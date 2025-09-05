DOCUMENT Cine e Crinel Nicu Grosu, noul șef al Corpului de Control al premierului Ilie Bolojan: Împuternicit șef al Biroului Operativ din cadrul Serviciului Special al Direcției Generale Anticorupție, fost consilier superior în ANAF și comandant de pluton la Poliția de Frontieră

G4Media, 5 septembrie 2025 21:30

Premierul Ilie Bolojan l-a numit pe Crinel Nicu Grosu în funcția de șef al Corpului de Control al Cabinetului Prim-ministrului, conform unei decizii publicate vineri...   G4Media.ro.

Alte ştiri de G4Media

Acum 15 minute
21:40
Ce înțelege câinele când vorbești cu el? Noi descoperiri științifice despre comunicarea om-animal G4Media
Mulți proprietari de câini sunt convinși că animalele lor îi înțeleg când le vorbesc. Într-adevăr, patrupedele răspund la comenzi simple, mai ales după ce au beneficiat de...   G4Media.ro.
21:40
Filmul „Bluey” va fi lansat în august 2027 G4Media
Data de lansare a viitorului film „Bluey” de la Disney și BBC Studios a fost dezvăluită, scrie Variety. Lungmetrajul de animație CGI, bazat pe popularul...   G4Media.ro.
21:40
Filmul pierdut al lui Orson Welles: Inteligența artificială va încerca să reconstruiască cele 43 de minute distruse din „Splendoarea Ambersonilor” G4Media
Compania Showrunner, susținută de Amazon, a anunțat vineri un nou model de inteligență artificială conceput pentru a genera narațiuni lungi și complexe cu ajutorul căruia...   G4Media.ro.
21:40
IMM România: Peste jumătate dintre firmele din Bucureşti-Ilfov au avut facturi la electricitate mai mari cu cel puțin 21% în ultimele trei luni G4Media
Federaţia Patronatelor Întreprinderilor Mici şi Mijlocii Bucureşti-Ilfov atrage atenţia că presiunea financiară generată de costurile energetice poate conduce la falimente şi pierderi de locuri de...   G4Media.ro.
Acum 30 minute
21:30
Acum o oră
21:20
Rețetele Juanitei | Tartă cu fructe – desertul apetisant, fresh și care poate fi preparat de oricine/ În același format se pot face variante dulci sau sărate cu diferite umpluturi G4Media
Deși aluaturile de tot felul sunt preparate foarte vechi, folosite încă din Evul Mediu în Europa, în special la curțile regale ale Franței și Angliei,...   G4Media.ro.
21:10
Declarația zilei vine din Argentina. Franco Mastantouno, la debutul său la națională: „Nu i-am dat o minge înapoi lui Messi, mi-am cerut scuze de trei ori” G4Media
Tânăra speranță a celor de la Real Madrid, argentinianul Franco Mastantouno, și-a făcut debutul la naționala „Albicelestes” în victoria cu 3-0 în fața Venezuelei și...   G4Media.ro.
21:10
Incendiile de vegetație tot mai frecvente alimentează semnificativ poluarea aerului, spune un organism meteorologic al ONU G4Media
Incendiile de vegetație, a căror frecvență a crescut probabil din cauza schimbărilor climatice, au contribuit în mod semnificativ la poluarea aerului anul trecut, potrivit unui...   G4Media.ro.
21:00
Sabia lui Darth Vader, vândută la licitație pentru peste 3 milioane de euro G4Media
Celebra sabie laser a lui Darth Vader, care a fost folosită pentru a-i tăia mâna lui Luke Skywalker în episodul Star Wars: Imperiul contraatacă, a...   G4Media.ro.
Acum 2 ore
20:50
Un incendiu puternic de vegetaţie s-a extins la 11 gospodării din Giurgiu / Flăcările au fost întreținute de vânt şi de cantitatea mare de materiale combustibile / Au fost grav afectate trei case G4Media
Un puternic incendiu de vegetaţie care a izbucnit în judeţul Giurgiu s-a extins la 11 gospodării, focul fiind întreţinut de vânt şi de cantitatea mare...   G4Media.ro.
