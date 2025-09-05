Selecționerul Canadei, după ce a zdrobit România: „Eu sper că la 80 de ani o să fiu pe plajă, nu pe bancă”
Gazeta Sporturilor, 6 septembrie 2025 00:20
Jesse March, selecționerul Canadei, a reacționat după ce echipa lui a învins cu 3-0 România, la București, într-un meci amical.În conferința de presă, Jesse March a analizat performanța echipei sale în fața României, a comparat fotbalul european cu cel din America de Nord și a avut cuvinte de laudă pentru Mircea Lucescu: „Mircea Lucescu este un antrenor legendar. Cu toate acestea, eu sper că la 80 de ani să fiu pe plajă”.VIDEO. ...
Acum 30 minute
00:30
Luis Enrique (55 de ani), antrenorul deținătoarei Ligii Campionilor, PSG, a fost transportat de urgență la spital vineri seară, după ce a fost implicat într-un accident cu bicicleta.În urma investigațiilor medicale, s-a constatat faptul că tehnicianul spaniol a suferit o fractură de claviculă. Se pare că Enrique nu a suferit alte răni grave. ...
00:30
Mircea Lucescu a anunțat în conferință ce decizie a luat în privința lui Horațiu Moldovan: „Și golul 3 a plecat de la el” # Gazeta Sporturilor
Mircea Lucescu (80 de ani), selecționerul României, a vorbit despre gafa lui Horațiu Moldovan în cadrul conferinței de presă de la finalul amicalului cu Canada, pierdut cu 0-3. Potrivit lui Mircea Lucescu, Moldovan va apăra și în meciul cu Cipru, din preliminariile CM 2026, pe 9 septembrie, de la ora 21:45Decizia lui Mircea Lucescu: „Nu cred că e momentul să bag un portar pentru că a greșit altul. ...
Acum o oră
00:20
00:00
Mihai Stoica, nemilos cu Horațiu Moldovan: „Dezastru total. Avem contract să apere el?” # Gazeta Sporturilor
După ce România a fost demolată de Canada, scor 0-3, Mihai Stoica l-a criticat dur pe Horațiu Moldovan, portarul titular al echipei naționale.Pentru naționala României vine acum un meci oficial, Cipru, în preliminariile CM 2026. Partida va avea loc pe 9 septembrie, de la ora 21:45.Președintele Consiliului de Administrație de la FCSB i-a reproșat lui Moldovan gafa de la al doilea gol al canadienilor. ...
00:00
Dennis Man (27 de ani), jucător trimis titular în banda dreaptă a atacului de către selecționerul Mircea Lucescu (80 de ani) în eșecul echipei naționale a României cu Canada, scor 0-3, într-un meci amical disputat pe Arena Națională, s-a declarat dezamăgit la finalul partidei.Transferat în această vară de la Parma la PSV Eindhoven, internaționalul român a asigurat că echipa națională a tratat serios meciul de pregătire, însă adversara a fost prea puternică. ...
Acum 2 ore
23:50
Căpitanul echipei naționale a ieșit în față după eșecul cu Canada: „Rezultatul este unul rușinos și aș vrea prin a-mi cere scuze suporterilor” # Gazeta Sporturilor
Nicolae Stanciu, căpitanul echipei naționale, a comentat înfrângerea României în fața Canadei, scor 0-3, într-un meci amical disputat la București. Căpitanul României consideră eșecul „rușinos” și, ulterior, a vorbit despre următorul meci, cel cu Cipru din preliminariile pentru Campionatul Mondial din 2026. Căpitanul naționalei României a analizat și șansele echipei să se califice la turneul final. ...
23:50
Prima grijă a lui Răzvan Marin, după ce România a fost umilită de Canada pe Arena Națională # Gazeta Sporturilor
La scurt timp după ce echipa națională a României a suferit un eșec usturător pe Arena Națională, 0-3 cu Canada într-un meci amical, Răzvan Marin (29 de ani) a fost surprins la vestiare făcând schimb de tricouri cu starul adversarei, Jonathan David (25 de ani), marcatorul primului gol. ...
