Alexandru Rogobete: „Colegiul Medicilor va analiza toată conferința de la Brașov. Raportul va fi înaintat către Parchet”
Adevarul.ro, 7 septembrie 2025 13:30
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, califică conferința de la Brașov, în care s-au promovat teorii fără fundament științific despre vaccinuri și 5G, drept un act de dezinformare periculos pentru siguranța pacienților și încrederea în sistemul medical.
• • •
Alte ştiri de Adevarul.ro
Acum 15 minute
13:30
AUR nu intră în plen, iar George Simion cere amânarea votului pe cele patru moțiuni de cenzură. „Nu plecăm nicăieri” # Adevarul.ro
Liderul AUR, George Simion a cerut duminică, 7 septembrie, amânarea votului pentru cele patru moțiuni de cenzură depuse de partidul său împotriva Guvernului Bolojan.
13:30
Blănuță, amenințat cu moartea de suporterii lui Dinamo Kiev, după ce a făcut postări pro-ruse. Au tras în portretul fotbalistului. Reacția lui Mititelu # Adevarul.ro
Tânărul în vârstă de 23 de ani și-a prezentat scuzele prin intermediul unui videoclip postat pe rețelele de socializare.
13:30
Alexandru Rogobete: „Colegiul Medicilor va analiza toată conferința de la Brașov. Raportul va fi înaintat către Parchet” # Adevarul.ro
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, califică conferința de la Brașov, în care s-au promovat teorii fără fundament științific despre vaccinuri și 5G, drept un act de dezinformare periculos pentru siguranța pacienților și încrederea în sistemul medical.
Acum o oră
12:45
Locul sacru unde Moise ar fi primit Cele Zece Porunci, transformat într-un mega-resort de lux. Morminte au fost mutate pentru a face loc unui parc auto # Adevarul.ro
Unul dintre cele mai sacre locuri din lume, Muntele Sinai, este transformat într-un mega-resort de lux, în ciuda protestelor internaționale. Beduinii locali au fost evacuați, taberele lor turistice și chiar mormintele lor relocate, în timp ce autoritățile egiptene continuă construcția hotelurilor.
12:45
Trageri Loto duminică, 7 septembrie. Report de peste 5,25 milioane de euro la Loto 6/49 # Adevarul.ro
Duminică, 7 septembrie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 şi Super Noroc, după ce la tragerile loto de joi Loteria Română a acordat 18.456 de câştiguri în valoare totală de peste 1,43 milioane de lei.
Acum 2 ore
12:30
Raluca Turcan acuză AUR de „spectacol politicianist”. „Pretind că sunt antisistem, dar îl protejează” # Adevarul.ro
Deputatul PNL Raluca Turcan a acuzat, duminică, partidul AUR că folosește moțiunile de cenzură pentru scor electoral, nu pentru a proteja cetățenii, preferând să apere vechile privilegii în loc să susțină reformele guvernului.
12:15
Roman Abramovici, investigat în Jersey pentru corupție și spălare de bani. Documente bancare elvețiene, puse la dispoziția procurorilor # Adevarul.ro
Autoritățile din Jersey, un paradis fiscal din Canalul Mânecii, au demarat o anchetă penală împotriva miliardarului rus Roman Abramovici, fostul patron al clubului Chelsea FC, pe fondul unor acuzații de corupție și spălare de bani legate de sursa averii sale, dobândite în anii haotici ai privatizări
12:15
Țiriac Foundation Women’s Cup debutează luni, în Capitală: surprize și favorite. Cine sunt participantele # Adevarul.ro
Intrarea în cadrul turneului va fi liberă întreaga săptămână, în limita locurilor disponibile.
12:00
Ionuț Moșteanu condamnă ultimul atac al Rusiei asupra Kievului: „Acesta este adevărul chip al regimului Putin” # Adevarul.ro
Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a denunțat, duminică, atacul masiv asupra Ucrainei, care a avut loc în noaptea de 6 spre 7 septembrie și care a provocat incendii la zeci de clădiri, inclusiv la o clădire guvernamentală.
