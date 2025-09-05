Digi24, cea mai citată sursă din media în luna iulie 2025
Digi24.ro, 5 septembrie 2025 16:50
Digi24 a fost cea mai citată sursă din media în luna iulie 2025, potrivit analizei realizate de mediaTRUST.
• • •
Acum 10 minute
17:10
Polonia a înregistrat în vara acestui an o nouă creştere a numărului tentativelor de intrare ilegală în ţară via Belarus.
17:10
Livratorii români își marchează ghiozdanele după atacurile rasiste asupra colegilor străini, de frică să nu fie agresați # Digi24.ro
Speriați de atacurile rasiste din Capitală, tot mai mulți livratori români își marchează ghiozdanele cu „RO” sau „Sunt român”, ca să nu fie confundați cu muncitorii străini. Această măsură extremă vine după ce un livrator din Bangladesh a fost bătut în Capitală.
Acum 30 minute
17:00
Câți soldați străini vrea Ucraina drept garanții de securitate. Anunțul lui Volodimir Zelenski # Digi24.ro
„Mii” de soldaţi occidentali ar putea fi dislocaţi în Ucraina, în cadrul garanţiilor de securitate oferite de aliaţi Kievului pentru a preveni o nouă invazie rusă în cazul încheierii unui acord de pace, a declarat vineri preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski.
16:50
16:50
Nou mesaj de la Marcel Ciolacu: ce spune despre cum a lăsat economia și de ce ar avea nevoie România # Digi24.ro
Fostul premier Marcel Ciolacu comentează vineri, cele mai noi date europene despre al doilea trimestru din 2025, care, spune el, dovedesc că, la finalul mandatului de premier, a lăsat România pe locul doi la creştere economică în UE, la egalitate cu Croaţia şi puţin sub Danemarca. Ciolacu afirmă că România are nevoie, pe lângă tăieri legitime de privilegii şi de control eficient al costurilor publice, de un Plan de Stimulare a Economiei pentru că doar aşa, această guvernare probează că are încredere în economia României.
Acum o oră
16:40
Societatea civilă cere președintelui și MAE deschiderea de ambasade în țările din care cetățeni asiatici vin la muncă în România # Digi24.ro
Deschiderea de noi ambasade în Nepal, Bangladesh şi Sri Lanka, sprijinirea firmelor de recrutare a forţei de muncă, întărirea cadrului de politici pentru protejarea drepturilor muncitorilor imigranţi sunt câteva dintre propunerile avansate într-o scrisoare adresată, vineri, preşedintelui Nicuşor Dan şi ministrului Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, de către un grup de peste 20 de asociaţii ale societăţii civile cu activitate în domeniul drepturilor omului şi serviciilor sociale.
16:40
Ducesa de Kent a murit la 92 de ani. A fost primul membru al familiei regale britanice convertit la catolicism în 300 de ani # Digi24.ro
Ducesa de Kent, soția vărului regretatei regine Elisabeta a II-a și primul membru al familiei regale britanice care s-a convertit la catolicism în ultimele trei secole, a murit la vârsta de 92 de ani. Palatul Buckingham a transmis că a încetat din viață „liniștită, înconjurată de familie”, în locuința sa de la Palatul Kensington.
16:40
Rusia şi India par „pierdute în bezna cea mai adâncă a Chinei”, remarcă Trump. Reacția Kremlinului: „Președintele SUA, destul de cinic” # Digi24.ro
Preşedintele american Donald Trump şi-a manifestat, vineri, resemnarea cu privire la şansele Statelor Unite de a mai putea influenţa Rusia şi India, afirmând că aceste ţări par „pierdute” în „bezna cea mai adâncă a Chinei” şi le-a urat un „viitor lung şi prosper împreună”, comentariu care vine după întâlnirea liderilor acestor ţări la un summit, relatează Reuters.
