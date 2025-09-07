FOTO. Lucrările de pe Rebreanu, gata „pe ultima sută de metri” înainte de începutul școlii
Timis Online, 7 septembrie 2025 17:50
Amenințările primăriei au funcționat, astfel că SDM a reușit să încheie lucrările pe bulevardul Liviu Rebreanu duminică, chiar în ajunul începutului de an școlar. S-au finalizat toate sectoarele începute, rămânând totuși și câteva porțiuni de făcut în următoarea vacanță școlară.
„Lecția de la Babeș”. Infecțiile urinare, tot mai greu de tratat din cauza rezistenței la antiobiotice # Timis Online
Infecțiile urinare sunt al doilea cel mai comun tip de infecții bacteriene, după cele respiratorii. În trecut, acestea erau ușor de tratat. În prezent, însă, aproape jumătate dintre pacienți se prezintă cu bacterii rezistente la majoritatea antibioticelor, iar mai bine de unul din zece – cu bacterii rezistente la toate antibioticele de pe piață.
CJ Timiș vrea un drum între Ghiroda și Albina, până la viitoarea autostradă spre Moravița. Licitație pentru SF # Timis Online
Consiliul Județean Timiș a lansat o licitație pentru realizarea studiului de fezabilitate al drumului de legătură dintre DN 6 Ghiroda și DJ 592 Albina, până la nodul de intrare pe autostrada A9. Instituția pune la bătaie aproape 700.000 de lei, fără TVA.
Un mic grup de călugări budiști din provincia Sisaket, Thailanda, a găsit o soluție neobișnuită și poetică pentru a lupta cu deșeurile. În loc să privească sticlele goale de bere ca pe un gunoi care sufocă natura, ei le-au transformat în material de construcție pentru un templu unic în lume.
În data de 7 septembrie are loc Luna Plină și Eclipsa totală de Lună în Pești. Denumită și Luna Sângerie. Ea va fi vizibilă și în România, între orele 20:30- 22.
Duminică puteți merge la proiecții și la mai multe spectacole.
S-au deschis înscrierile la „Marea Dictare Urbană” de la Timișoara. A fost publicat și regulamentul # Timis Online
Casa de Cultură a Municipiului Timișoara anunță că au început înscrierile la „Marea Dictare Urbană”, evenimentul pe care îl va organiza pe 21 septembrie, în Piața Libertății.
Radu Trifan, fondatorul Asociației „Acasă în Banat”, este noul director al Muzeului Satului Bănățean. Acesta a câștigat concursul lansat în iulie și desfășurat în august.
Anunț de lansare: Sesiunea 2, Programul de finanțare nerambursabilă Orașul în mișcare # Timis Online
Clubul Sportiv Sport Club Municipal Timișoara lansează Sesiunea 2 a programului Orașul în mișcare, prin care acordă finanțări nerambursabile proiectelor sportive, în anul 2025, din sume de la bugetul local al Municipiului Timișoara.
Trei animale au murit, iar alte opt au fost salvate sâmbătă dimineața, după ce un incendiu a cuprins un adăpost de bovine din satul Giarmata Vii. Pompierii au intervenit rapid pentru a stinge focul, care s-a extins pe aproximativ 200 de metri pătrați.
Un bărbat de 48 de ani din comuna Traian Vuia a fost găsit spânzurat în apropierea fermei pe care o deținea, la o zi după ce familia a anunțat dispariția sa. Poliția a deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă și continuă cercetările.
De luni se scumpește și rovinieta pentru mașinile de trasport. Cresc și amenzile pentru lipsa ei # Timis Online
Pentru autoturisme, prețul rovinietei a crescut de la 1 septembrie. Pentru vehiculele de transport, însă, măririle vor fi aplicate o săptămână mai târziu, de la 8 septembrie.
Tabere de reconstituire istorică la Muzeul Satului: un weekend cu ateliere și demonstrații # Timis Online
Taberele asociaților de reconstituire istorică din cadrul festivalului HISTORIA s-au deschis vineri la Muzeul Satului și au întâmpinat deja publicul cu ateliere interactive și jocuri specifice. Evenimentul se va desfășura tot weekendul, iar cei de toate vârstele sunt invitați să participe.
