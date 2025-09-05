DOCUMENT Cine e Crinel Nicu Grosu, noul șef al Corpului de Control al premierului Ilie Bolojan: Împuternicit șef al Biroului Operativ din cadrul Serviciului Special al Direcției Generale Anticorupție, fost consilier superior în ANAF și comandant de pluton la Poliția de Frontieră
G4Media, 5 septembrie 2025 21:30
Premierul Ilie Bolojan l-a numit pe Crinel Nicu Grosu în funcția de șef al Corpului de Control al Cabinetului Prim-ministrului, conform unei decizii publicate vineri... G4Media.ro.
• • •
Acum 15 minute
21:40
Ce înțelege câinele când vorbești cu el? Noi descoperiri științifice despre comunicarea om-animal # G4Media
Mulți proprietari de câini sunt convinși că animalele lor îi înțeleg când le vorbesc. Într-adevăr, patrupedele răspund la comenzi simple, mai ales după ce au beneficiat de... G4Media.ro.
21:40
Data de lansare a viitorului film „Bluey” de la Disney și BBC Studios a fost dezvăluită, scrie Variety. Lungmetrajul de animație CGI, bazat pe popularul... G4Media.ro.
21:40
Filmul pierdut al lui Orson Welles: Inteligența artificială va încerca să reconstruiască cele 43 de minute distruse din „Splendoarea Ambersonilor” # G4Media
Compania Showrunner, susținută de Amazon, a anunțat vineri un nou model de inteligență artificială conceput pentru a genera narațiuni lungi și complexe cu ajutorul căruia... G4Media.ro.
21:40
IMM România: Peste jumătate dintre firmele din Bucureşti-Ilfov au avut facturi la electricitate mai mari cu cel puțin 21% în ultimele trei luni # G4Media
Federaţia Patronatelor Întreprinderilor Mici şi Mijlocii Bucureşti-Ilfov atrage atenţia că presiunea financiară generată de costurile energetice poate conduce la falimente şi pierderi de locuri de... G4Media.ro.
Acum 30 minute
21:30
DOCUMENT Cine e Crinel Nicu Grosu, noul șef al Corpului de Control al premierului Ilie Bolojan: Împuternicit șef al Biroului Operativ din cadrul Serviciului Special al Direcției Generale Anticorupție, fost consilier superior în ANAF și comandant de pluton la Poliția de Frontieră
Premierul Ilie Bolojan l-a numit pe Crinel Nicu Grosu în funcția de șef al Corpului de Control al Cabinetului Prim-ministrului, conform unei decizii publicate vineri...
Acum o oră
21:20
Rețetele Juanitei | Tartă cu fructe – desertul apetisant, fresh și care poate fi preparat de oricine/ În același format se pot face variante dulci sau sărate cu diferite umpluturi # G4Media
Deși aluaturile de tot felul sunt preparate foarte vechi, folosite încă din Evul Mediu în Europa, în special la curțile regale ale Franței și Angliei,... G4Media.ro.
21:10
Declarația zilei vine din Argentina. Franco Mastantouno, la debutul său la națională: „Nu i-am dat o minge înapoi lui Messi, mi-am cerut scuze de trei ori” # G4Media
Tânăra speranță a celor de la Real Madrid, argentinianul Franco Mastantouno, și-a făcut debutul la naționala „Albicelestes” în victoria cu 3-0 în fața Venezuelei și... G4Media.ro.
21:10
Incendiile de vegetație tot mai frecvente alimentează semnificativ poluarea aerului, spune un organism meteorologic al ONU # G4Media
Incendiile de vegetație, a căror frecvență a crescut probabil din cauza schimbărilor climatice, au contribuit în mod semnificativ la poluarea aerului anul trecut, potrivit unui... G4Media.ro.
21:00
Celebra sabie laser a lui Darth Vader, care a fost folosită pentru a-i tăia mâna lui Luke Skywalker în episodul Star Wars: Imperiul contraatacă, a... G4Media.ro.
