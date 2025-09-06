Fiul lui Radu Mazăre, dezvăluiri despre relația cu iubita! De la ce pornesc certurile în cuplu și ce spune despre nuntă

22:20

Andrei Vasile, cunoscut ca Andrew Marv, ispita de la Insula Iubirii, sezonul 9, a trecut în urmă cu doar o lună prin clipe de coșmar, în care viața i-a fost pusă în pericol. Deși a reușit să depășească momentul, consecințele incidentului îl urmăresc și astăzi. Tânărul a fost bătut, tâlhărit și la un pas să fie înjunghiat de mai mulți indivizi. Cum s-a întâmplat totul, a povestit chiar el, în exclusivitate.