Acum 2 ore
16:00
Taxa pe lux pregătită de Guvern nemulțumește mediul de afaceri. „Nu e momentul. România riscă un dezechilibru economic și mai mare” # Digi24.ro
Taxa pe lux, una dintre propunerile venite din partea Guvernului condus de Ilie Bolojan, provoacă reacții în rândul oamenilor de afaceri și investitorilor din România. „Nu este momentul”, spun afaceriștii, care sunt de părere cu o astfel de taxă nu ar face altceva decât să dezechilibreze economic și mai mult România.
15:40
Un comando al forţelor Marinei SUA a ucis civili nord-coreeni într-o misiune ultrasecretă eșuată din 2019, aprobată de Trump (NYT) # Digi24.ro
Un comando al US Navy SEAL (forţele speciale ale Marinei SUA) a împuşcat şi ucis un număr de civili nord-coreeni în 2019 în cursul unei misiuni ultrasecrete ratate ce viza instalarea unui echipament de ascultare în Coreea de Nord, în timpul negocierilor diplomatice cu miză mare cu această ţară ce deţine arma nucleară, a relatat vineri cotidianul New York Times (NYT).
15:40
Femeie, prinsă de jandarmi în timp ce tăia frânele unei trotinete electrice în Centrul Vechi din București # Digi24.ro
Jandarmii bucureşteni au surprins o femeie, joi seară, în timp ce tăia frânele unei trotinete electrice în Centrul Vechi al Capitalei.
15:30
Primă de 1.000 de miliarde de dolari pentru Elon Musk. Care sunt condițiile pentru ca cel mai bogat om din lume să primească banii # Digi24.ro
Consiliul de Administraţie de la Tesla Inc. a propus vineri un nou plan de remunerare pentru directorul general Elon Musk, care ar urma să fie recompensat cu acţiuni în valoare de aproximativ 1.000 de miliarde de dolari, dacă firma va atinge o serie de obiective de performanţă ambiţioase, transmite Reuters.
15:20
Octavian Berceanu, proaspăt ales președinte REPER, demisionează din partid și acuză un puci: „Nu sunt un iepure” # Digi24.ro
Octavian Berceanu a anunțat că demisionează din REPER, deci și de la șefia formațiunii, pe care o câștigase în urmă cu nici o săptămână. Acesta acuză fosta conducere a partidului de puci, pentru că ar fi încercat să o impună pe contracandidata sa, cu promisiunea că va primi un post în Guvern la schimb. Berceanu nu va mai candida nici pentru Primăria Capitalei.
15:20
Letonia ia în considerare introducerea serviciului militar obligatoriu pentru femei începând cu 2028 # Digi24.ro
Ministrul Apărării din Letonia a declarat că țara sa ar trebui să înceapă recrutarea femeilor în armată în 2028, ca parte a eforturilor de extindere a forțelor armate, relatează Bloomberg.
Acum 4 ore
15:10
O româncă a fost reținută în Spania pentru că făcea injectări cu botox fără să aibă vreo pregătire medicală # Digi24.ro
O româncă a fost reținută în Spania pentru că făcea tratamente cu botox și acid hialuronic fără să aibă vreo pregătire medicală. Femeia era coafeză și oferea clienților, la pachet cu tunsorile, injecții cu astfel de substanțe.
15:10
România întâlnește vineri seară Canada, într-un amical organizat înainte de meciurile decisive din preliminariile Cupei Mondiale # Digi24.ro
Selecționata României de fotbal masculin întâlnește vineri seară, 5 septembrie, începând cu ora 21:00, echipa națională a Canadei, într-un meci amical care se va desfășura pe Arena Națională din București. Meciul de pregătire cu selecționata țării care va organiza Campionatul Mondial din 2026, alături de Statele Unite ale Americii și Mexic, vine înaintea luptelor decisive din preliminariile CM 2026.