Acum 2 ore
20:50
Un incendiu puternic de vegetaţie s-a extins la 11 gospodării din Giurgiu / Flăcările au fost întreținute de vânt şi de cantitatea mare de materiale combustibile / Au fost grav afectate trei case # G4Media
Un puternic incendiu de vegetaţie care a izbucnit în judeţul Giurgiu s-a extins la 11 gospodării, focul fiind întreţinut de vânt şi de cantitatea mare... G4Media.ro.
20:40
Echipa națională de fotbal a României întâlnește în premieră selecționata Canadei într-un meci amical de la ora 21:00 pe Arena Națională. Urmărește partida LIVETEXT pe... G4Media.ro.
20:40
Lando Norris a stabilit cel mai rapid timp în a doua sesiune de antrenamente de la Monza, înaintea lui Charles Leclerc # G4Media
Lando Norris (McLaren) a dominat a doua sesiune de antrenamente libere la Monza, vineri, dar diferențele din spatele britanicului sunt foarte mici, iar top 6... G4Media.ro.
20:40
VIDEO Hamas publică un videoclip cu ostatici, după ce Israelul a dărâmat un bloc turn în Gaza, considerat ultimul bastion al organizației teroriste / Înregistrarea ar fi datată în 28 august # G4Media
Organizația teroristă Hamas a publicat vineri un videoclip cu doi ostatici israelieni capturaţi la un festival de muzică din Israel în octombrie 2023, iar unul... G4Media.ro.
20:30
HANDS-ON FOTO Cum arată și ce îmbunătățiri aduc noile Galaxy S25 FE și Tab S11, dezvăluite oficial de Samsung înainte de târgul IFA de la Berlin # G4Media
Noile iterații din gamele de smartphones și tablete de la Samsung au fost prezentate la Berlin, înainte de târgul de tehnologie IFA 2025. Noul Samsung Galaxy S25... G4Media.ro.
20:30
Ungaria se opune în continuare aderării Ucrainei la UE, deşi Zelenski argumentează că inclusiv Rusia o acceptă # G4Media
Ungaria îşi menţine opoziţia faţă de aderarea Ucrainei la UE şi nu este interesată de argumentaţia preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski, care a subliniat că nici... G4Media.ro.
20:30
Premierul slovac Robert Fico a declarat, după o întâlnire cu Volodimir Zelenski la Ujhorod, lângă granița cu Slovacia, că este de părere că conflictul ucrainean... G4Media.ro.
20:30
Rusia publică lista aplicaţiilor locale care vor continua să funcţioneze cât timp internetul mobil va fi oprit pentru a perturba atacurile ucrainene cu drone # G4Media
Rusia a publicat vineri o listă cu aplicaţii dezvoltate local care vor continua să funcţioneze pe durata închiderii internetului mobil ordonată pentru a perturba atacurile... G4Media.ro.
20:20
Donald Trump finalizează acordul comercial cu Japonia: Tarife de 15% şi presiune politică asupra premierului Ishiba # G4Media
Preşedintele american Donald Trump a semnat joi un ordin executiv prin care pune în aplicare noul acord comercial cu Japonia, stabilind tarife de bază de... G4Media.ro.
20:10
Rusia folosește drone de supraveghere deasupra estului Germaniei pentru a monitoriza livrările de arme occidentale către Ucraina. Autoritățile germane se luptă să contracareze aceste activități... G4Media.ro.
20:10
VIDEO Eduard Novak i-a dăruit lui Cătălin Chirilă bicicleta cu care s-a calificat la Jocurile Paralimpice de la Paris: ”Între campioni există mereu o legătură special” # G4Media
Eduard Novak, primul campion paralimpic din istoria României şi fost ministru, i-a dăruit lui Cătălin Chirilă bicicleta cu care s-a calificat la Jocurile Paralimpice de... G4Media.ro.
