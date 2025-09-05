Decizie majoră a CJUE pentru pacienţii din România, privind dreptul acestora la decontarea tratamentelor în străinătate

17:40

Preşedintele Greenfield – Băneasa, Cătălin Diaconescu, afirmă că locuitorii din acest cartier au nevoie de un acces direct către Bucureşti şi a precizat că, în urma unei furtuni din luna iulie, singura cale de acces a fost blocată mai bine de opt ore. Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a declarat că sunt multe cartiere în Bucureşti cu un singur drum şi nu vor să taie în Parcul Herăstrău pentru a avea două drumuri. Buzoianu a adăugat că ne aflăm în această situaţie deoarece dezvoltatorul imobiliar nu şi-a îndeplinit obligaţiile. Declaraţiile au fost făcute în contextul unei dezbateri organizate de Ministerul Mediului cu privire la iniţiativa de declarare a Pădurii Băneasa ca arie naturală protejată, dar şi al protestelor activiştilor de mediu faţă de existenţa unui drum de acces prin pădure pentru locatarii cartierului Greenfield.