Nicușor Dan, despre TVA, pachetele de austeritate și relațiile cu partenerii externi
National.ro, 4 septembrie 2025 22:40
Președintele Nicușor Dan a detaliat într-un interviu mai multe aspecte esențiale pentru situația economică a României. De la promisiunea că TVA nu va mai crește, la modul în care sunt împărțite efectele pachetelor de austeritate și până la discuțiile purtate cu Comisia Europeană și agențiile de rating, mesajul central al șefului statului a fost legat […]
Acum 30 minute
22:40
Președintele Nicușor Dan a detaliat într-un interviu mai multe aspecte esențiale pentru situația economică a României. De la promisiunea că TVA nu va mai crește, la modul în care sunt împărțite efectele pachetelor de austeritate și până la discuțiile purtate cu Comisia Europeană și agențiile de rating, mesajul central al șefului statului a fost legat […]
Acum 2 ore
21:10
21:00
Au trecut 100 de zile de când Nicușor Dan a pus mâna pe Cotroceni. Și ce-am câștigat? Un președinte care abia vorbește, se agață de „nuanțe" și ridică din umeri de fiecare dată când România se prăbușește sub propriile minciuni. Dacă înainte critica sistemul, azi sistemul l-a înghițit cu totul. Un președinte cu replici de […]
Acum 4 ore
20:10
Suceală: traderii de obligațiuni mizează pe veniturile din tarifele lui Trump pentru a reduce datoria SUA # National.ro
Comercianții de obligațiuni mizează pe veniturile generate de tarifele impuse de Donald Trump pentru a consolida finanțele publice ale Statelor Unite, într-o schimbare radicală față de începutul acestui an, când războiul comercial declanșat de liderul de la Casa Albă a provocat vânzarea titlurilor de stat. Traderii și investitorii consideră că sutele de miliarde de dolari […]
19:10
În ultimii trei ani, cel mult 15.000 de străini au luptat în Ucraina. Prin contrast, se estimează că 35.000 de luptători străini s-au alăturat Statului Islamic, în ciuda riscului de a fi urmăriți penal la întoarcerea în țara de origine. Deși avea un maestru al spectacolului precum Volodimir Zelenski în rolul sergentului de recrutare, Legiunea […]
Acum 6 ore
18:40
Pe fondul unei creșteri economice slabe și al unei perspective bugetare în deteriorare, randamentele obligațiunilor britanice sunt acum mai mari decât au fost în ultimii aproape 30 de ani, crescând constant de câteva luni și cu aproape 1% față de anul trecut. Cu o datorie publică de aproape 3 trilioane de lire sterline, fiecare punct […]
18:00
Istoria UE a urmat, de obicei, un singur scenariu: experții elaborează proiecte vizionare, companiile se alătură dacă văd profit, iar o mână de politicieni promovează ideea la Bruxelles. În cele din urmă, capitalele ajung la un acord, iar liderii prezintă rezultatul publicului care este adesea dezinteresat sau lăsat în întuneric. De la Comunitatea Cărbunelui și […]
17:40
Război și în vestiarul lui PSG! Ucrainianul Zabarnyi sare la gâtul rusului Safonov: „Păcat că rușii nu pot fi șterși de pe fața Pământului!” # National.ro
Conflictul ruso-ucrainean a ajuns și în vestiarul deținătoarei Ligii Campionilor. Noua achiziție a parizienilor, fundașul ucrainean Illia Zabarnyi (22 de ani), a rupt orice legătură cu portarul rus Matvei Safonov (26 de ani), transferat și el recent pe Parc des Princes. „În țara mea e război de patru ani. Rușii sunt agresorii. Nu vreau să […]
17:20
Giorgio Armani – designer legendar și figură marcantă în lumea modei mondiale – a murit la vârsta de 91 de ani. Tristul anunț a fost făcut joi, 4 decembrie, de către reprezentanţii săi. Designerul italian Giorgio Armani (91 de ani) a murit la Milano, înconjurat de familie, conform unui anunț făcut joi de reprezentanții săi […]
17:10