23:40
Băgat în ședință de Mircea Lucescu la marginea terenului » Selecționerul, exasperat de faza din minutul 69 # Gazeta Sporturilor
Denis Drăguș, atacantul naționalei României, a avut o ratare uriașă în amicalul cu Canada, scor 0-3, de pe Arena Națională. A fost băgat imediat în ședință de Mircea Lucescu, la marginea terenului.De unde a pornit totul? În minutul 69, la 2-0 pentru canadieni, Drăguș a avut o șansă uriașă de a reduce din diferență, dar a preferat o execuție spectaculoasă dintr-o poziție clară de gol.FOTO. ...
23:40
Mircea Lucescu i-a luat pe rând, după România - Canada: „Nu trebuie să își permită să facă asta!” # Gazeta Sporturilor
România - Canada 0-3. Mircea Lucescu, selecționerul naționalei, a analizat amicalul de pe Arena Națională și a declarat că rezultatul e prea dur.România va juca următorul meci cu Cipru, în preliminariile Campionatului Mondial 2026, pe 9 septembrie de la ora 21:45, în deplasare.Lucescu a criticat poziționarea jucătorilor la primul gol, marcat de Jonathan David cu capul. Acesta a scăpat din marcaj și a punctat. ...
23:30
Ilie Dumitrescu a tras concluziile eșecului neverosimil cu Canada: „E bun testul ăsta. Batem sigur în Cipru!” # Gazeta Sporturilor
Ilie Dumitrescu a comentat înfrângerea drastică a României în amicalul cu Canada, scor 3-0.Analistul TV susține că România ar trebui să renunțe la „jocul elaborat” și ar trebui să joace mult mai simplu și mai eficace. Ilie Dumitrescu a comentat și execuția pretențioasă încercată de Denis Drăguș în a doua repriză. ...
23:20
România a fost învinsă de Canada, scor 0-3. Gică Popescu a analizat amicalul naționalei și a rămas surprins de abordarea partidei. Consideră că oaspeții le-au predat o lecție de fotbal „tricolorilor”.Pentru România urmează meciul cu Cipru, din preliminariile CM 2026, pe 9 septembrie de la ora 21:45Fostul căpitan al naționalei a pus eșecul pe lipsa de formă a jucătorilor, fără să-l scoată vinovat pe Mircea Lucescu, fostul lui antrenor. ...
23:10
Piloții Ferrari, încrezători după prima zi la Monza: „„Avem o șansă bună! Mașina e rapidă” # Gazeta Sporturilor
Ferrari i-a entuziasmat pe fani după prima zi de antrenamente pe circuitul de la Monza. Charles Leclerc a fost pe 2 în ambele sesiuni, în timp ce Lewis Hamilton a fost cel mai rapid în prima și al cincilea în a doua.Marele Premiu de Formula 1 de la Monza are loc duminică, de la ora 16:00. Va fi liveTEXT pe GSP.ro și în direct pe Antena 1 și antenaplay.roReporterul GSP Sergiu Alexandru este în Italia și transmite toate informațiile de la fața locului. ...
Acum 4 ore
22:50
Florin Prunea, fără milă după gafa lui Horațiu Moldovan: „Stânjenitor. Joac-o simplu, dă-o afară” # Gazeta Sporturilor
Florin Prunea, fost portar al echipei naționale, a reacționat după gafa lui Horațiu Moldovan din amicalul României cu Canada.Fostul internațional român consideră că Horațiu Moldovan a greșit deoarece s-a complicat în propriul careu.Florin Prunea a reacționat după gafa lui Horațiu Moldovan: „A mai avut 2-3 ezitări”+1 FOTO„Este o greșeală pur tehnică, nu ai voie să te pui sub presiune singur. Îți vine mingea, nu te complici, degajezi. ...
22:20
Ionuț Chirilă a intrat în direct și a mitraliat echipa națională după prima repriză cu Canada: „Am văzut niște lebede canadiene slalomând printre niște tractoare care arau câmpul” # Gazeta Sporturilor
Ionuț Chirilă, antrenorul român, a intrat în direct la emisiunea GSP Live Special și a analizat jocul României din prima repriză a amicalului cu Canada.România era condusă cu 2-0 la pauză, iar Ionuț Chirilă i-a sancționat pe Nicușor Bancu, Răzvan Marin, Virgil Ghiță și Horațiu Moldovan, cel care a gafat la golul doi al oaspeților. Canada a înscris prin David și Ahmed în minutele 11, respectiv 22. ...