20:40
LIVE România – Canada la prima întâlnire directă din istorie: Echipele de start G4Media
Echipa națională de fotbal a României întâlnește în premieră selecționata Canadei într-un meci amical de la ora 21:00 pe Arena Națională. Urmărește partida LIVETEXT pe...   G4Media.ro.
20:40
Lando Norris a stabilit cel mai rapid timp în a doua sesiune de antrenamente de la Monza, înaintea lui Charles Leclerc G4Media
Lando Norris (McLaren) a dominat a doua sesiune de antrenamente libere la Monza, vineri, dar diferențele din spatele britanicului sunt foarte mici, iar top 6...   G4Media.ro.
20:40
VIDEO Hamas publică un videoclip cu ostatici, după ce Israelul a dărâmat un bloc turn în Gaza, considerat ultimul bastion al organizației teroriste / Înregistrarea ar fi datată în 28 august G4Media
Organizația teroristă Hamas a publicat vineri un videoclip cu doi ostatici israelieni capturaţi la un festival de muzică din Israel în octombrie 2023, iar unul...   G4Media.ro.
20:30
HANDS-ON FOTO Cum arată și ce îmbunătățiri aduc noile Galaxy S25 FE și Tab S11, dezvăluite oficial de Samsung înainte de târgul IFA de la Berlin G4Media
Noile iterații din gamele de smartphones și tablete de la Samsung au fost prezentate la Berlin, înainte de târgul de tehnologie IFA 2025. Noul Samsung Galaxy S25...   G4Media.ro.
20:30
Ungaria se opune în continuare aderării Ucrainei la UE, deşi Zelenski argumentează că inclusiv Rusia o acceptă G4Media
Ungaria îşi menţine opoziţia faţă de aderarea Ucrainei la UE şi nu este interesată de argumentaţia preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski, care a subliniat că nici...   G4Media.ro.
20:30
Premierul slovac Robert Fico crede că războiul din Ucraina se va încheia curând G4Media
Premierul slovac Robert Fico a declarat, după o întâlnire cu Volodimir Zelenski la Ujhorod, lângă granița cu Slovacia, că este de părere că conflictul ucrainean...   G4Media.ro.
20:30
Rusia publică lista aplicaţiilor locale care vor continua să funcţioneze cât timp internetul mobil va fi oprit pentru a perturba atacurile ucrainene cu drone G4Media
Rusia a publicat vineri o listă cu aplicaţii dezvoltate local care vor continua să funcţioneze pe durata închiderii internetului mobil ordonată pentru a perturba atacurile...   G4Media.ro.
20:20
Donald Trump finalizează acordul comercial cu Japonia: Tarife de 15% şi presiune politică asupra premierului Ishiba G4Media
Preşedintele american Donald Trump a semnat joi un ordin executiv prin care pune în aplicare noul acord comercial cu Japonia, stabilind tarife de bază de...   G4Media.ro.
20:10
Drone spion rusești deasupra Germaniei: De ce Bundeswehr nu le poate doborî G4Media
Rusia folosește drone de supraveghere deasupra estului Germaniei pentru a monitoriza livrările de arme occidentale către Ucraina. Autoritățile germane se luptă să contracareze aceste activități...   G4Media.ro.
20:10
VIDEO Eduard Novak i-a dăruit lui Cătălin Chirilă bicicleta cu care s-a calificat la Jocurile Paralimpice de la Paris: ”Între campioni există mereu o legătură special” G4Media
Eduard Novak, primul campion paralimpic din istoria României şi fost ministru, i-a dăruit lui Cătălin Chirilă bicicleta cu care s-a calificat la Jocurile Paralimpice de...   G4Media.ro.