Termenul, "clanker", devenit viral în această vară, provenit inițial din comunitatea fanilor Star Wars, a fost promovat de algoritmii rețelelor sociale deoarece a generat interacțiune: a exploatat sentimentele anti-IA și a evocat în mod provocator o insultă reală. Combinația acestor doi factori a captivat publicul inițial, declanșând o tendință. Creatorii de conținut au observat că videoclipurile […]
Acum 8 ore
16:40
Xavi Hernandez (44 de ani) ar putea reveni mai repede decât se aștepta în fotbalul mare. Ibericul este una dintre opțiunile lui Bayer Leverkusen, club care a rămas fără antrenor după demiterea fulger a lui Erik ten Hag, la doar două luni de numire. Leverkusen caută soluții rapide Directorul executiv al „farmaciștilor", Fernando Carro, […]
16:30
Patru tipuri de burse în învățământul preuniversitar aprobate de Guvern/Ce sume se acordă și cine beneficiază # National.ro
Cu doar câteva zile rămase până la începutul noului an școlar, Executivul a dat undă verde, în ședința ce a avut loc joi, la Palatul Victoria, unei hotărâri ce vizează bursele elevilor din învățământul de stat. Executivul a aprobat, joi, 4 septembrie, prin hotărâre de guvern, metodologia de acordare a burselor din învățământul preuniversitar de […]
16:00
Maeştri în scandaluri imbecile, necopţii noştri userişti au mai găsit un prilej să se dea în stambă. Apariţia lui Adrian Năstase şi a Vioricăi Dăncilă la parada militară de la Beijing i-a răvăşit în aşa măsură încât s-au trezit, sub imperiul impulsurilor lor primare, să iasă în public, oficial, cu nişte declaraţii iresponsabile, la limita […]
15:40
Parada de la Beijing datorată celei de a 80-a aniversare a capitulării oficiale a japonezilor la sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial. Dacă ați constatat este bine, dacă nu, va spun că până și numele dat războiului este schimbat, conflictul este redenumit Marele Război de Rezistență al Poporului Chinez împotriva Japonezilor. Parada a fost o […]
15:10
Franța se află într-o poziție defavorabilă în comparație cu Italia, o țară cunoscută anterior pentru tulburările politice și fragilitatea economică. Luptele continue dintre principalele partide politice franceze și disputele nerezolvate privind bugetul pentru 2026, precum și schimbările frecvente de prim-miniștrii, pot declanșa o recesiune. Premierul Francois Bayrou a convocat un vot de încredere programat pe […]
15:00
VIDEO. Spaimă pe o stradă aglomerată din centrul Londrei, după ce un autobuz a lovit mai mulți pietoni: sunt persoane rănite # National.ro
Mai mulți oameni au fost răniți și au ajuns la spital în urma unui accident ce a avut loc joi dimineață în centrul Londrei. Numărul exact al persoanelor care au avut de suferit de pe urma acestui incident nu este deocamdată cunoscut. Several people injured after a double-decker bus crashed into pedestrians near London's Victoria […]
Acum 12 ore
14:40
Alibaba, ByteDance și alte companii chineze de tehnologie rămân interesate de cipurile de inteligență artificială ale Nvidia, în ciuda faptului că autoritățile de reglementare din Beijing le descurajează puternic să facă astfel de achiziții. Dacă cipul B30A va fi aprobat pentru vânzare de către Washington, va costa probabil aproximativ dublu față de H20, care se […]
14:30
1. Oana Țoiu încă mai e "ministră" de Externe? Ea era bună la Interne. Dar nu acum. Pe vremea lui Ceaușescu. În locul lui Postelnicu. Am exagerat. L-am jignit pe Postelnicu. Rudimentarul ăla a avut puterea să admită "am fost un dobitoc." Ca să recunoști și mai ales ca să înțelegi chestia asta îți trebuie […]
13:10
VIDEO. Imagini cu momentul în care un iaht de lux, de circa 1 milion de dolari, începe să se scufunde la scurt timp după lansare # National.ro
