O elevă a obţinut bacalaureatul la vârsta de 9 ani, un record pentru Franţa

Preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Politici şi Coordonare în Domeniul Drogurilor şi al Adicţiilor (ANPCDDA), Rareş Petru Achiriloaie, afirmă că în România vârsta medie la care se începe consumul de droguri este de 20 de ani şi jumătate. În acelaşi timp, statisticile arată că un tânăr din zece din România a consumat droguri cel puţin o dată în viaţă.