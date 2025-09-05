Donald Trump ameninţă UE cu represalii după amenda „nedreaptă” aplicată Google

17:50

Optsprezece persoane s-au înecat în mare, în acest sezon estival, iar 72 au fost salvate de echipele de intervenţie, au anunţat, vineri, reprezentanţii Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă (IGSU). Ei au precizat că în această vară peste 700 de persoane au fost asistate medical în punctele de prim-ajutor de pe plaje.