Cum intră aproape un milion de dolari la apă? Un iaht de lux s-a scufundat la doar un sfert de oră de la pornirea într-o călătorie ce s-a dovedit a fi una cu peripeții și multe emoții. Un iaht de lux, evaluat la aproximativ un milion de dolari, s-a scufundat marți, la doar 15 minute […]
13:10
Finala sezonului 9 din Insula Iubirii nu a fost o lecție despre iubire, ci o demonstrație de regie ieftină, în care adevărul a fost pus pe mute și emoțiile au fost scoase la comandă. A fost mai mult circ decât test, mai mult marketing decât sinceritate. Și fix asta doare: telespectatorii au văzut un spectacol, […]
12:20
Se anunță două zile cu vreme călduroasă în Capitală, cu temperaturi maxime ce vor ajunge, joi, în jurul a 35 de grade. Deși au trecut deja câteva zile din septembrie, prima lună de toamnă calendaristică, atmosfera văratică se menține în Capitală. Cel puțin la nivel termic. Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, în 4 […]
12:20
Toate mișcările, toate frecușurile și declarațiile contradictorii din aceste zile nu sunt întâmplătoare. Nu sunt derapaje de moment, nu sunt greșeli de comunicare. Din contră: sursele noastre spun că asistăm la un scenariu atent construit, pus în aplicare cu sânge rece, prin care actualul premier Ilie Bolojan își pregătește ieșirea dintr-o capcană politică mortală și, […]
12:00
Depășirea trendurilor care nu dau rezultate: ce practici wellness să eviți și cu ce să le înlocuiești # National.ro
De la diete extreme la gadgeturi „miracol", află ce nu funcționează și ce alternative sănătoase recomandă specialiștii. Wellness-ul între modă și realitate Industria wellness-ului este una dintre cele mai profitabile din lume – doar în 2023, piața globală a depășit 5,6 trilioane de dolari (Global Wellness Institute). Însă odată cu această expansiune, apar și trenduri […]
10:50
VIDEO. Tragedie în Portugalia. Zi de doliu național, după ce funicularul emblematic din Lisabona a deraiat – 15 oameni au murit # National.ro
Un accident înfiorător ce a avut loc miercuri în capitala portugheză a provocat o undă de șoc în rândul localnicilor și al turiștilor. Portugalia a decretat joi o zi de doliu național după deraierea, în cursul zilei precedente, a funicularului Gloria, o atracție turistică emblematică din Lisabona. Accidentul s-a soldat cu cel puțin 15 morți […]
10:20
AUR a depus patru moțiuni de cenzură împotriva Guvernului Bolojan: „Puterea actuală a preferat să își aroge dreptul de a dicta legi după bunul plac” # National.ro
Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) a anunțat, miercuri seară, că a depus în 3 septembrie în Parlament patru moțiuni de cenzură împotriva guvernului condus de Ilie Bolojan. Formațiunea acuză „abuzurile legislative" și măsurile de austeritate adoptate prin angajarea răspunderii, fără dezbatere sau vot parlamentar. Cele patru moțiuni de cenzură depuse de parlamentarii AUR vor fi […]
Acum 24 ore
07:10
05:40
Horoscop 4 septembrie 2025 – Astăzi veți avea o mare abilitate în relațiile cu oamenii # National.ro
BERBEC Luptați în anumite bătălii împotriva celor care nu vă înțeleg atitudinea față de o situație de muncă în care sunteți de partea celor care par cei mai vulnerabili. Dar rămâi ferm în convingerile tale și în ceea ce vei expune în public. TAUR Reflectă la atitudinea ta, poate prea încăpățânată, la un eveniment familiar […]
Ieri
22:10
19:40
Debutul pe piață al $WLFI, un token legat de o afacere cu criptomonede afiliată fiilor președintelui american Donald Trump, a atras atenția asupra prezenței tot mai mari a familiei în acest domeniu. Criptomonedele au devenit o temă majoră în imperiul afacerilor familiei, chiar dacă criticii au semnalat potențiale conflicte de interese, având în vedere promisiunea […]