Acum 4 ore
19:50
Delicioasă pentru oameni, letală pentru pisici. O legumă banală face ravagii în organismul felinelor, dacă e ingerată accidental / Un studiu arată cum atacă globulele roșii, ducând la letargie, pierderea apetitului și chiar moarte # G4Media
Un studiu recent, publicat în revista Discover Animal și citat de The Independent, atrage atenția asupra unui caz rar, dar extrem de grav: o pisică de... G4Media.ro.
19:40
Atașatul militar al României la Washington, chemat la Pentagon pentru a fi informat despre planurile americane de a reduce programul de ajutor destinat armatelor țărilor vecine Rusiei / Impactul asupra României este redus (surse) # G4Media
Atașatul militar al României la Washington, alături de atașații din țările din regiunea Europei de Est, a fost chemat în data de 28 august la... G4Media.ro.
19:40
Un bărbat din Suceava care şi-a incendiat soţia în zona intimă cu un arzător cu butelie a fost arestat 30 de zile / Femeia, nevăzătoare, are nevoie de 12-15 zile de îngrijiri medicale în urma rănilor suferite # G4Media
Un bărbat din judeţul Suceava care şi-a incendiat soţia în zona intimă cu un arzător cu butelie a fost arestat preventiv. El era băut şi... G4Media.ro.
19:20
EXCLUSIV Ministra Mediului: „Contractul cu Federația Greenfield poate fi reziliat / Drumul forestier din Pădurea Băneasa nu trebuie traversat zilnic de zeci de mii de mașini” # G4Media
Într-o declarație exclusivă pentru G4Media, ministra Mediului, Diana Buzoianu, a transmis că niciun drum forestier nu trebuie deschis publicului prin Pădurea Băneasa, iar contractul semnat... G4Media.ro.
19:20
VIDEO | De la Sarmale la Tapas | Andreea Prună, influencer: „Obiceiurile culinare românești nu cred ca dispar vreodată. Ciorbele, sarmalele, micii … cred că astea sunt cele mai bune trei exemple pe care pot să le dau” # G4Media
Povestea Andreei Prună, o hunedoreancă ce și-a început cariera în lumea medicală din România, la Brașov, a continuat apoi în Anglia. După ani de muncă... G4Media.ro.
19:10
EXCLUSIV Ministra Mediului: „Drumul forestier din Pădurea Băneasa nu trebuie traversat zilnic de zeci de mii de mașini. Contractul cu Federația Greenfield poate fi reziliat"
Într-o declarație exclusivă pentru G4Media, ministra Mediului, Diana Buzoianu, a transmis că niciun drum forestier nu trebuie deschis publicului prin Pădurea Băneasa, iar contractul semnat...
19:00
Aurul doboară un nou record în urma cifrelor slabe privind ocuparea forței de muncă în Statele Unite # G4Media
Cel mai recent raport al Departamentului Muncii din SUA, publicat vineri, 5 septembrie, a indicat o scădere mai mare decât se aștepta a numărului de... G4Media.ro.
18:50
COTAR avertizează asupra riscului unui nou faliment pe piața de RCA din România și acuză ASF că ascunde situația # G4Media
Confederaţia Operatorilor şi Transportatorilor Autorizaţi din România (COTAR) susţine că Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) ascunde un nou pericol de faliment pe piaţa RCA, după... G4Media.ro.
18:40
Google, amendată de UE cu aproape 3 miliarde de euro pentru abuz de putere în publicitatea online # G4Media
Uniunea Europeană a anunțat vineri o amendă de aproape 3 miliarde de euro (3,5 miliarde de dolari) împotriva companiei Google, acuzată că și-a favorizat propriile... G4Media.ro.
18:00
Cum se declanșează procedura de suspendare a președintelui României și ce condiții trebuie îndeplinite pentru organizarea referendumului? Ce șanse are AUR să demareze suspendarea lui Nicușor Dan # G4Media
Vicepreședintele partidului extremist AUR Adrian Axinia a anunțat, vineri, că dacă președintele Nicușor Dan nu convoacă referendum privind participarea României la o eventuală misiune de... G4Media.ro.
