Decizie majoră a CJUE pentru pacienţii din România, privind dreptul acestora la decontarea tratamentelor în străinătate
Digi24.ro, 5 septembrie 2025 18:20
Decizie majoră pentru pacienţii din România. Curtea de Justiţie a Uniunii Europene obligă statul să respecte dreptul pacienţilor la decontarea tratamentelor în străinătate. Această hotărâre a fost pronunţată după ce Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a sesizat instanţa europeană în legătură cu regulile din ţara noastră, care îngreunau accesul pacienţilor la decontarea tratamentelor.
Acum 30 minute
18:30
Sezon estival cu intervenții record în Constanța: 18 persoane s-au înecat, 72 de turiști salvați și peste 700 asistați medical # Digi24.ro
În sezonul estival, echipele de intervenție din Constanța au gestionat un număr mare de situații de urgență pe litoral: 18 turiști au murit înecați în mare, iar alți 72 au fost salvați. Peste 700 de oameni au avut nevoie de îngrijiri medicale în punctele de prim-ajutor de pe plaje, potrivit datelor transmise de IGSU.
18:30
Sistemul „Nostradamus”, readus la viață. Franța investește masiv în singurul radar din Europa care poate „vedea” până la Moscova # Digi24.ro
Ministerul francez al Apărării își intensifică investițiile într-un sistem radar construit în anii 1990, ca parte a eforturilor Parisului de a-și consolida apărarea de avertizare timpurie și de a reduce dependența Europei de Statele Unite, după ce politicienii au recunoscut că conflictele din Ucraina și Gaza „le-au dat multe de gândit”, potrivit The Guardian.
18:20
Acum o oră
18:10
Donald Trump reînvie Departamentul de Război, pentru a transmite „pregătire și hotărâre”. Reacția democraților # Digi24.ro
Decizie radicală a lui Donald Trump: Departamentul Apărării devine din nou „Departamentul Războiului”, după mai bine de 70 de ani. Președintele SUA susține că noul nume transmite putere, în timp ce opoziția critică ideea ca fiind „copilărească și periculoasă”, potrivit BBC.
18:10
Dronele letale, marfă de export. Cum folosește Donald Trump un tratat militar din 1987 pentru vânzarea de armament peste hotare # Digi24.ro
Președintele american Donald Trump ar urma să reinterpreteze unilateral un tratat de control al armamentului, vechi de 38 de ani, pentru a vinde în străinătate drone militare sofisticate de tip „Reaper” și alte drone avansate, potrivit unui oficial american și a patru persoane familiarizate cu planul, citate de Reuters. Noua interpretare a documentului ar permite vânzarea a peste 100 de drone MQ-9 către Arabia Saudită, cerute de regat în primăvara acestui an și care ar putea face parte dintr-un acord de armament în valoare de 142 de miliarde de dolari, anunțat în luna mai. Aliații SUA din Pacific și Europa și-au exprimat, de asemenea, interesul pentru astfel de armament.
18:00
Măsurile luate de Primăria Capitalei pentru fluidizarea traficului auto odată că începerea anului școlar # Digi24.ro
Primăria Capitalei anunţă că programul angajaţilor din instituţie este decalat, pentru a-i sprijini pe părinţii care trebuie să îşi ducă la şcoală copiii înainte de a veni la serviciu, dar şi pentru a fluidiza traficul rutier. PMB a luat şi alte măsuri pentru siguranţa elevilor şi pentru fluidizarea traficului în Bucureşti la începerea anului şcolar 2025 - 2026.
18:00
Adrian Năstase, după ce Vlad Gheorghe a cerut retragerea beneficiilor fundației sale: „Un oarecare păcălici” # Digi24.ro
Adrian Năstase îl ironizează pe fostul europarlamentar Vlad Gheorghe și îl numește „păcălici”, după ce acesta a cerut retragerea titlului „de utilitate publică” în cazul fundației fostului premier pentru că a apărut în poză, la Beijing, cu dictatorii lumii, inclusiv Vladimir Putin. „Bănuiesc că va cere, pe același motiv, demiterea președintelui Trump”, a mai plusat Năstase.
17:50
Aflat în județul Sălaj, sub dealurile, Meseșului, Porolissum este unul dintre cele mai importante castre din zona de nord a proviciei Dacia, căreia îi împrumută numele.