19:00
Ilie Bolojan, premierul care scoate la televizor sabia moralității și strigă în toate studiourile „Jos sinecurile! Afară cu pilele de la stat!", și-a demonstrat, încă o dată, adevărata artă: ipocrizia ridicată la rang de strategie guvernamentală. În timp ce românului de rând i se servesc povești cu disponibilizări și austeritate, „eroul" luptei contra căpușelor bugetare […]
18:10
Industria chimică din Europa se luptă cu noi probleme, întrucât tarifele de import aplicate de SUA zguduie comerțul mondial, determinând clienții să amâne comenzile și afectând cererea într-un sector care se luptă să se redreseze după criza energetică din 2022. Al patrulea sector exportator al Uniunii Europene după utilaje, automobile și produse farmaceutice, s-a confruntat […]
17:40
Belgia va deveni cea mai recentă țară occidentală care recunoaște statul palestinian. Ministrul de externe, Maxime Prevot, a invocat „violența comisă de Israel cu încălcarea dr
17:10
De la rachete nucleare modernizate, cu o rază de acțiune aproape globală, la lasere de apărare aeriană, arme hipersonice și drone maritime, China a transmis un mesaj clar de descurajare la cea mai mare paradă militară organizată vreodată la Beijing. Aflați unul lângă altul în balconul Pieței Tiananmen, Xi Jinping, Vladimir Putin și Kim Jong […] The post Mesajul noilor arme ale Chinei first appeared on Ziarul National.
16:50
Copiii și stilul de viață post-pandemic în România: între ecrane, mișcare și alimentație # National.ro
Date recente arată că pandemia a schimbat obiceiurile copiilor români: mai mult timp în fața ecranelor, mai puțină mișcare și alimentație dezechilibrată. Cum putem corecta direcția? Viața copiilor români după pandemie: o nouă realitate Pandemia COVID-19 nu a lăsat urme doar în sănătatea adulților, ci și în modul în care copiii trăiesc, se joacă și […] The post Copiii și stilul de viață post-pandemic în România: între ecrane, mișcare și alimentație first appeared on Ziarul National.
16:40
Google nu va fi obligată să vândă browserul web Chrome, însă trebuie să împărtășească informații cu concurenții, a decis un judecător federal american. Măsurile corective decise de judecătorul districtual Amit Mehta au fost luate după o bătălie juridică de mai mulți ani privind poziția dominantă a Google în domeniul căutărilor online, relatează BBC. Cazul s-a […] The post Google evită divizarea, dar trebuie să partajeze date cu rivalii first appeared on Ziarul National.
16:30
Când ar putea avea loc alegerile pentru Primăria Capitalei. Ce zice premierul Bolojan – VIDEO # National.ro
Primăria Capitalei are, de ceva vreme deja, o conducere interimară, după ce Nicușor Dan a ajuns din fotoliul de edil general în cel prezidențial. Chestiunea organizării alegerilor pentru postul rămas vacant după instalarea lui Nicușor Dan la Cotroceni a tot fost amânată de către liderii politici din cadrul actualei coaliții de guvernare. Miercuri, însă, întrebat […] The post Când ar putea avea loc alegerile pentru Primăria Capitalei. Ce zice premierul Bolojan – VIDEO first appeared on Ziarul National.
16:00
Vești bune pentru fanii lui Tottenham și ai echipei naționale: Radu Drăgușin e gata să revină pe teren după coșmarul accidentării. Fundașul de 23 de ani a lipsit nouă luni din cauza unei rupturi de ligamente la genunchiul drept, suferită într-un meci de Europa League cu Elfsborg. Antrenorul lui Spurs, Thomas Frank, a confirmat că […] The post Radu Drăgușin revine după 9 luni de absență first appeared on Ziarul National.
