Vlad Gheorghe îi răspunde lui Adrian Năstase, care l-a numit „păcălici”: „E supi că-i tai banii de la stat”
Digi24.ro, 5 septembrie 2025 19:50
Fostul europarlamentar Vlad Gheorghe, președinte al partidului DREPT, i-a răspuns, pe Facebook, lui Adrian Năstase, care l-a numit, într-un text de pe blogul său, „un oarecare păcălici”, după ce Gheorghe a cerut ca fundației înființate de fostul premier să i se retragă statutul de utilitate publică. Gheorghe spune că fostul premier este supărat că demersul său taie finanțarea de la stat.
• • •
Alte ştiri de Digi24.ro
Acum 5 minute
20:20
Ofensiva se intensifică: Israelul a distrus zeci de clădiri în orașul Gaza, arată noi imagini din satelit # Digi24.ro
Zeci de clădiri au fost puse la pământ de tancurile israeliene în Gaza, arată noi imagini surprinse din satelit, în timp ce Forțele de Apărare Israeliene (IDF) au declarat că ofensiva lor a stabilit controlul asupra a 40% din oraș, conform BBC.
20:20
Avertismentul lui Zelenski, la întâlnirea cu premierul slovac Robert Fico: Petrolul rusesc nu are viitor în Europa # Digi24.ro
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski şi premierul slovac Robert Fico au discutat vineri în oraşul ucrainean Ujgorod despre importurile slovace de petrol rusesc şi despre recentele atacuri ucrainene asupra conductei Drujba care transportă petrol din Rusia către Ungaria şi Slovacia, probleme care sunt o sursă de dispută între Ucraina, de o parte, şi Ungaria şi Slovacia, de cealaltă parte.
Acum o oră
19:50
Vlad Gheorghe îi răspunde lui Adrian Năstase, care l-a numit „păcălici”: „E supi că-i tai banii de la stat” # Digi24.ro
Fostul europarlamentar Vlad Gheorghe, președinte al partidului DREPT, i-a răspuns, pe Facebook, lui Adrian Năstase, care l-a numit, într-un text de pe blogul său, „un oarecare păcălici”, după ce Gheorghe a cerut ca fundației înființate de fostul premier să i se retragă statutul de utilitate publică. Gheorghe spune că fostul premier este supărat că demersul său taie finanțarea de la stat.
19:40
Vreme neobișnuit de caldă în primul weekend de toamnă. Ce temperaturi ne așteaptă în luna septembrie # Digi24.ro
Primul weekend de toamnă aduce temperaturi de vară în mare parte din țară. Valorile termice vor trece de 30°C, iar ploile vor fi izolate și slabe. Meteorologii anunță că acest val de căldură se va menține și în următoarele săptămâni, cu maxime peste cele specifice sezonului. Directoarea ANM, Elena Mateescu, a explicat în direct la Digi24 că debutul toamnei a fost marcat de avertizări cod galben și că, în ciuda vremii calde, România se confruntă cu un deficit semnificativ de precipitații.
19:40
Cel mai rapid supercomputer din Europa a fost inaugurat în Germania. Cum ar putea să schimbe viitorul AI # Digi24.ro
Cel mai rapid supercomputer european a devenit operaţional vineri, în vestul Germaniei, în prezenţa cancelarului german Friedrich Merz . JUPITER, localizat la Centrul de Cercetare Jülich, este al patrulea supercomputer ca viteză din lume și cel mai eficient energetic.
Acum 2 ore
19:20
UE amendează Google cu 2,95 miliarde de euro pentru „practici abuzive”, în plin conflict comercial cu SUA # Digi24.ro
Comisia Europeană amendează Google cu 2,95 miliarde de euro pentru „practici abuzive” pe piața publicității online. Gigantul american are 60 de zile să prezinte un plan de conformare, altfel Bruxelles-ul a avertizat că ar putea fi obligat să vândă părți din afacere, potrivit Financial Times.
19:20
Delegație europeană la Washington. Aliaţii Ucrainei vor să-l convingă pe Donald Trump să impună Rusiei noi sancțiuni # Digi24.ro
O delegaţie europeană a plecat în SUA pentru a negocia cu administraţia preşedintelui american Donald Trump posibile noi sancţiuni coordonate împotriva Rusiei, a anunţat, joi, preşedintele Consiliului European, Antonio Costa. Comisia Europeană a transmis că șefa acestei instituţii, Ursula von der Leyen, a avut o convorbire telefonică cu vicepreşedintele american JD Vance, tot pentru coordonarea sancţiunilor împotriva Rusiei, relatează agenţia EFE, citată de Agerpres.
