Ce facem astăzi, 6 septembrie 2025, în Timișoara?
Timis Online, 6 septembrie 2025 00:10
Sâmbătă puteți merge la mai multe petreceri, expoziții, proiecții și spectacole.
Un bărbat beat a dat foc la o pompă de benzină și a amenințat că se sinucide, la Făget # Timis Online
Un bărbat în stare de ebrietate a provocat panică joi seara, la Făget, după ce a incendiat o pompă de benzină, a rănit un angajat al stației și s-a refugiat într-un bloc, unde a amenințat că se sinucide.
În 8 septembrie celebrăm Nașterea Maicii Domnului. La această sărbătoare numeroşi credincioşi participă la pelerinaje organizate la diferitele biserici dedicate Maicii Domnului.
Începe anul școlar 2025–2026 sub semnul inegalităților și al costurilor ascunse: peste 400.000 de copii, în afara educației # Timis Online
Noul an școlar debutează într-un climat tensionat, marcat de abandon școlar ridicat, cheltuieli ascunse pentru educația copiilor și diferențe uriașe între mediul urban și cel rural, avertizează Salvați Copiii România. Organizația atrage atenția că lipsa de investiții publice menține România sub media Uniunii Europene la capitolul educație și cere autorităților să ia măsuri urgente pentru a asigura acces egal la școală pentru toți copiii.
Facultatea de Arte și Design UVT își expune lucrările la un prestigios festival din Londra # Timis Online
Facultatea de Arte și Design din cadrul Universității de Vest din Timișoara (FAD UVT) va fi prezentă la unul dintre cele mai importante evenimente culturale din capitala Marii Britanii, „Open House London”.
Filmul săptămânii: „The Conjuring: Last Rites”, cu Ed și Lorraine Warren în ultima lor aventură paranormală # Timis Online
Recomandarea de film din această săptămână este „The Conjuring: Last Rites”, un thriller supranatural care îi aduce pentru ultima dată pe Patrick Wilson și Vera Farmiga în rolurile specialiștilor în paranormal Ed și Lorraine Warren.
Casa Județeană de Asigurări de Sănătate (CJAS) Timiș vine în sprijinul persoanelor fizice neasigurate și anunță o nouă procedură care simplifică validarea calității de asigurat.
Au început studiile geotehnice pentru viitorul drum de mare viteză Caransebeș – Lugoj. Se fac peste 100 de foraje # Timis Online
Direcția Regională de Drumuri și Poduri (DRDP) Timișoara anunță un nou pas în realizarea studiului de fezabilitate a drumului de mare viteză Caransebeș – Lugoj. Vineri, 5 septembrie, au început studiile geotehnice, pas care presupune 120 de foraje.
FOTO. Pregătiri pentru noul an școlar: 20 de școli și grădinițe din Timișoara au fost renovate peste vară # Timis Online
Peste vară, 20 de unități de învățământ preuniversitar au făcut parte din programul Primăriei Timișoara de reparații peste vară.
Haos pe șosele în Timișoara: adolescenți pe trotinete printre mașini. Poliția promite controale mai dure # Timis Online
Imagini șocante din traficul din Timișoara. Adolescenți pe trotinete electrice circulă pe mijlocul drumului, printre mașini. Poliția intervine și anunță controale mai dure în perioada următoare.
VIDEO. Reparații pe o linie de cale ferată degradată, cu peste 120 de ani vechime, din Timiș # Timis Online
Linia 133 dintre Timișoara și Cenad a fost construită între 1895 și 1903, iar ultimele reparații au avut loc de în 1997. Există mai multe sectoare pe care a fost nevoie de instituirea unor restricții de viteză, dar în prezent se desfășoară lucrări
VIDEO. Proteste în centrul Timișoarei. Profesorii și studenții spun „Nu” Legii Bolojan # Timis Online
Vineri, profesorii din Timișoara au continuat seria de proteste împotriva prevederilor Legii 141/2025 („Legea Bolojan”) printr-un marș desfășurat de la Opera Națională Română către Prefectura Timiș. Acțiunea face parte dintr-o serie de proteste organizate între 1 și 5 septembrie, care au inclus pichetări ale Prefecturii de luni până joi, și se încheie astăzi cu un marș.
Agenția Suedeză de Transport (STA) semnalează că numărul cazurilor de bruiaj GPS a crescut considerabil în ultimii ani, devenind în prezent o problemă cotidiană. Doar în 2025 au fost raportate deja 733 de incidente, comparativ cu cele 55 înregistrate pe tot parcursul anului 2023, relatează BBC.
Noi reguli pentru bursele școlare: criteriile de departajare eliminate, dar apar nemulțumiri în rândul elevilor # Timis Online
Ministerul Educației și Cercetării a anunțat că, începând cu anul școlar 2025–2026, a fost eliminată obligația școlilor de a stabili criterii de departajare pentru bursele de merit în cazul mediilor egale. Decizia vine în urma feedbackului primit din spațiul public, iar metodologia-cadru a fost aprobată de Guvern în ședința din 4 septembrie.