15:10
World Gold Council intenționează să lanseze o formă digitală a aurului, care ar putea revoluționa piața fizică a metalului prețios din Londra, în valoare de 900 de miliarde de dolari, prin crearea unei noi modalități de tranzacționare, decontare și garantare a lingourilor. Noul format ar crea posibilitatea de a „transfera aurul în format digital în […] The post Piața lingourilor din Londra va testa aurul digital first appeared on Ziarul National.
15:10
1. ”Ce mai fac, dom’le, românii?” ”Dom’le, românii îi bat pe nepalezi! E singura lor ocupație, dom’le!” Asta e replica pe care o dai dacă te uiți la televiziile noastre. Românii n-au nicio problemă cu banii, cu tăierile lui Bolojan, cu anul școlar care nu începe sau începe când o începe, cu factura pentru lumină, […] The post Ooooo, primul asasin pe trotinetă! Vom avea și trotinetari criminali în serie? first appeared on Ziarul National.
15:00
Lasconi, atac la Nicușor Dan: „După ce am avut 10 ani un dulap călător la Cotroceni, ne-am trezit cu o noptieră”/Ce îi cere primărița premierului Bolojan # National.ro
Elena Lasconi, fosta șefă a USR, ex-candidat la prezidențiale și actualmente primăriță în Câmpulung Muscel, a ieșit la rampă, miercuri, 3 septembrie, cu un mesaj în care critică planul de reducere a posturilor în administrația publică locală, anunțat de premier. Ea avertizează că activitatea administrației locale ar fi grav afectată în cazul unor reduceri masive […] The post Lasconi, atac la Nicușor Dan: „După ce am avut 10 ani un dulap călător la Cotroceni, ne-am trezit cu o noptieră”/Ce îi cere primărița premierului Bolojan first appeared on Ziarul National.
14:30
FC Barcelona continuă cursa pentru a-și consolida bugetul și a anunțat un nou parteneriat de anvergură. Din sezonul 2026-2027, logo-ul gigantului chinez Midea va apărea pe mâneca tricourilor „blaugrana”. Acordul se ridică la 60 de milioane de euro pentru cinci ani, potrivit sportal.bg. Midea intră pe Camp Nou Midea, un colos cu 190.000 de angajați […] The post Barcelona, tun de 60 de milioane de euro! first appeared on Ziarul National.
14:30
De ce pacea costă un trilion de dolari? Pentagonul are nevoie de mai mulți bani pentru a nu purta războaie? # National.ro
Camera Reprezentanților a votat acordarea bugetului Pentagonului, solicitat de Donald Trump : un trilion de dolari, în timp ce Senatul cere 22 de miliarde în plus. Pentru a justifica această generozitate istorică, atât Trump, cât și Congresul invocă același motiv: pacea prin forță. Pentagonul primește mai mulți bani – chiar și în absența unui război. În […] The post De ce pacea costă un trilion de dolari? Pentagonul are nevoie de mai mulți bani pentru a nu purta războaie? first appeared on Ziarul National.
13:10
Acuzații cutremurătoare din partea unui fost pacient al Secției de Psihiatrie de la un spital din țară: „Am fost bruscat, izbit și aruncat de colo-colo/Am fost legat de pat/Mi s-a promis că nu o să mai ies viu de acolo!” # National.ro
Acuzații grave venite din partea unui fost pacient, cu privire la ceea ce s-ar întâmpla într-o secție a unui spital din România. Omul a ales să facă publică experiența traumatizantă pe care dezvăluie că a trăit-o cât timp a fost internat. Plângerea bărbatului vizează comportamentul personalului de la secția de psihiatrie a Spitalului Județean de […] The post Acuzații cutremurătoare din partea unui fost pacient al Secției de Psihiatrie de la un spital din țară: „Am fost bruscat, izbit și aruncat de colo-colo/Am fost legat de pat/Mi s-a promis că nu o să mai ies viu de acolo!” first appeared on Ziarul National.