19:10
Cine va moșteni imperiul construit de Giorgio Armani: „Regele modei” anunțase în 2022 că avea pregătit un plan de succesiune # Digi24.ro
Moartea designerului italian Giorgio Armani a stârnit un joc de ghicire despre cine va moșteni averea sa estimată la 12,1 miliarde de dolari, dacă imperiul său se va prăbuși și dacă „Regele Giorgio” și-a asigurat un succesor, scrie The Times.
19:10
REPER reacționează după demisia lui Octavian Berceanu și-l acuză de declarații calomnioase: A ales să se abată de la regulile statutare # Digi24.ro
Partidul REPER anunţă vineri că ia act de decizia lui Octavian Berceanu de a-şi retrage candidatura la funcţia de preşedinte şi la Primăria Municipiului Bucureşti, şi de a demisiona din partid şi transmite că democraţia internă se bazează pe reguli, nu pe atacuri personale. REPER îl acuză pe Berceanu că a ales să se abată de la regulile statutare.
19:10
Proiect: Noi criterii de încadrare în grad de handicap. „Fraudele şi abuzurile nu mai trebuie să-i afecteze pe cei vulnerabili” # Digi24.ro
Ministrul Muncii, Florin Manole, anunţă vineri că a fost pus în transparenţă proiectul de revizuire a criteriilor care stabilesc încadrarea în grad de handicap, el firmând că prin proiect, se elimină cât mai mult din fraudele care astăzi fac sistemul nedrept. La rândul lui, ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, precizează că îşi propun să elimine neclarităţile şi diferenţele de interpretare care, de prea multe ori, au dus la nedreptăţi.
19:00
Cadrul garanțiilor de securitate pentru Ucraina: Croaţia nu va desfăşura trupe, iar Slovenia o va face doar într-o misiune a ONU # Digi24.ro
Croaţia a exclus vineri trimiterea de trupe, într-o misiune multinaţională de menţinere păcii în Ucraina, şi de furnizare a unor garanţii de securitate pentru această ţară, în timp ce Slovenia a precizat că ar putea face acest lucru doar în cadrul unei misiuni conduse de ONU, relatează agenţia EFE, citată de Agerpres.
19:00
Lituania acuză Rusia de bruiaj GPS, după incidentul cu avionul Ursulei von der Leyen deasupra Bulgariei # Digi24.ro
Autoritățile de la Vilnius avertizează că bruiajul GPS nu mai este o excepție, ci o realitate zilnică pentru statele vecine Rusiei, la câteva zile după ce semnalul GPS al avionului care o transporta pe preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, ar fi fost bruiat deasupra Bulgariei. Peste o mie de avioane și zeci de nave au raportat probleme doar în luna august, iar Lituania cere Uniunii Europene un răspuns comun.
19:00
De la 1 octombrie 2025, REVISAL devine REGES-ONLINE. Anunțul ministrului Muncii
18:30
Sezon estival cu intervenții record în Constanța: 18 persoane s-au înecat, 72 de turiști salvați și peste 700 asistați medical # Digi24.ro
În sezonul estival, echipele de intervenție din Constanța au gestionat un număr mare de situații de urgență pe litoral: 18 turiști au murit înecați în mare, iar alți 72 au fost salvați. Peste 700 de oameni au avut nevoie de îngrijiri medicale în punctele de prim-ajutor de pe plaje, potrivit datelor transmise de IGSU.
18:30
Sistemul „Nostradamus”, readus la viață. Franța investește masiv în singurul radar din Europa care poate „vedea” până la Moscova # Digi24.ro
Ministerul francez al Apărării își intensifică investițiile într-un sistem radar construit în anii 1990, ca parte a eforturilor Parisului de a-și consolida apărarea de avertizare timpurie și de a reduce dependența Europei de Statele Unite, după ce politicienii au recunoscut că conflictele din Ucraina și Gaza „le-au dat multe de gândit”, potrivit The Guardian.
Acum 4 ore
18:20
Decizie majoră a CJUE pentru pacienţii din România, privind dreptul acestora la decontarea tratamentelor în străinătate # Digi24.ro
Decizie majoră pentru pacienţii din România. Curtea de Justiţie a Uniunii Europene obligă statul să respecte dreptul pacienţilor la decontarea tratamentelor în străinătate. Această hotărâre a fost pronunţată după ce Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a sesizat instanţa europeană în legătură cu regulile din ţara noastră, care îngreunau accesul pacienţilor la decontarea tratamentelor.