11:45
Uneori, nu ceea ce se spune are cel mai mare impact, ci reacția pe care o stârnește. Aflat în Extremul Orient rus, președintele Vladimir Putin a transmis un avertisment clar Occidentului: să nu ia în calcul trimiterea de trupe – nici măcar sub forma unor forțe de menținere a păcii – în Ucraina.
11:45
Intervenție dificilă în miez de noapte, pentru salvarea unui bucureștean grav rănit în munți. A căzut 30 de metri într-o prăpastie # Adevarul.ro
Un turist în vârstă de 58 de ani din București a fost grav rănit, sâmbătă seară, după ce a căzut 30 de metri de pe poteca de pe Valea Cerbului, fiind recuperat de o echipă de zece salvatori montani aflați într-o misiune dificilă contracronometru.
Acum 4 ore
11:30
Nou record: Rusia a lansat peste 800 de drone și 13 rachete asupra Ucrainei. Apărarea antiaeriană ucraineană a neutralizat 751 de ținte. Clădirea guvernului, lovită pentru prima dată # Adevarul.ro
În noaptea de 6 spre 7 septembrie, Rusia a lansat cel mai mare atac aerian combinat de la începutul invaziei pe scară largă din februarie 2022, vizând direct capitala ucraineană și mai multe regiuni ale țării.
11:30
Ilie Năstase critică transformarea fizică a Serenei Williams. Nu s-a abținut: „Nu o mai recunoaștem” # Adevarul.ro
Celebra sportivă de peste Ocean a apelat la diverse scheme medicamentoase pentru a putea scăpa de kilogramele în plus.
11:15
Viorica Dăncilă încearcă să își justifice prezența la parada militară de la Beijing: „Știam că va participa și președintele Donald Trump” # Adevarul.ro
Fostul premier al României, Viorica Dăncilă a vorbit despre vizita sa la Beijing, dezvăluind cine a invitat-o și oferind detalii neașteptate despre motivele prezenței sale la parada militară care a stârnit controverse de proporții la București.
11:00
Fostul comandant suprem al Forțelor Aliate din Europa: După război, Ucraina va avea cea mai puternică armată europeană. NATO are nevoie de ea # Adevarul.ro
Fostul comandant suprem al Forțelor Aliate din Europa, generalul american în rezervă Philip M. Breedlove, susține că armata ucraineană va deveni, după încheierea războiului, cea mai puternică forță militară de pe continent.
10:45
Europarlamentarul PNL, Virgil Popescu, atac dur la AUR înaintea moțiunii de cenzură: „George Simion fură curent” # Adevarul.ro
Europarlamentarul PNL Virgil Popescu a lansat primul atac înaintea moțiunilor de cenzură depuse de AUR împotriva Guvernului Bolojan. Acesta îl acuză pe George Simion că „fură curent” prin aceste demersuri, pe care le cataloghează drept exerciții de imagine inutile.
10:45
Imagini de coșmar lângă Capitală. O mașină a explodat, după ce a plonjat de pe pod. Rudele șoferului spun că bărbatul s-a sinucis # Adevarul.ro
Un incident cumplit s-a produs, sâmbătă, în giratoriul de pe pasajul din Berceni. Rudele șoferului susțin că acesta a vrut să își pună capăt zilelor.
10:15
Acțiunile lui Trump inspiră liderii europeni. Ministrul belgian al Apărării, pregătit să trimită militari pe străzile Bruxelles-ului pentru a combate violența și drogurile # Adevarul.ro
După ce președintele american Donald Trump a amenințat cu trimiterea trupelor federale la Chicago, Belgia ia în calcul o intervenție militară în inima Europei: ministrul de Interne, Bernard Quintin propune trupe pe străzile Bruxelles-ului pentru a combate escaladarea violenței legate de droguri.
10:15
Există, la îndemână, multe asemenea hărți. Și e departe să fie vorba despre știri false sau documente create special pentru a fi argumente în favoarea unor campanii de dezinformare așa cum sunt cele create acum, în cascadă, de diverse organisme specializate în acțiuni de intoxicare.