Acum 2 ore
17:40
Polemică privind șoseaua care taie Pădurea Băneasa: „Avem nevoie de acces” / „Sunt și alte cartiere și nu vor drum prin Herăstrău” # Digi24.ro
Preşedintele Greenfield – Băneasa, Cătălin Diaconescu, afirmă că locuitorii din acest cartier au nevoie de un acces direct către Bucureşti şi a precizat că, în urma unei furtuni din luna iulie, singura cale de acces a fost blocată mai bine de opt ore. Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a declarat că sunt multe cartiere în Bucureşti cu un singur drum şi nu vor să taie în Parcul Herăstrău pentru a avea două drumuri. Buzoianu a adăugat că ne aflăm în această situaţie deoarece dezvoltatorul imobiliar nu şi-a îndeplinit obligaţiile. Declaraţiile au fost făcute în contextul unei dezbateri organizate de Ministerul Mediului cu privire la iniţiativa de declarare a Pădurii Băneasa ca arie naturală protejată, dar şi al protestelor activiştilor de mediu faţă de existenţa unui drum de acces prin pădure pentru locatarii cartierului Greenfield.
17:40
Vicepremierul britanic a demisionat din funcție în urma unui scandal fiscal. Ce acuzații i s-au adus Angelei Rayner # Digi24.ro
Angela Rayner a demisionat vineri din funcția de viceprim-ministru al Marii Britanii, în urma unei anchete privind tranzacțiile imobiliare controversate în care a fost implicată. Rayner a făcut obiectul unei anchete, efectuate de consilierul independent în materie de etică al Guvernului, după ce a recunoscut că nu a plătit suma corectă de impozit - cunoscută sub numele de taxă de timbru - la achiziționarea unei a doua proprietăți. Demisia sa este cea mai recentă lovitură pentru prim-ministrul britanic de centru-stânga Keir Starmer, care se află în dificultate în sondaje și a încercat să-și reformeze administrația printr-o reorganizare în culise, chiar în această săptămână, arată Politico.
17:30
Trafic feroviar blocat pe linia București - Craiova, din cauza unui vagon de marfă deraiat la Drăgănești Olt. Când se reia circulația # Digi24.ro
Traficul feroviar este oprit, vineri după-amaiză, pe Magistrala 100 Bucureşti – Craiova, în apropierea staţiei CF Drăgăneşti Olt, din judeţul Olt, după ce primul vagon, fără încărcătură, al unei garnituri feroviare formate din 32 de vagoane cu cereale a deraiat de la o osie. Incidentul nu s-a soldat cu victime. Pasagerii sunt transbordaţi cu autovehicule, între localităţile Radomireşti şi Caracal.
17:30
Care sunt predicțiile Melaniei Trump privind viitorul inteligenței artificiale: „Roboții sunt aici” # Digi24.ro
Prima doamnă a Statelor Unite, Melania Trump, laudă progresul inteligenței artificiale, dar avertizează asupra pericolelor pe care le aduce dezvoltarea rapidă a acestei tehnologii. Ea compară gestionarea AI cu educarea unui copil și subliniază importanța unei supravegheri responsabile.
17:20
Balenele ucigașe creează haos în Spania: „Ne-am speriat îngrozitor”. Mai multe ambarcațiuni avariate de atacuri repetate # Digi24.ro
Un grup de balene ucigașe a avariat mai multe ambarcațiuni în ultimele săptămâni, smulgând cârme și lăsând echipaje blocate pe mare. Cel mai recent incident a avut loc în largul regiunii Galicia, unde un velier german a fost lovit cu putere de mai multe orci chiar și după ce fusese tractat spre țărm.
17:20
Guvernul Merz cere aprobarea Parlamentului pentru zeci de proiecte militare. Pe listă se află achiziția de Eurofighter # Digi24.ro
Guvernul german va cere aprobarea Parlamentului în acest an pentru circa 80 de proiecte de achiziţii şi modernizări în domeniul apărării, printre care achiziţia de avioane de luptă Eurofighter şi modernizarea sistemului de rachete de croazieră Taurus, transmite vineri Reuters.