14:50
Ministerul Justiţiei din Grecia a aprobat extrădarea lui Plahotniuc în Republica Moldova (avocat) # Digi24.ro
Ministerul Justiţiei din Grecia a acceptat extrădarea omului de afaceri fugar Vladimir Plahotniuc, scrie agenția de presă IPN din Republica Moldova, precizând că informația a fost confirmată de avocatul oligarhului.
14:30
Angajații MIPE, atenționați pentru ținuta la birou: „Nu poți să vii în șlapi”. Scrisoarea pe care le-a trimis-o ministrul Pîslaru # Digi24.ro
Ministrul Fondurilor Europene le-a transmis angajaților instituției, printr-o scrisoare internă în posesia căreia am intrat, că ar trebui să aibă mai multă grijă la ținuta pe care o au la serviciu, fără ca aceasta să fie indecentă sau extravagantă. Contactat de Digi24.ro, Dragoș Pîslaru susține că unii angajați veneau la birou în șlapi sau „ca la un meci de fotbal”.
14:30
CCR discută pe 24 septembrie sesizarea instanței supreme pe legea care modifică pensiile magistraților # Digi24.ro
Curtea Constituțională va discuta, pe 24 septembrie, sesisarea Înaltei Curți de Casație și Justiție în legătură cu legea privind pensiile de serviciu ale magistraților, pentru care Guvernul și-a asumat răspunderea în Parlament.
14:20
La un an după moartea unui băiat de 16 ani în spital, la Târgu Jiu, unul dintre medicii vizați a fost audiat: „Puteam să-l operez eu?” # Digi24.ro
Un medic din cadrul Unităţii de Primiri Urgenţe (UPU) a Spitalul Judeţean Târgu Jiu a fost audiat, vineri, la sediul Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Gorj, în cazul băiatului de 16 ani care a decedat în noiembrie anul trecut în unitatea medicală. Tânărul a ajuns la urgențe cu simptome de apendicită, a fost refuzat de medicul chirurg de gardă, iar transferul către un alt spital nu a mai avut loc pentru că băiatul a murit înainte să fie preluat de ambulanță. Cel de-al doilea cadru medical urmează să se prezinte zilele următoare în fața oamenilor legii.
14:10
Toate victimele tragicului accident al funicularului Gloria din Lisabona au fost identificate. Cauza deraierii, un mister # Digi24.ro
Poliția Judiciară a confirmat, vineri, într-un comunicat, că naționalitățile celor 16 persoane decedate în tragicul accident al funicularului Gloria din Lisabona fatale au fost stabilite. Un bărbat, de naționalitate germană, despre care s-a presupus că a murit, a fost găsit în viață la spitalul São José, potrivit CNN Portugal. Raportul preliminar al experților va fi publicat „cel mai probabil în termen de 45 de zile, prezentând rezultatele investigației realizate și concluziile disponibile la acea dată”.
14:00
Departamentul Apărării al SUA a informat săptămâna trecută ţările europene că sprijinul din cadrul unui program cunoscut sub numele de „Secţiunea 333” va fi redus la zero începând cu următorul an fiscal, a declarat vineri un oficial al Ministerului Apărării lituanian.
13:50
VIDEO Intervenție cu mascații la grădina zoologică din Suceava, după ce mai mulți copii au fost răniți de animale sălbatice # Digi24.ro
Intervenție cu mascații, vineri dimineață, la grădina zoologică din Suceava, acolo unde doi copii au fost mușcați de animalele sălbatice, în ultimele zile. Este vorba despre o fetiță atacată de maimuță și de un băiat mușcat de ligru.
13:50
AUR îl amenință pe Nicușor Dan cu suspendarea dacă nu face referendum privind trimiterea de trupe în Ucraina. Care e poziția României # Digi24.ro
Liderul europarlamentarilor AUR și vicepreşedintele partidului Adrian Axinia i-a cerut președintelui Nicușor Dan să demareze procedura convocării unui referendum privind participarea României la o eventuală misiune de menţinere a păcii în Ucraina. În caz contrar, formațiunea condusă de George Simion va declanșa strângerea de semnături necesare suspendării şi demiterii acestuia. Șeful statului a declarat, ieri, că țara noastră nu va trimite militari în Ucraina. Același lucru a spus, în mai multe rânduri, și premierul Ilie Bolojan.