10:15
Mii de oameni au mărșăluit la Washington împotriva deciziei lui Trump de a trimite trupe federale # Adevarul.ro
Mii de oameni au protestat la Washington împotriva deciziei lui Donald Trump de a trimite trupe federale în capitală, acuzând administrația că folosește lupta cu criminalitatea ca pretext pentru a încălca drepturile cetățenilor.
10:15
Accident morta în Argeș: două mașini s-au lovit frontal. Impactul teribil i-a ucis pe ambii șoferi # Adevarul.ro
Doi bărbați și-au pierdut viața, duminică dimineață, după ce autoturismele pe care le conduceau s-au ciocnit pe DJ 703, în comuna argeșeană Budeasa, victimele fiind găsite încarcerate și declarate decedate la fața locului.
10:00
Dronele Bayraktar revin în acțiune. Fisuri în apărarea aeriană rusească, după o serie de atacuri ucrainene # Adevarul.ro
Dronele Bayraktar TB-2 cunosc o revenire pe câmpul de luptă din Ucraina în calitate de arme de atac după o pauză îndelungată, relatează publicația de specialitate „The War Zone”.
09:45
Sunteți gata? Continuăm periplul fotografic – fotografic și sonor deopotrivă – prin ediția cu numărul XXVII a Festivalului Internațional George Enescu.
Acum 6 ore
09:30
Donald Trump compară orașul Chicago cu un „câmp al morții” și amenință din nou cu intervenția militară: „Vor înțelege de ce se numește Departamentul de Război” # Adevarul.ro
Președintele american Donald Trump a amenințat din nou cu trimiterea trupelor militare la Chicago, comparând orașul cu un „câmp al morții”. Anunțul a provocat reacții dure din partea opoziției democrate, guvernatorul Illinois avertizând că statul „nu va fi intimidat de un potențial dictator”.
09:30
Clădirea Cabinetului de Miniștri din Kiev, ținta dronelor și rachetelor rusești. Un bebeluș a fost ucis în atac # Adevarul.ro
Un bebeluș se numără printre cele trei persoane care au murit în atacurile rusești ce au rănit alte 18 în Kiev și au provocat incendii la zeci de clădiri din capitală, inclusiv la o clădire guvernamentală, au anunțat oficiali ucraineni.
09:15
Sabalenka, din nou regină la US Open. Recordurile stabilite după finala cu Amanda Anisimova # Adevarul.ro
Aryna Sabalenka, liderul mondial și principala favorită la US Open, a câștigat trofeul a doua oară la rând și un cec de 5 milioane de dolari.
09:00
Specialiștii au stabilit cauza tragediei de la Lisabona. Ce s-a întâmplat cu funicularul care a ucis 16 oameni # Adevarul.ro
Deraierea unui funicular la Lisabona care a făcut miercuri 16 morți a urmat „deconectării cablului dintre cele două cabine”, conform unei note publicate sâmbătă seara de Biroul pentru Prevenirea şi Investigarea Accidentelor Aeriene şi Feroviare (GPIAAF).
09:00
Lupte grele pe frontul din estul Ucrainei. Moscova forțează o „străpungere decizivă” în Doneţk, potrivit armatei ucrainene # Adevarul.ro
Lupte extrem de dure continuă pe frontul din estul Ucrainei, unde trupele ruse încearcă prin atacuri succesive, sprijinite de tancuri și blindate, să încercuiască orașul strategic Pokrovsk, în timp ce armata ucraineană avertizează că Moscova pregătește o „străpungere decisivă” în Donețk.
08:45
Ministrul Sănătății va trimite corpul de control la spitalele unde lucrează medicii conspiraționiști care au participat la pseudo-conferința de la Brașov. CNAS: „Mesajele pun în pericol populația” # Adevarul.ro
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat trimiterea corpului de control la spitalele unde activează medicii care au participat la pseudo-conferința de la Brașov.