În zilele de 12-13 septembrie, Cinema Victoria, prima sală renovată de Municipiul Timișoara, marchează trei ani de la redeschidere cu un program special.
Elevii din Timiș se întorc în bănci luni. Majoritatea școlilor nu vor organiza festivități de deschidere # Timis Online
Luni, 8 septembrie, elevii din Timiș revin în bănci pentru noul an școlar 2025-2026. În majoritatea școlilor din Timișoara, festivitățile tradiționale de deschidere nu vor mai avea loc, iar elevii vor merge direct în clase alături de diriginți.
În data de 7 septembrie va avea loc Luna Plină în Pești, un moment cosmic cu profunde implicații emoționale și spirituale. Lună Plină marchează culminarea unui ciclu început la Luna Nouă în Pești acum 6 luni. Este momentul în care adevărurile ies la suprafață, iar ceea ce nu ne mai servește trebuie eliberat. Este ca un reflector care luminează zone ascunse ale vieții noastre, forțându-ne să privim realitatea în ochi. De Lună Plină în Pești, Luna se află în semnul Pești, Soarele în semnul Fecioară.
Sâmbătă, 6 septembrie, au loc mai multe lucrări realizate de SDM Timișoara care vizează reparații rutiere.
Sâmbătă puteți merge la mai multe petreceri, expoziții, proiecții și spectacole.
Un bărbat beat a dat foc la o pompă de benzină și a amenințat că se sinucide, la Făget # Timis Online
Un bărbat în stare de ebrietate a provocat panică joi seara, la Făget, după ce a incendiat o pompă de benzină, a rănit un angajat al stației și s-a refugiat într-un bloc, unde a amenințat că se sinucide.
În 8 septembrie celebrăm Nașterea Maicii Domnului. La această sărbătoare numeroşi credincioşi participă la pelerinaje organizate la diferitele biserici dedicate Maicii Domnului.
Începe anul școlar 2025–2026 sub semnul inegalităților și al costurilor ascunse: peste 400.000 de copii, în afara educației # Timis Online
Noul an școlar debutează într-un climat tensionat, marcat de abandon școlar ridicat, cheltuieli ascunse pentru educația copiilor și diferențe uriașe între mediul urban și cel rural, avertizează Salvați Copiii România. Organizația atrage atenția că lipsa de investiții publice menține România sub media Uniunii Europene la capitolul educație și cere autorităților să ia măsuri urgente pentru a asigura acces egal la școală pentru toți copiii.
Facultatea de Arte și Design UVT își expune lucrările la un prestigios festival din Londra # Timis Online
Facultatea de Arte și Design din cadrul Universității de Vest din Timișoara (FAD UVT) va fi prezentă la unul dintre cele mai importante evenimente culturale din capitala Marii Britanii, „Open House London”.
Filmul săptămânii: „The Conjuring: Last Rites”, cu Ed și Lorraine Warren în ultima lor aventură paranormală # Timis Online
Recomandarea de film din această săptămână este „The Conjuring: Last Rites”, un thriller supranatural care îi aduce pentru ultima dată pe Patrick Wilson și Vera Farmiga în rolurile specialiștilor în paranormal Ed și Lorraine Warren.
Casa Județeană de Asigurări de Sănătate (CJAS) Timiș vine în sprijinul persoanelor fizice neasigurate și anunță o nouă procedură care simplifică validarea calității de asigurat.
Au început studiile geotehnice pentru viitorul drum de mare viteză Caransebeș – Lugoj. Se fac peste 100 de foraje # Timis Online
Direcția Regională de Drumuri și Poduri (DRDP) Timișoara anunță un nou pas în realizarea studiului de fezabilitate a drumului de mare viteză Caransebeș – Lugoj. Vineri, 5 septembrie, au început studiile geotehnice, pas care presupune 120 de foraje.
FOTO. Pregătiri pentru noul an școlar: 20 de școli și grădinițe din Timișoara au fost renovate peste vară # Timis Online
Peste vară, 20 de unități de învățământ preuniversitar au făcut parte din programul Primăriei Timișoara de reparații peste vară.