13:50
Un membru al organizației Noua Dreapta a fost condamnat la un an de închisoare. A lipit stickere cu simboluri legionare pe o sinagogă # Digi24.ro
Un membru al organizației Noua Dreaptă a fost condamnat, pe 4 septembrie, la un an de închisoare cu suspendare pentru că a lipit stickere cu simboluri legionare pe ușile unei sinagogi din București.
13:40
Avioane Eurofighter au fost ridicate în aer de la Baza Mihail Kogălniceanu din cauza unui grup de drone detectate deasupra Mării Negre # Digi24.ro
Mai multe drone au fost detectate, joi seară, la 36 de mile marine NE de Sulina, iar două aeronave Eurofighter Typhoon au decolat de la Baza 57 Aeriană de la Mihail Kogălniceanu şi au survolat zona din apropierea frontierei cu Ucraina. După stabilirea contactului radar, dronele au schimbat traiectoria către nord, iar semnalul electronic a dispărut, transmite MApN.
Acum 6 ore
13:00
Reacția MAE după decizie Curții de Justiție a UE: „Creează premisele executării mandatelor europene de arestare” # Digi24.ro
Ministerul Afacerilor Externe a transmis că decizia luată ieri de Curtea de Justiție a Uniunii Europene este „în linie cu poziția exprimată de statul român” și „creează premisele executării mandatelor europene de arestare”. La rândul ei, ministra Oana Țoiu a spus că hotărârea CJUE este „o veste bună pentru noi” și o veste proastă pentru „infractorii de lux”, deoarece înseamnă că un infractor român care fuge în altă țară din UE și e prins acolo, nu va putea să rămână acolo ca să execute pedeapsa dacă instanțele din România nu încuviințează acest lucru.
12:50
Europa riscă să devină irelevantă la nivel mondial, dacă nu se transformă într-o forţă în domenii cheie precum tehnologia şi industria militară. Este nevoie de coerenţă la nivel de strategie între statele membre, de reforma mecanismelor decizionale şi acţiune rapidă. Discutăm despre soluţii cu dr. Ionela Ciolan, cercetător la Centrul pentru Studii Europene Wilfried Martens.
12:50
Tânărul care a lovit un livrator asiatic în București a cerut să fie cercetat în libertate. Judecătorii iau astăzi decizia finală # Digi24.ro
Judecătorii de la Tribunalul București se pronunță, vineri, asupra deciziei finale în cazul tânărului care a lovit, pe o stradă din Capitală, un curier din Bangladesh. Individul vrea să iasă cât mai curând din spatele gratiilor și le-a cerut magistraților o măsură mai blândă.
12:40
Donald Trump a declarat că va discuta în curând cu liderul rus Vladimir Putin, după ce a vorbit cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski şi cu mai mulţi lideri europeni. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a confirmat vineri că această discuţie ar putea avea loc în viitorul apropiat.
12:40
Chirurg condamnat la închisoare, după ce și-a înghețat picioarele pentru a-i fi amputate. Ce au descoperit anchetatorii # Digi24.ro
Neil Hopper, un chirurg britanic recunoscut ca unul dintre cei mai buni specialişti în amputaţii din regiunea Cornwall, a fost condamnat joi la doi ani şi opt luni de închisoare pentru fraudă, după ce şi-a provocat amputarea ambelor picioare, şi pentru deţinerea de imagini cu mutilări genitale. În vârstă de 49 de ani, Hopper, care lucra pentru NHS, sistemul public de sănătate britanic, a pledat vinovat. După amputare, el ceruse aproape 500.000 de lire sterline (575.000 de euro) companiei de asigurări, relatează AFP şi The Guardian.