Acum 4 ore
19:50
Delicioasă pentru oameni, letală pentru pisici. O legumă banală face ravagii în organismul felinelor, dacă e ingerată accidental / Un studiu arată cum atacă globulele roșii, ducând la letargie, pierderea apetitului și chiar moarte G4Media
Un studiu recent, publicat în revista Discover Animal și citat de The Independent, atrage atenția asupra unui caz rar, dar extrem de grav: o pisică de...   G4Media.ro.
19:40
Atașatul militar al României la Washington, chemat la Pentagon pentru a fi informat despre planurile americane de a reduce programul de ajutor destinat armatelor țărilor vecine Rusiei / Impactul asupra României este redus (surse) G4Media
Atașatul militar al României la Washington, alături de atașații din țările din regiunea Europei de Est, a fost chemat în data de 28 august la...   G4Media.ro.
19:40
Un bărbat din Suceava care şi-a incendiat soţia în zona intimă cu un arzător cu butelie a fost arestat 30 de zile / Femeia, nevăzătoare, are nevoie de 12-15 zile de îngrijiri medicale în urma rănilor suferite G4Media
Un bărbat din judeţul Suceava care şi-a incendiat soţia în zona intimă cu un arzător cu butelie a fost arestat preventiv. El era băut şi...   G4Media.ro.
19:20
EXCLUSIV Ministra Mediului: „Contractul cu Federația Greenfield poate fi reziliat / Drumul forestier din Pădurea Băneasa nu trebuie traversat zilnic de zeci de mii de mașini” G4Media
Într-o declarație exclusivă pentru G4Media, ministra Mediului, Diana Buzoianu, a transmis că niciun drum forestier nu trebuie deschis publicului prin Pădurea Băneasa, iar contractul semnat...   G4Media.ro.
19:20
VIDEO | De la Sarmale la Tapas | Andreea Prună, influencer: „Obiceiurile culinare românești nu cred ca dispar vreodată. Ciorbele, sarmalele, micii … cred că astea sunt cele mai bune trei exemple pe care pot să le dau” G4Media
Povestea Andreei Prună, o hunedoreancă ce și-a început cariera în lumea medicală din România, la Brașov, a continuat apoi în Anglia. După ani de muncă...   G4Media.ro.
19:10
19:00
Aurul doboară un nou record în urma cifrelor slabe privind ocuparea forței de muncă în Statele Unite G4Media
Cel mai recent raport al Departamentului Muncii din SUA, publicat vineri, 5 septembrie, a indicat o scădere mai mare decât se aștepta a numărului de...   G4Media.ro.
18:50
COTAR avertizează asupra riscului unui nou faliment pe piața de RCA din România și acuză ASF că ascunde situația G4Media
Confederaţia Operatorilor şi Transportatorilor Autorizaţi din România (COTAR) susţine că Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) ascunde un nou pericol de faliment pe piaţa RCA, după...   G4Media.ro.
18:40
Google, amendată de UE cu aproape 3 miliarde de euro pentru abuz de putere în publicitatea online G4Media
Uniunea Europeană a anunțat vineri o amendă de aproape 3 miliarde de euro (3,5 miliarde de dolari) împotriva companiei Google, acuzată că și-a favorizat propriile...   G4Media.ro.
18:00
Cum se declanșează procedura de suspendare a președintelui României și ce condiții trebuie îndeplinite pentru organizarea referendumului? Ce șanse are AUR să demareze suspendarea lui Nicușor Dan G4Media
Vicepreședintele partidului extremist AUR Adrian Axinia a anunțat, vineri, că dacă președintele Nicușor Dan nu convoacă referendum privind participarea României la o eventuală misiune de...   G4Media.ro.
18:00
VIDEO Armata Israelului a distrus un bloc turn din Gaza City, afirmând că acesta adăpostea infrastructuri militare Hamas G4Media
Armata israeliană a confirmat că a lovit vineri un bloc turn din orașul Gaza, în urma informațiilor difuzate de mass-media din Gaza potrivit cărora turnul...   G4Media.ro.