Curtea de Justiție a UE: Fără acordul statului emitent, mandatul european de arestare nu poate fi refuzat # Timis Online
Curtea de Justiție a Uniunii Europene a decis că instanțele unui stat membru care refuză executarea unui mandat european de arestare, pentru ca pedeapsa să fie ispășită pe teritoriul acelui stat, trebuie să obțină acordul autorităților judiciare din statul emitent pentru preluarea executării pedepsei. Anunțul a fost transmis de Ministerul Afacerilor Externe.
Bolile cardiovasculare, principala cauză de deces. Medicii avertizează că screeningul timpuriu poate salva vieți # Timis Online
Bolile cardiovasculare continuă să fie principala cauză de deces la nivel mondial. Medicii Spitalului CFR Timișoara subliniază că depistarea timpurie a factorilor de risc poate face diferența între o viață sănătoasă și complicații severe, uneori fatale.
Cod galben de caniculă în weekend. Până la 36°C în 15 județe și disconfort termic accentuat # Timis Online
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis vineri noi atenționări Cod galben de caniculă, valabile pentru 15 județe din nordul, vestul, nord-vestul și nord-estul țării.
Muzeului Satului Bănățean de la Pădurea Verde își deschide larg porțile, duminică, pentru un eveniment cu tradiție: Ruga Bănățeană, care își așteaptă goștii. Intrarea este liberă.
Se apropie unul dintre cele mai așteptate evenimente de către timișoreni. În 15 septembrie va fi hramul Catedralei Mitropolitane, de ziua Sfântului Iosif cel Nou de la Partoș, iar cu această ocazie va avea loc Ruga Timișoarei în Parcul Rozelor.
Un incendiu izbucnit în toiul nopții, pe o stradă din Făget, a afectat două acoperișuri și a dus la moartea a patru găini. Din fericire, nu au fost înregistrate victime omenești.
În perioada 6–9 septembrie, Sala de Sport din Giarmata devine centrul comunității și găzduiește unul dintre cele mai așteptate evenimente: Ruga și Zilele Comunei Giarmata.
Terasele din Piața Unirii, mai goale ca altădată. Patronii mențin prețurile în ciuda taxelor mărite # Timis Online
Terasele din Piața Unirii au raportat o scădere în numărul de clienți față de anii trecuți, în ciuda fluxului mare de consumatori din lunile de vară. În ciuda creșterii taxelor și TVA-ului, mulți patroni aleg să mențină prețurile la produse în speranța de a nu alunga clienții rămași.
Vineri, 5 septembrie, au loc mai multe lucrări realizate de SDM Timișoara care vizează reparații rutiere.
Vineri puteți merge la concerte, la un festival de reconstituiri istorice, proiecții, expoziții și spectacole.
4 septembrie 2025
Campanii pentru siguranța copiilor. Întâlniri cu tinerii din centrele de plasament și apel la responsabilitate în mediul online # Timis Online
Sfârșitul vacanței de vară a adus, în Timiș, o serie de acțiuni dedicate protecției copiilor și prevenirii riscurilor cu care aceștia se confruntă. Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Timiș, în parteneriat cu Inspectoratul de Poliție Județean, a organizat 13 întâlniri cu peste 450 de copii și tineri aflați în plasament, dar și cu asistenți maternali.
RETIM și ADID Timiș reiau aplicarea etichetelor de avertizare pentru separarea incorectă a deșeurilor # Timis Online
RETIM Ecologic Service S.A. și Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Deșeuri Timiș (ADID Timiș) anunță reluarea aplicării etichetelor pentru nerespectarea regulilor de colectare separată începând cu data de 01 octombrie 2025.
Tutunul rămâne una dintre cele mai mari amenințări la adresa sănătății publice în Europa, fiind responsabil pentru aproape 20% dintre decesele prin cancer la nivelul Uniunii Europene, adică peste 226.000 de vieți pierdute doar în 2021.
Continuă evenimentele „Bastion by Merlin” și în luna septembrie. Spectatorii vor avea parte de muzică live, în fiecare weekend, în curtea Bastionului Maria Theresia din centrul Timișoarei.
Tramvaiele de pe liniile 4, 5 și 7 au trasee deviate săptămâna viitoare. Rute alternative și pe linia M35 # Timis Online
Societatea de Transport Public Timișoara (STPT) anunță că, din cauza lucrărilor la calea ferată, timp de câteva zile liniile 4, 5 și 7 vor circula pe trasee deviate, acestea nemaiajungând pe Torotantului, respectiv Bogdăneștilor. Vor fi, în schimb, introduse autobuze până la capetele de traseu. Din cauza altor lucrări, va circula deviat și autobuzul M35.