22:00
Ce prostie a făcut Moldovan în România - Canada! Reacția lui Lucescu, după gafa monumentală # Gazeta Sporturilor
Horațiu Moldovan, portarul naționalei României, a comis o gafă uriașă în prima repriză a amicalului cu Canada, de pe Arena Națională.Moldovan a fost portarul ales de Mircea Lucescu să fie titular împotriva Canadei. Selecționerul a mers pe continuitate, deși Horațiu nu a jucat deloc la Oviedo în acest sezon. Selecționerul i-a lăsat pe bancă pe Ștefan Târnovanu, titular la FCSB, și pe Răzvan Sava, titular la Udinese.FOTO. ...
21:50
Multe VIP-uri la România - Canada + momentul care a ridicat Arena Națională în picioare # Gazeta Sporturilor
Aproximativ 25.000 de suporteri au asistat la meciul amical al echipei naționale a României, cu Canada, vineri seară, pe Arena Națională. Înaintea partidei de pregătire, artista Mira a interpretat imnul „Deșteaptă-te, Române”, într-un moment emoționant pentru toți fanii prezenți. ...
21:50
Alexandru Musi, reacție dură după rezultatul României U21 din startul preliminariilor: „O revenire proastă. Un egal prost” # Gazeta Sporturilor
Alexandru Musi, titular în flancul stâng al naționalei U21, a reacționat după ce „tricolorii” mici au înregistrat un egal în fața selecționatei similare din Kosovo, scor 0-0.Alexandru Musi a catalogat meciul ca fiind unul „prost” și a dat vina pe noroc pentru prestația sub așteptări din debutul preliminariilor pentru Euro 2027. Alexandru Musi a reacționat după România U21 - Kosovo U21 0-0: „Ghinion”„Pentru mine e o revenire frumoasă. ...
21:40
Costin Curelea, explicații pentru remiza cu Kosovo U21: „Mă îngrijorează. De la încălzire i-am simțit” # Gazeta Sporturilor
Costin Curelea, selecționerul României U21, a reacționat după ce elevii săi au obținut doar un egal contra selecționatei similare din Kosovo, scor 0-0, pe stadionul „Emil Alexandrescu” din Iași, în preliminariile Euro 2027.Meciul cu selecționata din Kosovo a fost cel de debut pentru Costin Curelea și primul al „tricolorilor” mici în preliminariile Euro 2027. Selecționerul s-a plâns de forma fizică a jucătorilor și de aria limitată de selecție. ...
21:30
Louis Munteanu, out din primul „11”! » Ce s-a întâmplat cu 15 minute înainte de start: „Mental, e distrus de 6 luni de zile” # Gazeta Sporturilor
Cu 15 minute înainte de startul amicalului României cu Canada, Louis Munteanu a părăsit terenul, după ce s-a accidentat la încălzire. Atacantul era anunțat titular pe foaia de joc.Munteanu trebuia să fie în premieră titular la echipa națională. A avut ghinion și s-a accidentat la încălzire. Astfel, Mircea Lucescu l-a trimis în locul lui pe Drăguș, singurul atacant valid de la lotul național. ...
21:10
Meciul Franței U21, ANULAT! Aproape de o mare tragedie: „Jucătorii au început să țipe, iar geamurile au explodat” # Gazeta Sporturilor
Echipa națională de tineret a Luxemburgului a fost implicată joi seară într-un accident de autobuz în drum spre Lorient, unde trebuia să dispute contra Franței un meci de calificare pentru Euro 2027. Cinci jucători au ajuns în spital, cum au anunțat federațiile de fotbal ale ambelor țări. Din fericire, după ce au primit îngrijiri medicale au fost externați, dar meciul a fost amânat cu acordul ambelor părți. ...
21:10
Doi foști titulari în Premier League, propuși la FCSB » Mihai Stoica: „Niște nume de nu vă puteți imagina” # Gazeta Sporturilor
Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a mărturisit că suporterii i-au reproșat faptul că nu l-au transferat pe Kurt Zouma (30 de ani), fostul internațional francez, care a ajuns la CFR Cluj. Oficialul campioanei en-titre a dezvăluit că i s-au propus recent jucători cu experiență în Premier League, Victor Moses (34 de ani) și Tiemoue Bakayoko (31 de ani). ...
