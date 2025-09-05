S-a stricat gazonul pe Arenă! FOTO. Cum arată suprafața de joc la meciul cu Canada. Fusese schimbată în urmă cu două luni
Golazo.ro, 5 septembrie 2025 21:30
România - Canada. Gazonul de pe Arena Națională arată prost în seara meciului.
• • •
Alte ştiri de Golazo.ro
Acum 5 minute
21:50
Reduși la tăcere VIDEO+FOTO. Atmosfera de vacanță s-a evaporat în câteva minute pe Arenă! 30.000 de români au amuțit la gafele „tricolorilor” # Golazo.ro
ROMÂNIA - CANADA. „Tricolorii” au deschis toamna cu un amical, dar un joc special, primul nostru duel împotriva Canadei. Și Arena a fost iar galbenă.
Acum 30 minute
21:30
S-a stricat gazonul pe Arenă! FOTO. Cum arată suprafața de joc la meciul cu Canada. Fusese schimbată în urmă cu două luni # Golazo.ro
România - Canada. Gazonul de pe Arena Națională arată prost în seara meciului.
Acum o oră
21:10
21:00
Mihai Stoica, furios pe Lucescu! Oficialul FCSB a ieșit la atac după ce a văzut echipa României: „Avem șase jucători pe bancă, batem toate recordurile!” # Golazo.ro
Mihai Stoica (60 de ani) a reacționat dur după ce a văzut echipa de start aliniată de Mircea Lucescu pentru amicalul din această seară.
Acum 2 ore
20:20
Meci reprogramat în Liga 1 Când se va disputa partida Oțelul Galați - FC Botoșani din etapa #9 # Golazo.ro
Duelul dintre Oțelul Galați și FC Botoșani, din etapa #9 a Superligii, a fost reprogramat cu o zi mai devreme.
Acum 4 ore
19:30
Mesajul lui Ianis Hagi Cui a mulțumit românul după ce s-a transferat la Alanyaspor : „A fost o vară intensă pentru mine” # Golazo.ro
Ianis Hagi (26 de ani) a transmis cu mesaj de apreciere după transferul la noua sa echipă.
19:30
Federația atacă jucătoarele Scandal după demisia lui Horia Tecău de la echipa României de BJK Cup: „Jenant, o rușine!” # Golazo.ro
George Cosac, președintele Federației Române de Tenis, a criticat în termeni duri atitudinea jucătoarelor experimentate din echipa României de Billie Jean King Cup.
19:00
Borza putea fi coleg cu Ronaldo Fundașul stânga de la Rapid, la un pas de Al-Nassr: „Mutare diabolică!” » De ce a picat transferul și ce salariu ar fi încasat # Golazo.ro
Andrei Borza (19 ani) a fost dorit de Al Nassr, a dezvăluit agentul său, Ioan Becali.
18:40
Nu crede în calificarea la CM 2026 Gabi Balint, sceptic în privința șanselor României: „Nu-mi fac mari iluzii” + ce le reproșează jucătorilor # Golazo.ro
Gabi Balint, 62 de ani, nu crede că naționala României are prea multe șanse de a fi prezentă la CM 2026.
18:40
Chivu face schimbări la Inter Noua strategie a românului: „Mai multă agresivitate, mai puțină eleganță” + Planuri mare pentru atac # Golazo.ro
Cristi Chivu (44 de ani) vrea să schimbe abordarea la Inter Milano, după eșecul scoru 1-2 cu Udinese, din etapa #2.
18:20
Amendă pentru trening! Ținută obligatorie pentru antrenorii din Liga Națională de baschet » Cât vor plăti dacă vor încălca regulamentul # Golazo.ro
FRB a impus reguli de conduită vestimentară pentru antrenori în Regulamentul Specific al sezonului 2025-2026 din Liga Națională de Baschet Masculin.
18:10
CFR nu se oprește Un jucător cu 200 de meciuri în Ligue 1 ar putea ajunge la Cluj! » Ce mutare pregătește și rivala din oraș # Golazo.ro
CFR Cluj ar putea aduce în Liga 1 un alt fotbalist francez, după transferul-surpriză al lui Kurt Zouma (30 de ani).
18:00
SE FACE: Tudose semnează cu FCSB! Tatăl lui Mario, într-un dialog cu GOLAZO.ro: „Am discutat cu Becali, am realizat că e o șansă imensă, fiul meu va merge la FCSB” # Golazo.ro
FCSB a anunțat că îl vrea pe Mario Tudose, de la FC Argeș, pentru a rezolva problema U21 în Liga 1. Tatăl fotbalistului declasare că nu e de acord să plece din Trivale.