18:00
Lidera Camerei Comunelor din Marea Britanie a fost destituită de premierul Keir Starmer în cadrul remanierii guvernamentale declanşate de demisia vicepremierului Angela Rayner G4Media
Lidera Camerei Comunelor, Lucy Powell, a fost destituită vineri de premierul britanic Keir Starmer, în cadrul remanierii guvernamentale declanşate de demisia vicepremierului Angela Rayner legată...   G4Media.ro.
Acum 6 ore
17:50
Primul sezon estival de la intrarea în Schengen – Au fost depistaţi 461 de migranţi care încercau să treacă ilegal frontiera / Frontiera, tranzitată de peste 9,2 milioane de persoane din afara Schengen G4Media
Poliţia de Frontieră Română încheie primul sezon estival de la aderarea completă la Spaţiul Schengen în contextul unei creşteri a traficului la frontierele externe. Peste...   G4Media.ro.
17:40
VIDEO | Calul de 100.000 de euro al familiei Copos a murit brusc. Visul olimpic al Dariei-Maria Copos, spulberat de tragedie: sportiva visa să ajungă cu exemplarul Castigo de Amor la Olimpiadă G4Media
Daria-Maria Copos, fiica de 14 ani a omului de afaceri George Copos, a trăit una dintre cele mai grele zile ale carierei sale sportive. Tânăra,...   G4Media.ro.
17:30
Dragoş Pîslaru spune că şi-a permis „aroganţa” să le ceară angajaţilor ministerului să respecte o ţinută vestimentară decentă: Nu le-am cerut uniformă sau costum cu cravată, însă am sperat să nu vină nici îmbrăcaţi de plajă sau ca la piaţă G4Media
Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, spune că şi-a permis „aroganţa” să le ceară angajaţilor ministerului să respecte o ţinută vestimentară decentă, la muncă,...   G4Media.ro.
17:30
SUA ar putea prelua conducerea supravegherii zonei tampon din Ucraina dacă se ajunge la un acord de pace cu Rusia / Zona ar putea fi securizată de trupe din țări non-NATO, precum Arabia Saudită sau Bangladesh / America vrea drepturile de proprietate intelectuală pentru sistemele de ultimă generație dezvoltate de ucraineni G4Media
În cazul în care se va ajunge vreodată la un acord de pace între Rusia și Ucraina, Statele Unite ar putea prelua rolul principal în...   G4Media.ro.
17:30
Victimele tragediei din Lisabona, după ce funicularul Gloria a deraiat: Cinci morți erau portughezi, 11 erau străini G4Media
Unsprezece cetăţeni străini şi cinci portughezi sunt cele 16 persoane decedate din cauza deraierii miercuri seară a funicularului Gloria la Lisabona, indică ultimul bilanţ prezentat...   G4Media.ro.
17:30
Şapte pensiuni şi restaurate, închise „pentru încălcarea gravă a cerinţei de securitate la incendiu”, în urma unor controale ale pompierilor / 6.425 de controale în zone turistice / S-au dat amenzi de peste 32 de milioane de lei şi 22.500 de avertismente G4Media
Pompierii din întreaga ţară au făcut, în sezonul estival, peste 6.400 de controale în zone turistice la unităţi de cazare, agrement şi alimentaţie publică, dar...   G4Media.ro.
17:20
„Țeapă” luată de Arabia Saudită cu arma laser chineză SkyShield? Sistemul nu face față condițiilor din deșert G4Media
Orientarea strategică a Arabiei Saudite către China, pentru apărare avansată cu laser împotriva amenințărilor reprezentate de drone, se dovedește a fi o poveste controversată. Ca...   G4Media.ro.