18:10
Donald Trump reînvie Departamentul de Război, pentru a transmite „pregătire și hotărâre”. Reacția democraților # Digi24.ro
Decizie radicală a lui Donald Trump: Departamentul Apărării devine din nou „Departamentul Războiului”, după mai bine de 70 de ani. Președintele SUA susține că noul nume transmite putere, în timp ce opoziția critică ideea ca fiind „copilărească și periculoasă”, potrivit BBC.
18:10
Dronele letale, marfă de export. Cum folosește Donald Trump un tratat militar din 1987 pentru vânzarea de armament peste hotare # Digi24.ro
Președintele american Donald Trump ar urma să reinterpreteze unilateral un tratat de control al armamentului, vechi de 38 de ani, pentru a vinde în străinătate drone militare sofisticate de tip „Reaper” și alte drone avansate, potrivit unui oficial american și a patru persoane familiarizate cu planul, citate de Reuters. Noua interpretare a documentului ar permite vânzarea a peste 100 de drone MQ-9 către Arabia Saudită, cerute de regat în primăvara acestui an și care ar putea face parte dintr-un acord de armament în valoare de 142 de miliarde de dolari, anunțat în luna mai. Aliații SUA din Pacific și Europa și-au exprimat, de asemenea, interesul pentru astfel de armament.
18:00
Măsurile luate de Primăria Capitalei pentru fluidizarea traficului auto odată că începerea anului școlar # Digi24.ro
Primăria Capitalei anunţă că programul angajaţilor din instituţie este decalat, pentru a-i sprijini pe părinţii care trebuie să îşi ducă la şcoală copiii înainte de a veni la serviciu, dar şi pentru a fluidiza traficul rutier. PMB a luat şi alte măsuri pentru siguranţa elevilor şi pentru fluidizarea traficului în Bucureşti la începerea anului şcolar 2025 - 2026.
18:00
Adrian Năstase, după ce Vlad Gheorghe a cerut retragerea beneficiilor fundației sale: „Un oarecare păcălici” # Digi24.ro
Adrian Năstase îl ironizează pe fostul europarlamentar Vlad Gheorghe și îl numește „păcălici”, după ce acesta a cerut retragerea titlului „de utilitate publică” în cazul fundației fostului premier pentru că a apărut în poză, la Beijing, cu dictatorii lumii, inclusiv Vladimir Putin. „Bănuiesc că va cere, pe același motiv, demiterea președintelui Trump”, a mai plusat Năstase.
17:50
Aflat în județul Sălaj, sub dealurile, Meseșului, Porolissum este unul dintre cele mai importante castre din zona de nord a proviciei Dacia, căreia îi împrumută numele.
17:40
Polemică privind șoseaua care taie Pădurea Băneasa: „Avem nevoie de acces” / „Sunt și alte cartiere și nu vor drum prin Herăstrău” # Digi24.ro
Preşedintele Greenfield – Băneasa, Cătălin Diaconescu, afirmă că locuitorii din acest cartier au nevoie de un acces direct către Bucureşti şi a precizat că, în urma unei furtuni din luna iulie, singura cale de acces a fost blocată mai bine de opt ore. Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a declarat că sunt multe cartiere în Bucureşti cu un singur drum şi nu vor să taie în Parcul Herăstrău pentru a avea două drumuri. Buzoianu a adăugat că ne aflăm în această situaţie deoarece dezvoltatorul imobiliar nu şi-a îndeplinit obligaţiile. Declaraţiile au fost făcute în contextul unei dezbateri organizate de Ministerul Mediului cu privire la iniţiativa de declarare a Pădurii Băneasa ca arie naturală protejată, dar şi al protestelor activiştilor de mediu faţă de existenţa unui drum de acces prin pădure pentru locatarii cartierului Greenfield.
17:40
Vicepremierul britanic a demisionat din funcție în urma unui scandal fiscal. Ce acuzații i s-au adus Angelei Rayner # Digi24.ro
Angela Rayner a demisionat vineri din funcția de viceprim-ministru al Marii Britanii, în urma unei anchete privind tranzacțiile imobiliare controversate în care a fost implicată. Rayner a făcut obiectul unei anchete, efectuate de consilierul independent în materie de etică al Guvernului, după ce a recunoscut că nu a plătit suma corectă de impozit - cunoscută sub numele de taxă de timbru - la achiziționarea unei a doua proprietăți. Demisia sa este cea mai recentă lovitură pentru prim-ministrul britanic de centru-stânga Keir Starmer, care se află în dificultate în sondaje și a încercat să-și reformeze administrația printr-o reorganizare în culise, chiar în această săptămână, arată Politico.
