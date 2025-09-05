Un comando al US Navy SEAL a ucis civili nord-coreeni într-o misiune ultrasecretă eşuată în 2019 (NYT)

G4Media, 5 septembrie 2025 22:50

Un comando al US Navy SEAL (forţele speciale ale Marinei SUA) s-a infiltrat în Coreea de Nord la începutul lui 2019 într-o operaţiune de mare...   G4Media.ro.

• • •

Alte ştiri de G4Media

Acum 10 minute
23:20
VIDEO I Salată de țelină și parmezan cu nuci și curmale, sau salată Waldorf modificată. O rețetă care îl va face și pe ultimul sceptic să iubească acestă legumă G4Media
Dulc, sărat, crocant, un mix de texturi și gusturi care se potențează și reechilibrează reciproc. O salată de țelină inspirată de clasica salată Waldorf –...   G4Media.ro.
23:20
Trump ameninţă UE cu represalii după amenda aplicată Google G4Media
„Europa a +atacat+ astăzi o altă mare companie americană importantă, Google”, a protestat vineri preşedintele SUA Donald Trump pe reţeaua sa Truth Social, ameninţând că...   G4Media.ro.
Acum 30 minute
23:10
Cum se comportă câinii când simt miros de boală? Mecanismul prin care animalele depistează boala cu o precizie mai mare decât unele teste medicale G4Media
Câinii au un simț olfactiv de 10.000 până la 100.000 de ori mai sensibil decât al oamenilor, conform BBC. Această capacitate remarcabilă le permite să identifice...   G4Media.ro.
Acum o oră
22:50
22:40
”Un tânăr din zece a consumat droguri cel puţin o dată în viaţă. Dacă nu facem ce trebuie, vom ajunge la trei sau patru tineri din zece să fi încercat droguri” – Rareş Petru Achiriloaie, șeful unei agenții guvernamentale de combatere a consumului de droguri G4Media
Preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Politici şi Coordonare în Domeniul Drogurilor şi al Adicţiilor (ANPCDDA), Rareş Petru Achiriloaie, afirmă că în România vârsta medie la care...   G4Media.ro.
22:30
Guvernul libanez aprobă planul armatei de dezarmare a Hezbollah G4Media
Guvernul Libanului a aprobat vineri un plan al armatei pentru dezarmarea Hezbollah, însă nu a stabilit un calendar pentru operaţiune, informează agenția Reuters, citată de...   G4Media.ro.
Acum 2 ore
22:20
US Open: Erin Routliffe şi Gabriela Dabrowski s-au încoronat campioane la dublu feminin G4Media
Perechea formată din neozeelandeza Erin Routliffe şi canadianca Gabriela Dabrowski a câştigat vineri titlul în proba de dublu feminin la US Open, transmite News.ro. Erin...   G4Media.ro.
22:20
Vioara ascunsă de Einstein în timp ce fugea de naziști, scoasă la licitație pentru 300.000 de lire sterline / Albert Einstein a spus că ar fi devenit muzician dacă nu s-ar fi făcut fizician G4Media
Prima vioară a lui Albert Einstein, pe care a ascuns-o de naziști, a apărut la vânzare pentru 300.000 de lire sterline, scrie The Telegraph. Einstein...   G4Media.ro.
22:20
Publicarea primelor elemente ale anchetei privind accidentul de funicular de la Lisabona a fost amânată pentru sâmbătă după-amiază G4Media
Instituţia portugheză responsabilă de investigarea accidentelor feroviare a amânat de vineri pentru sâmbătă publicarea unei note care prezintă „primele constatări confirmate” privind accidentul funicularului care...   G4Media.ro.
22:10
Reuters: Trump va reinterpreta unilateral un tratat din 1987 pentru a vinde drone de atac grele în străinătate / Ar debloca vânzarea a peste 100 de drone MQ-9 către Arabia Saudită G4Media
Președintele Donald Trump este așteptat să reinterpreteze unilateral un tratat de control al armamentului vechi de 38 de ani pentru a vinde drone militare sofisticate...   G4Media.ro.
