde un nou pericol de faliment pe piaţa RCA, după...
Google, amendată de UE cu aproape 3 miliarde de euro pentru abuz de putere în publicitatea online # G4Media
Uniunea Europeană a anunțat vineri o amendă de aproape 3 miliarde de euro (3,5 miliarde de dolari) împotriva companiei Google, acuzată că și-a favorizat propriile...
Cum se declanșează procedura de suspendare a președintelui României și ce condiții trebuie îndeplinite pentru organizarea referendumului? Ce șanse are AUR să demareze suspendarea lui Nicușor Dan # G4Media
Vicepreședintele partidului extremist AUR Adrian Axinia a anunțat, vineri, că dacă președintele Nicușor Dan nu convoacă referendum privind participarea României la o eventuală misiune de...
VIDEO Armata Israelului a distrus un bloc turn din Gaza City, afirmând că acesta adăpostea infrastructuri militare Hamas # G4Media
Armata israeliană a confirmat că a lovit vineri un bloc turn din orașul Gaza, în urma informațiilor difuzate de mass-media din Gaza potrivit cărora turnul...
Lidera Camerei Comunelor din Marea Britanie a fost destituită de premierul Keir Starmer în cadrul remanierii guvernamentale declanşate de demisia vicepremierului Angela Rayner # G4Media
Lidera Camerei Comunelor, Lucy Powell, a fost destituită vineri de premierul britanic Keir Starmer, în cadrul remanierii guvernamentale declanşate de demisia vicepremierului Angela Rayner legată...
Primul sezon estival de la intrarea în Schengen – Au fost depistaţi 461 de migranţi care încercau să treacă ilegal frontiera / Frontiera, tranzitată de peste 9,2 milioane de persoane din afara Schengen # G4Media
Poliţia de Frontieră Română încheie primul sezon estival de la aderarea completă la Spaţiul Schengen în contextul unei creşteri a traficului la frontierele externe. Peste...
VIDEO | Calul de 100.000 de euro al familiei Copos a murit brusc. Visul olimpic al Dariei-Maria Copos, spulberat de tragedie: sportiva visa să ajungă cu exemplarul Castigo de Amor la Olimpiadă # G4Media
Daria-Maria Copos, fiica de 14 ani a omului de afaceri George Copos, a trăit una dintre cele mai grele zile ale carierei sale sportive. Tânăra,...
Dragoş Pîslaru spune că şi-a permis „aroganţa” să le ceară angajaţilor ministerului să respecte o ţinută vestimentară decentă: Nu le-am cerut uniformă sau costum cu cravată, însă am sperat să nu vină nici îmbrăcaţi de plajă sau ca la piaţă # G4Media
Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, spune că şi-a permis „aroganţa" să le ceară angajaţilor ministerului să respecte o ţinută vestimentară decentă, la muncă,...
SUA ar putea prelua conducerea supravegherii zonei tampon din Ucraina dacă se ajunge la un acord de pace cu Rusia / Zona ar putea fi securizată de trupe din țări non-NATO, precum Arabia Saudită sau Bangladesh / America vrea drepturile de proprietate intelectuală pentru sistemele de ultimă generație dezvoltate de ucraineni # G4Media
În cazul în care se va ajunge vreodată la un acord de pace între Rusia și Ucraina, Statele Unite ar putea prelua rolul principal în...
Victimele tragediei din Lisabona, după ce funicularul Gloria a deraiat: Cinci morți erau portughezi, 11 erau străini # G4Media
Unsprezece cetăţeni străini şi cinci portughezi sunt cele 16 persoane decedate din cauza deraierii miercuri seară a funicularului Gloria la Lisabona, indică ultimul bilanţ prezentat...
Şapte pensiuni şi restaurate, închise „pentru încălcarea gravă a cerinţei de securitate la incendiu”, în urma unor controale ale pompierilor / 6.425 de controale în zone turistice / S-au dat amenzi de peste 32 de milioane de lei şi 22.500 de avertismente # G4Media
Pompierii din întreaga ţară au făcut, în sezonul estival, peste 6.400 de controale în zone turistice la unităţi de cazare, agrement şi alimentaţie publică, dar...
„Țeapă” luată de Arabia Saudită cu arma laser chineză SkyShield? Sistemul nu face față condițiilor din deșert # G4Media
Orientarea strategică a Arabiei Saudite către China, pentru apărare avansată cu laser împotriva amenințărilor reprezentate de drone, se dovedește a fi o poveste controversată. Ca...