17:20
Incendiu puternic la turlele unei biserici din Suceava. Flăcările amenință întregul lăcaș de cult # Digi24.ro
Un incendiu violent a izbucnit vineri la turlele unei biserici din localitatea Botuș, județul Suceava. Pompierii intervin cu mai multe autospeciale pentru a opri extinderea flăcărilor la întreaga clădire.
17:10
Polonia a înregistrat în vara acestui an o nouă creştere a numărului tentativelor de intrare ilegală în ţară via Belarus.
17:10
Livratorii români își marchează ghiozdanele după atacurile rasiste asupra colegilor străini, de frică să nu fie agresați # Digi24.ro
Speriați de atacurile rasiste din Capitală, tot mai mulți livratori români își marchează ghiozdanele cu „RO” sau „Sunt român”, ca să nu fie confundați cu muncitorii străini. Această măsură extremă vine după ce un livrator din Bangladesh a fost bătut în Capitală.
17:00
Câți soldați străini vrea Ucraina drept garanții de securitate. Anunțul lui Volodimir Zelenski # Digi24.ro
„Mii” de soldaţi occidentali ar putea fi dislocaţi în Ucraina, în cadrul garanţiilor de securitate oferite de aliaţi Kievului pentru a preveni o nouă invazie rusă în cazul încheierii unui acord de pace, a declarat vineri preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski.
16:50
Digi24 a fost cea mai citată sursă din media în luna iulie 2025, potrivit analizei realizate de mediaTRUST.
16:50
Nou mesaj de la Marcel Ciolacu: ce spune despre cum a lăsat economia și de ce ar avea nevoie România # Digi24.ro
Fostul premier Marcel Ciolacu comentează vineri, cele mai noi date europene despre al doilea trimestru din 2025, care, spune el, dovedesc că, la finalul mandatului de premier, a lăsat România pe locul doi la creştere economică în UE, la egalitate cu Croaţia şi puţin sub Danemarca. Ciolacu afirmă că România are nevoie, pe lângă tăieri legitime de privilegii şi de control eficient al costurilor publice, de un Plan de Stimulare a Economiei pentru că doar aşa, această guvernare probează că are încredere în economia României.
Acum 4 ore
16:40
Societatea civilă cere președintelui și MAE deschiderea de ambasade în țările din care cetățeni asiatici vin la muncă în România # Digi24.ro
Deschiderea de noi ambasade în Nepal, Bangladesh şi Sri Lanka, sprijinirea firmelor de recrutare a forţei de muncă, întărirea cadrului de politici pentru protejarea drepturilor muncitorilor imigranţi sunt câteva dintre propunerile avansate într-o scrisoare adresată, vineri, preşedintelui Nicuşor Dan şi ministrului Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, de către un grup de peste 20 de asociaţii ale societăţii civile cu activitate în domeniul drepturilor omului şi serviciilor sociale.
16:40
Ducesa de Kent a murit la 92 de ani. A fost primul membru al familiei regale britanice convertit la catolicism în 300 de ani # Digi24.ro
Ducesa de Kent, soția vărului regretatei regine Elisabeta a II-a și primul membru al familiei regale britanice care s-a convertit la catolicism în ultimele trei secole, a murit la vârsta de 92 de ani. Palatul Buckingham a transmis că a încetat din viață „liniștită, înconjurată de familie”, în locuința sa de la Palatul Kensington.
16:40
Rusia şi India par „pierdute în bezna cea mai adâncă a Chinei”, remarcă Trump. Reacția Kremlinului: „Președintele SUA, destul de cinic” # Digi24.ro
Preşedintele american Donald Trump şi-a manifestat, vineri, resemnarea cu privire la şansele Statelor Unite de a mai putea influenţa Rusia şi India, afirmând că aceste ţări par „pierdute” în „bezna cea mai adâncă a Chinei” şi le-a urat un „viitor lung şi prosper împreună”, comentariu care vine după întâlnirea liderilor acestor ţări la un summit, relatează Reuters.
16:00
Taxa pe lux pregătită de Guvern nemulțumește mediul de afaceri. „Nu e momentul. România riscă un dezechilibru economic și mai mare” # Digi24.ro
Taxa pe lux, una dintre propunerile venite din partea Guvernului condus de Ilie Bolojan, provoacă reacții în rândul oamenilor de afaceri și investitorilor din România. „Nu este momentul”, spun afaceriștii, care sunt de părere cu o astfel de taxă nu ar face altceva decât să dezechilibreze economic și mai mult România.