22:10
Agenţii de imigrare americani au descins la o fabrică Hyundai din Georgia şi au arestat sute de muncitori sud-coreeni. Reacţia Ministerului de Externe de la Seul G4Media
Sute de muncitori de la Hyundai Motor, o filială de fabricare a bateriilor auto aflată în construcţie în statul Georgia, au fost reţinuţi într-un raid...   G4Media.ro.
21:40
Ce înțelege câinele când vorbești cu el? Noi descoperiri științifice despre comunicarea om-animal G4Media
Mulți proprietari de câini sunt convinși că animalele lor îi înțeleg când le vorbesc. Într-adevăr, patrupedele răspund la comenzi simple, mai ales după ce au beneficiat de...   G4Media.ro.
21:40
Filmul „Bluey” va fi lansat în august 2027 G4Media
Data de lansare a viitorului film „Bluey” de la Disney și BBC Studios a fost dezvăluită, scrie Variety. Lungmetrajul de animație CGI, bazat pe popularul...   G4Media.ro.
21:40
Filmul pierdut al lui Orson Welles: Inteligența artificială va încerca să reconstruiască cele 43 de minute distruse din „Splendoarea Ambersonilor” G4Media
Compania Showrunner, susținută de Amazon, a anunțat vineri un nou model de inteligență artificială conceput pentru a genera narațiuni lungi și complexe cu ajutorul căruia...   G4Media.ro.
21:40
IMM România: Peste jumătate dintre firmele din Bucureşti-Ilfov au avut facturi la electricitate mai mari cu cel puțin 21% în ultimele trei luni G4Media
Federaţia Patronatelor Întreprinderilor Mici şi Mijlocii Bucureşti-Ilfov atrage atenţia că presiunea financiară generată de costurile energetice poate conduce la falimente şi pierderi de locuri de...   G4Media.ro.
21:30
DOCUMENT Cine e Crinel Nicu Grosu, noul șef al Corpului de Control al premierului Ilie Bolojan: Împuternicit șef al Biroului Operativ din cadrul Serviciului Special al Direcției Generale Anticorupție, fost consilier superior în ANAF și comandant de pluton la Poliția de Frontieră G4Media
Premierul Ilie Bolojan l-a numit pe Crinel Nicu Grosu în funcția de șef al Corpului de Control al Cabinetului Prim-ministrului, conform unei decizii publicate vineri...   G4Media.ro.
Acum 4 ore
21:20
Rețetele Juanitei | Tartă cu fructe – desertul apetisant, fresh și care poate fi preparat de oricine/ În același format se pot face variante dulci sau sărate cu diferite umpluturi G4Media
Deși aluaturile de tot felul sunt preparate foarte vechi, folosite încă din Evul Mediu în Europa, în special la curțile regale ale Franței și Angliei,...   G4Media.ro.
21:10
Declarația zilei vine din Argentina. Franco Mastantouno, la debutul său la națională: „Nu i-am dat o minge înapoi lui Messi, mi-am cerut scuze de trei ori” G4Media
Tânăra speranță a celor de la Real Madrid, argentinianul Franco Mastantouno, și-a făcut debutul la naționala „Albicelestes” în victoria cu 3-0 în fața Venezuelei și...   G4Media.ro.
21:10
Incendiile de vegetație tot mai frecvente alimentează semnificativ poluarea aerului, spune un organism meteorologic al ONU G4Media
Incendiile de vegetație, a căror frecvență a crescut probabil din cauza schimbărilor climatice, au contribuit în mod semnificativ la poluarea aerului anul trecut, potrivit unui...   G4Media.ro.
21:00
Sabia lui Darth Vader, vândută la licitație pentru peste 3 milioane de euro G4Media
Celebra sabie laser a lui Darth Vader, care a fost folosită pentru a-i tăia mâna lui Luke Skywalker în episodul Star Wars: Imperiul contraatacă, a...   G4Media.ro.
