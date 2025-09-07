FOTO. Lucrările de pe Rebreanu, gata „pe ultima sută de metri” înainte de începutul școlii

12:20

ADVERTORIAL. În acest articol, vom vedea de ce masa inox este „vedeta” incontestabilă a mobilierului din inox. Când vorbim despre mobilierul din inox, ne gândim imediat la un ansamblu de produse indispensabile pentru profesioniști. Totuși, dintre toate aceste elemente, mesele ocupă locul central. Ele nu sunt doar simple piese de mobilier, ci adevăratul „nucleu” al unei bucătării profesionale sau al unui spațiu de lucru. În continuare, vom analiza motivele pentru care mesele domină fără rival acest domeniu.