Acum 6 ore
17:40
Dezastru în Liga 1! ANALIZĂ. Mircea Lucescu a tras un semnal de alarmă. Ce atacanți ar putea convoca , în caz de urgență, la meciul cu Cipru? # Golazo.ro
Naționala României va aborda amicalul cu Canada din această seară și meciul cu Cipru din preliminariile CM 2026 cu doar doi atacanți centrali în lot: Denis Drăguș și Louis Munteanu
17:20
PSV a decis lotul pentru UCL Echipa lui Dennis Man a anunțat pe ce jucători se bazează în Liga Campionilor » Ce se întâmplă cu românul # Golazo.ro
PSV a anunțat lotul de jucători pe care se va baza în meciurile din Liga Campionilor.
16:50
Nu-l mai așteaptă pe Drăgușin Excluderea stoperului din lotul pentru Ligă arată când speră Tottenham să revină la capacitate maximă # Golazo.ro
Radu Drăgușin, 23 de ani, se pregătește în așteptarea revenirii după cea mai gravă accidentare din fotbal. Dar antrenorul lui Tottenham nu se mai gândește la el în 2025
16:40
Nedelcu se antrenează cu Steaua Fostul jucător de la Farul și FCSB negociază un contract cu echipa din Liga 2 # Golazo.ro
CSA Steaua negociază cu Dragoș Nedelcu (28 de ani), jucător care are peste 200 de prezențe în Superliga.
16:20
Se retrage din fotbal O echipă de tradiție riscă să intre în faliment : „Voi spune stop, să se descurce cum vor putea!” # Golazo.ro
Anton Măzărianu, finanțatorul celor de la Ceahlăul Piatra Neamț, a anunțat că va plăti salariile pe august, după care nu va mai sprijini echipa. Ulterior clubul va rămâne în responsabilitatea conducerii actuale.
Acum 8 ore
15:50
„Am fost violată și terorizată psihic” O sportivă din România face dezvăluiri cutremurătoare despre abuzurile sexuale la care a fost supusă de antrenor # Golazo.ro
Mărturie tulturătoare pentru GOLAZO.ro: o sportivă din Romania detaliază episoade și traume crâncene din perioada petrecută la lotul României. Un calvar cu manipulări, sex în grup, prostituție, teroare și anxietate.
15:40
Mutare - surpriză la Dinamo Fundașul comparat de Ogăraru cu Matthijs de Ligt a semnat cu „câinii” # Golazo.ro
Dinamo a semnat cu Matei Marin (19 ani), fostul jucător al celor de la CSA Steaua.
15:40
România U21 - Kosovo U21 LIVE de la 18:30 » Debutul „tricolorilor mici” în preliminariile EURO 2027 e sold out # Golazo.ro
Naționala U21 a României debutează astăzi, de la ora 18:30, în preliminariile EURO 2027. Meciul cu selecționata din Kosovo se dispută pe stadionul „Emil Alexandrescu” din Iași.
15:20
Așa l-a numit un suporter al lui Dinamo Kiev pe Vladislav Blănuță, după ce acesta din urmă a citit cu ochii lipiți de ecran un mesaj care se termina cu Slava Ukraini! Dar cu ce a greșit fotbalistul, se vor întreba unii, nu e democrație? Păi, nu. În Rusia, nu
15:00
Când va reveni Mazilu Dinamo mai are de așteptat: „Analizele au arătat că are nevoie de această perioadă de reechilibrare” # Golazo.ro
Impresarul care a intermediat transferul lui Adrian Mazilu (19 ani) de la Brighton la Dinamo, Cristian Cernodolea, a anunțat că debutul atacantului va mai avea de așteptat. Fotbalistul mai are nevoie de cel puțin două luni pentru a se antrena la capacitate maximă.
14:40
Îi fac poftele lui Gâlcă Rapid forțează transferul fotbalistului trecut prin Ligue 1 » A răpus Craiova în Europa # Golazo.ro
Victor Angelescu, acționarul minoritar al Rapidului, a anunțat că giuleștenii vor să facă încă un transfer, un fotbalist dorit de tehnicianul Costel Gâlcă (53 de ani). Ar fi vorba despre Jan Repas (28 de ani), internațional sloven de la NK Maribor, care în trecut a jucat în Ligue 1 (Franța)
14:10
„Nu mai vreau calitate” Declarație-șoc a selecționerului Germaniei după o înfrângere istorică: „Asta cer!” # Golazo.ro
Julian Nagelsmann a reacționat brutal după ce Germania a fost învinsă la Bratislava, 0-2 cu Slovacia, primul eșec al naționalei alb-negre într-o deplasare din preliminariile Mondialului
Acum 12 ore
13:40
România - Canada LIVE de la 21:00 » Primul meci din istorie cu formația din America de Nord. Jucătorul lăsat de Lucescu în afara lotului # Golazo.ro
România va juca împotriva un meci amical împotriva Canadei, astăzi, de la 21:00. Partida va fi liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Antena 1.