20:50
Un incendiu puternic de vegetaţie s-a extins la 11 gospodării din Giurgiu / Flăcările au fost întreținute de vânt şi de cantitatea mare de materiale combustibile / Au fost grav afectate trei case G4Media
Un puternic incendiu de vegetaţie care a izbucnit în judeţul Giurgiu s-a extins la 11 gospodării, focul fiind întreţinut de vânt şi de cantitatea mare...   G4Media.ro.
20:40
LIVE România – Canada la prima întâlnire directă din istorie: Echipele de start G4Media
Echipa națională de fotbal a României întâlnește în premieră selecționata Canadei într-un meci amical de la ora 21:00 pe Arena Națională. Urmărește partida LIVETEXT pe...   G4Media.ro.
20:40
Lando Norris a stabilit cel mai rapid timp în a doua sesiune de antrenamente de la Monza, înaintea lui Charles Leclerc G4Media
Lando Norris (McLaren) a dominat a doua sesiune de antrenamente libere la Monza, vineri, dar diferențele din spatele britanicului sunt foarte mici, iar top 6...   G4Media.ro.
20:40
VIDEO Hamas publică un videoclip cu ostatici, după ce Israelul a dărâmat un bloc turn în Gaza, considerat ultimul bastion al organizației teroriste / Înregistrarea ar fi datată în 28 august G4Media
Organizația teroristă Hamas a publicat vineri un videoclip cu doi ostatici israelieni capturaţi la un festival de muzică din Israel în octombrie 2023, iar unul...   G4Media.ro.
20:30
HANDS-ON FOTO Cum arată și ce îmbunătățiri aduc noile Galaxy S25 FE și Tab S11, dezvăluite oficial de Samsung înainte de târgul IFA de la Berlin G4Media
Noile iterații din gamele de smartphones și tablete de la Samsung au fost prezentate la Berlin, înainte de târgul de tehnologie IFA 2025. Noul Samsung Galaxy S25...   G4Media.ro.
20:30
Ungaria se opune în continuare aderării Ucrainei la UE, deşi Zelenski argumentează că inclusiv Rusia o acceptă G4Media
Ungaria îşi menţine opoziţia faţă de aderarea Ucrainei la UE şi nu este interesată de argumentaţia preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski, care a subliniat că nici...   G4Media.ro.
20:30
Premierul slovac Robert Fico crede că războiul din Ucraina se va încheia curând G4Media
Premierul slovac Robert Fico a declarat, după o întâlnire cu Volodimir Zelenski la Ujhorod, lângă granița cu Slovacia, că este de părere că conflictul ucrainean...   G4Media.ro.
20:30
Rusia publică lista aplicaţiilor locale care vor continua să funcţioneze cât timp internetul mobil va fi oprit pentru a perturba atacurile ucrainene cu drone G4Media
Rusia a publicat vineri o listă cu aplicaţii dezvoltate local care vor continua să funcţioneze pe durata închiderii internetului mobil ordonată pentru a perturba atacurile...   G4Media.ro.
20:20
Donald Trump finalizează acordul comercial cu Japonia: Tarife de 15% şi presiune politică asupra premierului Ishiba G4Media
Preşedintele american Donald Trump a semnat joi un ordin executiv prin care pune în aplicare noul acord comercial cu Japonia, stabilind tarife de bază de...   G4Media.ro.
20:10
Drone spion rusești deasupra Germaniei: De ce Bundeswehr nu le poate doborî G4Media
Rusia folosește drone de supraveghere deasupra estului Germaniei pentru a monitoriza livrările de arme occidentale către Ucraina. Autoritățile germane se luptă să contracareze aceste activități...   G4Media.ro.
20:10
VIDEO Eduard Novak i-a dăruit lui Cătălin Chirilă bicicleta cu care s-a calificat la Jocurile Paralimpice de la Paris: ”Între campioni există mereu o legătură special” G4Media
Eduard Novak, primul campion paralimpic din istoria României şi fost ministru, i-a dăruit lui Cătălin Chirilă bicicleta cu care s-a calificat la Jocurile Paralimpice de...   G4Media.ro.