12:50
Sezonul 9 din Insula Iubirii se apropie de final, iar penultimul episod a fost o bombă cu ceas. Spiritele s-au aprins până la cer, cuplurile au fost spulberate, iar fiecare a sărit pe fiecare, într-un spectacol crud, care a arătat adevărul gol-goluț: iubirea nu se mai testează, se face țăndări sub ochii tuturor. Andrei vs […] The post Insula Iubirii, cel mai incendiar episod first appeared on Ziarul National.
12:00
O femeie a murit după ce a fost lovită de un trotinetist pe trecerea de pietoni, în București. Jurnalista Cora Muntean: „Troti” nu a fost reținut pentru că nu dăduse o palmă unui nepalez # National.ro
O femeie și-a pierdut viața în urma unui grav accident ce a avut loc în Capitală, săptămânile trecute. Bătrâna se afla pe trecerea de pietoni când a fost izbită de o trotinetă electrică condusă de un tânăr. Femeia a fost transportată la spital, însă, din păcate, medicii nu au mai putut face nimic pentru a […] The post O femeie a murit după ce a fost lovită de un trotinetist pe trecerea de pietoni, în București. Jurnalista Cora Muntean: „Troti” nu a fost reținut pentru că nu dăduse o palmă unui nepalez first appeared on Ziarul National.
11:00
Grindeanu, după întâlnirea de la Cotroceni: „Reforma administraţiei locale trebuie făcută cu cap şi nu cu toporul” # National.ro
Referindu-se la întâlnirea de marți, de la Palatul Cotroceni, dintre liderii coaliţiei şi preşedintele Nicuşor Dan, liderul interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a afirmat că nu a fost una tensionată şi că s-a discutat despre coaliţie în general, dar şi despre reforma în administraţie. De altfel, liderul social-democrat consideră că această reformă trebuie făcută „cu […] The post Grindeanu, după întâlnirea de la Cotroceni: „Reforma administraţiei locale trebuie făcută cu cap şi nu cu toporul” first appeared on Ziarul National.
10:20
Zeci de percheziții DNA, în Capitală și 8 județe, într-un dosar de evaziune fiscală. Cât e prejudiciul estimat # National.ro
Procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) derulează, miercuri dimineață, 3 septembrie, zeci percheziții într-un dosar de evaziune fiscală. Anchetatorii s-au îndreptat către mai multe adrese din București și opt județe, pentru a face percheziții în această cauză în care se desfășoară cercetări. Din câte s-a aflat, se fac 47 de percheziții într-un dosar de evaziune fiscală […] The post Zeci de percheziții DNA, în Capitală și 8 județe, într-un dosar de evaziune fiscală. Cât e prejudiciul estimat first appeared on Ziarul National.
10:10
FOTO. Plan Roșu de Intervenție în Botoșani, după un grav accident cu un autocar și un autoturism. Sunt mai multe victime # National.ro
Un grav accident rutier – cu un autocar și un autoturism – a avut loc, miercuri dimineață, 3 septembrie, pe DN 24 C, în județul Botoșani, între localitățile Românești și Dămideni. Având în vedere natura evenimentului și numărul persoanelor implicate, la nivelul județul Botoșani fost activat Planul Roșu de Intervenție – a anunțat ISU Botoșani. […] The post FOTO. Plan Roșu de Intervenție în Botoșani, după un grav accident cu un autocar și un autoturism. Sunt mai multe victime first appeared on Ziarul National.
08:50
De dinainte de alegeri unul dintre sloganurile electorale de mare succes ale tuturor candidaților și partidelor a fost cel cu restructurarea aparatului de stat și darea afară din el a angajaților. Oferta AUR era de 500.000 de angajați la stat în 5 ani iar cea a neomarxistilor era de 1.000.000 de angajați într-un an de […] The post Națiune: Aisberg la orizont! Scapă cine poate! first appeared on Ziarul National.
07:20