21:00
Meciul Franței U21 de la Lorient a fost anulat » Tinerii adversarii din Luxemburg, foarte aproape de o dramă! # Gazeta Sporturilor
Echipa națională de tineret a Luxemburgului a fost implicată joi seară într-un accident de autobuz în drum spre Lorient, unde trebuia să dispute contra Franței un meci de calificare pentru Euro 2027. Cinci jucători au ajuns în spital, cum au anunțat federațiile de fotbal ale ambelor țări. Din fericire, după ce au primit îngrijiri medicale au fost externați, dar meciul a fost amânat cu acordul ambelor părți. ...
Acum 6 ore
20:30
Ferrari, din nou cu ritm bun în antrenamente, dar Norris a fost de nebătut » Diferențe incredibile între primii trei # Gazeta Sporturilor
A doua sesiune de antrenamente libere de la Monza a fost la fel de spectaculoasă ca prima. De data asta, Lando Norris (McLaren) a fost cel mai rapid, iar pe 2 și 3 au terminat din nou Charles Leclerc (Ferrari) și Carlos Sainz (Williams).Marele Premiu de Formula 1 de la Monza are loc duminică, de la ora 16:00. Va fi liveTEXT pe GSP.ro și în direct pe Antena 1 și antenaplay.roReporterul GSP Sergiu Alexandru este în Italia și transmite toate informațiile de la fața locului. ...
20:20
Decizia lui Lucescu l-a enervat la culme pe Mihai Stoica: „De ce îi mai chemi?” # Gazeta Sporturilor
Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a răbufnit în direct la TV, după ce selecționerul naționalei României, Mircea Lucescu (80 de ani), a decis să nu titularizeze niciun jucător de la campioana en-titre în meciul amical cu Canada, deși au fost convocați 7 jucători de la reprezentanta Superligii în Europa League. ...
20:20
Tensiuni în vestiarul lui PSG după transferul lui Zabarnyi » A cerut plecarea lui Safonov: „Rușii trebuie izolați!” # Gazeta Sporturilor
Înaintea partidei Ucraina - Franța, programată diseară la Wroclaw în preliminariile CM 2026, cotidianul L'Equipe a prezentat conflictul izbucnit la PSG odată cu venirea lui Ilya Zabarnyi. Fundașul central ar fi transmis campioanei Europei să scape de portarul Matvey Safonov: „Rușii sunt niște agresori care încearcă în zadar să distrugă libertatea și independența Ucrainei. Războiul continuă, iar eu nu am nicio relație cu niciun rus”. ...
19:20
Coincidență stranie sau inteligență artificială?! Doi fotbaliști au avut mesaje de despărțire IDENTICE după ce s-au transferat în această vară # Gazeta Sporturilor
Fabio Silva (23 de ani) și Christantus Uche (22 de ani) și-au schimbat echipele în perioada de mercato din această vară. Portughezul a părăsit-o pe Wolverhampton pentru Borussia Dortmund și a postat un mesaj emoționant pentru fanii „lupilor” prin intermediul contului său de Instagram. Câteva zile mai târziu, Uche a plecat de la Getafe la Crystal Palace și a postat un mesaj identic cu cel al lui Silva, la despărțirea de clubul din La Liga. ...
19:00
Patronul lui Dinamo Kiev, reacție dură în cazul lui Blănuță: „Asta e decizia mea” # Gazeta Sporturilor
Igor Surkis, acționarul și președintele lui Dinamo Kiev, a oferit o primă reacție în scandalul în care e implicat Vladislav Blănuță, acuzat de postări pro-ruse.A doua zi după ce a fost prezentat oficial, atacantul cumpărat de ucraineni de la FCU Craiova a intrat într-o uriașă polemică. Fanii celor de la Dinamo Kiev au descoperit că Blănuță a avut mai multe postări controversate pe rețelele de socializare, considerate pro-ruse. ...
19:00
Președintele lui Alanyaspor: „Ne punem mari speranțe în fiul marii legende a fotbalului turc” » Primele imagini cu Ianis Hagi de la antrenament # Gazeta Sporturilor
Președintele lui Corendon Alanyaspor, Hasan Çavuşoğlu, i-a făcut o prezentare specială ultimei achiziții a clubului din Super Lig: „Poate evolua pe ambele flancuri și pe diferite poziții. Credem că Ianis Hagi va aduce o contribuție semnificativă la echipa noastră”. Internaționalul român a semnat un contract pe doi ani cu Alanyaspor și ieri a fost prezentat oficial. ...
