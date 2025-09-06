Risc major pentru pensionari! Ce act esențial trebuie să depună luna aceasta

14:20

Cele mai noi episoade ale serialului original semnat Ruxandra Ion şi produs de Dream Film Production, Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, i-au captivat aseară pe telespectatori, producţia impunându-se ca lider de audiență atât la nivelul întregii țări, cât şi la nivel urban şi pe publicul comercial feminin. Peste 1.1 milioane de telespectatori la nivel naţional au urmărit aseară povestea serialului de la Antena 1.