18:00
VIDEO Armata Israelului a distrus un bloc turn din Gaza City, afirmând că acesta adăpostea infrastructuri militare Hamas # G4Media
Armata israeliană a confirmat că a lovit vineri un bloc turn din orașul Gaza, în urma informațiilor difuzate de mass-media din Gaza potrivit cărora turnul... G4Media.ro.
18:00
Lidera Camerei Comunelor din Marea Britanie a fost destituită de premierul Keir Starmer în cadrul remanierii guvernamentale declanşate de demisia vicepremierului Angela Rayner # G4Media
Lidera Camerei Comunelor, Lucy Powell, a fost destituită vineri de premierul britanic Keir Starmer, în cadrul remanierii guvernamentale declanşate de demisia vicepremierului Angela Rayner legată... G4Media.ro.
Acum 6 ore
17:50
Primul sezon estival de la intrarea în Schengen – Au fost depistaţi 461 de migranţi care încercau să treacă ilegal frontiera / Frontiera, tranzitată de peste 9,2 milioane de persoane din afara Schengen # G4Media
Poliţia de Frontieră Română încheie primul sezon estival de la aderarea completă la Spaţiul Schengen în contextul unei creşteri a traficului la frontierele externe. Peste... G4Media.ro.
17:40
VIDEO | Calul de 100.000 de euro al familiei Copos a murit brusc. Visul olimpic al Dariei-Maria Copos, spulberat de tragedie: sportiva visa să ajungă cu exemplarul Castigo de Amor la Olimpiadă # G4Media
Daria-Maria Copos, fiica de 14 ani a omului de afaceri George Copos, a trăit una dintre cele mai grele zile ale carierei sale sportive. Tânăra,... G4Media.ro.
17:30
Dragoş Pîslaru spune că şi-a permis „aroganţa” să le ceară angajaţilor ministerului să respecte o ţinută vestimentară decentă: Nu le-am cerut uniformă sau costum cu cravată, însă am sperat să nu vină nici îmbrăcaţi de plajă sau ca la piaţă # G4Media
Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, spune că şi-a permis „aroganţa” să le ceară angajaţilor ministerului să respecte o ţinută vestimentară decentă, la muncă,... G4Media.ro.
17:30
SUA ar putea prelua conducerea supravegherii zonei tampon din Ucraina dacă se ajunge la un acord de pace cu Rusia / Zona ar putea fi securizată de trupe din țări non-NATO, precum Arabia Saudită sau Bangladesh / America vrea drepturile de proprietate intelectuală pentru sistemele de ultimă generație dezvoltate de ucraineni # G4Media
În cazul în care se va ajunge vreodată la un acord de pace între Rusia și Ucraina, Statele Unite ar putea prelua rolul principal în... G4Media.ro.
17:30
Victimele tragediei din Lisabona, după ce funicularul Gloria a deraiat: Cinci morți erau portughezi, 11 erau străini # G4Media
Unsprezece cetăţeni străini şi cinci portughezi sunt cele 16 persoane decedate din cauza deraierii miercuri seară a funicularului Gloria la Lisabona, indică ultimul bilanţ prezentat... G4Media.ro.
17:30
Şapte pensiuni şi restaurate, închise „pentru încălcarea gravă a cerinţei de securitate la incendiu”, în urma unor controale ale pompierilor / 6.425 de controale în zone turistice / S-au dat amenzi de peste 32 de milioane de lei şi 22.500 de avertismente # G4Media
Pompierii din întreaga ţară au făcut, în sezonul estival, peste 6.400 de controale în zone turistice la unităţi de cazare, agrement şi alimentaţie publică, dar... G4Media.ro.