19:50
Delicioasă pentru oameni, letală pentru pisici. O legumă banală face ravagii în organismul felinelor, dacă e ingerată accidental / Un studiu arată cum atacă globulele roșii, ducând la letargie, pierderea apetitului și chiar moarte G4Media
Un studiu recent, publicat în revista Discover Animal și citat de The Independent, atrage atenția asupra unui caz rar, dar extrem de grav: o pisică de...   G4Media.ro.
19:40
Atașatul militar al României la Washington, chemat la Pentagon pentru a fi informat despre planurile americane de a reduce programul de ajutor destinat armatelor țărilor vecine Rusiei / Impactul asupra României este redus (surse) G4Media
Atașatul militar al României la Washington, alături de atașații din țările din regiunea Europei de Est, a fost chemat în data de 28 august la...   G4Media.ro.
19:40
Un bărbat din Suceava care şi-a incendiat soţia în zona intimă cu un arzător cu butelie a fost arestat 30 de zile / Femeia, nevăzătoare, are nevoie de 12-15 zile de îngrijiri medicale în urma rănilor suferite G4Media
Un bărbat din judeţul Suceava care şi-a incendiat soţia în zona intimă cu un arzător cu butelie a fost arestat preventiv. El era băut şi...   G4Media.ro.
Acum 6 ore
19:20
EXCLUSIV Ministra Mediului: „Contractul cu Federația Greenfield poate fi reziliat / Drumul forestier din Pădurea Băneasa nu trebuie traversat zilnic de zeci de mii de mașini” G4Media
Într-o declarație exclusivă pentru G4Media, ministra Mediului, Diana Buzoianu, a transmis că niciun drum forestier nu trebuie deschis publicului prin Pădurea Băneasa, iar contractul semnat...   G4Media.ro.
19:20
VIDEO | De la Sarmale la Tapas | Andreea Prună, influencer: „Obiceiurile culinare românești nu cred ca dispar vreodată. Ciorbele, sarmalele, micii … cred că astea sunt cele mai bune trei exemple pe care pot să le dau” G4Media
Povestea Andreei Prună, o hunedoreancă ce și-a început cariera în lumea medicală din România, la Brașov, a continuat apoi în Anglia. După ani de muncă...   G4Media.ro.
19:10
EXCLUSIV Ministra Mediului: „Drumul forestier din Pădurea Băneasa nu trebuie traversat zilnic de zeci de mii de mașini. Contractul cu Federația Greenfield poate fi reziliat” G4Media
Într-o declarație exclusivă pentru G4Media, ministra Mediului, Diana Buzoianu, a transmis că niciun drum forestier nu trebuie deschis publicului prin Pădurea Băneasa, iar contractul semnat...   G4Media.ro.
19:00
Aurul doboară un nou record în urma cifrelor slabe privind ocuparea forței de muncă în Statele Unite G4Media
Cel mai recent raport al Departamentului Muncii din SUA, publicat vineri, 5 septembrie, a indicat o scădere mai mare decât se aștepta a numărului de...   G4Media.ro.
18:50
COTAR avertizează asupra riscului unui nou faliment pe piața de RCA din România și acuză ASF că ascunde situația G4Media
Confederaţia Operatorilor şi Transportatorilor Autorizaţi din România (COTAR) susţine că Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) ascunde un nou pericol de faliment pe piaţa RCA, după...   G4Media.ro.
18:40
Google, amendată de UE cu aproape 3 miliarde de euro pentru abuz de putere în publicitatea online G4Media
Uniunea Europeană a anunțat vineri o amendă de aproape 3 miliarde de euro (3,5 miliarde de dolari) împotriva companiei Google, acuzată că și-a favorizat propriile...   G4Media.ro.
18:00
Cum se declanșează procedura de suspendare a președintelui României și ce condiții trebuie îndeplinite pentru organizarea referendumului? Ce șanse are AUR să demareze suspendarea lui Nicușor Dan G4Media
Vicepreședintele partidului extremist AUR Adrian Axinia a anunțat, vineri, că dacă președintele Nicușor Dan nu convoacă referendum privind participarea României la o eventuală misiune de...   G4Media.ro.