Un sondaj arată că germanii sunt atât de ataşaţi de telefoanele mobile, încât nu renunţă la ele nici pe toaletă # G4Media
Majoritatea germanilor sunt atât de ataşaţi de smartphone-urile lor încât nu le lasă din mână nici măcar când merg la toaletă, conform unui sondaj publicat...
Serviciile secrete din Kazahstan au anunţat vineri confiscarea a peste 13 tone de cocaină, o cantitate semnificativă chiar pe plan internaţional şi un record naţional...
Turul cetăților în week-end: Noaptea muzeelor în satele din Constanța, pentru pasionații de istorie / Intrare gratuită pentru vizitatori, la Capidava, Adamclisi, Histria și Topalu # G4Media
Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie (MINA) Constanţa participă cu trei obiective la „Noaptea Muzeelor la Sate", eveniment care se va desfăşura pe 6 septembrie,...
„Ce idiot e tipul ăsta” – Jos Verstappen, reacție vehementă la adresa tatălui lui Sergio Perez. Declarația de la care a pornit scandalul din F1 # G4Media
Jos Verstappen, tatăl multiplului campion mondial Max Verstappen, l-a numit „idiot" pe Antonio Perez (părintele lui Sergio Perez), după ce acesta a spus că fiul...
Pentru şase din 10 părinţi din România, pregătirile de şcoală aduc mai mult stres decât bucurie, arată un studiu de specialitate # G4Media
Pregătirile pentru anul şcolar 2025-2026, care începe pe 8 septembrie, aduc pentru şase din zece părinţi mai mult stres decât bucurie, cheltuielile cu începerea şcolii...
Polonia a înregistrat în vara acestui an o nouă creştere a numărului tentativelor de intrare ilegală în ţară via Belarus, informează vineri agenția de știri...
Pastele de vineri seara. Spaghetti cu fileuri de anșoa în unt și pesmet crocant în loc de parmezan. Rețetă rapidă și plină de gust, care ține vara pe loc # G4Media
Dacă te-ai întrebat vreodată, la cumpărături fiind, la ce folosesc acele mici fileuri de anșoa din acele borcănele frumos expuse, iată un posibil răspuns. Dau...
Comisia Europeană, nici o sancțiune pentru rețeaua Tiktok la 9 luni de la declanșarea investigației legate de alegerile din România / Tiktok a devenit teren de luptă pentru propaganda rusă și în Republica Moldova # G4Media
Comisia Europeană nu a anunțat nici o sancțiune pentru rețeaua Tiktok, fondată de o companie cu legături în China, la 9 luni de la declanșarea...
Guvernul polonez va prelungi plafonarea preţurilor la electricitate până la finalul anului, a declarat vineri ministrul Energiei, Milosz Motyka, ceea ce ar putea elimina un...
Proiect: Amenzi de până la 20.000 de lei pentru persoanele care agresează funcționari publici # G4Media
Mai mulți parlamentari de la UDMR și minorități au depus un proiect de lege la Senat prin care introduc amenzi cuprinse între 5.000 și 20.000...
Iarcurile de la Cornești, cea mai întinsă fortificație preistorică din Europa (reportaj Agerpres) # G4Media
Patru imense cercuri din pământ, asemeni unor medalioane, brăzdează câmpia din zona Cornești – Orțișoara – Seceani – Murani, în apropierea Timișoarei. Pentru cei care...
Ministrul Mediului: Doar în ultimii doi ani, 13 directori Romsilva au reuşit să cumuleze bonusuri de pensionare în valoare de un milion de euro. Vorbim de nişte discrepanţe uriaşe, bani cu nemiluita care ajung la o mână foarte mică de oameni # G4Media
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a declarat vineri că, doar în ultimii doi ani, 13 directori Romsilva au reuşit să cumuleze bonusuri de pensionare în valoare...
Patru bărbați au fost arestaţi în Marea Britanie în cadrul unei anchete ce vizează acte de terorism # G4Media
Patru bărbaţi au fost arestaţi vineri sub bănuiala de complot în vederea comiterii de acte teroriste, în cadrul unor percheziţii efectuate de poliţia britanică în...
F1: Lewis Hamiton, cel mai rapid – Surpriză neplăcută pentru McLaren în primul antrenament liber de la Monza # G4Media
Lewis Hamilton a stabilit timpul de referință în primul antrenament liber de pe circuitul de la Monza, în weekendul Marelui Premiu al Italiei. Spre bucuria...