Haos pe șosele în Timișoara: adolescenți pe trotinete printre mașini. Poliția promite controale mai dure # Timis Online
Imagini șocante din traficul din Timișoara. Adolescenți pe trotinete electrice circulă pe mijlocul drumului, printre mașini. Poliția intervine și anunță controale mai dure în perioada următoare.
VIDEO. Reparații pe o linie de cale ferată degradată, cu peste 120 de ani vechime, din Timiș # Timis Online
Linia 133 dintre Timișoara și Cenad a fost construită între 1895 și 1903, iar ultimele reparații au avut loc de în 1997. Există mai multe sectoare pe care a fost nevoie de instituirea unor restricții de viteză, dar în prezent se desfășoară lucrări
VIDEO. Proteste în centrul Timișoarei. Profesorii și studenții spun „Nu” Legii Bolojan # Timis Online
Vineri, profesorii din Timișoara au continuat seria de proteste împotriva prevederilor Legii 141/2025 („Legea Bolojan”) printr-un marș desfășurat de la Opera Națională Română către Prefectura Timiș. Acțiunea face parte dintr-o serie de proteste organizate între 1 și 5 septembrie, care au inclus pichetări ale Prefecturii de luni până joi, și se încheie astăzi cu un marș.
ADVERTORIAL. În acest articol, vom vedea de ce masa inox este „vedeta” incontestabilă a mobilierului din inox. Când vorbim despre mobilierul din inox, ne gândim imediat la un ansamblu de produse indispensabile pentru profesioniști. Totuși, dintre toate aceste elemente, mesele ocupă locul central. Ele nu sunt doar simple piese de mobilier, ci adevăratul „nucleu” al unei bucătării profesionale sau al unui spațiu de lucru. În continuare, vom analiza motivele pentru care mesele domină fără rival acest domeniu.
Agenția Suedeză de Transport (STA) semnalează că numărul cazurilor de bruiaj GPS a crescut considerabil în ultimii ani, devenind în prezent o problemă cotidiană. Doar în 2025 au fost raportate deja 733 de incidente, comparativ cu cele 55 înregistrate pe tot parcursul anului 2023, relatează BBC.
Noi reguli pentru bursele școlare: criteriile de departajare eliminate, dar apar nemulțumiri în rândul elevilor # Timis Online
Ministerul Educației și Cercetării a anunțat că, începând cu anul școlar 2025–2026, a fost eliminată obligația școlilor de a stabili criterii de departajare pentru bursele de merit în cazul mediilor egale. Decizia vine în urma feedbackului primit din spațiul public, iar metodologia-cadru a fost aprobată de Guvern în ședința din 4 septembrie.
Curtea de Justiție a UE: Fără acordul statului emitent, mandatul european de arestare nu poate fi refuzat # Timis Online
Curtea de Justiție a Uniunii Europene a decis că instanțele unui stat membru care refuză executarea unui mandat european de arestare, pentru ca pedeapsa să fie ispășită pe teritoriul acelui stat, trebuie să obțină acordul autorităților judiciare din statul emitent pentru preluarea executării pedepsei. Anunțul a fost transmis de Ministerul Afacerilor Externe.
Bolile cardiovasculare, principala cauză de deces. Medicii avertizează că screeningul timpuriu poate salva vieți # Timis Online
Bolile cardiovasculare continuă să fie principala cauză de deces la nivel mondial. Medicii Spitalului CFR Timișoara subliniază că depistarea timpurie a factorilor de risc poate face diferența între o viață sănătoasă și complicații severe, uneori fatale.
Cod galben de caniculă în weekend. Până la 36°C în 15 județe și disconfort termic accentuat # Timis Online
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis vineri noi atenționări Cod galben de caniculă, valabile pentru 15 județe din nordul, vestul, nord-vestul și nord-estul țării.
Muzeului Satului Bănățean de la Pădurea Verde își deschide larg porțile, duminică, pentru un eveniment cu tradiție: Ruga Bănățeană, care își așteaptă goștii. Intrarea este liberă.