17:30
Trafic feroviar blocat pe linia București - Craiova, din cauza unui vagon de marfă deraiat la Drăgănești Olt. Când se reia circulația # Digi24.ro
Traficul feroviar este oprit, vineri după-amaiză, pe Magistrala 100 Bucureşti – Craiova, în apropierea staţiei CF Drăgăneşti Olt, din judeţul Olt, după ce primul vagon, fără încărcătură, al unei garnituri feroviare formate din 32 de vagoane cu cereale a deraiat de la o osie. Incidentul nu s-a soldat cu victime. Pasagerii sunt transbordaţi cu autovehicule, între localităţile Radomireşti şi Caracal.
17:30
Care sunt predicțiile Melaniei Trump privind viitorul inteligenței artificiale: „Roboții sunt aici” # Digi24.ro
Prima doamnă a Statelor Unite, Melania Trump, laudă progresul inteligenței artificiale, dar avertizează asupra pericolelor pe care le aduce dezvoltarea rapidă a acestei tehnologii. Ea compară gestionarea AI cu educarea unui copil și subliniază importanța unei supravegheri responsabile.
17:20
Balenele ucigașe creează haos în Spania: „Ne-am speriat îngrozitor”. Mai multe ambarcațiuni avariate de atacuri repetate # Digi24.ro
Un grup de balene ucigașe a avariat mai multe ambarcațiuni în ultimele săptămâni, smulgând cârme și lăsând echipaje blocate pe mare. Cel mai recent incident a avut loc în largul regiunii Galicia, unde un velier german a fost lovit cu putere de mai multe orci chiar și după ce fusese tractat spre țărm.
17:20
Guvernul Merz cere aprobarea Parlamentului pentru zeci de proiecte militare. Pe listă se află achiziția de Eurofighter # Digi24.ro
Guvernul german va cere aprobarea Parlamentului în acest an pentru circa 80 de proiecte de achiziţii şi modernizări în domeniul apărării, printre care achiziţia de avioane de luptă Eurofighter şi modernizarea sistemului de rachete de croazieră Taurus, transmite vineri Reuters.
17:20
Incendiu puternic la turlele unei biserici din Suceava. Flăcările amenință întregul lăcaș de cult # Digi24.ro
Un incendiu violent a izbucnit vineri la turlele unei biserici din localitatea Botuș, județul Suceava. Pompierii intervin cu mai multe autospeciale pentru a opri extinderea flăcărilor la întreaga clădire.
17:10
Polonia a înregistrat în vara acestui an o nouă creştere a numărului tentativelor de intrare ilegală în ţară via Belarus.
17:10
Livratorii români își marchează ghiozdanele după atacurile rasiste asupra colegilor străini, de frică să nu fie agresați # Digi24.ro
Speriați de atacurile rasiste din Capitală, tot mai mulți livratori români își marchează ghiozdanele cu „RO” sau „Sunt român”, ca să nu fie confundați cu muncitorii străini. Această măsură extremă vine după ce un livrator din Bangladesh a fost bătut în Capitală.
17:00
Câți soldați străini vrea Ucraina drept garanții de securitate. Anunțul lui Volodimir Zelenski # Digi24.ro
„Mii” de soldaţi occidentali ar putea fi dislocaţi în Ucraina, în cadrul garanţiilor de securitate oferite de aliaţi Kievului pentru a preveni o nouă invazie rusă în cazul încheierii unui acord de pace, a declarat vineri preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski.
16:50
Digi24 a fost cea mai citată sursă din media în luna iulie 2025, potrivit analizei realizate de mediaTRUST.
16:50
Nou mesaj de la Marcel Ciolacu: ce spune despre cum a lăsat economia și de ce ar avea nevoie România # Digi24.ro
Fostul premier Marcel Ciolacu comentează vineri, cele mai noi date europene despre al doilea trimestru din 2025, care, spune el, dovedesc că, la finalul mandatului de premier, a lăsat România pe locul doi la creştere economică în UE, la egalitate cu Croaţia şi puţin sub Danemarca. Ciolacu afirmă că România are nevoie, pe lângă tăieri legitime de privilegii şi de control eficient al costurilor publice, de un Plan de Stimulare a Economiei pentru că doar aşa, această guvernare probează că are încredere în economia României.