Acum 8 ore
18:50
„Isak de România” » Mario Tudose a primit o ofertă „de nerefuzat” de la FCSB, dar clubul a avut un mesaj clar # Gazeta Sporturilor
Transferul lui Mario Tudose, fotbalistul de 20 de ani de la FC Argeș, la FCSB a luat o nouă turnură. După ce tatăl fotbalistului a anunțat că nu va pleca de la Pitești, astăzi a anunțat clubul că a primit o ofertă considerată foarte bună. ...
18:50
Jucătoarea română Anca Todoni (20 de ani, locul 112 WTA) a fost învinsă în sferturile de finală ale turneului de categorie WTA 125 de la Montreux de Darija Semenistaja (22 de ani, locul 115 mondial), 6-4, 2-6, 6-0.Anca Todoni s-a oprit în sferturile de finală ale turneului de la Montreux, primul concurs în care a luat startul după ce a pierdut în turul 1 al calificărilor de la US Open. ...
18:20
Jucătorii, arbitrul și cameramanii s-au aruncat la pământ să evite pericolul » Momente nemaivăzute în fotbal # Gazeta Sporturilor
Meciul dintre City FC Abuja și JKU FC, din Tanzania, a oferit momente nemaivăzute pe terenul de fotbal. Toți jucătorii aflați pe gazon s-au aruncat la pământ și au stat nemișcați secunde bune, în minutul 78.Motivul? Un roi uriaș de albine a luat cu asalt stadionul. Insectele au pătruns pe teren, iar jucătorii au recurs la un gest disperat pentru a evita înțepăturile. ...
17:50
Bjorn Borg, detalii despre diagnosticul de cancer: „Acum am un nou adversar, nu renunț” # Gazeta Sporturilor
Bjorn Borg (69 de ani), fost lider mondial și de 11 ori campion de Grand Slam, a oferit detalii despre diagnosticul de cancer de prostată pe care îl dezvăluie în memoriile sale. Suedezul spune că a trecut prin momente dificile, dar boala acum este în remisie.Fostul legendar jucător Bjorn Borg dezvăluie în ultimul capitol al viitoarei sale cărți de memorii, „Heartbeats”, că a fost diagnosticat cu un cancer de prostată „extrem de agresiv” încă din 2023. ...
17:50
Fostul elev al lui Mircea Lucescu la Inter face dezvăluri picante: „Ronaldo înfuleca o grămadă de prăjituri și ciocolate. Iar peste câteva ore a reușit o «dublă»!” # Gazeta Sporturilor
Fabio Galante, fost dublu campion european de tineret cu naționala Italiei și câștigător al Cupei UEFA cu Inter (l-a avut pentru 14 meciuri antrenor pe Mircea Lucescu), a povestit episoade neștiute din cele două decenii petrecute pe gazon. Ex-stoperul cu 88 de partide în tricoul nerazzurro, considerat în anii '90 unul dintre cei mai sexy fotbaliști din Italia, spune că „dacă aș fi fost urât, aș fi avut o carieră mai bună”. ...
17:20
Dinamo a ratat transferul fundașului cu cost zero » Era alesul lui Zeljko Kopic # Gazeta Sporturilor
Dinamo face eforturi mari să-și consolideze lotul de jucători, pe final de mercato. Pe lista „câinilor”, pentru a întări compartimentul defensiv, s-a aflat și un fundaș central liber de contract, dorit în mod special de Zeljko Kopic, pe toată durata perioadei de transferuri, însă demersul a eșuat în ultimele zile.Matej Rodin (29 de ani) a refuzat propunerea roș-albilor, pe care a considerat-o nesatisfăcătoare. ...
17:10
Ce superstar l-a inspirat pe Giorgio Armani pentru celebrul EA7! Povestea din spatele unui brand celebru # Gazeta Sporturilor
Balonul de Aur Andriy Shevcenko „a oferit” acel 7 de lângă celebrele inițiale EA, Giorgio Armani fiind un fan și un prieten apropiat al ucrainenilor. Iată povestea care-i leagă!Giorgio Armani a murit ieri, la vârsta de 91 de ani, "Regele modei" lăsând în urmă o moștenire extraordinară. Italianul a avut numeroase conexiuni cu sportul și cu fotbaliștii, mai ales. Cu unii dintre ei a avut legături speciale. ...