15:40
Un comando al forţelor Marinei SUA a ucis civili nord-coreeni într-o misiune ultrasecretă eșuată din 2019, aprobată de Trump (NYT) # Digi24.ro
Un comando al US Navy SEAL (forţele speciale ale Marinei SUA) a împuşcat şi ucis un număr de civili nord-coreeni în 2019 în cursul unei misiuni ultrasecrete ratate ce viza instalarea unui echipament de ascultare în Coreea de Nord, în timpul negocierilor diplomatice cu miză mare cu această ţară ce deţine arma nucleară, a relatat vineri cotidianul New York Times (NYT).
15:40
Femeie, prinsă de jandarmi în timp ce tăia frânele unei trotinete electrice în Centrul Vechi din București # Digi24.ro
Jandarmii bucureşteni au surprins o femeie, joi seară, în timp ce tăia frânele unei trotinete electrice în Centrul Vechi al Capitalei.
15:30
Primă de 1.000 de miliarde de dolari pentru Elon Musk. Care sunt condițiile pentru ca cel mai bogat om din lume să primească banii # Digi24.ro
Consiliul de Administraţie de la Tesla Inc. a propus vineri un nou plan de remunerare pentru directorul general Elon Musk, care ar urma să fie recompensat cu acţiuni în valoare de aproximativ 1.000 de miliarde de dolari, dacă firma va atinge o serie de obiective de performanţă ambiţioase, transmite Reuters.
15:20
Octavian Berceanu, proaspăt ales președinte REPER, demisionează din partid și acuză un puci: „Nu sunt un iepure” # Digi24.ro
Octavian Berceanu a anunțat că demisionează din REPER, deci și de la șefia formațiunii, pe care o câștigase în urmă cu nici o săptămână. Acesta acuză fosta conducere a partidului de puci, pentru că ar fi încercat să o impună pe contracandidata sa, cu promisiunea că va primi un post în Guvern la schimb. Berceanu nu va mai candida nici pentru Primăria Capitalei.
15:20
Letonia ia în considerare introducerea serviciului militar obligatoriu pentru femei începând cu 2028 # Digi24.ro
Ministrul Apărării din Letonia a declarat că țara sa ar trebui să înceapă recrutarea femeilor în armată în 2028, ca parte a eforturilor de extindere a forțelor armate, relatează Bloomberg.
15:10
O româncă a fost reținută în Spania pentru că făcea injectări cu botox fără să aibă vreo pregătire medicală # Digi24.ro
O româncă a fost reținută în Spania pentru că făcea tratamente cu botox și acid hialuronic fără să aibă vreo pregătire medicală. Femeia era coafeză și oferea clienților, la pachet cu tunsorile, injecții cu astfel de substanțe.
15:10
România întâlnește vineri seară Canada, într-un amical organizat înainte de meciurile decisive din preliminariile Cupei Mondiale # Digi24.ro
Selecționata României de fotbal masculin întâlnește vineri seară, 5 septembrie, începând cu ora 21:00, echipa națională a Canadei, într-un meci amical care se va desfășura pe Arena Națională din București. Meciul de pregătire cu selecționata țării care va organiza Campionatul Mondial din 2026, alături de Statele Unite ale Americii și Mexic, vine înaintea luptelor decisive din preliminariile CM 2026.
14:50
Ministerul Justiţiei din Grecia a aprobat extrădarea lui Plahotniuc în Republica Moldova (avocat) # Digi24.ro
Ministerul Justiţiei din Grecia a acceptat extrădarea omului de afaceri fugar Vladimir Plahotniuc, scrie agenția de presă IPN din Republica Moldova, precizând că informația a fost confirmată de avocatul oligarhului.
Acum 6 ore
14:30
Angajații MIPE, atenționați pentru ținuta la birou: „Nu poți să vii în șlapi”. Scrisoarea pe care le-a trimis-o ministrul Pîslaru # Digi24.ro
Ministrul Fondurilor Europene le-a transmis angajaților instituției, printr-o scrisoare internă în posesia căreia am intrat, că ar trebui să aibă mai multă grijă la ținuta pe care o au la serviciu, fără ca aceasta să fie indecentă sau extravagantă. Contactat de Digi24.ro, Dragoș Pîslaru susține că unii angajați veneau la birou în șlapi sau „ca la un meci de fotbal”.