08:45
Descoperire uimitoare pe o plajă. Resturile unei creaturi misterioase au ajuns pe țărm # Adevarul.ro
Cadavrul unei creaturi marine uriașe, despre care se crede că ar fi o balenă, a ajuns în mod misterios pe o plajă din Țara Galilor. Turiștii și localnicii au rămas șocați de dimensiunea impresionantă a corpului, adus aparent de mare în timpul nopții
07:45
Regizor premiat cu Oscar: „Dacă dintr-un film ies mai mulți bani decât ai băgat, ești un geniu în SUA. Așa au stricat cinematografia” # Adevarul.ro
Danis Tanović, regizor și scenarist bosniac care a debutat spectaculos în 2001 cu un film premiat cu Oscar, vorbește cu onestitate despre proiectul lui de film din Ucraina și despre industria cinematografică europeană și americană.
Acum 8 ore
07:15
LIVE TEXT Cursă de foc în Parlament. Deputații și senatorii dezbat și votează 4 moțiuni de cenzură # Adevarul.ro
Parlamentul României se reunește duminică, 7 septembrie, într-o ședință comună a Camerei Deputaților și Senatului pentru dezbaterea a 4 moțiuni de cenzură depuse de AUR, ca urmare a asumării răspunderii Guvernului pe mai multe proiecte.
06:45
Reînarmare cu sprijin european. Cum atrage Ucraina investiții occidentale în industria sa de apărare # Adevarul.ro
Odată cu declanșarea invaziei ruse la scară largă în 2022, supraviețuirea Ucrainei a depins în mare măsură de asistența militară oferită de partenerii occidentali.
05:45
Speculațiile apărute pe rețelele de socializare în legătură cu presupusa moarte a președintelui american Donald Trump dezvăluie mai mult despre climatul informațional actual decât despre starea sa de sănătate.
Acum 12 ore
05:15
Arma laser a Chinei nu trece testul în deșert. Arabia Saudită a constatat pe banii săi # Adevarul.ro
Ceea ce trebuia să fie pariul de viitor al apărării aeriene saudite s-a dovedit, cel puțin deocamdată, un experiment costisitor și vulnerabil.
04:30
Ucigașul fără chip, sadicul care colecționa organe. Misterele criminalului în serie a cărui identitate a rămas necunoscută și după 130 de ani # Adevarul.ro
Identitatea unuia dintre cei mai sadici criminali în serie din istorie a rămas încă un mister. Acesta a operat la finele secolului al XIX-lea în cele mai rău famate cartiere ale Londrei, cu o precizie de chirurg. De-a lungul timpului, specialiștii au emis mai multe ipoteze.
03:15
Cinci obiceiuri care țin glicemia sub control în diabet. Când e bine, de fapt, să mănânci fructele și legumele # Adevarul.ro
Descoperă 5 obiceiuri simple care țin glicemia sub control în diabet: când să mănânci fructele și legumele, cine timpurii și plimbări după masă.
02:45
7 Septembrie 2025: Lună Sângerie, spectacolul impresionant al eclipsei totale care va aprinde cerul în nuanțe roșiatice pentru 6 miliarde de oameni # Adevarul.ro
Pe 7 septembrie 2025, cerul va fi colorat roșu-aprins de eclipsa totală a Lunii Sângerie. Află cum să urmărești acest fenomen spectaculos din România.
02:15
„Discuția despre o «Ialta 2.0» e de actualitate”. Planul de rezervă pentru România și UE, dacă SUA și Rusia bat palma # Adevarul.ro
Statele Unite ale Americii se reorientează și își concentrează resursele spre alte zone, iar Europa va trebui să învețe să se descurce singură. România va fi printre țările cele mai afectate, dar există unele soluții, susține generalul (r) Alexandru Grumaz.
01:15
Palatul romilor, copie a Casei Albe, înnebunește Internetul. Doi vloggerii l-au prezentat lumii întregi # Adevarul.ro
Palatele romilor atrag ca un magnet turiști, iar unul dintre ele face furori pe internet. Inspirat din arhitectura Casei Albe, palatul se află în cartierul romilor din Soroca, numit Beverlly Hills.
