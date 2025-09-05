Aproape de tragedie Meciul Franța U21 - Luxemburg U21, amânat după ce autocarul oaspeților s-a răsturnat! » Ce s-a întâmplat

15:20

Așa l-a numit un suporter al lui Dinamo Kiev pe Vladislav Blănuță, după ce acesta din urmă a citit cu ochii lipiți de ecran un mesaj care se termina cu Slava Ukraini! Dar cu ce a greșit fotbalistul, se vor întreba unii, nu e democrație? Păi, nu. În Rusia, nu