17:20
„Țeapă” luată de Arabia Saudită cu arma laser chineză SkyShield? Sistemul nu face față condițiilor din deșert # G4Media
Orientarea strategică a Arabiei Saudite către China, pentru apărare avansată cu laser împotriva amenințărilor reprezentate de drone, se dovedește a fi o poveste controversată. Ca... G4Media.ro.
17:20
Un sondaj arată că germanii sunt atât de ataşaţi de telefoanele mobile, încât nu renunţă la ele nici pe toaletă # G4Media
Majoritatea germanilor sunt atât de ataşaţi de smartphone-urile lor încât nu le lasă din mână nici măcar când merg la toaletă, conform unui sondaj publicat... G4Media.ro.
17:10
Serviciile secrete din Kazahstan au anunţat vineri confiscarea a peste 13 tone de cocaină, o cantitate semnificativă chiar pe plan internaţional şi un record naţional... G4Media.ro.
17:10
Turul cetăților în week-end: Noaptea muzeelor în satele din Constanța, pentru pasionații de istorie / Intrare gratuită pentru vizitatori, la Capidava, Adamclisi, Histria și Topalu # G4Media
Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie (MINA) Constanţa participă cu trei obiective la „Noaptea Muzeelor la Sate”, eveniment care se va desfăşura pe 6 septembrie,... G4Media.ro.
16:50
„Ce idiot e tipul ăsta” – Jos Verstappen, reacție vehementă la adresa tatălui lui Sergio Perez. Declarația de la care a pornit scandalul din F1 # G4Media
Jos Verstappen, tatăl multiplului campion mondial Max Verstappen, l-a numit „idiot” pe Antonio Perez (părintele lui Sergio Perez), după ce acesta a spus că fiul... G4Media.ro.
16:50
Pentru şase din 10 părinţi din România, pregătirile de şcoală aduc mai mult stres decât bucurie, arată un studiu de specialitate # G4Media
Pregătirile pentru anul şcolar 2025-2026, care începe pe 8 septembrie, aduc pentru şase din zece părinţi mai mult stres decât bucurie, cheltuielile cu începerea şcolii... G4Media.ro.
16:50
Polonia a înregistrat în vara acestui an o nouă creştere a numărului tentativelor de intrare ilegală în ţară via Belarus, informează vineri agenția de știri... G4Media.ro.
16:40
Pastele de vineri seara. Spaghetti cu fileuri de anșoa în unt și pesmet crocant în loc de parmezan. Rețetă rapidă și plină de gust, care ține vara pe loc # G4Media
Dacă te-ai întrebat vreodată, la cumpărături fiind, la ce folosesc acele mici fileuri de anșoa din acele borcănele frumos expuse, iată un posibil răspuns. Dau... G4Media.ro.
16:40
Comisia Europeană, nici o sancțiune pentru rețeaua Tiktok la 9 luni de la declanșarea investigației legate de alegerile din România / Tiktok a devenit teren de luptă pentru propaganda rusă și în Republica Moldova # G4Media
Comisia Europeană nu a anunțat nici o sancțiune pentru rețeaua Tiktok, fondată de o companie cu legături în China, la 9 luni de la declanșarea... G4Media.ro.
16:40
Guvernul polonez va prelungi plafonarea preţurilor la electricitate până la finalul anului, a declarat vineri ministrul Energiei, Milosz Motyka, ceea ce ar putea elimina un... G4Media.ro.
16:40
Proiect: Amenzi de până la 20.000 de lei pentru persoanele care agresează funcționari publici # G4Media
Mai mulți parlamentari de la UDMR și minorități au depus un proiect de lege la Senat prin care introduc amenzi cuprinse între 5.000 și 20.000... G4Media.ro.
16:40
Iarcurile de la Cornești, cea mai întinsă fortificație preistorică din Europa (reportaj Agerpres) # G4Media
Patru imense cercuri din pământ, asemeni unor medalioane, brăzdează câmpia din zona Cornești – Orțișoara – Seceani – Murani, în apropierea Timișoarei. Pentru cei care... G4Media.ro.