17:10
Legenda tenisului, detalii despre diagnosticul de cancer: „Acum am un nou adversar, nu renunț” # Gazeta Sporturilor
Bjorn Borg (69 de ani), fost lider mondial și de 11 ori campion de Grand Slam, a oferit detalii despre diagnosticul de cancer de prostată pe care îl dezvăluie în memoriile sale. Suedezul spune că a trecut prin momente dificile, dar boala acum este în remisie.Fostul legendar jucător Bjorn Borg dezvăluie în ultimul capitol al viitoarei sale cărți de memorii, „Heartbeats”, că a fost diagnosticat cu un cancer de prostată „extrem de agresiv” încă din 2023. ...
17:00
Antrenorul român Laszlo Boloni (72 de ani) a acordat un interviu în Portugalia, în care l-a lăudat pe atacantul grec Fotis Ioannidis (25). Ladislau Boloni a fost cel care i-a oferit primele șanse lui Fotis Ioannidis la Panathinaikos. Tehnicianul a comentat pentru abola.pt transferul atacantului la Sporting Lisabona, club cu care a câștigat titlul în Portugalia în 2002. ...
Acum 12 ore
16:40
Schimbarea istorică gândită de Cristi Chivu! » Inter se întoarce în 2019 + Trei titulari noi față de „era Inzaghi”? # Gazeta Sporturilor
După primul eșec cu Inter în Serie A (1-2 cu Udinese), Cristi Chivu ia în calcul să modifice sistemul de joc, trecând de la linia cu trei apărători, moștenită de la Simone Inzaghi și pe care a folosit-o cu succes la Parma, la o defensivă în patru. Transferul din ultima zi de mercato îi oferă această posibilitate de a juca în 4-3-2-1. ...
16:20
GSP Live: diseară e România - Canada + cât trebuie să plătească FCSB pentru fundașul CFR-ului # Gazeta Sporturilor
Alexandru Barbu a revenit cu o nouă ediție GSP Live, azi, de la ora 11, alături de Radu Buzăianu și Adrian Duță.Câteva dintre subiectele pe care le-am abordat astăzi:de la ora 21:00 are loc România - Canada, meci amical, premergător partidei cu Cipru din preliminariile Campionatului Mondial;prefațăm jocul „tricolorilor” și alcătuim formația de start ideală;Gigi Becali și-l dorește pe fundașul brazilian Leo Bolgado, de la CFR Cluj. ...
16:20
Debut perfect pentru Ferrari la Monza » Hamilton și Leclerc, cei mai rapizi în prima sesiune de antrenamente # Gazeta Sporturilor
După un weekend nereușit în Olanda, cu un dublu abandon, Ferrari a început în forță Marele Premiu al Italiei. Iar piloții Scuderiei au arătat cel mai bine în prima sesiune de calificări, ocupând primele două poziții.Marele Premiu de Formula 1 de la Monza are loc duminică, de la ora 16:00. Va fi liveTEXT pe GSP.ro și în direct pe Antena 1 și antenaplay.ro. ...
16:20
Naomi Osaka și întrebarea cea mai grea de după semifinala US Open: „Oh, nu, omule, nu mă face să plâng!” # Gazeta Sporturilor
Fostul lider WTA Naomi Osaka (27 de ani, numărul 24 mondial) a fost învinsă în semifinale la US Open de Amanda Anisimova (24 de ani, locul 9 mondial), 6-7 (4), 7-6 (3), 6-3, dar a marcat ediția actuală cu ținuta ei specială și cu păpușile Labubu care au însoțit-o la fiecare meci.Cel mai bun rezultat al lui Naomi Osaka în turnee majore din 2021 încoace a fost bifat la US Open, odată cu prezența în semifinale. ...
16:20
Ministrul de Externe al Spaniei e de acord cu excluderea echipei Israel-Premier Tech din La Vuelta # Gazeta Sporturilor
José Manuel Albares, ministrul de Externe al Spaniei, e de partea protestatarilor care cer excluderea echipei Israel-Premier Tech din Turul Spaniei.Conflictul fără sfârșit din Fâșia Gaza are urmări tot mai intense și în sport. Ediția din 2025 a Turului Spaniei a fost marcată de manifestații pro-Palestina. Etapa cu final la Bilbao a fost scurtată cu 3 km și nu a avut un câștigător. ...