Acum 24 ore
00:15
7 septembrie: Ziua în care a fost semnat Tratatul de la Craiova, prin care România ceda Cadrilaterul # Adevarul.ro
La 7 septembrie 1940, România a semnat Tratatul de la Craiova, cedând Cadrilaterul Bulgariei. Documentul a consfințit o nouă pierdere teritorială, afectând stabilitatea internă și relațiile României în contextul celui de-Al Doilea Război Mondial.
00:15
Firmele, sprijinite să angajeze victime ale violenței domestice. Psiholog: „Este un început de drum, dar integrarea cere suport emoțional pe termen lung” # Adevarul.ro
Guvernul a aprobat, în ședința din 5 septembrie, o hotărâre prin care angajatorii pot primi subvenții de 2.250 de lei pe lună dacă încadrează în muncă victime ale violenței domestice sau ale traficului de persoane, înregistrate ca șomeri.
6 septembrie 2025
23:15
Puterea vedetelor în modă: în ciuda controverselor, Sydney Sweeney contribuie la succesul American Eagle # Adevarul.ro
American Eagle Outfitters, un important retailer de îmbrăcăminte din SUA, cu magazine în Europa și prezență online și în România, a devenit cel mai recent brand care demonstrează impactul crescând al promovării de către vedete asupra vizibilității sale pe piață și a performanței comerciale.
22:45
Cum ne împinge social media spre superficialitate și agresivitate. Expert în comunicare: „E ca atunci când a apărut automobilul” # Adevarul.ro
Specialist în social media și comunicare, Radu Delicote explică, pentru „Adevărul”, mecanismele prin care social media ne predispune spre superficialitate și consumerism, în detrimentul unei informări mai bune.
22:15
Potrivit celor mai recente date Eurostat, femeile din Uniunea Europeană se bucură de o durată de viață mai lungă decât bărbații, însă acest avantaj nu se traduce întotdeauna în ani suplimentari trăiți sănătoși.
22:00
Sabia originală a lui Darth Vader, cumpărată cu 3,6 milioane de dolari. Devine cel mai scump obiect Star Wars vândut vreodată # Adevarul.ro
O sabie cu laser folosită de Darth Vader în filmele originale „Star Wars” a fost vândută la licitație pentru 3,6 milioane de dolari, devenind astfel cel mai scump obiect de colecție Star Wars vândut vreodată.
22:00
Un tânăr de 18 ani a intrat cu ATV-ul în mașina de poliție care îl urmărea. Fugarul, rănit și internat la spital # Adevarul.ro
Un tânăr de 18 ani din Mureș a intrat cu ATV-ul într-o mașină de poliție care îl urmărea, sâmbătă, 6 septembrie. Vehiculul său nu era înmatriculat, potrivit autorităților.
22:00
Dezamăgirea tot mai vizibilă a susținătorilor lui Nicușor Dan. „Tăcerea asta nu e strategie. E trădare.” # Adevarul.ro
În ultimele luni, un val de nemulțumire s-a conturat printre alegătorii care l-au susținut cu entuziasm pe Nicușor Dan. Nemulțumirea nu vine din opoziție politică, ci din percepția că promisiunile de schimbare și asumare nu sunt respectate, iar președintele rămâne absent în comunicarea publică.
21:30
Atacuri teroriste dejucate în ultimul moment. Un jihadist de 17 ani plănuia să atace Parlamentul European, Palatul Elysee și mai multe ambasade # Adevarul.ro
Un adolescent de 17 ani a fost arestat vineri în orașul francez Le Mans, fiind suspectat că pregătea mai multe atentate jihadiste, având ca posibile ținte Palatul Elysee, Parlamentul European și ambasade internaționale, inclusiv cea a Israelului.
21:30
Un bărbat din Vaslui, condamnat pentru tentativă de omor calificat, a fost prins pe Aeroportul Internațional Iași, la coborârea dintr-o cursă aeriană din Marea Britanie, cu documente false.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.