18:00
VIDEO Armata Israelului a distrus un bloc turn din Gaza City, afirmând că acesta adăpostea infrastructuri militare Hamas G4Media
Armata israeliană a confirmat că a lovit vineri un bloc turn din orașul Gaza, în urma informațiilor difuzate de mass-media din Gaza potrivit cărora turnul...   G4Media.ro.
18:00
Lidera Camerei Comunelor din Marea Britanie a fost destituită de premierul Keir Starmer în cadrul remanierii guvernamentale declanşate de demisia vicepremierului Angela Rayner G4Media
Lidera Camerei Comunelor, Lucy Powell, a fost destituită vineri de premierul britanic Keir Starmer, în cadrul remanierii guvernamentale declanşate de demisia vicepremierului Angela Rayner legată...   G4Media.ro.
17:50
Primul sezon estival de la intrarea în Schengen – Au fost depistaţi 461 de migranţi care încercau să treacă ilegal frontiera / Frontiera, tranzitată de peste 9,2 milioane de persoane din afara Schengen G4Media
Poliţia de Frontieră Română încheie primul sezon estival de la aderarea completă la Spaţiul Schengen în contextul unei creşteri a traficului la frontierele externe. Peste...   G4Media.ro.
17:40
VIDEO | Calul de 100.000 de euro al familiei Copos a murit brusc. Visul olimpic al Dariei-Maria Copos, spulberat de tragedie: sportiva visa să ajungă cu exemplarul Castigo de Amor la Olimpiadă G4Media
Daria-Maria Copos, fiica de 14 ani a omului de afaceri George Copos, a trăit una dintre cele mai grele zile ale carierei sale sportive. Tânăra,...   G4Media.ro.
17:30
Dragoş Pîslaru spune că şi-a permis „aroganţa” să le ceară angajaţilor ministerului să respecte o ţinută vestimentară decentă: Nu le-am cerut uniformă sau costum cu cravată, însă am sperat să nu vină nici îmbrăcaţi de plajă sau ca la piaţă G4Media
Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, spune că şi-a permis „aroganţa” să le ceară angajaţilor ministerului să respecte o ţinută vestimentară decentă, la muncă,...   G4Media.ro.
17:30
SUA ar putea prelua conducerea supravegherii zonei tampon din Ucraina dacă se ajunge la un acord de pace cu Rusia / Zona ar putea fi securizată de trupe din țări non-NATO, precum Arabia Saudită sau Bangladesh / America vrea drepturile de proprietate intelectuală pentru sistemele de ultimă generație dezvoltate de ucraineni G4Media
În cazul în care se va ajunge vreodată la un acord de pace între Rusia și Ucraina, Statele Unite ar putea prelua rolul principal în...   G4Media.ro.
17:30
Victimele tragediei din Lisabona, după ce funicularul Gloria a deraiat: Cinci morți erau portughezi, 11 erau străini G4Media
Unsprezece cetăţeni străini şi cinci portughezi sunt cele 16 persoane decedate din cauza deraierii miercuri seară a funicularului Gloria la Lisabona, indică ultimul bilanţ prezentat...   G4Media.ro.
17:30
Şapte pensiuni şi restaurate, închise „pentru încălcarea gravă a cerinţei de securitate la incendiu”, în urma unor controale ale pompierilor / 6.425 de controale în zone turistice / S-au dat amenzi de peste 32 de milioane de lei şi 22.500 de avertismente G4Media
Pompierii din întreaga ţară au făcut, în sezonul estival, peste 6.400 de controale în zone turistice la unităţi de cazare, agrement şi alimentaţie publică, dar...   G4Media.ro.
Acum 8 ore
17:20
„Țeapă” luată de Arabia Saudită cu arma laser chineză SkyShield? Sistemul nu face față condițiilor din deșert G4Media
Orientarea strategică a Arabiei Saudite către China, pentru apărare avansată cu laser împotriva amenințărilor reprezentate de drone, se dovedește a fi o poveste controversată. Ca...   G4Media.ro.