17:20
Un sondaj arată că germanii sunt atât de ataşaţi de telefoanele mobile, încât nu renunţă la ele nici pe toaletă G4Media
Majoritatea germanilor sunt atât de ataşaţi de smartphone-urile lor încât nu le lasă din mână nici măcar când merg la toaletă, conform unui sondaj publicat...   G4Media.ro.
17:10
Captură-record de droguri în Kazahstan: 13 tone de cocaină G4Media
Serviciile secrete din Kazahstan au anunţat vineri confiscarea a peste 13 tone de cocaină, o cantitate semnificativă chiar pe plan internaţional şi un record naţional...   G4Media.ro.
17:10
Turul cetăților în week-end: Noaptea muzeelor în satele din Constanța, pentru pasionații de istorie / Intrare gratuită pentru vizitatori, la Capidava, Adamclisi, Histria și Topalu G4Media
Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie (MINA) Constanţa participă cu trei obiective la „Noaptea Muzeelor la Sate”, eveniment care se va desfăşura pe 6 septembrie,...   G4Media.ro.
16:50
„Ce idiot e tipul ăsta” – Jos Verstappen, reacție vehementă la adresa tatălui lui Sergio Perez. Declarația de la care a pornit scandalul din F1 G4Media
Jos Verstappen, tatăl multiplului campion mondial Max Verstappen, l-a numit „idiot” pe Antonio Perez (părintele lui Sergio Perez), după ce acesta a spus că fiul...   G4Media.ro.
16:50
Pentru şase din 10 părinţi din România, pregătirile de şcoală aduc mai mult stres decât bucurie, arată un studiu de specialitate G4Media
Pregătirile pentru anul şcolar 2025-2026, care începe pe 8 septembrie, aduc pentru şase din zece părinţi mai mult stres decât bucurie, cheltuielile cu începerea şcolii...   G4Media.ro.
16:50
Polonia a înregistrat o nouă creştere a numărului de migranţi la frontiera cu Belarus G4Media
Polonia a înregistrat în vara acestui an o nouă creştere a numărului tentativelor de intrare ilegală în ţară via Belarus, informează vineri agenția de știri...   G4Media.ro.
16:40
Pastele de vineri seara. Spaghetti cu fileuri de anșoa în unt și pesmet crocant în loc de parmezan. Rețetă rapidă și plină de gust, care ține vara pe loc G4Media
Dacă te-ai întrebat vreodată, la cumpărături fiind, la ce folosesc acele mici fileuri de anșoa din acele borcănele frumos expuse, iată un posibil răspuns. Dau...   G4Media.ro.
16:40
Comisia Europeană, nici o sancțiune pentru rețeaua Tiktok la 9 luni de la declanșarea investigației legate de alegerile din România / Tiktok a devenit teren de luptă pentru propaganda rusă și în Republica Moldova G4Media
Comisia Europeană nu a anunțat nici o sancțiune pentru rețeaua Tiktok, fondată de o companie cu legături în China, la 9 luni de la declanșarea...   G4Media.ro.
16:40
Polonia va prelungi plafonarea preţurilor la electricitate până la finele anului G4Media
Guvernul polonez va prelungi plafonarea preţurilor la electricitate până la finalul anului, a declarat vineri ministrul Energiei, Milosz Motyka, ceea ce ar putea elimina un...   G4Media.ro.
16:40
Proiect: Amenzi de până la 20.000 de lei pentru persoanele care agresează funcționari publici G4Media
Mai mulți parlamentari de la UDMR și minorități au depus un proiect de lege la Senat prin care introduc amenzi cuprinse între 5.000 și 20.000...   G4Media.ro.
16:40
Iarcurile de la Cornești, cea mai întinsă fortificație preistorică din Europa (reportaj Agerpres) G4Media
Patru imense cercuri din pământ, asemeni unor medalioane, brăzdează câmpia din zona Cornești – Orțișoara – Seceani – Murani, în apropierea Timișoarei. Pentru cei care...   G4Media.ro.