12:00
Pedepse mai mici pentru deținuții care citesc. Țara care eliberează mai devreme infractorii în funcție de cărţile citite # Digi24.ro
Mii de deţinuţi din Uzbekistan vor putea beneficia de reduceri ale pedepselor dacă vor citi cărţi selectate de autorităţi, care doresc „să formeze valori spirituale şi morale corecte” în rândul condamnaţilor din această fostă republică sovietică din Asia Centrală, informează AFP.
11:50
Cele mai importante evenimente petrecute pe 5 septembrie
11:50
Trump îi ia apărarea lui Robert Kennedy Jr., criticat pentru măsurile sale anti-vaccinare. „Are intenţii bune şi idei puţin diferite” # Digi24.ro
Preşedintele american Donald Trump şi-a exprimat joi sprijinul pentru secretarului Sănătăţii, Robert Kennedy Jr., cu „idei puţin diferite”, după ce acesta din urmă a trebuit să-şi apere cu înverşunare măsurile anti-vaccinare criticate, într-un moment în care oameni de ştiinţă şi oponenţi îi cer demisia.
11:40
Persoanele fizice rezidente şi nerezidente, cu vârsta peste 18 ani, pot subscrie, începând de vineri, 5 septembrie, până vineri, 12 septembrie, pentru titlurile de stat FIDELIS denominate în lei şi în euro, relatează News.ro.
11:40
România ratează digitalizarea prin buletinele electronice. Milioane de români nu le vor mai primi gratuit. De ce s-a ajuns aici # Digi24.ro
Ministerul Afacerilor Interne susține că ținta de 5 milioane de cetățeni care vor primi cărți de identitate electronice nu poate fi atinsă, motiv pentru care Executivul a aprobat reducerea numărului de beneficiari la 3,5 milioane care să poată primi gratuit noile buletine. Proiectul început în 2021 la Cluj nu a reușit să fie extins complet la nivel național nici până acum, iar termenul final de implementare este vara lui 2026. Dacă reforma nu este implementată, țara noastră riscă sancțiuni de milioane de euro.
11:30
Putin plusează și îl asigură pe Zelenski de „condiții de securitate 100%” dacă liderul de la Kiev va merge la Moscova pentru negocieri # Digi24.ro
Liderul rus Vladimir Putin a clarificat că nu intenționează să călătorească nicăieri pentru a purta discuții cu președintele ucrainean Volodymr Zelenski, dar este deschis la o întâlnire la Moscova.
11:30
Kim Jong Un s-a afișat cu un ceas elvețian de lux la Beijing. Cât costă bijuteria de la mâna dictatorului nord-coreean # Digi24.ro
Liderul nord-coreean Kim Jong-un s-a afişat, în timpul recentei sale vizite la Beijing, cu un ceas elveţian în valoare de aproximativ 14.000 de dolari, un gest ostentativ, în ciuda sancţiunilor ONU care vizează Coreea de Nord, dar şi a regulilor regimului de la Phenian, care pedepsesc comportamentele considerate „burgheze”.
Acum 8 ore
11:10
Ungaria investighează un presupus furt de componente cheie din avioanele de vânătoare MiG din era sovietică # Digi24.ro
Autoritățile ungare au lansat o anchetă după ce s-a descoperit că lipsesc componente cheie din opt avioane de vânătoare MiG-29 din era sovietică scoase din uz, ceea ce a stârnit îngrijorarea că piesele ar fi putut ajunge în Ucraina, relatează TVPWorld.
11:10
Cetăţean polonez acuzat de spionaj, arestat în Belarus. Documente privind exerciţii militare ruso-belaruse au fost găsite asupra sa # Digi24.ro
Un cetăţean polonez a fost arestat în Belarus pentru spionaj, acuzat că deţine un document clasificat privind exerciţii militare comune ruso-belaruse, a relatat joi presa din această ţară, un aliat al Moscovei, informează vineri AFP.