16:00
16:00
Preliminariile CM 2026: Italia și Franța joacă astăzi » Rezultatele, marcatorii și clasamentul în timp real # Gazeta Sporturilor
Preliminariile CM continuă astăzi cu alte 10 meciuri. Toate încep la 21:45 și vor fi liveTEXT pe GSP.ro. Ucraina - Franța este cel mai așteptat meci al serii. Vedetele lui Deschamps vor să înceapă grupa D cu o victorie. Italia primește vizita Estoniei, în timp ce duelurile Danemarca - Scoția și Slovenia - Suedia se anunță și ele interesante. ...
15:50
„Amicalul” România - Canada și cele mai interesante meciuri programate azi în preliminariile CM 2026 vor fi analizate de Dan Bâra la Breaking Bets. Emisiunea a putut fi urmărită pe site-ul gsp.ro și pe canalul de YouTube al Gazetei Sporturilor.„Tricolorii” se duelează azi, de la ora 21:00, cu selecționata Canadei. Partida se anunță a fi una interesantă, deoarece adversarii au un lot valoros și pot pune probleme elevilor lui Mircea Lucescu. ...
15:50
Fotbalistul pe care Becali plătea două milioane negociază cu Steaua » A făcut prima fotografie în tricoul „militarilor”: „Mă bucur că mă pregătesc cu ei” # Gazeta Sporturilor
Cei de la Steaua au anunțat că mijlocașul defensiv Dragoș Nedelcu (28 de ani) este în tratative cu „militarii” și a început deja pregătirile sub comanda lui Daniel Oprița. Anunț total neașteptat venit din Ghencea. Dragoș Nedelcu, care a aparținut de FCSB în perioada 2017-2022, se află în negocieri avansate cu Steaua. Acesta a început deja să se antreneze alături de echipa lui Daniel Oprița și a dat primele declarații. ...
15:50
Dinamo forțează transferul lui Matei Ilie » Cât solicită cei de la CFR Cluj în schimbul fundașului # Gazeta Sporturilor
În ultimele zile ale perioadei de mercato, Dinamo caută să-și consolideze defensiva cu încă un fundaș central. Surpriza de pe radarul „câinilor” este Matei Ilie, stoperul celor de la CFR Cluj, jucător pe care Andrei Nicolescu, președintele roș-albilor, îl apreciază în mod deosebit.Deși până acum nu a fost înaintată o ofertă oficială către clubul din Gruia, există deja discuții și tatonări privind un eventual transfer. ...
15:40
A depășit faza de glumă! Floyd Mayweather și Mike Tyson se vor bate într-un meci de box fără precedent # Gazeta Sporturilor
Mike Tyson (59 de ani) ar urma să se confrunte cu unul dintre cei mai buni boxeri din toate timpurile, Floyd Mayweather (48 de ani). Cele două legende ale sporturilor de contact se vor înfrunta într-un meci demonstrativ.Mayweather a făcut anunțul printr-un comunicat oficial, surprinzând lumea cu vestea luptei. Detaliile despre când, cum și unde va avea loc evenimentul nu sunt încă publice, dar informația a depășit faza de glumă. ...
15:40
FAIL » A plecat de la FCSB la rivală să-și dea restart, dar iată ce se întâmplă! # Gazeta Sporturilor
Ovidiu Perianu, 23 de ani, credea că scapă de FCSB și se va relansa la CFR Cluj. Momentan, calculul mijlocașului central se dovedește neinspirat: a trecut o lună de când e fotbalistul ardelenilor, a jucat numai 22 de minute.Perianu intrase în dizgrația finanțatorului Gigi Becali și a fost pus pe liber la începutul stagiunii. A negociat cu mai multe formații din primul eșalon, a fost aproape de Petrolul, dorit de Farul, dar lucrurile au luat o turnură neașteptată. ...
15:20
România - Canada » Mihai Mironică, Daniel Pancu și Ionuț Chirilă comentează amicalul naționalei la GSP Live Special # Gazeta Sporturilor
Ediția specială GSP Live revine vineri, 5 septembrie, ora 20:30, cu prilejul meciului amical dintre România și Canada, programat la ora 21:00, pe Arena Națională.Emisiunea poate fi urmărită pe site-ul www.gsp.ro, pe pagina de Facebook a Gazetei Sporturilor, pe canalul de YouTube, dar și pe TikTok.Mihai Mironică îi va avea ca invitați la GSP Live Special pe antrenorii Daniel Pancu și Ionuț Chirilă. ...