Ciolacu: România are nevoie, pe lângă tăieri legitime de privilegii şi de control eficient al costurilor publice, de un Plan de Stimulare a Economiei. Doar aşa, această guvernare probează că are încredere în economia României / Fostul șef al PSD a produs deficitul bugetar record al României în perioada în care a fost prim ministru # G4Media
Fostul premier Marcel Ciolacu comentează vineri, cele mai noi date europene despre al doilea trimestru din 2025, care, spune el, dovedesc că, la finalul mandatului...
Atenție, șoferi: parcări interzise pe mari bulevarde din București pentru fluidizarea traficului. Sunt vizate Șoseaua Mihai Bravu, Șoseaua Ștefan cel Mare, Bd. Ferdinand I și Bd. Pache Protopopescu, Bd. Ion Mihalache # G4Media
Primăria Municipiului București anunță că a luat mai multe măsuri pentru siguranța elevilor și pentru fluidizarea traficului rutier înainte de începutul anului școlar 2025–2026. Polițiștii...
Poliţiştii de frontieră de la Giurgiu au depistat un belgian care transporta ilegal cinci irakieni / Doi erau în portbagaj # G4Media
Un bărbat a fost arestat preventiv după ce a încercat să introducă ilegal în România cinci migranţi ascunşi într-un autoturism, informează Inspectoratul General al Poliţiei...
Petiție pentru închiderea Grădinii Zoologice din Aalborg, după ce a cerut donații de animale de companie ca hrană pentru prădători # G4Media
Grădina Zoologică din Aalborg, Danemarca, este în centrul unui scandal internațional, iar consecințele încep să se contureze într-o mișcare globală de protest. O petiție lansată...
CNA: Realitatea Plus-cel mai sancţionat post în perioada 18 mai – 27 august / Amenzi de 110.000 de lei și 10 somații publice # G4Media
Realitatea Plus este cel mai sancţionat post de televiziune de către Consiliul Naţional al Audiovizualului (CNA) în perioada 18 mai – 27 august, înregistrând amenzi...
Jandarmii au surprins o femeie în timp ce tăia frânele unei trotinete electrice în Centrul Vechi # G4Media
Jandarmii bucureşteni au surprins o femeie, joi seară, în timp ce tăia frânele unei trotinete electrice în Centrul Vechi al Capitalei, transmite Agerpres. „Seara trecută,...
Selecția oficială Astra Film Festival 2025. Doza necesară de documentar din fiecare an (Parteneriat) # G4Media
Într-o perioadă marcată de războaie, manipulare informațională și ascensiunea extremismului, ediția Astra Film Festival 2025 (Sibiu, 17-26 octombrie) oferă publicului doza necesară de film documentar...
Ministra mediului: Avem dorinţa uriaşă de a merge mai departe cu proiectul de a declara Pădurea Băneasa arie naturală protejată # G4Media
Ministerul Mediului are o dorinţă uriaşă de a reuşi să meargă mai departe cu un proiect de protecţie a Pădurii Băneasa, pentru a fi în...
Preşedintele SUA, Donald Trump, are, vineri, un comentariu sarcastic şi critic la adresa Rusiei şi Indiei, într-o postare pe reţeaua sa Truth Social, constatând că...
Rușii au reușit să strângă din nou 1.000 de tancuri în Ucraina, în ciuda pierderilor masive / La ce le-ar putea folosi, după ofensiva eșuată din vară? # G4Media
Regimentele rusești au desfășurat foarte puține vehicule blindate în Ucraina în acest an. Principalele ofensive ale rușilor – în regiunea Sumî din nord, în jurul...
Avertismentul Estoniei: Pregătiți-vă pentru o posibilă reducere a trupelor americane din Europa # G4Media
Țările europene care se învecinează cu Rusia ar trebui să se pregătească pentru posibilitatea ca Washingtonul să reducă numărul trupelor din zonă, consolidându-și propria capacitate...
Pasta de dinţi a devenit teren de luptă în contextul tensiunilor comerciale dintre SUA şi India # G4Media
Dabur, rivalul indian al gigantului american Colgate-Palmolive, a făcut din pasta sa de dinţi o dovadă de naţionalism, cerând consumatorilor indieni să renunţe la mărcile...
Doar patru din zece germani ies la pensie la 66 de ani, vârsta legală de pensionare, potrivit datelor Fondului german de Asigurări de Pensii # G4Media
Doar patru din zece germani, care s-au pensionat în anul 2024, au lucrat până la 66 de ani, vârsta legală de pensionare, arată o serie...
Zece avioane F-35, desfăşurate de SUA în Puerto Rico în cadrul operaţiunilor împotriva cartelurilor de droguri # G4Media
Stat