14:30
CCR discută pe 24 septembrie sesizarea instanței supreme pe legea care modifică pensiile magistraților # Digi24.ro
Curtea Constituțională va discuta, pe 24 septembrie, sesisarea Înaltei Curți de Casație și Justiție în legătură cu legea privind pensiile de serviciu ale magistraților, pentru care Guvernul și-a asumat răspunderea în Parlament.
14:20
La un an după moartea unui băiat de 16 ani în spital, la Târgu Jiu, unul dintre medicii vizați a fost audiat: „Puteam să-l operez eu?” # Digi24.ro
Un medic din cadrul Unităţii de Primiri Urgenţe (UPU) a Spitalul Judeţean Târgu Jiu a fost audiat, vineri, la sediul Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Gorj, în cazul băiatului de 16 ani care a decedat în noiembrie anul trecut în unitatea medicală. Tânărul a ajuns la urgențe cu simptome de apendicită, a fost refuzat de medicul chirurg de gardă, iar transferul către un alt spital nu a mai avut loc pentru că băiatul a murit înainte să fie preluat de ambulanță. Cel de-al doilea cadru medical urmează să se prezinte zilele următoare în fața oamenilor legii.
14:10
Toate victimele tragicului accident al funicularului Gloria din Lisabona au fost identificate. Cauza deraierii, un mister # Digi24.ro
Poliția Judiciară a confirmat, vineri, într-un comunicat, că naționalitățile celor 16 persoane decedate în tragicul accident al funicularului Gloria din Lisabona fatale au fost stabilite. Un bărbat, de naționalitate germană, despre care s-a presupus că a murit, a fost găsit în viață la spitalul São José, potrivit CNN Portugal. Raportul preliminar al experților va fi publicat „cel mai probabil în termen de 45 de zile, prezentând rezultatele investigației realizate și concluziile disponibile la acea dată”.
14:00
Departamentul Apărării al SUA a informat săptămâna trecută ţările europene că sprijinul din cadrul unui program cunoscut sub numele de „Secţiunea 333” va fi redus la zero începând cu următorul an fiscal, a declarat vineri un oficial al Ministerului Apărării lituanian.
13:50
VIDEO Intervenție cu mascații la grădina zoologică din Suceava, după ce mai mulți copii au fost răniți de animale sălbatice # Digi24.ro
Intervenție cu mascații, vineri dimineață, la grădina zoologică din Suceava, acolo unde doi copii au fost mușcați de animalele sălbatice, în ultimele zile. Este vorba despre o fetiță atacată de maimuță și de un băiat mușcat de ligru.
13:50
AUR îl amenință pe Nicușor Dan cu suspendarea dacă nu face referendum privind trimiterea de trupe în Ucraina. Care e poziția României # Digi24.ro
Liderul europarlamentarilor AUR și vicepreşedintele partidului Adrian Axinia i-a cerut președintelui Nicușor Dan să demareze procedura convocării unui referendum privind participarea României la o eventuală misiune de menţinere a păcii în Ucraina. În caz contrar, formațiunea condusă de George Simion va declanșa strângerea de semnături necesare suspendării şi demiterii acestuia. Șeful statului a declarat, ieri, că țara noastră nu va trimite militari în Ucraina. Același lucru a spus, în mai multe rânduri, și premierul Ilie Bolojan.
13:50
Un membru al organizației Noua Dreapta a fost condamnat la un an de închisoare. A lipit stickere cu simboluri legionare pe o sinagogă # Digi24.ro
Un membru al organizației Noua Dreaptă a fost condamnat, pe 4 septembrie, la un an de închisoare cu suspendare pentru că a lipit stickere cu simboluri legionare pe ușile unei sinagogi din București.
13:40
Avioane Eurofighter au fost ridicate în aer de la Baza Mihail Kogălniceanu din cauza unui grup de drone detectate deasupra Mării Negre # Digi24.ro
Mai multe drone au fost detectate, joi seară, la 36 de mile marine NE de Sulina, iar două aeronave Eurofighter Typhoon au decolat de la Baza 57 Aeriană de la Mihail Kogălniceanu şi au survolat zona din apropierea frontierei cu Ucraina. După stabilirea contactului radar, dronele au schimbat traiectoria către nord, iar semnalul electronic a dispărut, transmite MApN.