16:40
Societatea civilă cere președintelui și MAE deschiderea de ambasade în țările din care cetățeni asiatici vin la muncă în România # Digi24.ro
Deschiderea de noi ambasade în Nepal, Bangladesh şi Sri Lanka, sprijinirea firmelor de recrutare a forţei de muncă, întărirea cadrului de politici pentru protejarea drepturilor muncitorilor imigranţi sunt câteva dintre propunerile avansate într-o scrisoare adresată, vineri, preşedintelui Nicuşor Dan şi ministrului Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, de către un grup de peste 20 de asociaţii ale societăţii civile cu activitate în domeniul drepturilor omului şi serviciilor sociale.
16:40
Ducesa de Kent a murit la 92 de ani. A fost primul membru al familiei regale britanice convertit la catolicism în 300 de ani # Digi24.ro
Ducesa de Kent, soția vărului regretatei regine Elisabeta a II-a și primul membru al familiei regale britanice care s-a convertit la catolicism în ultimele trei secole, a murit la vârsta de 92 de ani. Palatul Buckingham a transmis că a încetat din viață „liniștită, înconjurată de familie”, în locuința sa de la Palatul Kensington.
16:40
Rusia şi India par „pierdute în bezna cea mai adâncă a Chinei”, remarcă Trump. Reacția Kremlinului: „Președintele SUA, destul de cinic” # Digi24.ro
Preşedintele american Donald Trump şi-a manifestat, vineri, resemnarea cu privire la şansele Statelor Unite de a mai putea influenţa Rusia şi India, afirmând că aceste ţări par „pierdute” în „bezna cea mai adâncă a Chinei” şi le-a urat un „viitor lung şi prosper împreună”, comentariu care vine după întâlnirea liderilor acestor ţări la un summit, relatează Reuters.
Acum 6 ore
16:00
Taxa pe lux pregătită de Guvern nemulțumește mediul de afaceri. „Nu e momentul. România riscă un dezechilibru economic și mai mare” # Digi24.ro
Taxa pe lux, una dintre propunerile venite din partea Guvernului condus de Ilie Bolojan, provoacă reacții în rândul oamenilor de afaceri și investitorilor din România. „Nu este momentul”, spun afaceriștii, care sunt de părere cu o astfel de taxă nu ar face altceva decât să dezechilibreze economic și mai mult România.
15:40
Un comando al forţelor Marinei SUA a ucis civili nord-coreeni într-o misiune ultrasecretă eșuată din 2019, aprobată de Trump (NYT) # Digi24.ro
Un comando al US Navy SEAL (forţele speciale ale Marinei SUA) a împuşcat şi ucis un număr de civili nord-coreeni în 2019 în cursul unei misiuni ultrasecrete ratate ce viza instalarea unui echipament de ascultare în Coreea de Nord, în timpul negocierilor diplomatice cu miză mare cu această ţară ce deţine arma nucleară, a relatat vineri cotidianul New York Times (NYT).
15:40
Femeie, prinsă de jandarmi în timp ce tăia frânele unei trotinete electrice în Centrul Vechi din București # Digi24.ro
Jandarmii bucureşteni au surprins o femeie, joi seară, în timp ce tăia frânele unei trotinete electrice în Centrul Vechi al Capitalei.
15:30
Primă de 1.000 de miliarde de dolari pentru Elon Musk. Care sunt condițiile pentru ca cel mai bogat om din lume să primească banii # Digi24.ro
Consiliul de Administraţie de la Tesla Inc. a propus vineri un nou plan de remunerare pentru directorul general Elon Musk, care ar urma să fie recompensat cu acţiuni în valoare de aproximativ 1.000 de miliarde de dolari, dacă firma va atinge o serie de obiective de performanţă ambiţioase, transmite Reuters.
15:20
Octavian Berceanu, proaspăt ales președinte REPER, demisionează din partid și acuză un puci: „Nu sunt un iepure” # Digi24.ro
Octavian Berceanu a anunțat că demisionează din REPER, deci și de la șefia formațiunii, pe care o câștigase în urmă cu nici o săptămână. Acesta acuză fosta conducere a partidului de puci, pentru că ar fi încercat să o impună pe contracandidata sa, cu promisiunea că va primi un post în Guvern la schimb. Berceanu nu va mai candida nici pentru Primăria Capitalei.
