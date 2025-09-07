MAGA are o nouă poveste cu tâlc: Marea Britanie

11:45

Uneori, nu ceea ce se spune are cel mai mare impact, ci reacția pe care o stârnește. Aflat în Extremul Orient rus, președintele Vladimir Putin a transmis un avertisment clar Occidentului: să nu ia în calcul trimiterea de trupe – nici măcar sub forma unor forțe de menținere a păcii – în Ucraina.