Se apropie unul dintre cele mai așteptate evenimente de către timișoreni. În 15 septembrie va fi hramul Catedralei Mitropolitane, de ziua Sfântului Iosif cel Nou de la Partoș, iar cu această ocazie va avea loc Ruga Timișoarei în Parcul Rozelor.
Un incendiu izbucnit în toiul nopții, pe o stradă din Făget, a afectat două acoperișuri și a dus la moartea a patru găini. Din fericire, nu au fost înregistrate victime omenești.
În perioada 6–9 septembrie, Sala de Sport din Giarmata devine centrul comunității și găzduiește unul dintre cele mai așteptate evenimente: Ruga și Zilele Comunei Giarmata.
Terasele din Piața Unirii, mai goale ca altădată. Patronii mențin prețurile în ciuda taxelor mărite # Timis Online
Terasele din Piața Unirii au raportat o scădere în numărul de clienți față de anii trecuți, în ciuda fluxului mare de consumatori din lunile de vară. În ciuda creșterii taxelor și TVA-ului, mulți patroni aleg să mențină prețurile la produse în speranța de a nu alunga clienții rămași.
Vineri, 5 septembrie, au loc mai multe lucrări realizate de SDM Timișoara care vizează reparații rutiere.
Vineri puteți merge la concerte, la un festival de reconstituiri istorice, proiecții, expoziții și spectacole.
Campanii pentru siguranța copiilor. Întâlniri cu tinerii din centrele de plasament și apel la responsabilitate în mediul online # Timis Online
Sfârșitul vacanței de vară a adus, în Timiș, o serie de acțiuni dedicate protecției copiilor și prevenirii riscurilor cu care aceștia se confruntă. Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Timiș, în parteneriat cu Inspectoratul de Poliție Județean, a organizat 13 întâlniri cu peste 450 de copii și tineri aflați în plasament, dar și cu asistenți maternali.
RETIM și ADID Timiș reiau aplicarea etichetelor de avertizare pentru separarea incorectă a deșeurilor # Timis Online
RETIM Ecologic Service S.A. și Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Deșeuri Timiș (ADID Timiș) anunță reluarea aplicării etichetelor pentru nerespectarea regulilor de colectare separată începând cu data de 01 octombrie 2025.
Tutunul rămâne una dintre cele mai mari amenințări la adresa sănătății publice în Europa, fiind responsabil pentru aproape 20% dintre decesele prin cancer la nivelul Uniunii Europene, adică peste 226.000 de vieți pierdute doar în 2021.
Continuă evenimentele „Bastion by Merlin” și în luna septembrie. Spectatorii vor avea parte de muzică live, în fiecare weekend, în curtea Bastionului Maria Theresia din centrul Timișoarei.
Tramvaiele de pe liniile 4, 5 și 7 au trasee deviate săptămâna viitoare. Rute alternative și pe linia M35 # Timis Online
Societatea de Transport Public Timișoara (STPT) anunță că, din cauza lucrărilor la calea ferată, timp de câteva zile liniile 4, 5 și 7 vor circula pe trasee deviate, acestea nemaiajungând pe Torotantului, respectiv Bogdăneștilor. Vor fi, în schimb, introduse autobuze până la capetele de traseu. Din cauza altor lucrări, va circula deviat și autobuzul M35.
Cum a evoluat lustra din living: de la candelabrele comuniste la iluminatul inteligent # Timis Online
Transformarea unei simple lustre din living poate spune mai multe despre evoluția societății românești decât multe studii sociologice. În ultimele patru decenii, preferințele românilor pentru iluminatul casnic au suferit o metamorfoză dramatică, reflectând nu doar schimbările economice, ci și cele culturale și tehnologice care au marcat tranziția de la comunism la modernitate.
Designerul italian Giorgio Armani, în vârstă de 91 de ani, a murit la Milano, înconjurat de familie, conform unui anunț făcut joi de reprezentanții săi.
Liceenii din România se pot înscrie până pe 14 octombrie 2025 la concursul european de traduceri „Juvenes Translatores”, organizat online de Comisia Europeană. Proiectul se adresează elevilor născuți în 2008, iar fiecare școală poate înscrie între 2 și 5 elevi.