13:00
Reacția MAE după decizie Curții de Justiție a UE: „Creează premisele executării mandatelor europene de arestare” # Digi24.ro
Ministerul Afacerilor Externe a transmis că decizia luată ieri de Curtea de Justiție a Uniunii Europene este „în linie cu poziția exprimată de statul român” și „creează premisele executării mandatelor europene de arestare”. La rândul ei, ministra Oana Țoiu a spus că hotărârea CJUE este „o veste bună pentru noi” și o veste proastă pentru „infractorii de lux”, deoarece înseamnă că un infractor român care fuge în altă țară din UE și e prins acolo, nu va putea să rămână acolo ca să execute pedeapsa dacă instanțele din România nu încuviințează acest lucru.
12:50
Europa riscă să devină irelevantă la nivel mondial, dacă nu se transformă într-o forţă în domenii cheie precum tehnologia şi industria militară. Este nevoie de coerenţă la nivel de strategie între statele membre, de reforma mecanismelor decizionale şi acţiune rapidă. Discutăm despre soluţii cu dr. Ionela Ciolan, cercetător la Centrul pentru Studii Europene Wilfried Martens.
12:50
Tânărul care a lovit un livrator asiatic în București a cerut să fie cercetat în libertate. Judecătorii iau astăzi decizia finală # Digi24.ro
Judecătorii de la Tribunalul București se pronunță, vineri, asupra deciziei finale în cazul tânărului care a lovit, pe o stradă din Capitală, un curier din Bangladesh. Individul vrea să iasă cât mai curând din spatele gratiilor și le-a cerut magistraților o măsură mai blândă.
Acum 8 ore
12:40
Donald Trump a declarat că va discuta în curând cu liderul rus Vladimir Putin, după ce a vorbit cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski şi cu mai mulţi lideri europeni. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a confirmat vineri că această discuţie ar putea avea loc în viitorul apropiat.
12:40
Chirurg condamnat la închisoare, după ce și-a înghețat picioarele pentru a-i fi amputate. Ce au descoperit anchetatorii # Digi24.ro
Neil Hopper, un chirurg britanic recunoscut ca unul dintre cei mai buni specialişti în amputaţii din regiunea Cornwall, a fost condamnat joi la doi ani şi opt luni de închisoare pentru fraudă, după ce şi-a provocat amputarea ambelor picioare, şi pentru deţinerea de imagini cu mutilări genitale. În vârstă de 49 de ani, Hopper, care lucra pentru NHS, sistemul public de sănătate britanic, a pledat vinovat. După amputare, el ceruse aproape 500.000 de lire sterline (575.000 de euro) companiei de asigurări, relatează AFP şi The Guardian.
12:00
Pedepse mai mici pentru deținuții care citesc. Țara care eliberează mai devreme infractorii în funcție de cărţile citite # Digi24.ro
Mii de deţinuţi din Uzbekistan vor putea beneficia de reduceri ale pedepselor dacă vor citi cărţi selectate de autorităţi, care doresc „să formeze valori spirituale şi morale corecte” în rândul condamnaţilor din această fostă republică sovietică din Asia Centrală, informează AFP.
11:50
Cele mai importante evenimente petrecute pe 5 septembrie
11:50
Trump îi ia apărarea lui Robert Kennedy Jr., criticat pentru măsurile sale anti-vaccinare. „Are intenţii bune şi idei puţin diferite” # Digi24.ro
Preşedintele american Donald Trump şi-a exprimat joi sprijinul pentru secretarului Sănătăţii, Robert Kennedy Jr., cu „idei puţin diferite”, după ce acesta din urmă a trebuit să-şi apere cu înverşunare măsurile anti-vaccinare criticate, într-un moment în care oameni de ştiinţă şi oponenţi îi cer demisia.
11:40
Persoanele fizice rezidente şi nerezidente, cu vârsta peste 18 ani, pot subscrie, începând de vineri, 5 septembrie, până vineri, 12 septembrie, pentru titlurile de stat FIDELIS denominate în lei şi în euro, relatează News.ro.