10:50
HARTĂ Cod galben de caniculă în 15 județe: temperaturile urcă până la 36 de grade. Cum va fi vremea în București # Digi24.ro
Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis, vineri, noi atenţionări cod galben de caniculă ce vizează 15 judeţe. De asemenea, meteorologii informează că sâmbătă va fi caniculă în 10 județe din nord-vestul țării.
10:40
„E mai bine să escaladezi cât încă poți”. Povestea celui mai vârstnic alpinist care a cucerit Muntele Fuji la 102 ani # Digi24.ro
Kokichi Akuzawa a fost pe punctul de a renunţa în timpul ascensiunii sale pentru a deveni cea mai în vârstă persoană care a urcat pe Muntele Fuji, la vârsta de 102 ani, reuşită recunoscută de Cartea Recordurilor după ce a ajuns în vârf în august.
10:30
Putin amenință, după ce Macron a anunțat că țările din Occident ar putea trimite trupe de menținere a păcii în Ucraina # Digi24.ro
Preşedintele rus Vladimir Putin a declarat vineri că eventualele trupe occidentale dislocate în Ucraina vor fi ţinte legitime pentru Moscova, relatează Reuters.
10:30
Un pod care va lega teritoriile Rusiei şi Coreei de Nord va fi inaugurat în 2026, a anunţat vineri preşedintele rus Vladimir Putin, în cadrul celui de-al 10-lea Forum Economic Estic. Liderul de la Kremlin a mai declarat că, până în noiembrie, guvernul rus trebuie să vină cu un plan de dezvoltare a industriei de pământuri rare.
10:20
Avocatul Mark Zuckerberg dă în judecată Facebook după ce i-a fost dezactivat contul de mai multe ori: „Nu e amuzant când îmi iau banii” # Digi24.ro
Un avocat american care are acelaşi nume ca fondatorul Facebook, Mark Zuckerberg, a dat în judecată platforma de socializare, deoarece aceasta îi suspendă în mod repetat contul, acuzându-l în mod fals că „se dă drept o celebritate”, relatează BBC.
10:10
Peste 7,6 milioane de turişti s-au cazat în hotelurile și pensiunile din România, în primele 7 luni. Din ce țări provin aceștia # Digi24.ro
Numărul turiştilor sosiţi în unităţile de cazare din România, în primele şapte luni ale anului, a fost de 7,603 milioane, în scădere cu 0,8% faţă de intervalul similar din 2024, arată datele publicate, vineri, de Institutul Naţional de Statistică (INS).
10:00
09:50
Presa austriacă anunță că OMV va face concedieri, în special la Petrom. Restructurările vor afecta și Austria, Germania, Slovacia # Digi24.ro
Grupul austriac de petrol, gaze şi produse chimice OMV intenţionează să renunţe la 2.000 dintre cei 23.000 de angajaţi la nivel mondial, a relatat ziarul austriac Kurier. Citand sindicatele angajaţilor, publicaţia afirmă că filiala românească a companiei, Petrom, va fi afectată în mod deosebit, dar reduceri sunt planificate şi la rafinăria din sudul Germaniei şi în Slovacia, scrie Reuters, preluată de News.ro.
09:40
Un patron din Cluj a ajuns la spital după ce a fost bătut de propriii angajați. Ce s-a întâmplat # Digi24.ro
Un bărbat din Cluj a ajuns la spital după ce a fost bătut chiar în curtea casei sale. Acesa era patronul unei firme de construcții, iar agresorii sunt doi dintre angajații săi, care au mers să își ceară banii munciți.
Acum 12 ore
09:00
Decizie a justiției împotriva ordinului lui Trump: pașapoartele cu genul X pentru persoanele transgender trebuie emise din nou în SUA # Digi24.ro
O curte de apel din SUA a confirmat, joi, o hotărâre a unei instanţe inferioare prin care dispune administraţiei preşedintelui Donald Trump să reia emiterea paşapoartelor cu genul X sau cu un gen diferit de cel de la naştere pentru persoanele transgender sau non-binare.