Cum a evoluat lustra din living: de la candelabrele comuniste la iluminatul inteligent # Timis Online
Transformarea unei simple lustre din living poate spune mai multe despre evoluția societății românești decât multe studii sociologice. În ultimele patru decenii, preferințele românilor pentru iluminatul casnic au suferit o metamorfoză dramatică, reflectând nu doar schimbările economice, ci și cele culturale și tehnologice care au marcat tranziția de la comunism la modernitate.
Designerul italian Giorgio Armani, în vârstă de 91 de ani, a murit la Milano, înconjurat de familie, conform unui anunț făcut joi de reprezentanții săi.
Liceenii din România se pot înscrie până pe 14 octombrie 2025 la concursul european de traduceri „Juvenes Translatores”, organizat online de Comisia Europeană. Proiectul se adresează elevilor născuți în 2008, iar fiecare școală poate înscrie între 2 și 5 elevi.
Cel mai vestic oraș al României se pregătește pentru distracție, în weekend. O nouă ediție a manifestării Zilele Orașului Sânnicolau Mare va avea loc în 6 și 7 septembrie.
Primăria Timișoara anunță că noua clinică ORL „intră în etapa finală de pregătire”, după ce au sosit echipamentele și mobilierul.
Facultatea de Științe ale Guvernării și Comunicării din cadrul Universității de Vest din Timișoara organizează o masă rotundă, unde va fi susținut un dialog despre parcursul pro-european al Republicii Moldova, despre alegerile ce urmează și despre provocările viitorului.
IBCTIM 2025: a doua ediție a congresului național cu participare internațională dedicat cancerului de sân, organizat la Timișoara # Timis Online
Cea de-a doua ediție a „Innovation in Breast Cancer Treatments” (IBCTIM) va avea loc în perioada 3-4 octombrie 2025, la Centrul de Convenții din Timișoara, aducând împreună specialiști români și internaționali în domeniul oncologiei mamare.
FOTO. Peste 160 de polițiști mobilizați într-o razie de amploare, la Timișoara: amenzi, dosare penale și controale la obiective # Timis Online
Trei șoferi băuți au fost prinși în trafic în timpul unei razii de amploare desfășurate de Poliția Municipiului Timișoara. În doar câteva ore, polițiștii au aplicat peste 100 de amenzi și au verificat sute de persoane și mașini, într-o acțiune menită să întărească siguranța publică în oraș și în zonele din jur.
Lucrări la calea ferată și Ruga Timișoarei. Ce străzi se mai închid în următoarele două săptămâni # Timis Online
Reprezentanții Primăriei Timișoara anunță că, începând de luni, vor fi noi lucrări la calea ferată din oraș. Lunea cealaltă are loc și Ruga Timișoarei. Din cauza acestora, dar și a altor lucrări, în următoarele săptămâni vor fi noi restricții de trafic pe străzile din oraș.
Anne-Laure Rouxel este noua directoare a Institutului Francez din România la Timișoara. Aceasta o înlocuiește pe Tilla Rudel, care a condus Institutul în ultimii cinci ani.
Primăria Timișoara va primi de la producătorul turc Bozankaya 33 de troleibuze noi – 25 articulate și 8 scurte. Dacă primul dintre cele scurte a ajuns în Banat încă din iunie și se află în probe, în această săptămână a ajuns și primul dintre cele lungi.
FOTO. Toaletele smart de 90.000 de euro din Parcul Civic și Parcul Pădurice, în sfârșit funcționale # Timis Online
Toaletele publice inteligente din Parcul Civic și Parcul Pădurice, cumpărate cu 90.000 de euro – sumă care include și montarea –, au fost într-un final deschise. Momentan, plata se poate face doar cash. Dacă achită un leu, trecătorii le pot folosi timp de 15 minute.
Ministerul Educației a pus în dezbatere publică proiectul de calendar și proiectul de metodologie pentru Evaluările Naționale (EN) la clasele a II-a, a IV-a și a VI-a în 2026. Conform documentului, Evaluarea Națională pentru clasele menționate se vor desfășura în luna mai a anului viitor.
Timișul își spune povestea la Brașov. Tradiții, gastronomie și destinații de vacanță la Festivalul Prispa # Timis Online
Atracțiile turistice și produsele autentice din județul Timiș vor fi prezentate în acest weekend la cea de-a doua ediție a Festivalului Prispa din Brașov.
Polițiștii locali din Timișoara au „adunat” 11 adulți și un copil de zece ani fără adăpost din Campusul Universitar. Cu toții au fost predați la centrele sociale ale municipalității.
Jasveen Sangha, traficantă de droguri din Los Angeles, cunoscută drept „Regina ketaminei”, a pledat vinovată miercuri pentru acuzațiile legate de furnizarea substanței care a provocat decesul actorului Matthew Perry, celebru pentru rolul din sitcomul „Friends”, transmite Reuters, citată de Agerpres.