13:10
Trag în Blănuță! Amenințat cu moartea: ultrașii lui Dinamo Kiev i-au pus portretul ca țintă în poligon » Atenție, imagini care vă pot afecta # Golazo.ro
Vladislav Blănuță, 23 de ani, în mijlocul unei situații primejdioase. După ce s-a aflat de postările pro-ruse ale jucătorului transferat la Dinamo Kiev, ultrașii îl amenință cu moartea. Transferul ar putea fi anulat.
13:00
Tyson și Mayweather revin în ring! Legendarii pugiliști se vor duela într-un meci demonstrativ: „Va fi dăunător pentru sănătatea lui” # Golazo.ro
Mike Tyson (59 de ani) și Floyd Mayweather Jr. (48 de ani), două dintre cele mai emblematice nume ale boxului, se vor întoarce în ring. Ambii pugiliști, retrași de mult timp din activitate, vor disputa un meci demonstrativ.
12:00
Dinamo caută fundaș Nicolescu a găsit jucătorul dorit la CFR Cluj: „Vrem să transferăm săptămâna asta” » Ardelenii, greu de convins # Golazo.ro
Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo, a anunțat că Dinamo vrea să transfere un fundaș central de la CFR Cluj. Conform surselor GOLAZO.ro, jucătorul dorit de „câini” este Matei Ilie (22 de ani).
11:40
James, imagini emoționante Uruguay, Paraguay și Columbia s-au calificat la CM 2026 » Guvernul paraguayan a declarat sărbătoare națională! # Golazo.ro
Uruguay, Columbia și Paraguay și-au asigurat locurile la Cupa Mondială 2026, în penultima rundă a calificărilor din America de Sud. Columbia a câștigat cu 3-0 în fața Boliviei. Același a fost scorul și la Uruguay - Peru, în timp ce Paraguay a încheiat la egalitate, fără goluri, cu Ecuador.
11:20
Sabalenka, pregătită de luptă Lidera WTA confirmă „bătălia sexelor” cu Nick Kyrgios » Ce au făcut Năstase și Țiriac în meciuri cu femei # Golazo.ro
Aryna Sabalenka și-a exprimat dorința de a se duela cu Nick Kyrgios într-o „bătălie a sexelor”.
11:20
Cazul Blănuță: „Asta e decizia” Patronul lui Dinamo Kiev s-a implicat după ce fanii au cerut rezilierea contractului: „Nu va juca dacă…” # Golazo.ro
Vladislav Blănuță, 23 de ani, a semnat cu Dinamo Kiev, dar transferul ar putea fi anulat din cauza postărilor sale pro-ruse. Ce a spus despre acest caz Igor Surkis
11:10
Neymar (33 de ani) este în centrul atenției în Brazilia în aceste zile, însă nu datorită jocului prestat.
11:10
Sabalenka, pregătită de luptă Lidera WTA confirmă „bătălia sexelor” cu Nick Kyrgios » Ce au făcut Năstase și Țiriac în meciuri cu femei # Golazo.ro
Aryna Sabalenka și-a exprimat dorința de a se duela cu Nick Kyrgios într-o „bătălie a sexelor”.
11:10
Scandal în box Franța, exclusă de la Mondiale » Sportivele nu au respectat termenul limită pentru testele de gen # Golazo.ro
Cinci pugiliste din Franța au fost excluse de la prima ediție a Campionatelor Mondiale de Box Feminin, găzduită la Liverpool. Sportivele nu au respectat termenul-limită pentru efectuarea testului genetic, măsură introdusă de World Boxing. Obligativitatea testului genetic contravine legislației franceze, iar Federația Franceză de Box (FFBoxe) susține că organizarea a fost deficitară.
10:50
De ce lipsește Opruț Nicolescu a explicat de ce fundașul stânga de la Dinamo nu a fost chemat la națională: „S-a gândit prima dată la Raul” # Golazo.ro
Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo, a explicat de ce Raul Opruț (27 de ani) nu a fost convocat la echipa națională. Selecționerul Mircea Lucescu (80 de ani) îl vrea complet apt pe Opruț pentru o viitoare convocare.
10:40
Mutu despre Armani Ce a putut să posteze „Briliantul” după moartea creatorului de modă: captura de ecran bizară publicată de fostul internațional # Golazo.ro
Giorgio Armani, celebrul designer italian, a încetat din viață ieri, la vârsta de 91 de ani. Adrian Mutu a vrut și el să transmită un mesaj după decesul lui Armani, astfel că a făcut o postare pe InstaStory.
