Rogobete: Evenimentul anti-vaccin de la Brașov, complet inacceptabil. Raportul Ministerului Sănătății va ajunge la Parchet
StirileProtv.ro, 7 septembrie 2025 14:50
Colegiul Medicilor va întocmi un raport privind conferinţa medicilor de la Braşov care va fi transmis la Parchet, a anunţat, duminică, ministrul Sănătăţii Alexandru Rogobete.