15:20
Letonia ia în considerare introducerea serviciului militar obligatoriu pentru femei începând cu 2028 # Digi24.ro
Ministrul Apărării din Letonia a declarat că țara sa ar trebui să înceapă recrutarea femeilor în armată în 2028, ca parte a eforturilor de extindere a forțelor armate, relatează Bloomberg.
15:10
O româncă a fost reținută în Spania pentru că făcea injectări cu botox fără să aibă vreo pregătire medicală # Digi24.ro
O româncă a fost reținută în Spania pentru că făcea tratamente cu botox și acid hialuronic fără să aibă vreo pregătire medicală. Femeia era coafeză și oferea clienților, la pachet cu tunsorile, injecții cu astfel de substanțe.
15:10
România întâlnește vineri seară Canada, într-un amical organizat înainte de meciurile decisive din preliminariile Cupei Mondiale # Digi24.ro
Selecționata României de fotbal masculin întâlnește vineri seară, 5 septembrie, începând cu ora 21:00, echipa națională a Canadei, într-un meci amical care se va desfășura pe Arena Națională din București. Meciul de pregătire cu selecționata țării care va organiza Campionatul Mondial din 2026, alături de Statele Unite ale Americii și Mexic, vine înaintea luptelor decisive din preliminariile CM 2026.
14:50
Ministerul Justiţiei din Grecia a aprobat extrădarea lui Plahotniuc în Republica Moldova (avocat) # Digi24.ro
Ministerul Justiţiei din Grecia a acceptat extrădarea omului de afaceri fugar Vladimir Plahotniuc, scrie agenția de presă IPN din Republica Moldova, precizând că informația a fost confirmată de avocatul oligarhului.
14:30
Angajații MIPE, atenționați pentru ținuta la birou: „Nu poți să vii în șlapi”. Scrisoarea pe care le-a trimis-o ministrul Pîslaru # Digi24.ro
Ministrul Fondurilor Europene le-a transmis angajaților instituției, printr-o scrisoare internă în posesia căreia am intrat, că ar trebui să aibă mai multă grijă la ținuta pe care o au la serviciu, fără ca aceasta să fie indecentă sau extravagantă. Contactat de Digi24.ro, Dragoș Pîslaru susține că unii angajați veneau la birou în șlapi sau „ca la un meci de fotbal”.
14:30
CCR discută pe 24 septembrie sesizarea instanței supreme pe legea care modifică pensiile magistraților # Digi24.ro
Curtea Constituțională va discuta, pe 24 septembrie, sesisarea Înaltei Curți de Casație și Justiție în legătură cu legea privind pensiile de serviciu ale magistraților, pentru care Guvernul și-a asumat răspunderea în Parlament.
Acum 8 ore
14:20
La un an după moartea unui băiat de 16 ani în spital, la Târgu Jiu, unul dintre medicii vizați a fost audiat: „Puteam să-l operez eu?” # Digi24.ro
Un medic din cadrul Unităţii de Primiri Urgenţe (UPU) a Spitalul Judeţean Târgu Jiu a fost audiat, vineri, la sediul Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Gorj, în cazul băiatului de 16 ani care a decedat în noiembrie anul trecut în unitatea medicală. Tânărul a ajuns la urgențe cu simptome de apendicită, a fost refuzat de medicul chirurg de gardă, iar transferul către un alt spital nu a mai avut loc pentru că băiatul a murit înainte să fie preluat de ambulanță. Cel de-al doilea cadru medical urmează să se prezinte zilele următoare în fața oamenilor legii.
14:10
Toate victimele tragicului accident al funicularului Gloria din Lisabona au fost identificate. Cauza deraierii, un mister # Digi24.ro
Poliția Judiciară a confirmat, vineri, într-un comunicat, că naționalitățile celor 16 persoane decedate în tragicul accident al funicularului Gloria din Lisabona fatale au fost stabilite. Un bărbat, de naționalitate germană, despre care s-a presupus că a murit, a fost găsit în viață la spitalul São José, potrivit CNN Portugal. Raportul preliminar al experților va fi publicat „cel mai probabil în termen de 45 de zile, prezentând rezultatele investigației realizate și concluziile disponibile la acea dată”.
14:00
Departamentul Apărării al SUA a informat săptămâna trecută ţările europene că sprijinul din cadrul unui program cunoscut sub numele de „Secţiunea 333” va fi redus la zero începând cu următorul an fiscal, a declarat vineri un oficial al Ministerului Apărării lituanian.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.