10:20
Surprize în echipa de start Mircea Lucescu îl va titulariza azi pe Louis Munteanu. Cine dintre Dobre și Baiaram va fi în primul 11 # Golazo.ro
România - Canada se va juca azi, ca meci amical, de la ora 21:00, transmis de Antena 1. Lucescu va folosi și jucători care nu au fost în prim-planul naționalei în ultima vreme
10:10
Nu joacă Messi la CM 2026? Declarațiile căpitanului Argentinei, după ultimul meci acasă: „Abia atunci voi lua o decizie” # Golazo.ro
Argentina – Venezuela 3-0. Lionel Messi (38 de ani) a înscris o „dublă” în ultimul său meci oficial jucat în țara natală.
09:30
FCSB driblează pedeapsa Soluția găsită pentru a anula sancțiunea de la UEFA + azi se pun în vânzare biletele pentru Europa League # Golazo.ro
FCSB scoate astăzi la vânzare pachetele pentru cele 4 meciuri de pe teren propriu din faza principală a Europa League.
Acum 24 ore
08:50
Ten Hag, cauzele căderii-șoc Analiză GOLAZO.ro » De ce ajunge un antrenor cu supercotă să fie dat afară după 3 meciuri # Golazo.ro
Erik ten Hag, 55 de ani, cel care cucerea Țările de Jos cu jocul spectaculos al lui Ajax, e acum în cel mai jos punct, demis de la Manchester United și Bayer Leverkusen în 10 luni
02:20
31 de capete de acuzare A rănit zeci de persoane la parada de titlu a lui Liverpool, dar vrea să scape basma curată! # Golazo.ro
Paul Doyle (53 de ani), fost membru al Marinei Regale a Regatului Unit, cel care a intrat cu mașina în fani la parada de titlu a lui Liverpool, a pledat nevinovat la cele 31 de capete de acuzare care i se aduc.
01:40
„Avem nevoie de odihnă” Mbappe, semnal de alarmă în privința programului încărcat: „Nu-mi amintesc ca cineva să fie în formă 60 de meciuri” # Golazo.ro
Kylian Mbappe (26 de ani), superstarul naționalei Franței, a vorbit despre programul încărcat din fotbal.
01:30
Preliminarii CM 2026 Germania, start rușinos de campanie! Spania și Belgia au făcut scor » Toate rezultatele + clasamentul actualizat # Golazo.ro
Preliminarii CM 2026. Prima zi din septembrie rezervată echipelor naționale s-a încheiat cu o mare surpriză. Germania a pierdut inexplicabil în Slovacia, scor 0-2!
00:10
Debut ratat VIDEO. Reghecampf s-a făcut de râs la debutul pe banca lui Al Hilal Omdurman # Golazo.ro
Laurențiu Reghecampf (49 de ani) a debutat oficial pe banca celor de la Al-Hilal Omdurman.
00:10
Lucescu a decis: el va fi portar! Selecționerul a luat o decizie surprinzătoare în privința celui care va fi între buturi cu Canada # Golazo.ro
ROMÂNIA - CANADA. Selecționerul Mircea Lucescu a luat decizia în privința primului titular: goalkeeper l-a ales pe Horațiu Moldovan.
4 septembrie 2025
22:50
Ultimul dans Cine transmite Argentina - Venezuela, ultima partidă oficială acasă pentru Leo Messi la națională # Golazo.ro
Lionel Messi (38 de ani) se pregătește pentru ultimul meci în țara natală, alături de naționala Argentinei.
22:40
Laszlo Balint, operat Antrenorul Oțelului a suferit o intervenție chirurgicală » Când va reveni la antrenamente # Golazo.ro
Laszlo Balint (46 de ani), antrenorul celor de la Oțelul Galați, a suferit o intervenție chirurgicală la genunchiul piciorului drept.
22:40
Chivu, în pericol? Italienii scriu deja despre posibila plecare de la Inter! Cine ar fi favorit să-l înlocuiască # Golazo.ro
La Milano au început să circule zvonuri despre discuții privind o posibilă demitere a lui Cristi Chivu (44 de ani) de la Inter.
22:20
Jucătorul după care plânge FCSB Campioana l-a avut în curte și l-ar fi vrut cu orice preț înapoi: „El le ține singur echipa! Îmi pare rău că nu l-am luat” # Golazo.ro
Gigi Becali (67 de ani), patronul FCSB, spune că regretă că nu l-a transferat pe Alex Dobre (27 de ani), atacantul Rapidului.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.